Вера — ваша команда гидов в Москве

Провели экскурсии для 1054 туристов

Мы команда гидов Вера и Александр, лицензированные гиды в Москве. Живём в этом замечательном городе более 20 лет и очень любим его изучать, рассматривать, понимать. Наши экскурсии проходят в расслабленном формате гедонистической прогулки. Мы не будем цитировать Википедию, а поделимся нескучными историями из прошлого. А также с удовольствием расскажем, где есть, пить и танцевать.