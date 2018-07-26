3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Чтобы натренировать внимательность и научиться смотреть на здания, по дороге мы будем считать каменных львов. Их на Пречистенке действительно много. Кто сможет найти всех, получит в конце сладкий приз.
Пройдя по улице от площади Пречистенских ворот почти до Садового кольца, будем отмечать на карте интересные дома, а я буду рассказывать про них истории и подмечать важные детали.
Чтобы в дальнейшем интересоваться не только архитектурой, я расскажу истории людей, которые жили в боярских палатах 17 века и роскошных особняках 20 века. Так каждый дом станет индивидуальным и запоминающимся, а в дальнейшем детям захочется самим узнавать больше про здания, которые они видят вокруг.
Заполняя по дороге кроссворд, мы запомним несколько архитектурных стилей, и потренируемся находить и различать их на улице — найдем дома, которые были в них построены.
Я познакомлю с образом жизни людей прошлых веков, расскажу, что такое боярская усадьба, из каких зданий она состояла, какие там жили люди и чем занимались.
В результате дети не только познакомятся с одним из интереснейших московских районов, но и научатся, гуляя по городу, внимательно смотреть на дома, различать архитектурные стили, а главное — поймут, что за всем вокруг скрывается много интересного, а узнавать про это может быть весело и радостно!
Квест прекрасно подходит для детского праздника или дня рождения!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я более 20 лет увлеченно изучаю Москву. В основном провожу экскурсии для детей 7-14 лет, а также их родителей, чтобы рассказать им сказки о нашем городе. У меня авторские экскурсии, на каждой из которых мы составляем карты, разгадываем ребусы, решаем кроссворды и, конечно же, играем. В заключение ребята получают сладкое угощение, а родители – вопросы и ответы к кроссвордам, чтобы через некоторое время можно было бы с детьми вспомнить, где мы ходили, о чем говорили и что видели. Я надеюсь, что если ребенку понравится экскурсия, увлекут истории, рассказанные мной во время прогулки, то у нашего города есть шанс сохранить ту непередаваемую атмосферу Старой Москвы, которая постепенно исчезает. Наверно, в этом и заключается моя миссия как гида в Москве.
Экскурсия с Еленой очень понравилась, было интересно и взрослым и ребёнку, мальчику в возрасте 11 лет. Елена прекрасно владеет материалом и увлекательно рассказывает об архитектуре и истории московских семейств. У нас сложилось ощущение, что мы совершили путешествие по Москве 17-20 веков. Спасибо большое! Ольга
Татьяна
18 апреля 2016
Прекрасная, увлекательная экскурсия. Елена - очень профессиональный гид. Хочется продолжать слушать ее бесконечно. Квестом я, пожалуй, это мероприятие всё же не назвала, но экскурсия действительно очень и очень достойная. Будем ходить с Еленой еще.
Елена
30 ноября 2015
Детям очень понравилось. Удивило меня то, что через пару дней моя 6-летняя дочь выдала мне информацию, которая содержалась в экскурсии. Все осело и впиталось. Мне очень понравилось. Четко. Ясно. Для деток 6 лет, то что надо. Да нам было очень интересно. Что-то и я не знала. Здорово, что с детками, которым только будет 6, можно с легкостью познавать Москву. Елена, спасибо!
Найти непередаваемую атмосферу старой Москвы на прогулке по главной улице столицы
Я приглашаю детей 8 -13 лет, а также их родителей на прогулку по самой главной улице Москвы — Тверской, чтобы узнать, как она выглядела в разные века и почему стала такой важной. Вы найдете атмосферные места, о существовании которых не догадываются москвичи, научитесь открывать обычные улицы с необычной стороны и замечать больше красоты вокруг.
Легко изучить памятники и символы города на интерактивной прогулке в сердце Москвы
Приглашаю ребят и их родителей на познавательную экскурсию по Александровскому саду. Решая кроссворды, разгадывая ребусы и загадки, мы в непринужденной форме познакомимся с основными памятниками Александровского сада, узнаем, как они появились, что здесь было раньше и какие исторические события связаны в этим местом. Я увлеку ребят историями, рассказанными во время прогулки, и они без труда запомнят, где мы ходили, о чем говорили и что видели.
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Приглашаю на одну из самых загадочных экскурсий вокруг Кремлевских стен. Ребят ждет не сухое повествование, но увлекательная командная игра. Дети раскроют тайны собора Василия Блаженного, поймут, для чего использовали ров вокруг Кремля и куда он делся, обнаружат следы первого Московского зверинца. Придется «пошевелить мозгами», разгадать исторические и архитектурные задачки, ответить на все вопросы — и получить приз.
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад!
В игровой форме я расскажу о Москве времен Великого княжества. Дети узнают, как раньше освещали улицы, какой товар предлагали купцы, где и чему учились талантливые подростки. Прогуливаясь лабиринтами Китай-города, мы обязательно найдем египетскую пирамиду, клад, спрятанный Иваном Грозным, и Красную площадь!
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Хотите попасть в гости к царю Алексею Михайловичу Романову и его семье? Они приглашают вас и обещают встретить по-царски. Вы попадете на пир, заседание Боярской думы, узнаете, чему учили царевичей, как они отдыхали и ходили в баню. А напоследок государь Алексей Михайлович приготовил подарок всем, кто сможет разгадать загадки и головоломки, сориентироваться по плану и найти сундук. Будьте внимательны: любимый кот царя любит поиграть, и он постарается запутать вас!
В одном из самых популярных музеев Москвы будет интересно и взрослым, и детям. Его экспозиция, особенно впечатляющая панорамная картина, помогут представить события далекого 1812 года. А я понятно и живо расскажу об Отечественной войне, о Бородинском сражении — «Битве гигантов», о солдатском быте и о человеческих судьбах.