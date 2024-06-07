Болотная площадь – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Болотная площадь» в Москве, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
16 отзывов
Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы
Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1
Расписание: в четверг в 11:00, в пятницу в 11:00 и 14:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 13:30
9 июня в 13:30
13 июня в 11:00
850 за человека
Стать москвичом за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Стать москвичом за 2 часа
Обойти главные достопримечательности города и получить именную грамоту
Начало: Выход на улицу из метро Новокузнецкая
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
4 000 за всё до 5 чел.
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Аудиогид
13 часов
7 отзывов
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам)
Начало: На Болотной площади
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 700 за человека
Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
Взглянуть на город через истории царевен, цариц, принцесс, императриц и членов династической фамилии
Начало: в районе метро Китай-город
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
7 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
    Экскурсия позновательная, гид Мария Полева вела ее очень профессионально и грамотно. Узнала много нового о купцах и меценатах Москвы.
  • Б
    Белла
    28 мая 2024
    Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
    Очень рада, что обратила внимание и записалась именно на экскурсию "Замоскворечье: кому «тёмное царство», а кому «душа Москвы»". Экскурсовод Мария буквально затянула нас своим рассказом. Время летело незаметно, идти и слушать было легко и интересно! Рекомендую всем!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
    Мария прекрасный экскурсовод и собеседник, масса познавательной информации, я советую эту экскурсию как тем, кто первый раз в этих местах,
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    так и тем, кто давно тут живет, но просто ходит мимо и ничего не знает)как я) спасибо за ликбез и хорошее настроение!

    Мария прекрасный экскурсовод и собеседник, масса познавательной информации, я советую эту экскурсию как тем, кто первыйМария прекрасный экскурсовод и собеседник, масса познавательной информации, я советую эту экскурсию как тем, кто первыйМария прекрасный экскурсовод и собеседник, масса познавательной информации, я советую эту экскурсию как тем, кто первый
  • Г
    Галина
    24 мая 2024
    Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
    Очень удобно организована возможность приостановить путешествие на плановых остановках и возобновить после прогулки или посещения кафе экскурсию на следующих автобусах.
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    Для людей, которые никогда не были в Москве, это уникальная возможность ознакомиться с основными достопримечательностям нашего великого города за короткое время. Мои гости в восторге!

  • Г
    Галина
    23 мая 2024
    Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
    Приятно осматривать исторические места с нового ракурса. Детям было интересно. Наушники не заменят настоящего экскскурсовода, трудно сосредоточиться, многое пропускаешь
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Стать москвичом за 2 часа
    Были с детьми 6 и 11 лет. Было интересно, познавательно, увлекательно как детям, так и взрослым. Все остались довольны. Большое спасибо Юрию. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Стать москвичом за 2 часа
    Нашей команде очень понравилась экскурсия. Несмотря на плохую погоду 2 часа пролетели незаметно. Спасибо Юрию за интересный материал!
  • И
    Ирина
    13 января 2024
    Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
    Добрый день! Экскурсия была очень интересная и впечатляющая! Благодарим за организацию, еще раз хотели бы посетить аналогичную экскурсию!
  • М
    Марина
    4 ноября 2023
    Стать москвичом за 2 часа
    Потрясающая экскурсия! Дети 6-11 лет ходили с открытыми ртами все 2 часа. Потом дома сказали, что это была лучшая экскурсия в их жизни!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Болотная площадь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
  2. Стать москвичом за 2 часа
  3. Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
  4. Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Болотная площадь" можно забронировать 4 экскурсии от 850 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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