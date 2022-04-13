Поездка в главный храм вооруженных сил и музей памяти «1418 шагов победы»

Поездка в главный храм вооруженных сил и музей памяти «1418 шагов победы»
Поездка в главный храм вооруженных сил и музей памяти «1418 шагов победы»
Поездка в главный храм вооруженных сил и музей памяти «1418 шагов победы»
Поездка в главный храм вооруженных сил и музей памяти «1418 шагов победы»
Поездка в главный храм вооруженных сил и музей памяти «1418 шагов победы»
Поездка в главный храм вооруженных сил и музей памяти «1418 шагов победы»
Поездка в главный храм вооруженных сил и музей памяти «1418 шагов победы»

Что вас ожидает 🤩

  • Парк "Патриот"
  • Главный Храм Вооруженных Сил
  • Музей "1418 шагов к победе"
Уникальная возможность посетить весь музейный комплекс и главный храм вооруженных сил российской федерации в составе сертифицированного экскурсовода за один день. Только в составе наших экскурсионных групп вы сможете попасть на смотровую площадку храма, с которой открывается превосходный вид.
Трансфер производится на комфортных автобусах бизнес-класса, в сопровождении опытного гида.
В программу включено полноценное питание в стиле «Полевая кухня» вы сможете почувствовать себя на месте одного из защитников нашей родины, и попробовать рацион солдат времен великой отечественной войны.
С нашим опытным экскурсоводом мы осмотрим музейный комплекс, вдоль которого тянется символическая Дорога памяти длиной 1418 шагов. Вместе пройдем шаг за шагом все дни войны, рассмотрим фотографии, вглядимся в лица героев, осмотрим все 34 зала. Остановимся у мультимедийных экранов и стендов, чтобы мысленно перенестись в трагические дни, когда вся страна, от мала до велика, ковала Великую Победу.
После вы посетите первый православный храм в нашей стране, возведенный из стекла и металла. В ходе экскурсии мы расскажем об истории возведения и этапах строительства главного храма Вооруженных сил. Вы узнаете, что каждый элемент собора имеет символическое значение. Например, напольное покрытие изготовлено из переплавленной трофейной техники и немецкого оружия. Вас проведут в залы Верхнего храма, образованного четырьмя приделами. Каждый посвящен святым покровителям родов войск.
Вы увидите тематическую скульптурную отделку и роспись стен, узнаете, как создавались художественные образы и выбирались исполнители. Далее мы поднимемся на смотровую площадку, расположенную в один уровень с куполами главного храма вооруженных сил Российской Федерации, которые символизируют цифры победы над фашисткой Германией
После мы спустимся в Нижний храм, освященный в честь святого равноапостольного князя Владимира, оформление которого поражает роскошью отделки и строгой красотой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Питание
  • Билеты
  • Услуги гида
  • Подъем на смотровую площадку
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Барклая 1
Завершение: Москва, метро парк победы выход N2
Когда и сколько длится
Когда: Суббота-воскресенье 10 утра
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • В стоимость экскурсии входят: Проезд на туристическом автобусе, сопровождение экскурсовода, питание, подъем на смотровую площадку.
  • Внимание! Если вы приходите с ребенком до 7 лет, необходимо дополнительно проинформировать организацию
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Суббота-воскресенье 10 утра

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