Александр проводит ещё 1 экскурсию

Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию «Свидание со Старой Москвой».
Вас ждет пешеходная прогулка по историческим местам столицы, включая легендарные улицы Солянка и Хитровка, где вы узнаете о криминальном прошлом этих районов. читать дальшеуменьшить
Мы пройдемся по живописным набережным, рукотворному острову и рассмотрим старинные храмы и особняки.
Эта экскурсия позволит вам по-новому взглянуть на Москву, открыв ее скрытые уголки и истории, которые хранят стены старинных зданий. Экскурсия полностью пешеходная и не требует дополнительных расходов. Для тех, кто уже был на нашей экскурсии, предусмотрена скидка
🕵️ Интересные истории о криминальном прошлом Хитровки
🌉 Прогулка по живописным набережным
🎥 Узнаете, где был открыт первый кинотеатр
📜 Увидите место, где Лев Толстой писал «Казаки»
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии «Свидание со Старой Москвой» - с мая по сентябрь. В это время года прогулки по городу особенно приятны, а исторические места выглядят наиболее живописно.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Китай-город
Солянка
Подколокольный переулок
Хитровка
Яуза
Москва-река
Водоотводный канал
Храм Св. Климента
Описание экскурсии
Секреты Солянки и Хитровки
Гуляя по легендарной улице Солянка, вы рассмотрите памятник погибшим в Беслане детям и отыщете место, где в XVII-XVIII веках находился знаменитый Соляной двор. А пройдя старинный Подколокольный переулок, окажетесь в «криминальной» Хитровке. Я раскрою, почему этот район имел дурную славу и действительно ли здесь можно встретить призраков старых разбойников.
Живописные панорамы и дух Старой Москвы
Вы увидите, как и где Яуза впадает в Москву-реку, пересечете необычный рукотворный остров в центре Москвы и прогуляетесь по набережной Водоотводного канала. Кроме того, я покажу, где в Москве был открыт первый кинотеатр, в каком старинном особняке Лев Толстой писал повесть «Казаки» и где жил предок поручика Ржевского из Гусарской баллады. В завершение вы рассмотрите храм Св. Климента недалеко от метро «Третьяковская».
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Если вы уже были на моей экскурсии, стоимость следующей — со скидкой 10%
в среду и пятницу в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Третьяковская
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5110 туристов
Меня зовут Александр, я родился, вырос и живу в этом удивительном городе. Закончил филологический факультет МГУ, люблю и знаю родной город и с огромным удовольствием поделюсь своей любовью и знаниями с вами. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 284 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
276
4
6
3
2
2
–
1
–
Л
Людмила
Гуляли сегодня по старой Москве с Александром. Как жаль, что на экскурсию мы попали в тот день, когда уже нужно улетать, потому что Александр дал множество советов о том, куда читать дальшеуменьшить
можно сходить и где погулять. А посмотреть там есть что! Очень интересно, познавательно, информативно,атмосферно! Очень ценно, что Александр снабдил всю группу приборчиками с наушниками, чтобы каждый мог услышать каждое слово, увидеть каждую деталь. Было много историй об усадьбах и их хозяевах, об истории улиц, о настоящем этих исторических мест. Мы зашли в очень красивые храмы, атмосферные старые дворики, увидели многое из того, что не заметили бы, гуляя самостоятельно. Это моя вторая экскурсия с Александром. Если мне ещё доведётся побывать в Москве, с удовольствием схожу ещё на прогулку по Москве с Александром:)
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П
Павлина
Нам посчастливилось посетить уже вторую экскурсию Александра. Он - великолепный рассказчик, блестяще эрудирован и очень любит свой город. Маршруты экскурсий Александра составлены таким образом, что мы видим город с лучших читать дальшеуменьшить
точек обозрения, хочется много фотографировать, чтобы запечатлеть красоту. Гости столицы вряд ли могут предположить, что совсем рядом с Кремлем есть островки, где застыла многовековая история - в маленьких зеленых двориках и переулках. Замоскворечье - удивительно колоритный район, куда захотелось вернуться после прогулки с Александром. 2,5 часа пролетели незаметно, мы не устали, хотя стоит жара под 30. Была возможность и посидеть, и охладиться водой из источника у Сербской церкви.
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И
Илья
Посещаем уже вторую экскурсию Александра и снова в полном восторге! Маршрут большой и очень разнообразный. Александр показал очень красивые и тайные уголки нашего города и рассказал о них с огромной любовью! Огромное спасибо за экскурсию!
+2
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Е
Елизавета
Александр очень приятный и интересный рассказчик, экскурсия прошла с погружением и большой заинтересованностью! Благодарю!
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Э
Эльвира
Прекрасная экскурсия, все очень понравилось! Большое спасибо экскурсоводу Александру за эту замечательную прогулку!
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Е
Елена
Сегодня я со своими взрослыми детьми побывала на замечательной экскурсии Свидание со Старой Москвой. Мы проживаем в Подмосковье более 35 лет, Москва под боком, но мы её совсем не знаем… И вот благодаря таким людям, как Александр Москва предстаёт перед нами во всём своём великолепии, раскрывает свои тайны, удивляет и восхищяет. Очень рекомендуют прогуляться вместе с Александром по данному маршруту!)