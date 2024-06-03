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гулять по ней, узнавать её тайны и наблюдать, как она меняется. Особенно мне нравятся места, о которых знают далеко не все. Люблю показывать Москву тем, кому она интересна и кто хочет узнать о ней как можно больше. Приглашаю вас с собой по улицам и переулкам столицы!