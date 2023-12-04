Взглянуть на город через истории царевен, цариц, принцесс, императриц и членов династической фамилии
Может показаться, что тем, кто родился в великокняжеских семьях, уже дано многое.
Но так ли это? Какова была роль женщины? Когда она впервые оказалась на троне? Как ей удавалось задержаться там? Мы пройдём по известным местам в центре столицы и посмотрим на них в новом свете. Поговорим о ярких личностях, их судьбах и роли в истории Москвы.
Но так ли это? Какова была роль женщины? Когда она впервые оказалась на троне? Как ей удавалось задержаться там? Мы пройдём по известным местам в центре столицы и посмотрим на них в новом свете. Поговорим о ярких личностях, их судьбах и роли в истории Москвы.
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Описание
Что вас ожидает
На экскурсии не будет пикантных моментов из жизни женщин. Моя задача — рассказать об исторических фигурах с привязкой к достопримечательностям города.
- Вы увидите места, связанные с царевной Ириной Михайловной, смиренно принявшей свою судьбу.
- Поговорим о храме, освящённом при царевне Софье, бросившей вызов обществу.
- Я расскажу, как своими грандиозными строениями повлияла на облик Москвы Екатерина II.
- Рассмотрим образец пышного елизаветинского барокко — храм, возведённый в честь восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны.
- Вспомнив немецкую принцессу, ставшую русской святой — Елизавету Фёдоровну Романову, которую называли белым ангелом Москвы.
- Закончим прогулку в Марфо-Мариинской обители — уютном и умиротворяющем уголке столицы.
Места маршрута: Варварка, Москворецкий мост, Болотная площадь, Большая Ордынка.
Организационные детали
- Маршрут достаточно продолжительный (2,5 км), проходит по открытой местности. Важно быть одетыми по погоде: на случай дождя — зонт, на случай палящего солнца — головной убор и вода.
- В холодную погоду по желанию можем сделать остановку на чай (20 мин) в середине пути
- Дополнительных расходов, кроме возможных трат в кафе, не предвидится
- В экскурсии могут участвовать дети с 12 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Китай-город
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Я аккредитованный экскурсовод по Москве. Рассказываю структурно, живо, интересно. С удовольствием погружу вас в исторические факты и удивительные события нашей столицы.
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