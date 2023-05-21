Это самостоятельная экскурсия и в то же время альтернатива моей прогулки вокруг Кремля, на случай, если Красная площадь и Александровский сад будут закрыты для посещения. Мы пойдём с вами гулять

по старинным бульварам столицы — Тверскому и Никитскому. Расспросим Москву о временах, когда по её улочкам гуляли исторические личности. А игровой формат превратит путешествие в приключение для всей семьи или детской компании!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Интерактивный формат, который подойдёт любой компании

Это экскурсия-игра для юных участников, или семейная интерактивная прогулка, или увлекательная экскурсия для небольшой группы. Я могу адаптировать программу под любую компанию и любой возраст гостей. При участии детей экскурсия проходит в игровой форме, где определяется победитель. Победит, конечно дружба, но более внимательные получат призы.

Погружение в прошлое московских бульваров

Итак, мы с вами отправимся на прогулку по двум бульварам, появившимся на месте сноса стен Белого города: Тверскому — самому первому и протяжённому — и Никитскому. А также пройдём по одной из старейших улиц города, Тверской.

Вы узнаете, когда и почему решили сделать кольцо бульваров, что планировали построить на их месте и кто спас Бульварное кольцо от полного исчезновения.

Вам предстоит выяснить, где стоял раньше памятник Пушкину и почему именно это место было выбрано для него.

Определим, где в Москве был Суворовский бульвар и почему он так назывался.

Рассмотрим памятники «грустному» и «весёлому» Гоголю, а также здание, где он провёл последние дни жизни, и поговорим о том, что всё-таки случилось со вторым томом «Мёртвых душ».

Я покажу место, где венчались Пушкин и Наталья Гончарова, и помогу отыскать любимый дуб, у которого отдыхал поэт и где произошла первая встреча влюблённых на балу.

Попутно вы узнаете, где родился Герцен и провёл детство Огарев.

Обнаружим место, где раньше стоял «дом Фамусова» и обсудим, что с ним произошло в последствии.

Кроме того, вы увидите, где проходила линия фронта 1917 года, и услышите, как уличные бои описывали очевидцы.

Организационные детали

Это экскурсия-игра, поэтому желательно, чтобы в вашей группе было минимум 6-8 человек (отличная идея для досуга семей с детьми); но если в вашей компании меньшее количество человек, экскурсия просто трансформируется в интерактивную

По запросу экскурсию можно провести для всего класса (до 20 детей, минимум 3 и максимум 5 взрослых). Стоимость обсуждается отдельно

Для экскурсии с детьми нужно заранее купить блокнотики в качестве призов для команды победителей и конфеты для всех детей-участников

Программа разработана мной как альтернативный вариант моей экскурсии Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля, на случай закрытия к посещению Александровского сада или Красной площади. Как правило, эти объекты могут закрыть и без предупреждения

Формат и аудитория экскурсии

Формат экскурсии зависит от возраста и состава участников: