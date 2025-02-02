3 часа
Групповая
до 15 чел.
Как менялась Москва: от Кремля до Камер-Коллежского вала
Пройти часть «Дороги в Лавру» и взглянуть на город глазами паломников и путешественников разных эпох
Начало: У станции метро «Охотный ряд»
Расписание: в среду и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
5 фев в 11:00
1500₽ за человека
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Жрицы, щипачи и циркачи - история одного района Москвы (18+)
Услышать интригующие рассказы и провокационные подробности прошлого в окрестностях Цветного бульвара
Начало: У станции метро «Цветной бульвар»
4 фев в 18:30
5 фев в 18:30
1200₽ за человека
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
В гостях у знаменитой гайдаевской троицы: Никулина, Моргунова и Вицина
Оказаться в музее актёров с его основателем и другом комиков, артистом эстрады и цирка
Начало: В районе станций метро "Войковская", "Коптево", "Б...
Расписание: ежедневно в 16:00, 18:00, 20:00 и 22:00
6 фев в 16:00
7 фев в 16:00
2663₽ за человека
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