Респектабельный сегодня район Трубной площади когда-то назывался Драчёвкой или Грачёвкой.
По утрам здесь торговали цветочной рассадой, а ночью… Дурная слава этого места превосходила даже печально известную Хитровку — в 19 веке здесь зажглись первые «Красные фонари». Вы узнаете о тёмных сторонах жизни района и его соседстве с цирком.
По утрам здесь торговали цветочной рассадой, а ночью… Дурная слава этого места превосходила даже печально известную Хитровку — в 19 веке здесь зажглись первые «Красные фонари». Вы узнаете о тёмных сторонах жизни района и его соседстве с цирком.
Описание экскурсии
Я расскажу о том, о чём в приличном обществе не принято говорить вслух: о злачных местах и публичных домах, месте сбора шулеров, аферистов и азартных игроков. Об опасных и несчастных людях. А также о тех, кто приносит «смех и радость людям» — ведь именно здесь начинается история московского цирка.
В нашем маршруте: Московский цирк — Сретенская полицейская часть — публичный дом Эмилии Хатунцевой — ресторан Эрмитаж — гостиница «Крым» — скульптура «Советская семья» — дом с беременными кариатидами — публичный дом Сергея Павловского — «Арбузовская крепость» — памятник «Клоуны».
Вы узнаете:
- о гуляньях простого люда на Цветном бульваре, создании цирка, памятнике Юрию Никулину и афишах
- об истории появления врачебно-полицейской части и девицах с «жёлтыми билетами»
- о том, что дома терпимости красиво скрывали
- где были самые фешенебельные и низкосортные бордели
- о быте в ночлежных домах
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на взрослых слушателей (18+).
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Цветной бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Москве
Я профессиональный гид-экскурсовод, а в миру — ландшафтный дизайнер увлечённый историей, культурой и бытом столицы. Прогулки по Москве восхищают меня и дарят бесконечное вдохновение. Рада всех приветствовать в моем прекрасном мире красивейших усадеб и знаменитых династий, старинных улочек и хмельных кабаков! В моей компании Вы совершите ряд необыкновенных путешествий и экскурсий в былые лета…Задать вопрос
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