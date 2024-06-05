1 чел.
По популярности
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
«Нетуристическими тропами мы проведем вас вокруг Китай-города»
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия «Необычные бары Китай-города»: путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу необычных баров Китай-города: история, культура и уникальные напитки ждут вас
Начало: У метро «Китай-город»
«Помимо истории баров, мы отлично знаем историю Китай-города, поэтому будем приправлять прогулку интересными байками и легендами»
Сегодня в 21:30
9 июня в 16:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас
Начало: У памятника героям Плевны
«В неспешном, комфортном для вас, ритме мы исследуем знаковые строения в районе метро Китай-город»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Китай город»
«Мы постараемся разобраться, откуда возникла поговорка про «свиное рыло в калашном ряду», что такое «сходная цена» и почему Китай-город — это не «Чайна-таун»»
9 июня в 14:00
14 июня в 12:00
670₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
«От стен древнего Китай-города я проведу вас по бережно сохраненной Старой Москве»
9 июня в 12:30
10 июня в 12:30
от 2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огородная Слобода и Чистые пруды
Истории, которые хранят старинные московские дома
Начало: В районе метро Красные Ворота
«Мы поговорим о Китай-городе, царских дорогах, о том, за какое здание Шехтель получил академика архитектуры и где проходила крепостная стена Китай города»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 913₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
Начало: У метро «Охотный ряд»
«Воскресенские ворота — проездные ворота китайгородской стены»
Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00
Завтра в 11:00
11 июня в 13:30
850₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Москва непарадная: путешествие по историческим уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, гуляя по Китай-городу, открывая тайные дворики и величественные соборы
Начало: У метро Китай-город, выход номер 9
«Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
от 2 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад
Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал...
«Фрагмент Китайгородской стены, у которой я расскажу о строительстве и сносе укрепления, названии района и купеческом промысле»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории
Начало: У метро Площадь революции
«Экскурсия начнется в самом центре Китай-города — у Богоявленского собора XVII века»
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом
Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля
Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру
«Вы прогуляетесь по улочкам древнего московского «сити» — Китай-города, который вплоть до революции 1917 года являлся средоточием деловой жизни Москвы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки
Начало: На Красной площади
«А попутно узнаете главное об истории достопримечательностей, прочувствуете атмосферу Китай-города и Ивановской горки»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 990₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида
Начало: У метро Китай-город
«В пути вы узнаете самое интересное о самой мощной крепости Москвы после Кремля: например, почему Китай-город не имеет отношения к китайцам и что осталось от крепости в наши дни — ведь она не исчезла, а просто «срезана» над землей»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 76006 840₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайной тропой - в Китай-город
Расшифровать старейший район столицы на насыщенной прогулке по нему
Начало: у отеля Метрополь
«На прогулке мы поговорим о разрушенной стене, и о границах, которые она задавала легендарному теперь Китай-городу на протяжении 400 лет»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
«Китай-город — от истоков к современности»
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле
Авторская экскурсия по историческому центру Москвы
Начало: В районе м. Китай-город
«Вы пройдёте по маршруту, на котором не встретите ни одного вновь построенного здания — это путешествие по архитектурному заповеднику от стен Китай-города до Земляного вала»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 980₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Познавательная экскурсия Тайны Китай-города
Исследуйте загадки Китай-города на экскурсии, где история Москвы оживает в увлекательных рассказах и детских заданиях
Начало: Метро Китай - грод
«Дети узнают тайну названия Китай-города»
13 июня в 16:30
14 июня в 11:00
62005 580₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
Рассмотреть старую улицу Москвы и узнать обо всём, что здесь происходило
