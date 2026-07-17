Александр проводит ещё 1 экскурсию

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию «Свидание со Старой Москвой».Вас ждет пешеходная прогулка по историческим местам столицы, включая легендарные улицы Солянка и Хитровка, где вы узнаете о криминальном прошлом этих районов.

Мы пройдемся по живописным набережным, рукотворному острову и рассмотрим старинные храмы и особняки. Эта экскурсия позволит вам по-новому взглянуть на Москву, открыв ее скрытые уголки и истории, которые хранят стены старинных зданий. Экскурсия полностью пешеходная и не требует дополнительных расходов. Для тех, кто уже был на нашей экскурсии, предусмотрена скидка

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии «Свидание со Старой Москвой» - с мая по сентябрь. В это время года прогулки по городу особенно приятны, а исторические места выглядят наиболее живописно.

Сейчас август — это идеальное время.