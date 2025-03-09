Экскурсия-фотосессия в Москве предлагает погрузиться в атмосферу Чистых прудов и Мясницкой улицы. Участники узнают о легендах и масонских символах, увидят архитектурные шедевры и фактурные локации. Гид-фотограф поможет запечатлеть уникальные моменты на профессиональную камеру. Участники получат около 40 обработанных фото. Прогулка подойдёт для всех, кто хочет увидеть Москву с необычной стороны и получить атмосферные снимки

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание фото-прогулки

Архитектурный коктейль Мясницкой

Мясницкая — по праву одна из колоритнейших буржуазных улиц Москвы. Вы узнаете историю возникновения и названия улицы, увидите самые яркие и необычные архитектурные творения: «Китайскую шкатулку», дом со львом, контору с исторической вывеской начала 20 века, палаты 17 века, усадьбы и доходные дома. Полюбуетесь фасадами и деталями, на которые раньше, возможно, не обращали внимания, и услышите, как кипела жизнь на изящной старинной улице.

Истории, легенды, масоны

Мы расскажем самые интересные легенды, связанные с домами Мясницкой и их жильцами. Где находится «Алмазный дом» и почему его владельца звали «бриллиантовым князем», что за привидение пугает всех по ночам, где проходили московские «масонские оргии», находилась «поганая лужа» и прячется «дом-неудачник»? Узнаете при встрече. А ещё научитесь распознавать масонские символы на зданиях и отыщете спрятанную во дворах репродукцию картины Маковского.

Секреты за фасадами

Свернув с парадной части Мясницкой, вы увидите другую сторону истории: узкие переулки и здания, сохранившие следы от пуль, богадельни и удивительные дворы. Мы проведём вас во двор уникального дома-коммуны, который жильцы называют ласково «Милюта». Расскажем о жизни в сквоте: кто, как и зачем заселял бывший доходный дом в центре Москвы, что здесь происходит сейчас. Покажем фотографии «внутренностей» дома и поделимся историями от местных обитателей. Колорит или абсурдность, современное искусство или вандализм? Именно здесь можно увидеть изнанку города, прочувствовать местами жуткую, мистическую, балабановскую атмосферу сквота и увидеть оригинальные инсталляции.

Фактурные локации и необычные заведения

На нашем маршруте получаются абсолютно киношные и разнообразные кадры: начиная от помпезной и роскошной Мясницкой, современного и стильного Кривоколенного переулка, который даже претендует на звание новых «Патриков» из-за растущего количества модных и необычных заведений, и завершая фактурными дворами-колодцами. Мы расскажем о наших любимых местах, а также поделимся лучшими ракурсами и поможем комфортно и свободно чувствовать себя перед камерой, чтобы получились атмосферные кадры.

Организационные детали