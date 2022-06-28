В названии моей авторской экскурсии — строчка из знаменитой и трогательной песни Игоря Талькова. Чистые пруды действительно особый район Москвы, где все тревоги словно растворяются в водной глади. Вы погрузитесь в здешнюю атмосферу, хроники и истории о людях. А лейтмотивом станет язык города: вы обнаружите, сколько интересного стоит за названиями и деталями домов и улиц.

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Что вас ожидает

Спокойствие в суетливой столице

Всегда любила Чистые пруды, для меня это исцеляющее место, где энергия обновления заложена уже в самой его истории. Я помогу вам почувствовать это: на прогулке вы отъединитесь от суматошной повседневности, перенесетесь в мир тихой Москвы и в деталях рассмотрите уголки района, которые просто нельзя скрывать от публики!

Чистые пруды: бульвар, улицы, переулки

В нашем маршруте каменные палаты и сказочный дворец, ставшие литературными адресами, дом-яйцо и другие удивительные дома, у каждого из которых есть имя. А еще бывшая пожарная слобода, настоящий нулевой километр и даже средневековый рыцарь.

Знакомясь с районом, вы узнаете, почему раньше пруды называли Погаными и какую роль в этом сыграли Юрий Долгорукий, немцы-гастарбайтеры и мясники. Раскроете, почему Чистые пруды — самое чайное место и одно из самых театральных мест в Москве.

Беседа с городом без языкового барьера

Как гид-лингвист я помогу понять язык, на котором говорит с вами город. Открою контексты, которые стоят за словом. Познакомлю с любопытными московскими названиями, архитектурными деталями и, конечно, с удивительными историями известных людей, чьи судьбы связаны с Чистыми прудами.