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
«Когда-то внутри Китай-городской стены, где и находится улица Никольская, кипела бурная жизнь: здесь устраивались купцы, предприниматели, банкиры, духовенство»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
Живая стендап-прогулка по историческому Китай-городу с гидом-комиком
Забудьте о скучных экскурсиях! Вместе с гидом-стендапером исследуйте Китай-город с юмором и легкостью
Начало: У м. Китай-город
«Вы узнаете, как Китай-город связан с Китаем (спойлер: никак), кто обитает в сквере Мандельштама (спойлер: далеко не поэты) и как называется специальный элемент, изменяющий аэродинамические свойства автомобиля (спойлер: спойлер)»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1100880₽ за человека
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«На комфортабельном теплоходе — тёзке столицы — мы пройдём от причала «Китай-город»»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
от 700₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Загадки Белого города: от Чистых прудов до Китай-города (в мини-группе)
Пройти по маршруту, где что ни здание, то следы прошлого и рассказы об исторических личностях
Начало: у станции метро «Чистые Пруды»
9 июня в 20:00
11 июня в 20:00
700₽ за человека
Аудиогид
1 час 12 минут
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Вы отправитесь в речное путешествие от одного из самых популярных причалов столицы — «Китай-город/Устьинский»»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 550₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
«Индивидуальная пешеходная экскурсия по Китай-городу»
Расписание: В любой день и час
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197₽ за человека
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
Стендап экскурсия по Китай-городу
Начало: Москва, СТ.М. «Китай-город»
«Вы будете участвовать в историческом стендап-концерте, который будет происходить прямо на улицах Китай-города»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1100880₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по местам культовых фильмов
Сфотографироваться на атмосферных улочках Китай-города и найти адреса героев кино
Начало: На улице Забелина
11 июня в 10:30
14 июня в 10:00
70005 600₽ за всё до 7 чел.
Квест
2 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Начало: У выхода из метро Театральная, у башни
«Поиграем в старинном районе Китай-город, услышим истории старины, отыщем самоцветы по подсказкам молчаливого Триглава»
Расписание: Только по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
9 секретов Никольской улицы
Весёлая и познавательная прогулка-игра
«Одна из трёх древнейших артерий Китай-города хранит свою богатую историю, которую вы шаг за шагом раскроете»
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Китай-город: по следам учёных и торговцев
Прогуляться по заповедным улочкам «Великого посада» и услышать любопытные сюжеты из жизни столицы
Начало: в районе метро «Лубянка»
«Китай-город — маленький кусочек древней Москвы»
20 июня в 15:00
1 июля в 17:00
1 340₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Китай-город: прошлое и настоящее (прогулка в центре Москвы)
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию, Лубянский проезд, 27 м
«Вы пройдете по старейшим улица Москвы, познакомитесь с историей становления московского посада и персонами, которые проживали в Китай-городе в различные времена»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
На перекрёстках российского просвещения
Узнать о первых храмах науки, переиграть Ломоносова в стихотворном баттле и понять Просвещение
Начало: М. Пл. Революции
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
Узнать, как пах ресторан в 18 веке, и научиться дегустировать напитки
Начало: В районе Никольской улицы
«Вы совершите путешествие во времени и услышите про Китай-город и еду с 16 века и до Мишлена»
10 июня в 14:00
11 июня в 13:00
7 600₽ за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
Детский квест-экскурсия «Вокруг Кремля» в Москве
Исследуйте тайны Кремля с детским квестом, раскрывая истории знаменитых стен и башен в игровой форме
Начало: В районе Красной площади
«Полюбуемся древней площадью, которая, как и ближайшие улицы, относится к территории Китай-города»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
7 340₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по центру Москвы для людей с ограниченными возможностями
Столица без барьеров: Китай-город и парк Зарядье
Начало: В районе метро «Китай-город»
«Мы начнем у Китай-города, бывшего торгово-ремесленного посада Москвы»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва от купцов до бизнесменов
История русского предпринимательства на прогулке по району Китай-город
Начало: Памятник Маршалу Жукову
