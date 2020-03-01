Александр проводит ещё 1 экскурсию

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Солянка, Хитровка, Яуза и другие чудесные островки прошлого на дружеской экскурсии

Александр
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Александр – ваш гид
От стен древнего Китай-города я проведу вас по бережно сохраненной Старой Москве.

Вы заглянете в столичные проходные дворики и погуляете по уютным переулкам, рукотворному острову и живописным набережным.

А также услышите о криминальном прошлом Хитровки и рассмотрите старинные храмы и особняки.
350 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Китай-город
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Свидание со Старой Москвой
Свидание со Старой Москвой

Что вас ожидает

Секреты Солянки и Хитровки
Гуляя по легендарной улице Солянка, вы рассмотрите памятник погибшим в Беслане детям и отыщете место, где в XVII-XVIII веках находился знаменитый Соляной двор. А пройдя старинный Подколокольный переулок, окажетесь в «криминальной» Хитровке. Я раскрою, почему этот район имел дурную славу и действительно ли здесь можно встретить призраков старых разбойников.

Живописные панорамы и дух Старой Москвы
Вы увидите, как и где Яуза впадает в Москву-реку, пересечете необычный рукотворный остров в центре Москвы и прогуляетесь по набережной Водоотводного канала. Кроме того, я покажу, где в Москве был открыт первый кинотеатр, в каком старинном особняке Лев Толстой писал повесть «Казаки» и где жил предок поручика Ржевского из Гусарской баллады. В завершение вы рассмотрите храм Святителя Николая в Толмачах, расположенный прямо у Третьяковской галереи.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Если вы уже были на моей экскурсии, стоимость следующей — со скидкой 10%
Свидание со Старой Москвой
Свидание со Старой Москвой
Свидание со Старой Москвой
Свидание со Старой Москвой
Свидание со Старой Москвой
Свидание со Старой Москвой
Свидание со Старой Москвой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Китай-город.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Меня зовут Александр, я коренной москвич. Закончил филологический факультет МГУ, люблю и знаю родной город и с огромным удовольствием поделюсь своей любовью и знаниями с вами. До встречи!
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Александр проводит ещё 1 экскурсию

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