3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я приглашаю детей 8 -14 лет, а также их родителей на прогулку по одной из самых красивых и интересных улиц Москвы — Пречистенке. Мы научимся внимательно рассматривать дома, находить среди них интересные, запомним несколько архитектурных стилей и потренируемся их определять, а в результате — научимся внимательнее относиться к городу вокруг, чтобы гулять по нему в дальнейшем было веселее и интереснее!

Программа

Чтобы натренировать внимательность и научиться смотреть на здания, по дороге мы будем считать каменных львов. Их на Пречистенке действительно много. Кто сможет найти всех, получит в конце сладкий приз.

Пройдя по улице от площади Пречистенских ворот почти до Садового кольца, будем отмечать на карте интересные дома, а я буду рассказывать про них истории и подмечать важные детали.

Чтобы в дальнейшем интересоваться не только архитектурой, я расскажу истории людей, которые жили в боярских палатах 17 века и роскошных особняках 20 века. Так каждый дом станет индивидуальным и запоминающимся, а в дальнейшем детям захочется самим узнавать больше про здания, которые они видят вокруг.

Заполняя по дороге кроссворд, мы запомним несколько архитектурных стилей, и потренируемся находить и различать их на улице — найдем дома, которые были в них построены.

Я познакомлю с образом жизни людей прошлых веков, расскажу, что такое боярская усадьба, из каких зданий она состояла, какие там жили люди и чем занимались.

В результате дети не только познакомятся с одним из интереснейших московских районов, но и научатся, гуляя по городу, внимательно смотреть на дома, различать архитектурные стили, а главное — поймут, что за всем вокруг скрывается много интересного, а узнавать про это может быть весело и радостно!

Квест прекрасно подходит для детского праздника или дня рождения!