Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия

Откройте для себя колоритный квартал Москвы, где вас ждут мистические легенды, архитектурные шедевры и уникальные фотоснимки. Прогулка запомнится надолго
Экскурсия-фотосессия в Москве предлагает погрузиться в атмосферу Чистых прудов и Мясницкой улицы. Участники узнают о легендах и масонских символах, увидят архитектурные шедевры и фактурные локации. Гид-фотограф поможет запечатлеть уникальные моменты на профессиональную камеру. Участники получат около 40 обработанных фото.

Прогулка подойдёт для всех, кто хочет увидеть Москву с необычной стороны и получить атмосферные снимки
5
28 отзывов

7 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • 🏛 Уникальные архитектурные объекты
  • 🕵️‍♂️ Мистические легенды и истории
  • 🎨 Искусство и инсталляции
  • 👥 Индивидуальный подход
  • 📅 Гибкий график
  • 💌 Обработанные фото на память
Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия
Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия
Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Мясницкая улица
  • Чистые пруды
  • Кривоколенный переулок

Описание фото-прогулки

Архитектурный коктейль Мясницкой

Мясницкая — по праву одна из колоритнейших буржуазных улиц Москвы. Вы узнаете историю возникновения и названия улицы, увидите самые яркие и необычные архитектурные творения: «Китайскую шкатулку», дом со львом, контору с исторической вывеской начала 20 века, палаты 17 века, усадьбы и доходные дома. Полюбуетесь фасадами и деталями, на которые раньше, возможно, не обращали внимания, и услышите, как кипела жизнь на изящной старинной улице.

Истории, легенды, масоны

Мы расскажем самые интересные легенды, связанные с домами Мясницкой и их жильцами. Где находится «Алмазный дом» и почему его владельца звали «бриллиантовым князем», что за привидение пугает всех по ночам, где проходили московские «масонские оргии», находилась «поганая лужа» и прячется «дом-неудачник»? Узнаете при встрече. А ещё научитесь распознавать масонские символы на зданиях и отыщете спрятанную во дворах репродукцию картины Маковского.

Секреты за фасадами

Свернув с парадной части Мясницкой, вы увидите другую сторону истории: узкие переулки и здания, сохранившие следы от пуль, богадельни и удивительные дворы. Мы проведём вас во двор уникального дома-коммуны, который жильцы называют ласково «Милюта». Расскажем о жизни в сквоте: кто, как и зачем заселял бывший доходный дом в центре Москвы, что здесь происходит сейчас. Покажем фотографии «внутренностей» дома и поделимся историями от местных обитателей. Колорит или абсурдность, современное искусство или вандализм? Именно здесь можно увидеть изнанку города, прочувствовать местами жуткую, мистическую, балабановскую атмосферу сквота и увидеть оригинальные инсталляции.

Фактурные локации и необычные заведения

На нашем маршруте получаются абсолютно киношные и разнообразные кадры: начиная от помпезной и роскошной Мясницкой, современного и стильного Кривоколенного переулка, который даже претендует на звание новых «Патриков» из-за растущего количества модных и необычных заведений, и завершая фактурными дворами-колодцами. Мы расскажем о наших любимых местах, а также поделимся лучшими ракурсами и поможем комфортно и свободно чувствовать себя перед камерой, чтобы получились атмосферные кадры.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф нашей команды
  • Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение четырёх дней после прогулки
  • Съёмка проходит на профессиональную камеру Nikon Z6 или Sony Alpha 7 III
  • Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии
  • Экскурсию можно провести для большего числа человек, доплата составит 1000 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Чистые пруды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия (Виктория)Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия (Галина)Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия (Галина)Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия (Галина)Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия (Галина)Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия (Галина)Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия (Галина)Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия (Галина)Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия (Галина)Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия (Ольга)Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия (Ольга)Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия (Ольга)Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия (Анна)Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия (Анна)
Михаил
9 мар 2025
Гид Александр с самой первой минуты поддержал отличное настроение в солнечный день 8 марта. Показал нам фасады и скрытые от прохожих места района. Рассказал интересные факты, о которых мы ранее
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не знали.

Мы увидели здания 18-20 веков, услышали их историю, владельцев, архитекторов, жителей. Зашли внутрь некоторых из них, прошлись по интересным дворам.

Французы, русские, буряты, китайцы - Александр рассказал истории разных жителей и посетителей района.

Ну и конечно, отдельные слова про фотографии. Нас было 6 человек, три пары.

Александр, предложил разнообразные сюжеты, локации для фото. Внимательно отнесся к пожеланиям каждой пары и участника в отдельности.

Оперативно прислал фотографии.

Мы были пару дней под впечатлением от экскурсии и фотосесии и с удовольствием рекомендуем Александра.

В
21 окт 2024
Благодарю Алёну за экскурсию, рассказывала интересно, район действительно с богатой историей и интригующими моментами, обращала внимание на детали, располагает к себе.
Если вы, как и никогда не были на фотосессиях, чувствуете себя «поленом» на камеру, то с Аленой эти ощущения пройдут, всё легко и непринужденно.
Благодарю Алёну за экскурсию, рассказывала интересно, район действительно с богатой историей и интригующими моментами, обращала внимание
Галина
3 окт 2024
Экскурсия удалась, хотя были очень уставшие. Экскурсоводом был Александра, а не заявленная Алена. Как то не порадовало это. Но все что не делается, делается к лучшему. 2 зайца за 1,5
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часа мы догнали. И историю домов узнали, и классные фото получили.
Александр молодцом, достаточно экстравагантный парень, громкий, открытый, позитивный!
Спасибо большое, даже не думала, что такие удачные фото получатся. Информация о домах тоже легла в копилочку, было интересно!

