3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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каждой из которых мы составляем карты, разгадываем ребусы, решаем кроссворды и, конечно же, играем. В заключение ребята получают сладкое угощение, а родители – вопросы и ответы к кроссвордам, чтобы через некоторое время можно было бы с детьми вспомнить, где мы ходили, о чём говорили и что видели. Я надеюсь, что если ребенку понравится экскурсия, увлекут истории, рассказанные мной во время прогулки, то у нашего города есть шанс сохранить ту непередаваемую атмосферу Старой Москвы, которая постепенно исчезает. Наверно, в этом и заключается моя миссия как гида в нашем городе.