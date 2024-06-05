Экскурсии в Китай-город Москвы

Найдено 75 экскурсий в категории «Китай-город» в Москве, цены от 550 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
137 отзывов
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
«Нетуристическими тропами мы проведем вас вокруг Китай-города»
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
61005 490 за всё до 4 чел.
Необычные бары Китай-города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Экскурсия «Необычные бары Китай-города»: путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу необычных баров Китай-города: история, культура и уникальные напитки ждут вас
Начало: У метро «Китай-город»
«Помимо истории баров, мы отлично знаем историю Китай-города, поэтому будем приправлять прогулку интересными байками и легендами»
Сегодня в 21:30
9 июня в 16:30
6 000 за всё до 4 чел.
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
275 отзывов
Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас
Начало: У памятника героям Плевны
«В неспешном, комфортном для вас, ритме мы исследуем знаковые строения в районе метро Китай-город»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
252 отзыва
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Китай город»
«Мы постараемся разобраться, откуда возникла поговорка про «свиное рыло в калашном ряду», что такое «сходная цена» и почему Китай-город — это не «Чайна-таун»»
9 июня в 14:00
14 июня в 12:00
670 за человека
Свидание со Старой Москвой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
214 отзывов
Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
«От стен древнего Китай-города я проведу вас по бережно сохраненной Старой Москве»
9 июня в 12:30
10 июня в 12:30
от 2 500 за всё до 5 чел.
Огородная Слобода и Чистые пруды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Огородная Слобода и Чистые пруды
Истории, которые хранят старинные московские дома
Начало: В районе метро Красные Ворота
«Мы поговорим о Китай-городе, царских дорогах, о том, за какое здание Шехтель получил академика архитектуры и где проходила крепостная стена Китай города»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 913 за всё до 6 чел.
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
20 отзывов
От Красной площади до Китай-города - рукой подать
Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы
Начало: У метро «Охотный ряд»
«Воскресенские ворота — проездные ворота китайгородской стены»
Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00
Завтра в 11:00
11 июня в 13:30
850 за человека
Москва непарадная, приветливая, милая
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
321 отзыв
Москва непарадная: путешествие по историческим уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, гуляя по Китай-городу, открывая тайные дворики и величественные соборы
Начало: У метро Китай-город, выход номер 9
«Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
от 2 500 за всё до 5 чел.
Китайгородские сказки - интерактивный квест
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
51 отзыв
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад
Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал...
«Фрагмент Китайгородской стены, у которой я расскажу о строительстве и сносе укрепления, названии района и купеческом промысле»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000 за всё до 6 чел.
Подлинные древности Китай-города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
46 отзывов
Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории
Начало: У метро Площадь революции
«Экскурсия начнется в самом центре Китай-города — у Богоявленского собора XVII века»
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
700 за человека
У стен Московского Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом
Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля
Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру
«Вы прогуляетесь по улочкам древнего московского «сити» — Китай-города, который вплоть до революции 1917 года являлся средоточием деловой жизни Москвы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000 за всё до 5 чел.
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки
Начало: На Красной площади
«А попутно узнаете главное об истории достопримечательностей, прочувствуете атмосферу Китай-города и Ивановской горки»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 990 за всё до 5 чел.
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
90 отзывов
Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида
Начало: У метро Китай-город
«В пути вы узнаете самое интересное о самой мощной крепости Москвы после Кремля: например, почему Китай-город не имеет отношения к китайцам и что осталось от крепости в наши дни — ведь она не исчезла, а просто «срезана» над землей»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 76006 840 за всё до 5 чел.
Тайной тропой - в Китай-город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
80 отзывов
Тайной тропой - в Китай-город
Расшифровать старейший район столицы на насыщенной прогулке по нему
Начало: у отеля Метрополь
«На прогулке мы поговорим о разрушенной стене, и о границах, которые она задавала легендарному теперь Китай-городу на протяжении 400 лет»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 670 за всё до 10 чел.
Красная площадь и средневековый Китай-город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
«Китай-город — от истоков к современности»
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
10 000 за всё до 20 чел.
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Тайны Ивановской горки и улицы Воронцово поле
Авторская экскурсия по историческому центру Москвы
Начало: В районе м. Китай-город
«Вы пройдёте по маршруту, на котором не встретите ни одного вновь построенного здания — это путешествие по архитектурному заповеднику от стен Китай-города до Земляного вала»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 980 за всё до 6 чел.