Экскурсия удалась, хотя были очень уставшие. Экскурсоводом был Александра, а не заявленная Алена. Как то неЭкскурсия удалась, хотя были очень уставшие. Экскурсоводом был Александра, а не заявленная Алена. Как то неЭкскурсия удалась, хотя были очень уставшие. Экскурсоводом был Александра, а не заявленная Алена. Как то неЭкскурсия удалась, хотя были очень уставшие. Экскурсоводом был Александра, а не заявленная Алена. Как то неЭкскурсия удалась, хотя были очень уставшие. Экскурсоводом был Александра, а не заявленная Алена. Как то неЭкскурсия удалась, хотя были очень уставшие. Экскурсоводом был Александра, а не заявленная Алена. Как то неЭкскурсия удалась, хотя были очень уставшие. Экскурсоводом был Александра, а не заявленная Алена. Как то неЭкскурсия удалась, хотя были очень уставшие. Экскурсоводом был Александра, а не заявленная Алена. Как то не
Татьяна
1 окт 2024
Это была невероятно лёгкая, но вместе с этим содержательная и интересная прогулка! Гид Александр сделал всё со своей стороны, чтоб мы окунулись в прошлое, узнали много интересных историй и фактов,
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и при этом успели сделать множество красивых и необычных снимков! Очень любим эти места, много раз там бывали, но никогда бы не заметили и не узнали того, что на этой экскурсии) спасибо за труд и детальность, юмор и профессионализм! Мы чудесно провели время, и теперь будем любоваться и вспоминать нашу прогулку по фото) за них отдельное спасибо! Таких отличных снимков я давно не получала даже на профессиональных фотосессиях! Обязательно порекомендуем и посетим другие маршруты! 🥰💃🙌

Оксана
30 сен 2024
Были с подругой на экскурсии по Мясницкой, гид Александр. Все очень понравилось, Александр ответил на все наши вопросы (по теме и не только) и учел все пожелания. Многое увидели, чего
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не замечали раньше и много узнали. Так просто, ненавязчиво, но информативно и интересно пролетели 1,5 часа. Бонусом были фото, сразу скажу, что фото получились классные, при чем я обычно себе не нравлюсь на фотографиях, а здесь полный восторг. Спасибо

Генинг
8 сен 2024
Были на экскурсии 07.09.24 на день города, была отличная погода. Александр был пунктуален, своё повествование вёл достаточно активно, со знанием дела, нам было интересно узнать об истории Мясницкой и чистых прудов. Оценить Александра как фотографа могу по локациям, которые предлагал, достаточно интересные. . Фото ещё не получили, но на фотографировались вдоволь! Получили массу удовольствия! Рекомендую
Дарья
20 авг 2024
Фотопрогулка стала одним из самых ярких впечатлений в Москве. Спасибо гиду Александру за то, что я узнала много интересного об одном из районов Москвы, научилась замечать мелкие архитектурные детали и
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просто приятно провела время. Прогулка была лёгкой и прошла незаметно благодаря харизматичности, хорошему чувству юмора и внимательности Александра. Эти впечатления я увезу не только в своей памяти, но и в виде красивых фотографий.

С
6 июл 2024
Спасибо за экскурсию, было супер интересно!
Т
4 июл 2024
Александр провел замечательную экскурсию. Увидели и услышали много нового. Интересный маршрут, харизматичный рассказчик. Спасибо
О
22 июн 2024
Александр-гид с большой буквы. Экскурсия прошла очень позитивно и ни принужденно. Фото огонь!!!
Александр-гид с большой буквы. Экскурсия прошла очень позитивно и ни принужденно. Фото огонь!!!Александр-гид с большой буквы. Экскурсия прошла очень позитивно и ни принужденно. Фото огонь!!!
О
11 июн 2024
Гид Алена очень интересно и вовлеченно рассказывает. Все очень понравилось. Шел легкий дождь, но время пролитело даже его не заметили.
Э
10 мар 2024
Интересно и продуктивно провели время. Спасибо Гиду за необычные факты и красивые локации
Е
6 дек 2023
Экскурсия-фотосессия с Александром. В этот день стояла прекрасная зимняя погода). Снег нещадно заметал Москву. У меня был день рождения: отступать некуда))). Поэтому, невзирая на катаклизмы, мероприятие состоялось! Александр профессионал и
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как фотограф, и как экскурсовод: он провёл нас по интересным местам и замечательно о них рассказал. При этом уделил каждому участнику время и сделал прекрасные фото. Для меня удивительно, что эти профессии может совместить один человек, но таки да, может! И это всё при достаточно тяжёлых погодных условиях. Александр, благодарим Вас за созданную атмосферу и индивидуальный подход!

Е
26 сен 2023
Было круто!
С
10 сен 2023
Нечистые Чистые: экскурсия с фотографом у нас проходила 09 сентября 2023. Нашим гидом была Алёна. Выражаем ей свою благодарность за интересные рассказы. Причем,она так увлеченно,словно актриса преподносит эту информацию. Не каждому дано такое мастерство!!! Спасибо,Алёна,и ждем фотографий!

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