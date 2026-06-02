Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Лучшие месяцы для этой экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулкой по историческим местам Москвы, слушая увлекательные истории.

В самом центре Москвы вас ждут встречи с легендарными злодеями и аферистами.На старинных улицах и площадях, во дворах и у церквей вспомните Салтычиху и фильм "Брат 2", Соньку Золотую ручку

и черта на куличках. Параллельно узнаете главное об истории достопримечательностей, прочувствуете атмосферу Китай-города и Ивановской горки. Прогулка пройдет по Красной площади, улице Варварка, Ивановской горке и Хитровской площади. Вы увидите дом-утюг, древние жилые палаты и Пизанскую башню Москвы, а у Трехсвятской церкви услышите о картине "Неравный брак"

Описание экскурсии

Удивительные сюжеты из жизни и не только

Сонька Золотая ручка, Ванька Каин, Салтычиха, Малюта Скуратов, Яков Кошельков, «демон Игнашка» и даже киношный злодей Виктор Багров из Брата 2 — вы услышите их истории. Кроме того, раскроете: рубили ли лбы на Лобном месте, в какой церкви лучше не венчаться, как Д’Артаньян подвел английских купцов, зачем святой помог ограбить церковь и куда идти, если вас послали «к черту на кулички».

Прогулка по историческому центру «под руку» с персонажами

Если бы мы перенеслись в прошлое, то встретились бы с героями экскурсии как раз в локациях из этого маршрута. Гулять будем по сердцу Москвы: увидимся на Красной площади, пройдем по старинной улице Варварка, поднимемся на Ивановскую горку, поговорим о названии Подкопаевского переулка и окажемся на злачной Хитровской площади. Я покажу вам дом-утюг, древние жилые палаты и Пизанскую башню Москвы, а у Трехсвятской церкви расскажу о картине «Неравный брак».

Организационные детали

Длина маршрута — около 5 км. Дополнительных расходов нет.