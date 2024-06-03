От границы Москвы 16 века мы пойдём по переулкам, где многие дома — совсем не то, чем кажутся. Неприметные здания хранят столько всего интересного! Мы поговорим о людях, живших здесь, — Меншикове и Ваньке-Каине, Козьме Солдатёнкове и маршале Мортье, Савве Рагузинском и Екатерине I. Также вспомним 2 боярских рода, чьё противостояние привело к крутому повороту в российской истории.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Чистые пруды, которые сперва были совсем не чистыми.
- Церковь Архангела Гавриила (она же Меншикова башня) — уникальный памятник петровского времени с непростой биографией.
- Сверчков переулок и палаты купца Сверчкова — прекрасный образец московской архитектуры 16–17 веков.
- Армянский переулок со зданием Армянского института, бывших палат Милославских, а теперь посольства Армении.
- Улицу Маросейку со старинными усадьбами и храмами.
- Часовню-памятник, посвящённую героям Плевны.
Вы узнаете:
- Как была «наказана» Меншикова башня за соперничество с Иваном Великим.
- Почему так и остался холостым видный московский жених — купец Солдатёнков.
- Почему красивый дом на Маросейке «свободен от постоя» уже больше 100 лет.
- И многое другое.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 3 км. Лучше надеть комфортную обувь.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 12 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|700 ₽
|Школьники
|300 ₽
|Студенты
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Чистые Пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 69 туристов
Меня зовут Елена. В Москве живу давно, с раннего детства. И с детства мечтала быть экскурсоводом. Окончила курсы гидов-экскурсоводов Москвы. Люблю путешествовать и люблю возвращаться в Москву после путешествий. ЛюблюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Маргарита
3 июня 2024
Елена, благодарю от всего сердца. Я хорошо знаю этот район Москвы, но никогда не смотрела на привычные здания и знакомые названия переулков через призму истории. Столько интересного! 2 часа пролетели
Г
Галочкин
3 июня 2024
Экскурсию посетили два подростка 14 и 16 лет. Всё очень понравилось!
Е
Елена
29 мая 2024
Елена, спасибо Вам огромное за организацию для нашй большой группы экскурсии. Программа составлена была под возраст школьников и еще был добавлен квест для детей. Очень всё понравилось. Однозначно рекомендуем!!!
Т
Татьяна
28 мая 2024
Все отлично, очень понравилось! Елена компетентный и приятный экскурсовод. Спасибо
М
Милена
20 мая 2024
Все прошло замечательно!
Альбина
6 мая 2024
Отличная экскурсия, интересная, содержательная. Чувствуется интерес самого гида к содержанию, увлеченность, а это всегда подкупает. Удалось увидеть знакомые место под другим углом.
Экскурсия действительно в мини-группе, мы были с подругой вдвоем! Это по факту индивидуальная экскурсия за небольшую плату! Елена задавала вопросы про то, что интересно нам и мы не просто слушали, а находились в диалоге:
Однозначно рекомендую гида и экскурсию!
Экскурсия действительно в мини-группе, мы были с подругой вдвоем! Это по факту индивидуальная экскурсия за небольшую плату! Елена задавала вопросы про то, что интересно нам и мы не просто слушали, а находились в диалоге:
Однозначно рекомендую гида и экскурсию!
И
Иван
8 апр 2024
Экскурсия "Загадки Белого города: от Чистых прудов до Китай-города" в мини-группе была прекрасным способом провести время в Москве. Мы побывали в удивительных местах, услышали интересные истории, а Елена делилась знаниями
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
Юмористическая прогулка с гидом-стендапером по историческим местам Москвы
Погрузитесь в историю Москвы с улыбкой! Стендап-экскурсия по Чистым прудам - это развлечение и образование в одном флаконе
Начало: У м. Чистые пруды
Сегодня в 15:00
12 июня в 15:00
1100880₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огородная Слобода и Чистые пруды
Истории, которые хранят старинные московские дома
Начало: В районе метро Красные Ворота
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 913₽ за всё до 6 чел.