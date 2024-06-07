1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы
Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1
Расписание: в четверг в 11:00, в пятницу в 11:00 и 14:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 13:30
9 июня в 13:30
13 июня в 11:00
850₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Стать москвичом за 2 часа
Обойти главные достопримечательности города и получить именную грамоту
Начало: Выход на улицу из метро Новокузнецкая
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
13 часов
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам)
Начало: На Болотной площади
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Женские судьбы Романовых: неизведанная Москва
Взглянуть на город через истории царевен, цариц, принцесс, императриц и членов династической фамилии
Начало: в районе метро Китай-город
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 июня 2024Экскурсия позновательная, гид Мария Полева вела ее очень профессионально и грамотно. Узнала много нового о купцах и меценатах Москвы.
- ББелла28 мая 2024Очень рада, что обратила внимание и записалась именно на экскурсию "Замоскворечье: кому «тёмное царство», а кому «душа Москвы»". Экскурсовод Мария буквально затянула нас своим рассказом. Время летело незаметно, идти и слушать было легко и интересно! Рекомендую всем!
- ООльга26 мая 2024Мария прекрасный экскурсовод и собеседник, масса познавательной информации, я советую эту экскурсию как тем, кто первый раз в этих местах,
- ГГалина24 мая 2024Очень удобно организована возможность приостановить путешествие на плановых остановках и возобновить после прогулки или посещения кафе экскурсию на следующих автобусах.
- ГГалина23 мая 2024Приятно осматривать исторические места с нового ракурса. Детям было интересно. Наушники не заменят настоящего экскскурсовода, трудно сосредоточиться, многое пропускаешь
- ААлександр19 мая 2024Были с детьми 6 и 11 лет. Было интересно, познавательно, увлекательно как детям, так и взрослым. Все остались довольны. Большое спасибо Юрию. Рекомендую.
- ИИрина25 марта 2024Нашей команде очень понравилась экскурсия. Несмотря на плохую погоду 2 часа пролетели незаметно. Спасибо Юрию за интересный материал!
- ИИрина13 января 2024Добрый день! Экскурсия была очень интересная и впечатляющая! Благодарим за организацию, еще раз хотели бы посетить аналогичную экскурсию!
- ММарина4 ноября 2023Потрясающая экскурсия! Дети 6-11 лет ходили с открытыми ртами все 2 часа. Потом дома сказали, что это была лучшая экскурсия в их жизни!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Болотная площадь»
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