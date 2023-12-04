Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва

Индивидуальная экскурсия в Москве

Взглянуть на город через истории царевен, цариц, принцесс, императриц и членов династической фамилии

Может показаться, что тем, кто родился в великокняжеских семьях, уже дано многое.

Но так ли это? Какова была роль женщины? Когда она впервые оказалась на троне? Как ей удавалось задержаться там? Мы пройдём по известным местам в центре столицы и посмотрим на них в новом свете. Поговорим о ярких личностях, их судьбах и роли в истории Москвы.
Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
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Описание

Что вас ожидает

На экскурсии не будет пикантных моментов из жизни женщин. Моя задача — рассказать об исторических фигурах с привязкой к достопримечательностям города.

  • Вы увидите места, связанные с царевной Ириной Михайловной, смиренно принявшей свою судьбу.
  • Поговорим о храме, освящённом при царевне Софье, бросившей вызов обществу.
  • Я расскажу, как своими грандиозными строениями повлияла на облик Москвы Екатерина II.
  • Рассмотрим образец пышного елизаветинского барокко — храм, возведённый в честь восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны.
  • Вспомнив немецкую принцессу, ставшую русской святой — Елизавету Фёдоровну Романову, которую называли белым ангелом Москвы.
  • Закончим прогулку в Марфо-Мариинской обители — уютном и умиротворяющем уголке столицы.

Места маршрута: Варварка, Москворецкий мост, Болотная площадь, Большая Ордынка.

Организационные детали

  • Маршрут достаточно продолжительный (2,5 км), проходит по открытой местности. Важно быть одетыми по погоде: на случай дождя — зонт, на случай палящего солнца — головной убор и вода.
  • В холодную погоду по желанию можем сделать остановку на чай (20 мин) в середине пути
  • Дополнительных расходов, кроме возможных трат в кафе, не предвидится
  • В экскурсии могут участвовать дети с 12 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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