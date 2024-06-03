Загадки Белого города: от Чистых прудов до Китай-города (в мини-группе)

Пройти по маршруту, где что ни здание, то следы прошлого и рассказы об исторических личностях
От границы Москвы 16 века мы пойдём по переулкам, где многие дома — совсем не то, чем кажутся. Неприметные здания хранят столько всего интересного! Мы поговорим о людях, живших здесь, — Меншикове и Ваньке-Каине, Козьме Солдатёнкове и маршале Мортье, Савве Рагузинском и Екатерине I. Также вспомним 2 боярских рода, чьё противостояние привело к крутому повороту в российской истории.
5
7 отзывов
Загадки Белого города: от Чистых прудов до Китай-города (в мини-группе)
Загадки Белого города: от Чистых прудов до Китай-города (в мини-группе)
Загадки Белого города: от Чистых прудов до Китай-города (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Чистые пруды, которые сперва были совсем не чистыми.
  • Церковь Архангела Гавриила (она же Меншикова башня) — уникальный памятник петровского времени с непростой биографией.
  • Сверчков переулок и палаты купца Сверчкова — прекрасный образец московской архитектуры 16–17 веков.
  • Армянский переулок со зданием Армянского института, бывших палат Милославских, а теперь посольства Армении.
  • Улицу Маросейку со старинными усадьбами и храмами.
  • Часовню-памятник, посвящённую героям Плевны.

Вы узнаете:

  • Как была «наказана» Меншикова башня за соперничество с Иваном Великим.
  • Почему так и остался холостым видный московский жених — купец Солдатёнков.
  • Почему красивый дом на Маросейке «свободен от постоя» уже больше 100 лет.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — 3 км. Лучше надеть комфортную обувь.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 12 лет.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный700 ₽
Школьники300 ₽
Студенты400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Чистые Пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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1
Маргарита
3 июня 2024
Елена, благодарю от всего сердца. Я хорошо знаю этот район Москвы, но никогда не смотрела на привычные здания и знакомые названия переулков через призму истории. Столько интересного! 2 часа пролетели
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незаметно. Мне очень понравилось, что группа была небольшой и можно было общаться с Вами, задавая вопросы. Спасибо за обстоятельные рассказы, ответы на любые вопросы, комфортный темп и достаточный объем историй. Спасибо за вид на четыре века)), за открытия, за удивительную кофейню с сюрпризом. И за мои воспоминания о детстве тоже огромное спасибо!

Елена, благодарю от всего сердца. Я хорошо знаю этот район Москвы, но никогда не смотрела наЕлена, благодарю от всего сердца. Я хорошо знаю этот район Москвы, но никогда не смотрела наЕлена, благодарю от всего сердца. Я хорошо знаю этот район Москвы, но никогда не смотрела наЕлена, благодарю от всего сердца. Я хорошо знаю этот район Москвы, но никогда не смотрела на
Г
3 июня 2024
Экскурсию посетили два подростка 14 и 16 лет. Всё очень понравилось!
Е
29 мая 2024
Елена, спасибо Вам огромное за организацию для нашй большой группы экскурсии. Программа составлена была под возраст школьников и еще был добавлен квест для детей. Очень всё понравилось. Однозначно рекомендуем!!!
Т
28 мая 2024
Все отлично, очень понравилось! Елена компетентный и приятный экскурсовод. Спасибо
М
20 мая 2024
Все прошло замечательно!
Альбина
6 мая 2024
Отличная экскурсия, интересная, содержательная. Чувствуется интерес самого гида к содержанию, увлеченность, а это всегда подкупает. Удалось увидеть знакомые место под другим углом.
Экскурсия действительно в мини-группе, мы были с подругой вдвоем! Это по факту индивидуальная экскурсия за небольшую плату! Елена задавала вопросы про то, что интересно нам и мы не просто слушали, а находились в диалоге:
Однозначно рекомендую гида и экскурсию!
И
8 апр 2024
Экскурсия "Загадки Белого города: от Чистых прудов до Китай-города" в мини-группе была прекрасным способом провести время в Москве. Мы побывали в удивительных местах, услышали интересные истории, а Елена делилась знаниями
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с таким энтузиазмом, что каждый из нас ощущал себя частью увлекательного путешествия по истории города. Размер группы был идеальным, а атмосфера была дружелюбной и расслабленной. Благодаря этой экскурсии я узнал много нового и с удовольствием порекомендую ее друзьям и знакомым.

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