«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
Чистые пруды - это уголок Москвы, где каждый дом и улица хранят свои тайны. Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии и узнайте больше о знаменитом районе
В названии экскурсии - строчка из песни Игоря Талькова. Чистые пруды - особый район Москвы, где тревоги растворяются в водной глади. Погрузитесь в атмосферу, хроники и истории о людях. Узнайте, читать дальшеуменьшить
сколько интересного стоит за названиями и деталями домов и улиц.
Прогулка поможет отъединиться от суетливой повседневности, перенестись в мир тихой Москвы и в деталях рассмотреть уголки района. В маршруте каменные палаты, сказочный дворец, дом-яйцо и другие удивительные дома.
Узнайте, почему раньше пруды называли Погаными и какую роль в этом сыграли Юрий Долгорукий, немцы-гастарбайтеры и мясники. Откройте, почему Чистые пруды - самое чайное и театральное место в Москве.
Гид-лингвист поможет понять язык города, откроет контексты, стоящие за словом, и познакомит с удивительными историями известных людей
Лучшее время для прогулки по Чистым прудам - летние месяцы июнь, июль и август. В это время года погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться атмосферой и красотой района. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, прогулка также будет приятной, хотя может быть немного прохладнее. Зимой, несмотря на холод, прогулка возможна, но стоит учесть, что погодные условия могут ограничить комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Каменные палаты
Сказочный дворец
Дом-яйцо
Бывшая пожарная слобода
Нулевой километр
Средневековый рыцарь
Описание экскурсии
Спокойствие в суетливой столице
Всегда любила Чистые пруды, для меня это исцеляющее место, где энергия обновления заложена уже в самой его истории. Я помогу вам почувствовать это: на прогулке вы отъединитесь от суматошной повседневности, перенесетесь в мир тихой Москвы и в деталях рассмотрите уголки района, которые просто нельзя скрывать от публики!
Чистые пруды: бульвар, улицы, переулки
В нашем маршруте каменные палаты и сказочный дворец, ставшие литературными адресами, дом-яйцо и другие удивительные дома, у каждого из которых есть имя. А еще бывшая пожарная слобода, настоящий нулевой километр и даже средневековый рыцарь.
Знакомясь с районом, вы узнаете, почему раньше пруды называли Погаными и какую роль в этом сыграли Юрий Долгорукий, немцы-гастарбайтеры и мясники. Раскроете, почему Чистые пруды — самое чайное место и одно из самых театральных мест в Москве.
Беседа с городом без языкового барьера
Как гид-лингвист я помогу понять язык, на котором говорит с вами город. Открою контексты, которые стоят за словом. Познакомлю с любопытными московскими названиями, архитектурными деталями и, конечно, с удивительными историями известных людей, чьи судьбы связаны с Чистыми прудами.
Организационные детали
Детям до 12 лет посещение экскурсии бесплатно (при группе свыше 5 человек), для пенсионеров действует скидка 15%
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3251 туриста
Я Екатерина, гид-лингвист и аккредитованный московский экскурсовод. На экскурсиях с радостью делюсь тем, что искренне люблю. Прежде всего самым интересным, что открываю в родном городе.
С удовольствием изучаю особый язык Москвы, читать дальшеуменьшить
сохранившийся в названиях, невероятной архитектуре, удивительных историях мест и судеб. Мой девиз — говорить на одном языке с городом; стремиться лучше понять того, кто, кажется, уже хорошо знаком. Приглашаю вас на увлекательные, полные открытий прогулки-разговоры с Москвой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
109
4
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3
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2
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1
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О
Ольга
Невероятно интересная экскурсия! Екатерина настоящий бриллиант, очень эрудирована, при этом преподносит информацию интересно и доступно. Сам маршрут очень приятный и какой-то даже уютный:) Большое спасибо!
Екатерина
Ответ организатора:
Ольга, спасибо большое за такой тёплый отзыв, за добрые слова в мой адрес! Очень приятно, что экскурсия понравилась!)
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А
Андрей
Екатерина провела экскурсию в дождь для нас, ни на секунду не отвлекаясь от материала. Наша лучшая экскурсия по любимой Москве. Мастер своего дела она
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А
Альбина
Экскурсия состоялась во время, в назначенном месте 1 августа 2026 г. Екатерина – очень приятная во всех отношениях девушка – и как располагающий к себе человек, и как большой профессионал. читать дальшеуменьшить
Речь очень грамотная, красивая, – настоящий лингвист, как и указано в карточке экскурсовода. Факты, которые Екатерина раскрывала, отвечая на наши не всегда по теме и по запланированному маршруту, вопросы, раскрывались сполна, что добавляет экскурсоводу большой жирный плюс. В середине экскурсии случилось незапланированное – посещение Табакерки – Екатерина с удовольствием погрузилась вместе с нами в рассказ сотрудника театра и продолжила свою экскурсию, не сократив ее ни на минуту. Рекомендую именно индивидуальную экскурсию, тк своей компанией гораздо прогуливаться по улицам Москвы, не стесняясь обсуждать интересные темы или задавать вопросы. Однозначно рекомендую. Обратимся еще.
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Наталья
май 2026год. Экскурсия по чистым прудам с катериной была очень интересной и информативной. чувствуется интеллигентность и образованность рассказчика. временами она подталкивает нас вспомнить события и людей о которых мы знаем,но уже успели позабыть. никакой спешки,потому что участники этого путешествия в прошлое должны получить удовольствие. мы не москвичи и нам все понравилось. рекомендуем очень.
Екатерина
Ответ организатора:
Наталья, спасибо большое за отзыв! Очень рада, что экскурсия понравилась! Всегда удачных маршрутов и до новых встреч!)
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Любовь
Посетила экскурсию с внучкой 19.11.25г., которую провела Екатерина. Получили огромное удовольствие, много полезной, интересной, неизвестной для меня информации. На улице было холодно, мы гуляли по улочкам и переулкам района Чистые читать дальшеуменьшить
пруды, но мы не ощутили этого, потому что были полностью погружены в прошлое. Спасибо огромное Екатерине за проведение интересной экскурсии. Сегодня хочу выбрать следующую экскурсию, которую проводит Екатерина, хочу всю свою семью пригласить на экскурсию.
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К
Константин
Уже не в первый раз были на экскурсии с Екатериной. Самые лучшие впечатления от ее увлекательного и интересного рассказа. Ждем возможности посетить экскурсию на Патриарших!
Екатерина
Ответ организатора:
Константин, спасибо большое за отзыв и добрые слова в мой адрес! Очень приятно, что возвращаетесь на другие маршруты, до новых встреч!)
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