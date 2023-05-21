Мои заказы

Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам

Тайны Гоголя, любимый дуб Пушкина, «дом Фамусова» и другие секреты Старой Москвы
Это самостоятельная экскурсия и в то же время альтернатива моей прогулки вокруг Кремля, на случай, если Красная площадь и Александровский сад будут закрыты для посещения. Мы пойдём с вами гулять
читать дальшеуменьшить

по старинным бульварам столицы — Тверскому и Никитскому. Расспросим Москву о временах, когда по её улочкам гуляли исторические личности. А игровой формат превратит путешествие в приключение для всей семьи или детской компании!

5
17 отзывов
Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам
Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам
Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам

Описание экскурсии

Интерактивный формат, который подойдёт любой компании

Это экскурсия-игра для юных участников, или семейная интерактивная прогулка, или увлекательная экскурсия для небольшой группы. Я могу адаптировать программу под любую компанию и любой возраст гостей. При участии детей экскурсия проходит в игровой форме, где определяется победитель. Победит, конечно дружба, но более внимательные получат призы.

Погружение в прошлое московских бульваров

Итак, мы с вами отправимся на прогулку по двум бульварам, появившимся на месте сноса стен Белого города: Тверскому — самому первому и протяжённому — и Никитскому. А также пройдём по одной из старейших улиц города, Тверской.

  • Вы узнаете, когда и почему решили сделать кольцо бульваров, что планировали построить на их месте и кто спас Бульварное кольцо от полного исчезновения.
  • Вам предстоит выяснить, где стоял раньше памятник Пушкину и почему именно это место было выбрано для него.
  • Определим, где в Москве был Суворовский бульвар и почему он так назывался.
  • Рассмотрим памятники «грустному» и «весёлому» Гоголю, а также здание, где он провёл последние дни жизни, и поговорим о том, что всё-таки случилось со вторым томом «Мёртвых душ».
  • Я покажу место, где венчались Пушкин и Наталья Гончарова, и помогу отыскать любимый дуб, у которого отдыхал поэт и где произошла первая встреча влюблённых на балу.
  • Попутно вы узнаете, где родился Герцен и провёл детство Огарев.
  • Обнаружим место, где раньше стоял «дом Фамусова» и обсудим, что с ним произошло в последствии.
  • Кроме того, вы увидите, где проходила линия фронта 1917 года, и услышите, как уличные бои описывали очевидцы.

Организационные детали

  • Это экскурсия-игра, поэтому желательно, чтобы в вашей группе было минимум 6-8 человек (отличная идея для досуга семей с детьми); но если в вашей компании меньшее количество человек, экскурсия просто трансформируется в интерактивную
  • По запросу экскурсию можно провести для всего класса (до 20 детей, минимум 3 и максимум 5 взрослых). Стоимость обсуждается отдельно
  • Для экскурсии с детьми нужно заранее купить блокнотики в качестве призов для команды победителей и конфеты для всех детей-участников
  • Программа разработана мной как альтернативный вариант моей экскурсии Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля, на случай закрытия к посещению Александровского сада или Красной площади. Как правило, эти объекты могут закрыть и без предупреждения

Формат и аудитория экскурсии

Формат экскурсии зависит от возраста и состава участников:

  • Для школьников — в формате игры с выбором победителя
  • Для семей с детьми с большой разницей в возрасте — в формате интерактивной прогулки
  • Семьи, включающие в себе участников нескольких поколений, сами выбирают, для кого предназначена экскурсия в большей степени и в каком формате им удобнее ее проходить — я учитываю ваши пожелания
  • Экскурсия подходит для детей в возрасте от 10 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Арбатская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2832 туристов
Меня зовут Ирина, и я аттестованный гид по Москве. Больше всего в моей работе меня вдохновляют люди и история. Москва — это не просто город, это живой организм, где каждый
читать дальшеуменьшить

камень дышит прошлым. Я провожу экскурсии и в музеях, и в монастырях и просто пешие по городу, в том числе детские. Но особенно люблю монастыри — каждый пережил взлёты и падения, радости и трагедии. Они как машина времени, шаг за ворота, и вы уже в другой эпохе. Мои экскурсии — это не сухие факты и даты. Это истории о людях, их страстях, амбициях, любви. О том, как менялась страна и как это отражалось на судьбах монастырей. Я постоянно учусь, ищу новые факты, необычные детали. Ведь в истории всегда есть что-то, способное удивить. Если вам интересно увидеть Москву другими глазами — буду рада встрече на одной из моих авторских экскурсий!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
Ольга
Спасибо!
Экскурсия понравилась по всем параметрам. Было прохладно и двое подростков 11 и 13 лет, которым особо не хотелось быть на этом мероприятии. Ирине удалось договориться и заинтересовать ребят. Получилась борьба
читать дальшеуменьшить

за количество правильных ответов к концу экскурсии. Удобный маршрут, любопытные подробности о домах, людях, руководителях страны, новые сведения.
Через пару дней мне попалось видео о передвижении зданий на Тверской улице и мальчишки смотрели и приговаривали, а нам это Ирина рассказывала!
Спасибо огромнейшее!

Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Отличная экскурсия! Рекомендуем для групп с детьми! Гид Ирина потрясающий рассказчик, были вовлечены не только дети, но и взрослые. В конце магия по исполнению желаний и призы!
Отличная экскурсия! Рекомендуем для групп с детьми! Гид Ирина потрясающий рассказчик, были вовлечены не только дети,
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Это был просто потрясающий день! Остались в полном восторге от экскурсии, огромного количества новой информации, необыкновенной красоты Московских улиц! Хочется отдельно поблагодарить экскурсовода Ирину! С первых минут общения располагает и
читать дальшеуменьшить

вовлекает в совершенно другой мир! Компания у нас была разновозрастная, но каждый был захвачен удивительными историями! Узнали историю и этапы строительства Кремлевских стен, Китай городской стены, стен Белого города. Именно современное бульварное кольцо повторяет стены Белого города. Оказалось, что это не кольцо, а подкова! Прогулялись по Никитскому и Тверскому бульвару. Увидели дом, где Гоголь сжег второй том Мертвых душ. . Очень много говорили о Пушкине и Гончаровой. Узнали, где они венчались. А еще …. фонтан с питьевой водой- это вообще открытие!!! Секретное место на Тверской восхитило своей красотой! Увидели Елисеевский магазин, никогда не знали, что стоит на Тверской! Эмоции до сир пор переполняют! Рекомендуем! Получите массу положительных эмоций!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия очень понравилась. Ирина - приветливый и обаятельный экскурсовод, увлекательный рассказчик. Состав нашей группы был очень разнообразен по возрасту- 10 человек: родители 47-55 лет, дети 8-9 лет и молодежь 25-29
читать дальшеуменьшить

лет. Всем было интересно прогуляться по бульварам и окунутся в историю города. Погода преподнесла сюрприз - некоторое время была гроза и лил дождь, но это нам не помешало, а только придало прогулке некоторый оттенок экстрима. Ирина подошла к нашей группе индивидуально и согласовала удобное для нас время начала экскурсии. Выражаем благодарность за мероприятие!

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Нам очень понравилась экскурсия. Несмотря на то, что была жара, весь наш маленький коллектив остался доволен. Было интересно. Частично информация была знакома, но мы увидели историю московских бульваров с другой
читать дальшеуменьшить

стороны. Большим плюсом экскурсии является то, что она предполагает небольшое количество экскурсантов. Большое спасибо экскурсоводу: Ирина учла в формате экскурсии участие не только взрослых, но и детей. Огромное спасибо за доставленное удовольствие!

Вам был полезен этот отзыв?
Наталия
Нам очень понравилась экскурсия по Никитскому и Тверскому бульварам с Ириной. Нас было двое взрослых и двое детей 12 лет. Ирина очень интересно и увлекательно рассказывала разные факты, в игровой форме задавала вопросы. Дети были очень вовлечены и активно слушали, отвечали.
Взрослым тоже было интересно. Мы узнали много необычных фактов о Москве.
Рекомендуем гида Ирину и экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам»

Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
Погрузитесь в атмосферу Тверского бульвара, где оживают истории любви и театральные тайны. Прогулка с сюрпризами и предсказаниями ждёт вас
Начало: На Пушкинской площади
10 авг в 19:00
11 авг в 17:00
от 6350 ₽ за всё до 4 чел.
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Исследуйте Никитский бульвар, где жили и творили великие писатели. Откройте для себя их истории и секреты, которые оставили след в истории
Начало: На улице Новый Арбат
10 авг в 09:30
11 авг в 09:00
от 7400 ₽ за всё до 10 чел.
Секреты Тверской: экскурсия-фотосессия
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Фотопрогулка
до 6 чел.
Секреты Тверской: экскурсия-фотосессия
Истории Старой Москвы + ваши лучшие фото
Начало: У памятника Пушкину
Расписание: во вторник и четверг в 12:00, в воскресенье в 12:30
13 авг в 12:00
16 авг в 12:30
3500 ₽ за человека
Прогулка по Тверскому бульвару и дегустация французского десерта (по желанию)
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Тверскому бульвару и дегустация французского десерта (по желанию)
Пройти по местам, где любила отдыхать дворянская Москва, и заглянуть в изысканную кондитерскую
Начало: У метро «Тверская»
Завтра в 09:30
9 авг в 09:30
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 8400 ₽ за экскурсию