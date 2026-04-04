3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я приглашаю детей 7–12 лет, а также их родителей на прогулку по одной из самых красивых улиц Москвы — Пречистенке.
Мы внимательно рассмотрим дома, найдём среди них любопытные, запомним несколько архитектурных стилей и потренируемся их определять, а в результате — научимся внимательнее относиться к городу вокруг, чтобы гулять по нему было веселее и интереснее!
Мы внимательно рассмотрим дома, найдём среди них любопытные, запомним несколько архитектурных стилей и потренируемся их определять, а в результате — научимся внимательнее относиться к городу вокруг, чтобы гулять по нему было веселее и интереснее!
Описание квеста
- Чтобы натренировать внимательность и научиться смотреть на здания, по дороге мы будем считать каменных львов. Их на Пречистенке действительно много. Кто сможет найти всех, получит в конце сладкий приз.
- Пройдя по улице от площади Пречистенских ворот почти до Садового кольца, будем отмечать на карте интересные дома, а я расскажу про них истории и подмечу важные детали.
- Юные путешественники услышат истории людей, которые жили в боярских палатах 17 века и роскошных особняках 20 века. Каждый дом обретёт свой характер и запомнится, а в дальнейшем детям захочется узнавать больше про здания, которые они видят вокруг.
- Заполняя по дороге кроссворд, мы запомним несколько архитектурных стилей и потренируемся находить и различать их на улице.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на детей от 7 до 12 лет, но я могу адаптировать её и для ребят постарше.
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы (всем будет слышно, есть микрофон).
- Квест прекрасно подходит для детского праздника или дня рождения.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2094 туристов
Я более 20 лет увлечённо изучаю Москву. В основном провожу экскурсии для детей 7-14 лет, а также их родителей, чтобы рассказать им сказки о нашем городе. У меня авторские экскурсии, на
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
все информативно, с наглядными материалами
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Е
Прихожу к Елене уже не первый раз - великолепный экскурсовод, интереснейший материал, увлекательная прогулка и для детей, и для взрослых, по пути я для себя сделала массу открытий! Спасибо огромное!
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Е
Детям очень понравилось. Удивило меня то, что через пару дней моя 6-летняя дочь выдала мне информацию, которая содержалась в экскурсии. Все осело и впиталось. Мне очень понравилось. Четко. Ясно. Для
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Экскурсия с Еленой очень понравилась, было интересно и взрослым и ребёнку, мальчику в возрасте 11 лет. Елена прекрасно владеет материалом и увлекательно рассказывает об архитектуре и истории московских семейств. У нас сложилось ощущение, что мы совершили путешествие по Москве 17-20 веков. Спасибо большое! Ольга
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Прекрасная, увлекательная экскурсия. Елена - очень профессиональный гид. Хочется продолжать слушать ее бесконечно. Квестом я, пожалуй, это мероприятие всё же не назвала, но экскурсия действительно очень и очень достойная. Будем ходить с Еленой еще.
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Е
Отличный внимательный эрудированный экскурсовод. Для заинтересованных детей прекрасный выбор! После экскурсии остались рисованные карты и заметочки, дети хранят, мне кажется, это означает, что им определенно понравилось!
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