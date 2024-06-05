🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 137 отзывов Секретная Москва: Китай-город с фотографом Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях Начало: Метро Китай-город «Нетуристическими тропами мы проведем вас вокруг Китай-города» 6100 5 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 25 отзывов Экскурсия «Необычные бары Китай-города»: путешествие по истории Погрузитесь в атмосферу необычных баров Китай-города: история, культура и уникальные напитки ждут вас Начало: У метро «Китай-город» «Помимо истории баров, мы отлично знаем историю Китай-города, поэтому будем приправлять прогулку интересными байками и легендами» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 275 отзывов Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас Начало: У памятника героям Плевны «В неспешном, комфортном для вас, ритме мы исследуем знаковые строения в районе метро Китай-город» 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 252 отзыва Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии Начало: У метро «Китай город» «Мы постараемся разобраться, откуда возникла поговорка про «свиное рыло в калашном ряду», что такое «сходная цена» и почему Китай-город — это не «Чайна-таун»» 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 214 отзывов Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий Начало: У метро Третьяковская «От стен древнего Китай-города я проведу вас по бережно сохраненной Старой Москве» от 2 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Огородная Слобода и Чистые пруды Истории, которые хранят старинные московские дома Начало: В районе метро Красные Ворота «Мы поговорим о Китай-городе, царских дорогах, о том, за какое здание Шехтель получил академика архитектуры и где проходила крепостная стена Китай города» 5 913 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 20 отзывов От Красной площади до Китай-города - рукой подать Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы Начало: У метро «Охотный ряд» «Воскресенские ворота — проездные ворота китайгородской стены» Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 321 отзыв Москва непарадная: путешествие по историческим уголкам города Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, гуляя по Китай-городу, открывая тайные дворики и величественные соборы Начало: У метро Китай-город, выход номер 9 «Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор» от 2 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 51 отзыв Китайгородские сказки - интерактивный квест Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал... «Фрагмент Китайгородской стены, у которой я расскажу о строительстве и сносе укрепления, названии района и купеческом промысле» 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 46 отзывов Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории Начало: У метро Площадь революции «Экскурсия начнется в самом центре Китай-города — у Богоявленского собора XVII века» 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 41 отзыв Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру «Вы прогуляетесь по улочкам древнего московского «сити» — Китай-города, который вплоть до революции 1917 года являлся средоточием деловой жизни Москвы» 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 53 отзыва По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки Начало: На Красной площади «А попутно узнаете главное об истории достопримечательностей, прочувствуете атмосферу Китай-города и Ивановской горки» 4 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2 часа 90 отзывов Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида Начало: У метро Китай-город «В пути вы узнаете самое интересное о самой мощной крепости Москвы после Кремля: например, почему Китай-город не имеет отношения к китайцам и что осталось от крепости в наши дни — ведь она не исчезла, а просто «срезана» над землей» от 7600 6 840 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 80 отзывов Тайной тропой - в Китай-город Расшифровать старейший район столицы на насыщенной прогулке по нему Начало: у отеля Метрополь «На прогулке мы поговорим о разрушенной стене, и о границах, которые она задавала легендарному теперь Китай-городу на протяжении 400 лет» 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 34 отзыва Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом Начало: Рядом с метро Охотный ряд «Китай-город — от истоков к современности» 10 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле Авторская экскурсия по историческому центру Москвы Начало: В районе м. Китай-город «Вы пройдёте по маршруту, на котором не встретите ни одного вновь построенного здания — это путешествие по архитектурному заповеднику от стен Китай-города до Земляного вала» 5 980 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 28 отзывов Познавательная экскурсия Тайны Китай-города Исследуйте загадки Китай-города на экскурсии, где история Москвы оживает в увлекательных рассказах и детских заданиях Начало: Метро Китай - грод «Дети узнают тайну названия Китай-города» 6200 5 580 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 24 отзыва Никольская улица в деталях: первая и великолепная Рассмотреть старую улицу Москвы и узнать обо всём, что здесь происходило Начало: В районе метро «Охотный ряд» «Когда-то внутри Китай-городской стены, где и находится улица Никольская, кипела бурная жизнь: здесь устраивались купцы, предприниматели, банкиры, духовенство» от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 1.5 часа 71 отзыв Живая стендап-прогулка по историческому Китай-городу с гидом-комиком Забудьте о скучных экскурсиях! Вместе с гидом-стендапером исследуйте Китай-город с юмором и легкостью Начало: У м. Китай-город «Вы узнаете, как Китай-город связан с Китаем (спойлер: никак), кто обитает в сквере Мандельштама (спойлер: далеко не поэты) и как называется специальный элемент, изменяющий аэродинамические свойства автомобиля (спойлер: спойлер)» 1100 880 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 60 отзывов Популярное предложение Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город» Начало: Причал «Китай-город/Устьинский» «На комфортабельном теплоходе — тёзке столицы — мы пройдём от причала «Китай-город»» Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00 от 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 7 отзывов Загадки Белого города: от Чистых прудов до Китай-города (в мини-группе) Пройти по маршруту, где что ни здание, то следы прошлого и рассказы об исторических личностях Начало: у станции метро «Чистые Пруды» 700 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 1 час 12 минут 19 отзывов Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский Начало: Причал «Китай-город/Устьинский» «Вы отправитесь в речное путешествие от одного из самых популярных причалов столицы — «Китай-город/Устьинский»» Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07 от 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 45 отзывов Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади «Индивидуальная пешеходная экскурсия по Китай-городу» Расписание: В любой день и час от 15 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 2 часа 94 отзыва Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24 Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами Начало: Возле парка «Зарядье» Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00 1330 1 197 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 1.5 часа 89 отзывов Стендап экскурсия по Китай-городу Начало: Москва, СТ.