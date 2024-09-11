Говорят, что однажды поймав ветер в парус, отказаться от виндсёрфинга уже невозможно. Проверим? Вы познакомитесь с теорией и пройдёте обучение на берегу.
А затем под руководством опытного инструктора выйдете на воду — поймёте, как управлять парусом, стоять на доске — и сделаете свои первые шаги в виндсёрфинге.
А затем под руководством опытного инструктора выйдете на воду — поймёте, как управлять парусом, стоять на доске — и сделаете свои первые шаги в виндсёрфинге.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
- Сначала вас ждёт подробная теория: вы узнаете всё, что нужно, о движении под парусом и управлении виндсёрфом (около получаса).
- Конечно, будет и подробный инструктаж — знакомство с оборудованием и занятия на тренажёре (около получаса).
- А затем — обучение на воде при ветре до 5 м/с. Инструктор будет рядом в лодке или на сапе. Вы научитесь поднимать парус, ориентироваться по ветру, освоите простейшие повороты и сможете управлять виндсёрфом самостоятельно!
Организационные детали
- До места проведения занятия вам нужно добраться самостоятельно.
- В стоимость входит всё нужное оборудование и аренда гидрокостюма при необходимости.
- Занятие для вас проведёт один из инструкторов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Между метро Строгино и Щукинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Москве
Руководитель команды профессиональных инструкторов. Наша школа — это школа виндсерфинга, SUP-серфинга, кайтинга и яхтинга для взрослых и детей в Строгино. Летом наша специализация — виндсерфинг, винг, SUP, яхтинг (обучение и прокат оборудования). Зимой — сноукайтинг и винг на льду замерзшего Большого Строгинского затона. Работаем уже болье 30 лет и обеспечиваем индивидуальный подход к каждому.Задать вопрос
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