Тайны Китай-города
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
28 отзывов
Познавательная экскурсия Тайны Китай-города
Исследуйте загадки Китай-города на экскурсии, где история Москвы оживает в увлекательных рассказах и детских заданиях
Начало: Метро Китай - грод
«Дети узнают тайну названия Китай-города»
13 июня в 16:30
14 июня в 11:00
62005 580 за всё до 10 чел.
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
Рассмотреть старую улицу Москвы и узнать обо всём, что здесь происходило
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
«Когда-то внутри Китай-городской стены, где и находится улица Никольская, кипела бурная жизнь: здесь устраивались купцы, предприниматели, банкиры, духовенство»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 10 000 за всё до 6 чел.
Стендап-экскурсия по Китай-городу
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
71 отзыв
Живая стендап-прогулка по историческому Китай-городу с гидом-комиком
Забудьте о скучных экскурсиях! Вместе с гидом-стендапером исследуйте Китай-город с юмором и легкостью
Начало: У м. Китай-город
«Вы узнаете, как Китай-город связан с Китаем (спойлер: никак), кто обитает в сквере Мандельштама (спойлер: далеко не поэты) и как называется специальный элемент, изменяющий аэродинамические свойства автомобиля (спойлер: спойлер)»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1100880 за человека
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
60 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«На комфортабельном теплоходе — тёзке столицы — мы пройдём от причала «Китай-город»»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
от 700 за человека
Загадки Белого города: от Чистых прудов до Китай-города (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Загадки Белого города: от Чистых прудов до Китай-города (в мини-группе)
Пройти по маршруту, где что ни здание, то следы прошлого и рассказы об исторических личностях
Начало: у станции метро «Чистые Пруды»
9 июня в 20:00
11 июня в 20:00
700 за человека
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час 12 минут
19 отзывов
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Вы отправитесь в речное путешествие от одного из самых популярных причалов столицы — «Китай-город/Устьинский»»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 550 за человека
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
«Индивидуальная пешеходная экскурсия по Китай-городу»
Расписание: В любой день и час
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
2 часа
94 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197 за человека
Стендап экскурсия по Китай-городу
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
89 отзывов
Стендап экскурсия по Китай-городу
Начало: Москва, СТ.М. «Китай-город»
«Вы будете участвовать в историческом стендап-концерте, который будет происходить прямо на улицах Китай-города»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1100880 за человека
Фотопрогулка по местам культовых фильмов
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по местам культовых фильмов
Сфотографироваться на атмосферных улочках Китай-города и найти адреса героев кино
Начало: На улице Забелина
11 июня в 10:30
14 июня в 10:00
70005 600 за всё до 7 чел.
Китайгородские сказки - интерактивный квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Начало: У выхода из метро Театральная, у башни
«Поиграем в старинном районе Китай-город, услышим истории старины, отыщем самоцветы по подсказкам молчаливого Триглава»
Расписание: Только по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 900 за всё до 6 чел.
9 секретов Никольской улицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
9 секретов Никольской улицы
Весёлая и познавательная прогулка-игра
«Одна из трёх древнейших артерий Китай-города хранит свою богатую историю, которую вы шаг за шагом раскроете»
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
7 800 за всё до 10 чел.
Китай-город: по следам учёных и торговцев
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Китай-город: по следам учёных и торговцев
Прогуляться по заповедным улочкам «Великого посада» и услышать любопытные сюжеты из жизни столицы
Начало: в районе метро «Лубянка»
«Китай-город — маленький кусочек древней Москвы»
20 июня в 15:00
1 июля в 17:00
1 340 за человека
Китай-город: прошлое и настоящее (прогулка в центре Москвы)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Китай-город: прошлое и настоящее (прогулка в центре Москвы)
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию, Лубянский проезд, 27 м
«Вы пройдете по старейшим улица Москвы, познакомитесь с историей становления московского посада и персонами, которые проживали в Китай-городе в различные времена»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 600 за всё до 10 чел.
На перекрёстках российского просвещения
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
На перекрёстках российского просвещения
Узнать о первых храмах науки, переиграть Ломоносова в стихотворном баттле и понять Просвещение
Начало: М. Пл. Революции
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
4 000 за всё до 3 чел.