М. «Китай-город» «Вы будете участвовать в историческом стендап-концерте, который будет происходить прямо на улицах Китай-города» 1100 880 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 2 часа 1 отзыв Фотопрогулка по местам культовых фильмов Сфотографироваться на атмосферных улочках Китай-города и найти адреса героев кино Начало: На улице Забелина 7000 5 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва Китайгородские сказки - интерактивный квест Начало: У выхода из метро Театральная, у башни «Поиграем в старинном районе Китай-город, услышим истории старины, отыщем самоцветы по подсказкам молчаливого Триглава» Расписание: Только по расписанию 8 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 14 отзывов 9 секретов Никольской улицы Весёлая и познавательная прогулка-игра «Одна из трёх древнейших артерий Китай-города хранит свою богатую историю, которую вы шаг за шагом раскроете» 7 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 6 отзывов Китай-город: по следам учёных и торговцев Прогуляться по заповедным улочкам «Великого посада» и услышать любопытные сюжеты из жизни столицы Начало: в районе метро «Лубянка» «Китай-город — маленький кусочек древней Москвы» 1 340 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Китай-город: прошлое и настоящее (прогулка в центре Москвы) Начало: Памятник Кириллу и Мефодию, Лубянский проезд, 27 м «Вы пройдете по старейшим улица Москвы, познакомитесь с историей становления московского посада и персонами, которые проживали в Китай-городе в различные времена» 5 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва На перекрёстках российского просвещения Узнать о первых храмах науки, переиграть Ломоносова в стихотворном баттле и понять Просвещение Начало: М. Пл. Революции 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 10 отзывов Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация Узнать, как пах ресторан в 18 веке, и научиться дегустировать напитки Начало: В районе Никольской улицы «Вы совершите путешествие во времени и услышите про Китай-город и еду с 16 века и до Мишлена» 7 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 8 отзывов Детский квест-экскурсия «Вокруг Кремля» в Москве Исследуйте тайны Кремля с детским квестом, раскрывая истории знаменитых стен и башен в игровой форме Начало: В районе Красной площади «Полюбуемся древней площадью, которая, как и ближайшие улицы, относится к территории Китай-города» 7 340 ₽ за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Экскурсия по центру Москвы для людей с ограниченными возможностями Столица без барьеров: Китай-город и парк Зарядье Начало: В районе метро «Китай-город» «Мы начнем у Китай-города, бывшего торгово-ремесленного посада Москвы» 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Москва от купцов до бизнесменов История русского предпринимательства на прогулке по району Китай-город Начало: Памятник Маршалу Жукову «Развитие русского купечестваНаш маршрут пройдет от Красной площади до площади Революции, через исторический район Китай-город, где в 16 веке образовалась торговая площадь Москва – Торг» 7 400 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Секреты Варварки и Зарядья: путешествие в историю Москвы Исследуйте средневековую Москву: от древних церквей Варварки до современного парка Зарядье с эксклюзивными видами Начало: М. Китай-город «Кроме того, я расскажу несколько мистических историй и загадок, связанных с Варваркой и покажу часть настоящей Китай-городской крепости» 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Большой бизнес в старом Китай-городе Узнать, как деньги определяли характер и облик московского района, на авторской экскурсии Начало: в районе метро Китай-город «Если взять карту Китай-города и посмотреть на историю зданий, то большинство из них так или иначе связаны с бизнесом» от 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 7 отзывов Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе Познакомиться с уникальными парком, посетить медиа-аттракцион и подняться на Парящий мост Начало: На станции метро «Площадь Революции» «Сначала мы пройдем через центральную часть Китай-города — одного из старейших районов Москвы» Расписание: во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30 2 300 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами Увидеть столицу с разных ракурсов без проблем с парковкой «Мы проедем по старейшей улице Китай-города — Ильинке и свернём к Васильевскому спуску, чтобы прикоснуться к брусчатке Красной площади» 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 3.5 часа 1 отзыв Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену Побывать в старейшем здании на Никольской и раскрыть его тайны в группе до 20 человек Начало: У СТ.М. «Площадь Революции» «✔️ взобраться на единственный сохранившийся в Москве участок древней Китайгородской стены и увидеть столицу с видовой площадки, на которой редко кто бывал» 2 380 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов В гости к «чёрту на кулички» - на Варварку и в Зарядье Прогулка по седой московской улице и современному парку под увлекательные истории о Китай-городе Начало: На Славянской площади 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Романтические страницы Москвы Самые красивые объекты Москвы и истории о любви «Бульварное кольцо, Кремль, Красная площадь, Балчуг, Новодевичий монастырь, Китай-город, Замоскворечье – эти и многие другие места откроются вам с новой стороны» 19 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Любопытное путешествие по Китай-городу 100 тайн древнего района - о царях, торговцах, медведях и многих других «почему стену, которую строили итальянцы, назвали «Китай-город»» 6 670 ₽ за всё до 10 чел.