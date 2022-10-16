Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Интерактивный формат, который подойдет любой компании
Это экскурсия-игра для юных участников, или семейная интерактивная прогулка, или увлекательная экскурсия для небольшой группы. Я могу адаптировать программу под любую компанию и любой возраст гостей. При участии детей экскурсия проходит в игровой форме, где определяется победитель. Победит, конечно дружба, но более внимательные получат призы.
Погружение в прошлое московских бульваров
Итак, мы с вами отправимся на прогулку по двум бульварам, появившимся на месте сноса стен Белого города: Тверскому — самому первому и протяженному — и Никитскому. А также пройдем по одной из старейших улиц города, Тверской.
Вы узнаете, когда и почему решили сделать кольцо бульваров, что планировали построить на их месте и кто спас Бульварное кольцо от полного исчезновения.
Вам предстоит выяснить, где стоял раньше памятник Пушкину и почему именно это место было выбрано для него.
Определим, где в Москве был Суворовский бульвар и почему он так назывался.
Рассмотрим памятники «грустному» и «веселому» Гоголю, а также здание, где он провел последние дни жизни, и поговорим о том, что все-таки случилось со вторым томом «Мертвых душ».
Я покажу место, где венчались Пушкин и Наталья Гончарова, и помогу отыскать любимый дуб, у которого отдыхал поэт и где произошла первая встреча влюбленных на балу.
Попутно вы узнаете, где родился Герцен и провел детство Огарев.
Обнаружим место, где раньше стоял «дом Фамусова» и обсудим, что с ним произошло в последствии.
Кроме того, вы увидите, где проходила линия фронта 1917 года, и услышите, как уличные бои описывали очевидцы.
О чем молчит парадная Тверская
Дойдем до Пушкинской площади и пройдемся по Тверской улице. Я расскажу, почему улица называется Тверской, хотя дорога на Тверь проходила в другом месте. Объясню, в каком веке Тверская стала главной улицей Москвы. Задержимся у дома Московского генерал-губернатора. Вместе вообразим, как выглядела раньше Тверская площадь, а еще вас ждет уникальное «потайное место», о котором мало кто знает. Поговорим о планах фашистских захватчиков, которым не удалось сбыться. Также, если будет возможность, подойдем к «Воскресенским воротам» и раскроем их волшебный секрет.
Организационные детали
Для экскурсии с детьми нужно заранее купить блокнотики в качестве призов для команды победителей и конфеты для всех детей-участников
Программа разработана мной как альтернативный вариант моей экскурсии Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля, на случай закрытия к посещению Александровского сада или Красной площади. Как правило, эти объекты могут закрыть и без предупреждения.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро Арбатская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела 4 экскурсии для 25 туристов
Я аккредитованный гид в Москве. Люблю город, люблю делиться знаниями, люблю гулять, люблю людей и свою профессию. С удовольствием проведу экскурсию по городу или организую прогулку по Москве. Только индивидуальный подход и лучший рассказ.