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
10 отзывов
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000 за всё до 6 чел.
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Съедобная история Китай-города: прогулка и дегустация
Узнать, как пах ресторан в 18 веке, и научиться дегустировать напитки
Начало: В районе Никольской улицы
«Вы совершите путешествие во времени и услышите про Китай-город и еду с 16 века и до Мишлена»
10 июня в 14:00
11 июня в 13:00
7 600 за всё до 3 чел.
Детский квест «Вокруг Кремля»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Детский квест-экскурсия «Вокруг Кремля» в Москве
Исследуйте тайны Кремля с детским квестом, раскрывая истории знаменитых стен и башен в игровой форме
Начало: В районе Красной площади
«Полюбуемся древней площадью, которая, как и ближайшие улицы, относится к территории Китай-города»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
7 340 за всё до 30 чел.
Экскурсия по центру Москвы для людей с ограниченными возможностями
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Экскурсия по центру Москвы для людей с ограниченными возможностями
Столица без барьеров: Китай-город и парк Зарядье
Начало: В районе метро «Китай-город»
«Мы начнем у Китай-города, бывшего торгово-ремесленного посада Москвы»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Москва от купцов до бизнесменов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Москва от купцов до бизнесменов
История русского предпринимательства на прогулке по району Китай-город
Начало: Памятник Маршалу Жукову
«Развитие русского купечестваНаш маршрут пройдет от Красной площади до площади Революции, через исторический район Китай-город, где в 16 веке образовалась торговая площадь Москва – Торг»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 400 за всё до 50 чел.
Секреты старинной Варварки и нового Зарядья
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Секреты Варварки и Зарядья: путешествие в историю Москвы
Исследуйте средневековую Москву: от древних церквей Варварки до современного парка Зарядье с эксклюзивными видами
Начало: М. Китай-город
«Кроме того, я расскажу несколько мистических историй и загадок, связанных с Варваркой и покажу часть настоящей Китай-городской крепости»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 000 за всё до 5 чел.
Большой бизнес в старом Китай-городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Большой бизнес в старом Китай-городе
Узнать, как деньги определяли характер и облик московского района, на авторской экскурсии
Начало: в районе метро Китай-город
«Если взять карту Китай-города и посмотреть на историю зданий, то большинство из них так или иначе связаны с бизнесом»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
7 отзывов
Древнее Зарядье и медиа-аттракцион «Полет над Россией»: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с уникальными парком, посетить медиа-аттракцион и подняться на Парящий мост
Начало: На станции метро «Площадь Революции»
«Сначала мы пройдем через центральную часть Китай-города — одного из старейших районов Москвы»
Расписание: во вторник в 11:30, в воскресенье в 12:30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
2 300 за человека
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Увидеть столицу с разных ракурсов без проблем с парковкой
«Мы проедем по старейшей улице Китай-города — Ильинке и свернём к Васильевскому спуску, чтобы прикоснуться к брусчатке Красной площади»
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
16 000 за всё до 3 чел.
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
Побывать в старейшем здании на Никольской и раскрыть его тайны в группе до 20 человек
Начало: У СТ.М. «Площадь Революции»
«✔️ взобраться на единственный сохранившийся в Москве участок древней Китайгородской стены и увидеть столицу с видовой площадки, на которой редко кто бывал»
12 июня в 12:00
21 июля в 12:00
2 380 за человека
В гости к «чёрту на кулички» - на Варварку и в Зарядье
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
В гости к «чёрту на кулички» - на Варварку и в Зарядье
Прогулка по седой московской улице и современному парку под увлекательные истории о Китай-городе
Начало: На Славянской площади
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
5 000 за всё до 5 чел.
Романтические страницы Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Романтические страницы Москвы
Самые красивые объекты Москвы и истории о любви
«Бульварное кольцо, Кремль, Красная площадь, Балчуг, Новодевичий монастырь, Китай-город, Замоскворечье – эти и многие другие места откроются вам с новой стороны»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 000 за всё до 3 чел.
Любопытное путешествие по Китай-городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Любопытное путешествие по Китай-городу
100 тайн древнего района - о царях, торговцах, медведях и многих других
«почему стену, которую строили итальянцы, назвали «Китай-город»»
13 июня в 10:30
20 июня в 11:00
6 670 за всё до 10 чел.
