Москва и Достоевский

Увидеть город глазами великого писателя и узнать о «странных сближениях» его судьбы и творчества

Достоевский — москвич? В это непросто поверить, но биография самого петербургского писателя неразрывно связана с Москвой.

Знакомство с местами, где Достоевский провёл детство, отрочество и юность, станет ключом к разгадке его личности и философской прозы. А я помогу погрузиться в его внутренний мир, разделить боль и переживания мятущегося гения.
Москва и Достоевский
Москва и Достоевский
Москва и Достоевский
Москва и Достоевский
Москва и Достоевский
Москва и Достоевский
Москва и Достоевский
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Описание

Что вас ожидает

Родом из детства

Хотя в романах Достоевского Москва почти не упоминается, сам писатель питал к этому городу особые чувства. Более того, именно в Москве увидели свет его главные романы — в Петербурге их не печатали.

Я познакомлю вас с местами, где жил Ф. М. Достоевский — писатель, «так любивший Москву, но, по сложившимся обстоятельствам, к своему искреннему сожалению, принуждённый жить в других местах». Вы узнаете, где жил будущий классик, каким было его детство в окружении любимой семьи, где он учился — и каким образом впервые столкнулся с миром «бедных людей», «униженных и оскорблённых». Поговорим о том, как эти воспоминания повлияли на его жизнь и нашли отражение в творчестве.

Следующая станция — Достоевская

Прогулка начнется в районе, где улица и станция метро носят имя великого писателя, а здания (включая то, где родился и вырос Достоевский) остались практически в таком же виде, как и в 19 веке. Полюбуемся ампирными особняками, сменившими трущобы Божедомки, и разглядим выразительный памятник классику, спрятанный во дворе Мариинской больницы.

Чтобы увидеть еще два памятника, переместимся к зданию библиотеки им. Ленина. Фёдор Михайлович предстанет перед нами пылким юношей «в возрасте мечтаний» и умудрённым опытом писателем в глубоких раздумьях. Это станет очередным ключом к его многогранной личности — «беззаветно восторженной» и тонко чувствующей жизнь.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия понравится взрослым и подросткам (от 12 лет), а также тем, кто мало знает о писателе, но хотел бы познакомиться с ним. Совсем маленьких детей эта тема вряд ли заинтересует, но вы можете взять их с собой в качестве компаньонов на прогулку.

Организационные детали

Часть пути мы проделаем на метро (от ст. м. «Достоевская» до ст. м. «Библиотека им. Ленина»), возьмите транспортную карту или деньги на проезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле метро Достоевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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