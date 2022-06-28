«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах

Научиться говорить с городом на его языке и исследовать уютный район в компании гида-лингвиста

В названии моей авторской экскурсии — строчка из знаменитой и трогательной песни Игоря Талькова. Чистые пруды действительно особый район Москвы, где все тревоги словно растворяются в водной глади. Вы погрузитесь в здешнюю атмосферу, хроники и истории о людях.

А лейтмотивом станет язык города: вы обнаружите, сколько интересного стоит за названиями и деталями домов и улиц.
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
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Что вас ожидает

Спокойствие в суетливой столице

Всегда любила Чистые пруды, для меня это исцеляющее место, где энергия обновления заложена уже в самой его истории. Я помогу вам почувствовать это: на прогулке вы отъединитесь от суматошной повседневности, перенесетесь в мир тихой Москвы и в деталях рассмотрите уголки района, которые просто нельзя скрывать от публики!

Чистые пруды: бульвар, улицы, переулки

В нашем маршруте каменные палаты и сказочный дворец, ставшие литературными адресами, дом-яйцо и другие удивительные дома, у каждого из которых есть имя. А еще бывшая пожарная слобода, настоящий нулевой километр и даже средневековый рыцарь.

Знакомясь с районом, вы узнаете, почему раньше пруды называли Погаными и какую роль в этом сыграли Юрий Долгорукий, немцы-гастарбайтеры и мясники. Раскроете, почему Чистые пруды — самое чайное место и одно из самых театральных мест в Москве.

Беседа с городом без языкового барьера

Как гид-лингвист я помогу понять язык, на котором говорит с вами город. Открою контексты, которые стоят за словом. Познакомлю с любопытными московскими названиями, архитектурными деталями и, конечно, с удивительными историями известных людей, чьи судьбы связаны с Чистыми прудами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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