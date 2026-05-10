Лучшее время для прогулки по Чистым прудам - летние месяцы июнь, июль и август. В это время года погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться атмосферой и красотой района. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, прогулка также будет приятной, хотя может быть немного прохладнее. Зимой, несмотря на холод, прогулка возможна, но стоит учесть, что погодные условия могут ограничить комфорт передвижения.

В названии экскурсии - строчка из песни Игоря Талькова. Чистые пруды - особый район Москвы, где тревоги растворяются в водной глади. Погрузитесь в атмосферу, хроники и истории о людях. Узнайте,

сколько интересного стоит за названиями и деталями домов и улиц. Прогулка поможет отъединиться от суетливой повседневности, перенестись в мир тихой Москвы и в деталях рассмотреть уголки района. В маршруте каменные палаты, сказочный дворец, дом-яйцо и другие удивительные дома. Узнайте, почему раньше пруды называли Погаными и какую роль в этом сыграли Юрий Долгорукий, немцы-гастарбайтеры и мясники. Откройте, почему Чистые пруды - самое чайное и театральное место в Москве. Гид-лингвист поможет понять язык города, откроет контексты, стоящие за словом, и познакомит с удивительными историями известных людей

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Спокойствие в суетливой столице

Всегда любила Чистые пруды, для меня это исцеляющее место, где энергия обновления заложена уже в самой его истории. Я помогу вам почувствовать это: на прогулке вы отъединитесь от суматошной повседневности, перенесетесь в мир тихой Москвы и в деталях рассмотрите уголки района, которые просто нельзя скрывать от публики!

Чистые пруды: бульвар, улицы, переулки

В нашем маршруте каменные палаты и сказочный дворец, ставшие литературными адресами, дом-яйцо и другие удивительные дома, у каждого из которых есть имя. А еще бывшая пожарная слобода, настоящий нулевой километр и даже средневековый рыцарь.

Знакомясь с районом, вы узнаете, почему раньше пруды называли Погаными и какую роль в этом сыграли Юрий Долгорукий, немцы-гастарбайтеры и мясники. Раскроете, почему Чистые пруды — самое чайное место и одно из самых театральных мест в Москве.

Беседа с городом без языкового барьера

Как гид-лингвист я помогу понять язык, на котором говорит с вами город. Открою контексты, которые стоят за словом. Познакомлю с любопытными московскими названиями, архитектурными деталями и, конечно, с удивительными историями известных людей, чьи судьбы связаны с Чистыми прудами.

Организационные детали

Детям до 12 лет посещение экскурсии бесплатно (при группе свыше 5 человек), для пенсионеров действует скидка 15%