Александр проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Секреты Солянки и Хитровки

Гуляя по легендарной улице Солянка, вы рассмотрите памятник погибшим в Беслане детям и отыщете место, где в XVII-XVIII веках находился знаменитый Соляной двор. А пройдя старинный Подколокольный переулок, окажетесь в «криминальной» Хитровке. Я раскрою, почему этот район имел дурную славу и действительно ли здесь можно встретить призраков старых разбойников.

Живописные панорамы и дух Старой Москвы

Вы увидите, как и где Яуза впадает в Москву-реку, пересечете необычный рукотворный остров в центре Москвы и прогуляетесь по набережной Водоотводного канала. Кроме того, я покажу, где в Москве был открыт первый кинотеатр, в каком старинном особняке Лев Толстой писал повесть «Казаки» и где жил предок поручика Ржевского из Гусарской баллады. В завершение вы рассмотрите храм Святителя Николая в Толмачах, расположенный прямо у Третьяковской галереи.