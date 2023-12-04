Может показаться, что тем, кто родился в великокняжеских семьях, уже дано многое.



Но так ли это? Какова была роль женщины? Когда она впервые оказалась на троне? Как ей удавалось задержаться там? Мы пройдём по известным местам в центре столицы и посмотрим на них в новом свете. Поговорим о ярких личностях, их судьбах и роли в истории Москвы.