Участники посетят район, где находится улица и станция метро, названные в его честь, и увидят
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Погружение в мир Достоевского
- 🏛️ Посещение исторических мест
- 🚇 Удобное перемещение на метро
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🗝️ Разгадка личности писателя
Что можно увидеть
- Улица Достоевского
- Станция метро Достоевская
- Мариинская больница
- Библиотека им. Ленина
Описание экскурсии
Родом из детства
Хотя в романах Достоевского Москва почти не упоминается, сам писатель питал к этому городу особые чувства. Более того, именно в Москве увидели свет его главные романы — в Петербурге их не печатали.
Я познакомлю вас с местами, где жил Ф. М. Достоевский — писатель, «так любивший Москву, но, по сложившимся обстоятельствам, к своему искреннему сожалению, принуждённый жить в других местах». Вы узнаете, где жил будущий классик, каким было его детство в окружении любимой семьи, где он учился — и каким образом впервые столкнулся с миром «бедных людей», «униженных и оскорблённых». Поговорим о том, как эти воспоминания повлияли на его жизнь и нашли отражение в творчестве.
Следующая станция — Достоевская
Прогулка начнется в районе, где улица и станция метро носят имя великого писателя, а здания (включая то, где родился и вырос Достоевский) остались практически в таком же виде, как и в 19 веке. Полюбуемся ампирными особняками, сменившими трущобы Божедомки, и разглядим выразительный памятник классику, спрятанный во дворе Мариинской больницы.
Чтобы увидеть еще два памятника, переместимся к зданию библиотеки им. Ленина. Фёдор Михайлович предстанет перед нами пылким юношей «в возрасте мечтаний» и умудрённым опытом писателем в глубоких раздумьях. Это станет очередным ключом к его многогранной личности — «беззаветно восторженной» и тонко чувствующей жизнь.
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия понравится взрослым и подросткам (от 12 лет), а также тем, кто мало знает о писателе, но хотел бы познакомиться с ним. Совсем маленьких детей эта тема вряд ли заинтересует, но вы можете взять их с собой в качестве компаньонов на прогулку.
Организационные детали
Часть пути мы проделаем на метро (от ст. м. «Достоевская» до ст. м. «Библиотека им. Ленина»), возьмите транспортную карту или деньги на проезд
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Выбрал данную экскурсию. И не прогадал. После экскурсии захотелось самому взять книги Достоевского и почитать.
Экскурсия делится на две части: рядом с м. достоевская и м. библиотека
Экскурсовод Татьяна смогла очень доступно рассказать про жизнь и творчество не только Достоевского, но и его окружение, отношение между ними.
Экскурсию рекомендую!