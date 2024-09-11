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Говорят, что однажды поймав ветер в парус, отказаться от виндсёрфинга уже невозможно. Проверим? Вы познакомитесь с теорией и пройдёте обучение на берегу.



А затем под руководством опытного инструктора выйдете на воду — поймёте, как управлять парусом, стоять на доске — и сделаете свои первые шаги в виндсёрфинге.