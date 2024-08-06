Мои заказы

Москва и Достоевский

Погрузитесь в атмосферу Москвы времён Достоевского, исследуя места, связанные с его жизнью и творчеством. Откройте для себя уникальные истории и памятники
Экскурсия по Москве раскрывает тайны жизни Фёдора Достоевского, чьё детство и юность прошли в этом городе.

Участники посетят район, где находится улица и станция метро, названные в его честь, и увидят
читать дальшеуменьшить

здания, сохранившие облик XIX века. Прогулка продолжится у библиотеки им. Ленина, где представлены памятники писателю.

Это уникальная возможность узнать о влиянии Москвы на его творчество и погрузиться в атмосферу прошлого. Подходит для взрослых и подростков от 12 лет

4.7
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в мир Достоевского
  • 🏛️ Посещение исторических мест
  • 🚇 Удобное перемещение на метро
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🗝️ Разгадка личности писателя
Москва и Достоевский
Москва и Достоевский
Москва и Достоевский

Что можно увидеть

  • Улица Достоевского
  • Станция метро Достоевская
  • Мариинская больница
  • Библиотека им. Ленина

Описание экскурсии

Родом из детства

Хотя в романах Достоевского Москва почти не упоминается, сам писатель питал к этому городу особые чувства. Более того, именно в Москве увидели свет его главные романы — в Петербурге их не печатали.

Я познакомлю вас с местами, где жил Ф. М. Достоевский — писатель, «так любивший Москву, но, по сложившимся обстоятельствам, к своему искреннему сожалению, принуждённый жить в других местах». Вы узнаете, где жил будущий классик, каким было его детство в окружении любимой семьи, где он учился — и каким образом впервые столкнулся с миром «бедных людей», «униженных и оскорблённых». Поговорим о том, как эти воспоминания повлияли на его жизнь и нашли отражение в творчестве.

Следующая станция — Достоевская

Прогулка начнется в районе, где улица и станция метро носят имя великого писателя, а здания (включая то, где родился и вырос Достоевский) остались практически в таком же виде, как и в 19 веке. Полюбуемся ампирными особняками, сменившими трущобы Божедомки, и разглядим выразительный памятник классику, спрятанный во дворе Мариинской больницы.

Чтобы увидеть еще два памятника, переместимся к зданию библиотеки им. Ленина. Фёдор Михайлович предстанет перед нами пылким юношей «в возрасте мечтаний» и умудрённым опытом писателем в глубоких раздумьях. Это станет очередным ключом к его многогранной личности — «беззаветно восторженной» и тонко чувствующей жизнь.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия понравится взрослым и подросткам (от 12 лет), а также тем, кто мало знает о писателе, но хотел бы познакомиться с ним. Совсем маленьких детей эта тема вряд ли заинтересует, но вы можете взять их с собой в качестве компаньонов на прогулку.

Организационные детали

Часть пути мы проделаем на метро (от ст. м. «Достоевская» до ст. м. «Библиотека им. Ленина»), возьмите транспортную карту или деньги на проезд

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле метро Достоевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1090 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Гулять по городу, изучать его, проникать в его глубины я полюбила очень давно, это было со мной неосознанно всегда. В 2016 году я поняла, что эту
читать дальшеуменьшить

любовь можно перевести в профессию, отучилась на гида и теперь показываю город и рассказываю о его тайнах уже официально. Мой любимый район Москвы — Измайлово, а также многие улочки и переулочки в самом центре, какие бы мне хотелось показать и вам. Считаю, что на моих экскурсиях всегда свободно, просторно, есть о чём поговорить и порассуждать вместе. Это такие интеллектуальные прогулки, где я, ваш гид, показываю и рассказываю всё самое интересное, а вы добавляете и делитесь уже своими впечатлениями в ответ. И какой бы пасмурный или солнечный ни был день, настроение после прогулки всегда чудесное и вдохновлённое. Всех приглашаю! И буду рада нашему знакомству!)

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
1
Д
Решил сделать подарок супруге, любительнице творчества Достоевского.
Выбрал данную экскурсию. И не прогадал. После экскурсии захотелось самому взять книги Достоевского и почитать.

Экскурсия делится на две части: рядом с м. достоевская и м. библиотека

Экскурсовод Татьяна смогла очень доступно рассказать про жизнь и творчество не только Достоевского, но и его окружение, отношение между ними.

Экскурсию рекомендую!
Решил сделать подарок супруге, любительнице творчества Достоевского.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Прекрасная экскурсия. Татьяна любит Достоевского и много о нем знает, человек, действительно, в теме и хочет делиться своими знаниями с другими. Очень рекомендую экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Замечательно провели время, узнали много нового о Фёдоре Михайловиче, о том, что повлияло на его творчество. Понравился стиль общения, преподнесения информации Татьяной, её активный интерес к теме, обмен мнениями и впечатлениями, приятная и доброжелательная атмосфера пешеходной экскурсии. После экскурсии муж решил прочитать ранее непрочитанное из Достоевского - этот факт, наверное, лучшая оценка экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Татьяна, спасибо большое! Было интересно и ценно! Особенно коснулись факты и рассуждения о личности писателя, о том, что оказало влияние на его формирование, его духовный мир. Слушая рассказ об особенностях писателя, примеряя на себя ситуации из его жизни и его восприятие, становишься светлее, цельнее и радостнее. Действительно, Достоевский - он не о тьме, а свете через тьму!! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Замечательная экскурсия в компании очень приятного, милого и компетентного экскурсовода Татьяны. Всем было интересно (3 взрослых и 15-и летний подросток) Время пролетел незаметно. Многое узнали как о московской жизни Достоевского так и в целом о его жизни и творчестве. Однозначно рекомендуем всем.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Была прекрасная экскурсия с приятным человеком, знающим свое дело! Достоевский для меня отдушина, побывав в его местах и пообщавшись о нем, я наполнилась🥰Огромное спасибо Татьяне, она профессионал! До сих пор с ней общаемся и делимся инфой и эмоциями про ФМ💖
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Москва и Достоевский»

Красная площадь - сердце Москвы
Пешая
2 часа
15 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Красная площадь - сердце Москвы
Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе)
Начало: У станции метро «Охотный ряд»
Расписание: ежедневно в 07:45, 10:45, 13:45, 16:45 и 19:45
Завтра в 07:45
13 авг в 07:45
5000 ₽ за человека
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Пройти по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя, и раскрыть символизм его произведений
Начало: На Триумфальной площади
13 авг в 18:00
15 авг в 11:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
Булгаковская Москва: город глазами мастера
Пешая
2.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Булгаковская Москва: город глазами мастера
Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Парк культуры
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 6340 ₽ за всё до 6 чел.
Москва и Чехов
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Москва и Чехов
Проникнуться историями о великом писателе и удивительном человеке на прогулке по центру
Начало: В районе метро Чеховская
14 авг в 18:00
15 авг в 16:00
от 5650 ₽ за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 6500 ₽ за экскурсию