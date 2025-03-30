Респектабельный сегодня район Трубной площади когда-то назывался Драчёвкой или Грачёвкой. По утрам здесь торговали цветочной рассадой, а ночью… Дурная слава этого места превосходила даже печально известную Хитровку — в 19 веке здесь зажглись первые «Красные фонари». Вы узнаете о тёмных сторонах жизни района и его соседстве с цирком.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Я расскажу о том, о чём в приличном обществе не принято говорить вслух: о злачных местах и публичных домах, месте сбора шулеров, аферистов и азартных игроков. Об опасных и несчастных людях. А также о тех, кто приносит «смех и радость людям» — ведь именно здесь начинается история московского цирка.

В нашем маршруте: Московский цирк — Сретенская полицейская часть — публичный дом Эмилии Хатунцевой — ресторан Эрмитаж — гостиница «Крым» — скульптура «Советская семья» — дом с беременными кариатидами — публичный дом Сергея Павловского — «Арбузовская крепость» — памятник «Клоуны».

Вы узнаете:

о гуляньях простого люда на Цветном бульваре, создании цирка, памятнике Юрию Никулину и афишах

об истории появления врачебно-полицейской части и девицах с «жёлтыми билетами»

о том, что дома терпимости красиво скрывали

где были самые фешенебельные и низкосортные бордели

о быте в ночлежных домах

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на взрослых слушателей (18+).