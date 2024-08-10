На дружеской прогулке по одному из самых атмосферных уголков Старой Москвы вы рассмотрите дворцы и особняки. Прикоснётесь к исчезающему наследию Юсуповых. Узнаете о тайном зоопарке. Раскроете секрет Красных ворот. Заглянете в уютные дворики и представите, как здесь жили москвичи до революции.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Высотка на Красных воротах — жилой дом, один из семи символов города.
- Особняк Павлова-Севрюгова, купеческий дом с богато украшенным фасадом. Хранит секрет семьи, который нашёл отражении в романе «Двенадцать стульев».
- Один из дворцов семьи Юсуповых. Медленно разрушающийся, он уносит с собой воспоминания о былом богатстве этой династии. Успеем рассмотреть памятник, спрятанный в садах и городских дворах.
- Особняк Грибовых — яркий образец доходных домов 19 века, который рад гостям и по сей день.
- Дом-яйцо — уникальный представитель современной архитектуры, провоцирующий своим обликом на споры. Поговорим об истории его появления и пофантазируем, кто бы мог стать его владельцем — сейчас он выставлен на продажу.
Вы узнаете:
- Откуда возникло название места «Красные ворота» и почему эти ворота никто не может найти.
- Красивую историю любви с трагичным финалом.
- О громком самоубийстве, которое обсуждал весь город.
- О появлении тайного зоопарка во дворах жилых домов.
Организационные детали
- Прогулка начинается у станции метро «Красные ворота» и завершается у «Чистых прудов».
- Выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.
- Экскурсию для вас проведу я или мой коллега Александр.
в понедельник, вторник и четверг в 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У CТ.М. «Красные ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и четверг в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1054 туристов
Мы команда гидов Вера и Александр, лицензированные гиды в Москве. Живём в этом замечательном городе более 20 лет и очень любим его изучать, рассматривать, понимать. Наши экскурсии проходят в расслабленном формате гедонистической прогулки. Мы не будем цитировать Википедию, а поделимся нескучными историями из прошлого. А также с удовольствием расскажем, где есть, пить и танцевать.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
10 авг 2024
Спасибо Вере за интересную и познавательную экскурсию!
Даже начавшийся дождь не смог испортить настроение🥰.
Однозначно рекомендую! 🤗
Даже начавшийся дождь не смог испортить настроение🥰.
Однозначно рекомендую! 🤗
Н
Николай
6 авг 2024
Вера отличный рассказчик и приятный человек. Экскурсия подготовлена: гид показывает видео фрагмента из фильма, зачитывает выдержки из интервью местных жителей, простым языком объясняет сложные понятия. Экскурсовод уделяет внимание городским деталям, сворачивает в подворотни с шумных улочек и даже заводит группу в особняк 19 века. Предусмотрена санитарная и кофейная пауза. Прогулка легкая, интересная и душевная.
И
Ирина
5 авг 2024
Легко, с интересными историями, необычным двориками и парадными. Смело могу рекомендовать прогулку всем и Веру как приятного и внимательно го экскурсовода.
Входит в следующие категории Москвы
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