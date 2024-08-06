Экскурсия по Москве раскрывает тайны жизни Фёдора Достоевского, чьё детство и юность прошли в этом городе.Участники посетят район, где находится улица и станция метро, названные в его честь, и увидят

здания, сохранившие облик XIX века. Прогулка продолжится у библиотеки им. Ленина, где представлены памятники писателю. Это уникальная возможность узнать о влиянии Москвы на его творчество и погрузиться в атмосферу прошлого. Подходит для взрослых и подростков от 12 лет

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Родом из детства

Хотя в романах Достоевского Москва почти не упоминается, сам писатель питал к этому городу особые чувства. Более того, именно в Москве увидели свет его главные романы — в Петербурге их не печатали.

Я познакомлю вас с местами, где жил Ф. М. Достоевский — писатель, «так любивший Москву, но, по сложившимся обстоятельствам, к своему искреннему сожалению, принуждённый жить в других местах». Вы узнаете, где жил будущий классик, каким было его детство в окружении любимой семьи, где он учился — и каким образом впервые столкнулся с миром «бедных людей», «униженных и оскорблённых». Поговорим о том, как эти воспоминания повлияли на его жизнь и нашли отражение в творчестве.

Следующая станция — Достоевская

Прогулка начнется в районе, где улица и станция метро носят имя великого писателя, а здания (включая то, где родился и вырос Достоевский) остались практически в таком же виде, как и в 19 веке. Полюбуемся ампирными особняками, сменившими трущобы Божедомки, и разглядим выразительный памятник классику, спрятанный во дворе Мариинской больницы.

Чтобы увидеть еще два памятника, переместимся к зданию библиотеки им. Ленина. Фёдор Михайлович предстанет перед нами пылким юношей «в возрасте мечтаний» и умудрённым опытом писателем в глубоких раздумьях. Это станет очередным ключом к его многогранной личности — «беззаветно восторженной» и тонко чувствующей жизнь.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия понравится взрослым и подросткам (от 12 лет), а также тем, кто мало знает о писателе, но хотел бы познакомиться с ним. Совсем маленьких детей эта тема вряд ли заинтересует, но вы можете взять их с собой в качестве компаньонов на прогулку.

Организационные детали

Часть пути мы проделаем на метро (от ст. м. «Достоевская» до ст. м. «Библиотека им. Ленина»), возьмите транспортную карту или деньги на проезд