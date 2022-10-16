Узнаем Москву, играя: бульвары столицы

Тайны Гоголя, любимый дуб Пушкина, «дом Фамусова» и другие секреты Старой Москвы

Это самостоятельная экскурсия и в то же время альтернатива моей прогулки вокруг Кремля, на случай, если Красная площадь и Александровский сад будут закрыты для посещения. Мы пойдем с вами гулять по старинным бульварам столицы — Тверскому и Никитскому. Расспросим Москву о временах, когда по ее улочкам гуляли исторические личности. А игровой формат превратит путешествие в приключение для всей семьи или детской компании!
Узнаем Москву, играя: бульвары столицы
Узнаем Москву, играя: бульвары столицы
Узнаем Москву, играя: бульвары столицы
Узнаем Москву, играя: бульвары столицы
Узнаем Москву, играя: бульвары столицы
Узнаем Москву, играя: бульвары столицы
Узнаем Москву, играя: бульвары столицы
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Описание

Что вас ожидает

Интерактивный формат, который подойдет любой компании

Это экскурсия-игра для юных участников, или семейная интерактивная прогулка, или увлекательная экскурсия для небольшой группы. Я могу адаптировать программу под любую компанию и любой возраст гостей. При участии детей экскурсия проходит в игровой форме, где определяется победитель. Победит, конечно дружба, но более внимательные получат призы.

Погружение в прошлое московских бульваров

Итак, мы с вами отправимся на прогулку по двум бульварам, появившимся на месте сноса стен Белого города: Тверскому — самому первому и протяженному — и Никитскому. А также пройдем по одной из старейших улиц города, Тверской.

  • Вы узнаете, когда и почему решили сделать кольцо бульваров, что планировали построить на их месте и кто спас Бульварное кольцо от полного исчезновения.
  • Вам предстоит выяснить, где стоял раньше памятник Пушкину и почему именно это место было выбрано для него.
  • Определим, где в Москве был Суворовский бульвар и почему он так назывался.
  • Рассмотрим памятники «грустному» и «веселому» Гоголю, а также здание, где он провел последние дни жизни, и поговорим о том, что все-таки случилось со вторым томом «Мертвых душ».
  • Я покажу место, где венчались Пушкин и Наталья Гончарова, и помогу отыскать любимый дуб, у которого отдыхал поэт и где произошла первая встреча влюбленных на балу.
  • Попутно вы узнаете, где родился Герцен и провел детство Огарев.
  • Обнаружим место, где раньше стоял «дом Фамусова» и обсудим, что с ним произошло в последствии.
  • Кроме того, вы увидите, где проходила линия фронта 1917 года, и услышите, как уличные бои описывали очевидцы.

О чем молчит парадная Тверская

Дойдем до Пушкинской площади и пройдемся по Тверской улице. Я расскажу, почему улица называется Тверской, хотя дорога на Тверь проходила в другом месте. Объясню, в каком веке Тверская стала главной улицей Москвы. Задержимся у дома Московского генерал-губернатора. Вместе вообразим, как выглядела раньше Тверская площадь, а еще вас ждет уникальное «потайное место», о котором мало кто знает. Поговорим о планах фашистских захватчиков, которым не удалось сбыться. Также, если будет возможность, подойдем к «Воскресенским воротам» и раскроем их волшебный секрет.

Организационные детали

  • Для экскурсии с детьми нужно заранее купить блокнотики в качестве призов для команды победителей и конфеты для всех детей-участников
  • Программа разработана мной как альтернативный вариант моей экскурсии Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля, на случай закрытия к посещению Александровского сада или Красной площади. Как правило, эти объекты могут закрыть и без предупреждения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Арбатская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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