Москва, Moscow, Mosca: столица с акцентом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Москва, Moscow, Mosca: столица с акцентом
Прогуляться по старейшим этническим кварталам города и услышать истории их знаменитых жителей
Начало: На Славянской площади
«Вы отыщете следы итальянского присутствия на фасадах Москвы и поймете, как эта нация связана со строительством Китайгородской стены и московского Кремля»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
10 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зумруд
    5 июня 2024
    От Красной площади до Китай-города - рукой подать
    Были в первый раз на экскурсии с дочкой 12 лет, понравилось. Было приятно слушать гида, с удовольствием отвечала на наши вопросы🫶🏻
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    9 секретов Никольской улицы
    Замечательная экскурсия. Ребенок просто в восторге! Большое спасибо Ариадне!!!!
  • М
    Маргарита
    3 июня 2024
    Загадки Белого города: от Чистых прудов до Китай-города (в мини-группе)
    Елена, благодарю от всего сердца. Я хорошо знаю этот район Москвы, но никогда не смотрела на привычные здания и знакомые
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    названия переулков через призму истории. Столько интересного! 2 часа пролетели незаметно. Мне очень понравилось, что группа была небольшой и можно было общаться с Вами, задавая вопросы. Спасибо за обстоятельные рассказы, ответы на любые вопросы, комфортный темп и достаточный объем историй. Спасибо за вид на четыре века)), за открытия, за удивительную кофейню с сюрпризом. И за мои воспоминания о детстве тоже огромное спасибо!

    Елена, благодарю от всего сердца. Я хорошо знаю этот район Москвы, но никогда не смотрела наЕлена, благодарю от всего сердца. Я хорошо знаю этот район Москвы, но никогда не смотрела наЕлена, благодарю от всего сердца. Я хорошо знаю этот район Москвы, но никогда не смотрела наЕлена, благодарю от всего сердца. Я хорошо знаю этот район Москвы, но никогда не смотрела на
  • Г
    Галочкин
    3 июня 2024
    Загадки Белого города: от Чистых прудов до Китай-города (в мини-группе)
    Экскурсию посетили два подростка 14 и 16 лет. Всё очень понравилось!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Необычные бары Китай-города
    Спасибо за очень интересную экскурсию. Александр замечательный и очень знающий гид. Компании повезло что у неё работает такой квалифицированный экскурсовод. Ирина Константин Людмила.
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    От Красной площади до Китай-города - рукой подать
    Первого июня были на экскурсии «от Красной площади до Китай-города - рукой подать» с Марией Полевой. Услышали много интересных фактов
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    об уже, казалось бы, известных событиях и зданиях, Мария - очень эрудированный экскурсовод, спасибо большое! Всем рекомендуем эту экскурсию. Иван и Ирина.

  • В
    Виктория
    2 июня 2024
    Москва: от уличных калачей до палат Романовых
    Татьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление города как столицы, биографии и
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    драмы известных семей и деятелей. Впечатляет очень рассказ, летописи идут друг за другом, хочется слушать бесконечно! Спасибо большое, от души рекомендую тем, кто любит и хочет быть ближе к истории!

    Татьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление городаТатьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление городаТатьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление городаТатьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление городаТатьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление городаТатьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление города
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
    Были с мужем и дочкой 17 лет. Всем очень понравилось! Подача материала живая, узнали много "спрятанных" мест, время прошло не заметно. Ну и конечно же на память остались прекрасные фотографии) 👍
  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Стендап-экскурсия по Китай-городу
    Весело, легко, интересно, познавательно. Спасибо)
    Весело, легко, интересно, познавательно. Спасибо)Весело, легко, интересно, познавательно. Спасибо)Весело, легко, интересно, познавательно. Спасибо)Весело, легко, интересно, познавательно. Спасибо)Весело, легко, интересно, познавательно. Спасибо)
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    9 секретов Никольской улицы
    Очень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получили большое удовольствие. Интересно, познавательно, много нового узнали о знакомых, казалось бы, местах. Очень профессиональный гид, отличный рассказчик, историк! Рекомендуем путешественникам всех возрастов.
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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Китай-город»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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