Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы!

Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки

Sergei
Sergei – Гид из Москвы
Приготовьтесь встретиться с легендарными московскими злодеями и аферистами — в самом центре города! На старинных улицах и площадях, во дворах и у церквей вы вспомните Салтычиху и фильм 🎥 «Брат 2», Соньку Золотую ручку и черта на куличках.

А попутно узнаете главное об истории 📖 достопримечательностей 🏛️, прочувствуете атмосферу Китай-города и Ивановской горки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы!
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы!

Что вас ожидает

Удивительные сюжеты из жизни и не только
Сонька Золотая ручка, Ванька Каин, Салтычиха, Малюта Скуратов, Яков Кошельков, «демон Игнашка» и даже киношный злодей Виктор Багров из Брата 2 — вы услышите их истории 📖. Кроме того, раскроете: рубили ли лбы на Лобном месте, в какой церкви лучше не венчаться, как Д’Артаньян подвел английских купцов, зачем святой помог ограбить церковь ⛪ и куда идти, если вас послали «к черту на кулички».

Прогулка по историческому центру «под руку» с персонажами
Если бы мы перенеслись в прошлое, то встретились бы с героями экскурсии 🧭 как раз в локациях из этого маршрута. Гулять 👣 будем по сердцу Москвы: встретимся на Красной площади, пройдем по старинной улице Варварка, поднимемся на Ивановскую горку, поговорим о названии Подкопаевского переулка и окажемся на злачной Хитровской площади. Я покажу вам дом-утюг, древние жилые палаты и Пизанскую башню Москвы, а у Трехсвятской церкви расскажу о картине «Неравный брак».

Организационные детали

Длина маршрута — около 5 км. Дополнительных расходов нет.

Начало и место завершения
🚩 на Красной площади
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы!
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы!
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы!
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы!
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы!
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы!
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы!
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы!
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы!
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Sergei
Sergei
Я сумел остановиться от московской гонки и посмотреть на Москву. Получил 3-е высшее образование по профессии экскурсовод, прошел аккредитацию при Правительстве Москвы. За год учебы сумел узнать с детства знакомую Москву и полюбить ее с полным пониманием. Теперь я хочу Москву показать вам! И туристам, и москвичам, ведь грустно идти мимо «великих исторических событий» и даже не подозревать об этом. О сколько нам открытий чудных готова преподнести Москва... ;) В основном провожу авторские экскурсии и квесты по Москве. Для каждой экскурсии и квеста стараюсь сделать альтернативный вариант программы для смартфона, если вдруг вам хочется исследовать город самостоятельно. Всем своим гостям дарю мобильный гид для смартфона по Красной площади и Александровскому саду. Кстати, из классических экскурсий провожу экскурсию «У стен Кремля». Надеюсь, скоро с вами увидимся!
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