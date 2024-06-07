Е Елена Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы" Экскурсия позновательная, гид Мария Полева вела ее очень профессионально и грамотно. Узнала много нового о купцах и меценатах Москвы.

Б Белла Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы" Очень рада, что обратила внимание и записалась именно на экскурсию "Замоскворечье: кому «тёмное царство», а кому «душа Москвы»". Экскурсовод Мария буквально затянула нас своим рассказом. Время летело незаметно, идти и слушать было легко и интересно! Рекомендую всем!

О Ольга Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы" читать дальше так и тем, кто давно тут живет, но просто ходит мимо и ничего не знает)как я) спасибо за ликбез и хорошее настроение! Мария прекрасный экскурсовод и собеседник, масса познавательной информации, я советую эту экскурсию как тем, кто первый раз в этих местах,

Г Галина Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом читать дальше Для людей, которые никогда не были в Москве, это уникальная возможность ознакомиться с основными достопримечательностям нашего великого города за короткое время. Мои гости в восторге! Очень удобно организована возможность приостановить путешествие на плановых остановках и возобновить после прогулки или посещения кафе экскурсию на следующих автобусах.

Г Галина Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом Приятно осматривать исторические места с нового ракурса. Детям было интересно. Наушники не заменят настоящего экскскурсовода, трудно сосредоточиться, многое пропускаешь

А Александр Стать москвичом за 2 часа Были с детьми 6 и 11 лет. Было интересно, познавательно, увлекательно как детям, так и взрослым. Все остались довольны. Большое спасибо Юрию. Рекомендую.

И Ирина Стать москвичом за 2 часа Нашей команде очень понравилась экскурсия. Несмотря на плохую погоду 2 часа пролетели незаметно. Спасибо Юрию за интересный материал!

И Ирина Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом Добрый день! Экскурсия была очень интересная и впечатляющая! Благодарим за организацию, еще раз хотели бы посетить аналогичную экскурсию!