«Развитие русского купечестваНаш маршрут пройдет от Красной площади до площади Революции, через исторический район Китай-город, где в 16 веке образовалась торговая площадь Москва – Торг»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 400₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Секреты Варварки и Зарядья: путешествие в историю Москвы
Исследуйте средневековую Москву: от древних церквей Варварки до современного парка Зарядье с эксклюзивными видами
Начало: М. Китай-город
«Кроме того, я расскажу несколько мистических историй и загадок, связанных с Варваркой и покажу часть настоящей Китай-городской крепости»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Большой бизнес в старом Китай-городе
Узнать, как деньги определяли характер и облик московского района, на авторской экскурсии
Начало: в районе метро Китай-город
«Если взять карту Китай-города и посмотреть на историю зданий, то большинство из них так или иначе связаны с бизнесом»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с уникальными парком, посетить медиа-аттракцион и подняться на Парящий мост
Начало: На станции метро «Площадь Революции»
«Сначала мы пройдем через центральную часть Китай-города — одного из старейших районов Москвы»
Расписание: во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
2 300₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Увидеть столицу с разных ракурсов без проблем с парковкой
«Мы проедем по старейшей улице Китай-города — Ильинке и свернём к Васильевскому спуску, чтобы прикоснуться к брусчатке Красной площади»
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
16 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3.5 часа
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
Побывать в старейшем здании на Никольской и раскрыть его тайны в группе до 20 человек
Начало: У СТ.М. «Площадь Революции»
«✔️ взобраться на единственный сохранившийся в Москве участок древней Китайгородской стены и увидеть столицу с видовой площадки, на которой редко кто бывал»
12 июня в 12:00
21 июля в 12:00
2 380₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В гости к «чёрту на кулички» - на Варварку и в Зарядье
Прогулка по седой московской улице и современному парку под увлекательные истории о Китай-городе
Начало: На Славянской площади
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтические страницы Москвы
Самые красивые объекты Москвы и истории о любви
«Бульварное кольцо, Кремль, Красная площадь, Балчуг, Новодевичий монастырь, Китай-город, Замоскворечье – эти и многие другие места откроются вам с новой стороны»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Любопытное путешествие по Китай-городу
100 тайн древнего района - о царях, торговцах, медведях и многих других
«почему стену, которую строили итальянцы, назвали «Китай-город»»
13 июня в 10:30
20 июня в 11:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва, Moscow, Mosca: столица с акцентом
Прогуляться по старейшим этническим кварталам города и услышать истории их знаменитых жителей
Начало: На Славянской площади
«Вы отыщете следы итальянского присутствия на фасадах Москвы и поймете, как эта нация связана со строительством Китайгородской стены и московского Кремля»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗумруд5 июня 2024Были в первый раз на экскурсии с дочкой 12 лет, понравилось. Было приятно слушать гида, с удовольствием отвечала на наши вопросы🫶🏻
- ИИрина5 июня 2024Замечательная экскурсия. Ребенок просто в восторге! Большое спасибо Ариадне!!!!
- ММаргарита3 июня 2024Елена, благодарю от всего сердца. Я хорошо знаю этот район Москвы, но никогда не смотрела на привычные здания и знакомые
- ГГалочкин3 июня 2024Экскурсию посетили два подростка 14 и 16 лет. Всё очень понравилось!
- ИИрина3 июня 2024Спасибо за очень интересную экскурсию. Александр замечательный и очень знающий гид. Компании повезло что у неё работает такой квалифицированный экскурсовод. Ирина Константин Людмила.
- ИИрина2 июня 2024Первого июня были на экскурсии «от Красной площади до Китай-города - рукой подать» с Марией Полевой. Услышали много интересных фактов
- ВВиктория2 июня 2024Татьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление города как столицы, биографии и
- ЕЕкатерина2 июня 2024Были с мужем и дочкой 17 лет. Всем очень понравилось! Подача материала живая, узнали много "спрятанных" мест, время прошло не заметно. Ну и конечно же на память остались прекрасные фотографии) 👍
- ВВиктория1 июня 2024Весело, легко, интересно, познавательно. Спасибо)
- ИИрина1 июня 2024Очень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получили большое удовольствие. Интересно, познавательно, много нового узнали о знакомых, казалось бы, местах. Очень профессиональный гид, отличный рассказчик, историк! Рекомендуем путешественникам всех возрастов.
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