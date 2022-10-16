Это самостоятельная экскурсия и в то же время альтернатива моей прогулки вокруг Кремля, на случай, если Красная площадь и Александровский сад будут закрыты для посещения. Мы пойдем с вами гулять по старинным бульварам столицы — Тверскому и Никитскому. Расспросим Москву о временах, когда по ее улочкам гуляли исторические личности. А игровой формат превратит путешествие в приключение для всей семьи или детской компании!

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Описание

Что вас ожидает

Интерактивный формат, который подойдет любой компании

Это экскурсия-игра для юных участников, или семейная интерактивная прогулка, или увлекательная экскурсия для небольшой группы. Я могу адаптировать программу под любую компанию и любой возраст гостей. При участии детей экскурсия проходит в игровой форме, где определяется победитель. Победит, конечно дружба, но более внимательные получат призы.

Погружение в прошлое московских бульваров

Итак, мы с вами отправимся на прогулку по двум бульварам, появившимся на месте сноса стен Белого города: Тверскому — самому первому и протяженному — и Никитскому. А также пройдем по одной из старейших улиц города, Тверской.

Вы узнаете, когда и почему решили сделать кольцо бульваров, что планировали построить на их месте и кто спас Бульварное кольцо от полного исчезновения.

Вам предстоит выяснить, где стоял раньше памятник Пушкину и почему именно это место было выбрано для него.

Определим, где в Москве был Суворовский бульвар и почему он так назывался.

Рассмотрим памятники «грустному» и «веселому» Гоголю, а также здание, где он провел последние дни жизни, и поговорим о том, что все-таки случилось со вторым томом «Мертвых душ».

Я покажу место, где венчались Пушкин и Наталья Гончарова, и помогу отыскать любимый дуб, у которого отдыхал поэт и где произошла первая встреча влюбленных на балу.

Попутно вы узнаете, где родился Герцен и провел детство Огарев.

Обнаружим место, где раньше стоял «дом Фамусова» и обсудим, что с ним произошло в последствии.

Кроме того, вы увидите, где проходила линия фронта 1917 года, и услышите, как уличные бои описывали очевидцы.

О чем молчит парадная Тверская

Дойдем до Пушкинской площади и пройдемся по Тверской улице. Я расскажу, почему улица называется Тверской, хотя дорога на Тверь проходила в другом месте. Объясню, в каком веке Тверская стала главной улицей Москвы. Задержимся у дома Московского генерал-губернатора. Вместе вообразим, как выглядела раньше Тверская площадь, а еще вас ждет уникальное «потайное место», о котором мало кто знает. Поговорим о планах фашистских захватчиков, которым не удалось сбыться. Также, если будет возможность, подойдем к «Воскресенским воротам» и раскроем их волшебный секрет.

Организационные детали