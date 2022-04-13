Уникальная возможность посетить весь музейный комплекс и главный храм вооруженных сил российской федерации в составе сертифицированного экскурсовода за один день. Только в составе наших экскурсионных групп вы сможете попасть на смотровую площадку храма, с которой открывается превосходный вид.

Трансфер производится на комфортных автобусах бизнес-класса, в сопровождении опытного гида.

В программу включено полноценное питание в стиле «Полевая кухня» вы сможете почувствовать себя на месте одного из защитников нашей родины, и попробовать рацион солдат времен великой отечественной войны.

С нашим опытным экскурсоводом мы осмотрим музейный комплекс, вдоль которого тянется символическая Дорога памяти длиной 1418 шагов. Вместе пройдем шаг за шагом все дни войны, рассмотрим фотографии, вглядимся в лица героев, осмотрим все 34 зала. Остановимся у мультимедийных экранов и стендов, чтобы мысленно перенестись в трагические дни, когда вся страна, от мала до велика, ковала Великую Победу.

После вы посетите первый православный храм в нашей стране, возведенный из стекла и металла. В ходе экскурсии мы расскажем об истории возведения и этапах строительства главного храма Вооруженных сил. Вы узнаете, что каждый элемент собора имеет символическое значение. Например, напольное покрытие изготовлено из переплавленной трофейной техники и немецкого оружия. Вас проведут в залы Верхнего храма, образованного четырьмя приделами. Каждый посвящен святым покровителям родов войск.

Вы увидите тематическую скульптурную отделку и роспись стен, узнаете, как создавались художественные образы и выбирались исполнители. Далее мы поднимемся на смотровую площадку, расположенную в один уровень с куполами главного храма вооруженных сил Российской Федерации, которые символизируют цифры победы над фашисткой Германией

После мы спустимся в Нижний храм, освященный в честь святого равноапостольного князя Владимира, оформление которого поражает роскошью отделки и строгой красотой.