Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

Удивительные сюжеты из жизни и не только

Сонька Золотая ручка, Ванька Каин, Салтычиха, Малюта Скуратов, Яков Кошельков, «демон Игнашка» и даже киношный злодей Виктор Багров из Брата 2 — вы услышите их истории 📖. Кроме того, раскроете: рубили ли лбы на Лобном месте, в какой церкви лучше не венчаться, как Д’Артаньян подвел английских купцов, зачем святой помог ограбить церковь ⛪ и куда идти, если вас послали «к черту на кулички».

Прогулка по историческому центру «под руку» с персонажами

Если бы мы перенеслись в прошлое, то встретились бы с героями экскурсии 🧭 как раз в локациях из этого маршрута. Гулять 👣 будем по сердцу Москвы: встретимся на Красной площади, пройдем по старинной улице Варварка, поднимемся на Ивановскую горку, поговорим о названии Подкопаевского переулка и окажемся на злачной Хитровской площади. Я покажу вам дом-утюг, древние жилые палаты и Пизанскую башню Москвы, а у Трехсвятской церкви расскажу о картине «Неравный брак».

Организационные детали

Длина маршрута — около 5 км. Дополнительных расходов нет.