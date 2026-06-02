Еще несколько необычных экскурсий в Москве

По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Приготовьтесь встретиться с легендарными московскими злодеями и аферистами - в самом центре города! Узнайте о Салтычихе, Соньке Золотой ручке и других
В самом центре Москвы вас ждут встречи с легендарными злодеями и аферистами.
На старинных улицах и площадях, во дворах и у церквей вспомните Салтычиху и фильм "Брат 2", Соньку Золотую ручку читать дальшеуменьшить
и черта на куличках.
Параллельно узнаете главное об истории достопримечательностей, прочувствуете атмосферу Китай-города и Ивановской горки. Прогулка пройдет по Красной площади, улице Варварка, Ивановской горке и Хитровской площади.
Вы увидите дом-утюг, древние жилые палаты и Пизанскую башню Москвы, а у Трехсвятской церкви услышите о картине "Неравный брак"
Лучшие месяцы для этой экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулкой по историческим местам Москвы, слушая увлекательные истории.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Красная площадь
Улица Варварка
Ивановская горка
Хитровская площадь
Дом-утюг
Древние жилые палаты
Пизанская башня Москвы
Трехсвятская церковь
Описание экскурсии
Удивительные сюжеты из жизни и не только
Сонька Золотая ручка, Ванька Каин, Салтычиха, Малюта Скуратов, Яков Кошельков, «демон Игнашка» и даже киношный злодей Виктор Багров из Брата 2 — вы услышите их истории. Кроме того, раскроете: рубили ли лбы на Лобном месте, в какой церкви лучше не венчаться, как Д’Артаньян подвел английских купцов, зачем святой помог ограбить церковь и куда идти, если вас послали «к черту на кулички».
Прогулка по историческому центру «под руку» с персонажами
Если бы мы перенеслись в прошлое, то встретились бы с героями экскурсии как раз в локациях из этого маршрута. Гулять будем по сердцу Москвы: увидимся на Красной площади, пройдем по старинной улице Варварка, поднимемся на Ивановскую горку, поговорим о названии Подкопаевского переулка и окажемся на злачной Хитровской площади. Я покажу вам дом-утюг, древние жилые палаты и Пизанскую башню Москвы, а у Трехсвятской церкви расскажу о картине «Неравный брак».
Организационные детали
Длина маршрута — около 5 км. Дополнительных расходов нет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 479 туристов
Я сумел остановиться от московской гонки и посмотреть на Москву. Получил 3-е высшее образование по профессии экскурсовод, прошел аккредитацию при Правительстве Москвы. За год учебы сумел узнать с детства знакомую читать дальшеуменьшить
Москву и полюбить ее с полным пониманием. Теперь я хочу Москву показать вам! И туристам, и москвичам, ведь грустно идти мимо «великих исторических событий» и даже не подозревать об этом. О сколько нам открытий чудных готова преподнести Москва…;) В основном провожу авторские экскурсии и квесты по Москве. Для каждой экскурсии и квеста стараюсь сделать альтернативный вариант программы для смартфона, если вдруг вам хочется исследовать город самостоятельно. Всем своим гостям дарю мобильный гид для смартфона по Красной площади и Александровскому саду. Кстати, из классических экскурсий провожу экскурсию «У стен Кремля». Надеюсь, скоро с вами увидимся!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
Просто вау! Никогда не думала, что Москва может быть такой удивительной. Экскурсия словно оживила улицы: вот Ванька Каин венчается. Теперь знаю, где венчаться я не буду! А там, чуть дальше, читать дальшеуменьшить
Салтычиха у позорного столба — от одного её взгляда мороз по коже. И посылает нас к месту, где была нечистая сила в Москве. Дальше Савва Морозов обучает первую в России футбольную команду, весело кричит: «Бей точнее! Гол!» В мрачном дворе Сонька Золотая Ручка, оглядевшись, закапывает драгоценности у старой стены. На Хитровке Гиляровский ведёт Станиславского и Немировича‑Данченко по самым колоритным местам — показывает быт и нравы местных обитателей. Театралы накрывают «поляну» для бомжей — собирают материал для пьесы «На дне». А неподалёку друг Чайковского уговаривает композитора: «Пётр Ильич, эта мелодия — шедевр! Запишите её, и мир узнает ваше имя!» И тут — бац! — словно кадр из кино: на фоне мрачной арки снимают сцену из «Брата‑2». А за углом — ещё одна съёмочная группа, и кажется, что вот‑вот начнётся новый фильм. Архитектурные находки только усилили ощущение путешествия: то встретишь храм с итальянскими арками, то поражаешься сходству с петербургскими домами с колодцами. Москва предстала городом, где прошлое и настоящее переплетаются в удивительном танце. Очень атмосферно, спасибо за эту магию экскурсоводу Сергею❤️
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Наталья
Очень интересная прогулка, 3 часа пролетели незаметно. Сергей - отличный гид и приятный собеседник. Маршрут проходит по самому сердцу Москвы и даже если вы были в этих местах уже 1000 раз, Сергей расскажет про каждое какую-нибудь новую деталь или историю.
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П
Полина
Сергей замечательно провел экскурсию-подарок для родителей. Они остались в восторге! Очень необычный материал, взгляд на совсем другую Москву и просто очень приятный человек. Спасибо!
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А
Александр
Замечательный гид и замечательная экскурсия
три часа пролетели как мгновение
всем рекомендую
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Екатерина
25.08.2025 были на индивидуальной экскурсии "По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы!" под предводительством Сергея. Понравилось и детям и взрослым. Экскурсия проходит в форме прогулки-беседы. Сергей с радостью готов читать дальшеуменьшить
ответить на все интересующие вопросы, да еще и свои регулярно задает, чтобы не заскучали))) Экскурсия свое название и описание, представленное на сайте, полностью оправдывает. Очень интересно было послушать про обитателей старой Москвы, чьи жизни окутаны загадками и тайнами. Рекомендуем Сергея, как отличного гида, обладающего отличными знаниями и умеющего преподнести материал своим слушателям.
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О
Ольгс
Большое спасибо Сергею за прекрасную экскурсию! Не смотрю на холодную погоду все прошло жарко и интересно! Узнали интересные факты о Москве и ее жителях.
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