Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Замки Москвы, или волшебная сказка Шехтеля

Познакомиться с выдающимся архитектором и узнать самое интересное о его шедеврах

Татьяна
Татьяна – Гид из Москвы
«Он работал полушутя между чертёжным столом и шампанским, разбрасывая кругом блески своей фантазии!» — писали современники о Шехтеле, изменившем Москву.

Вы узнаете о жизни архитектора, поймете его стиль и рассмотрите необыкновенные здания: особняки с лилиями, совами и символом идеи жизни, белокаменное чудо, англиканскую церковь ⛪ и даже «избушку непотребной архитектуры».
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 650 ₽ за человека

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Замки Москвы, или волшебная сказка Шехтеля
Замки Москвы, или волшебная сказка Шехтеля

Что вас ожидает

Жизнь замечательных людей — Шехтель
Гениальный зодчий, театральный декоратор, виньетист и художник — и притом настоящий трудоголик и новатор. На прогулке 👣 вы откроете, как начинался творческий путь мастера, известного под именем «Финь-Шампань». С какими династиями меценатов и предпринимателей работал архитектор, о чём волшебная сказка Фёдора Осиповича Шехтеля. Конечно, я также расскажу о жизни зодчего, его характере и семье.

Замки и крепости в центре столицы
Встретившись у станции метро 🚇 Пушкинская, мы углубимся в атмосферные московские переулки в районе Патриарших прудов — и соберем коллекцию красивейших зданий. Вы в деталях рассмотрите скоропечатню Левенсона, собственный дом Шехтеля в Ермолаевском переулке, роскошное имение Зинаиды Морозовой на Спиридоновке и особняк Рябушинского, где жил Горький. Попутно поговорим и о технических новинках в замках начала 20 века. А еще отыщем готическую англиканскую церковь ⛪ и сравним модерн с конструктивизмом.

Начало и место завершения
🚩 в районе метро Пушкинская (выход 4)
Замки Москвы, или волшебная сказка Шехтеля
Замки Москвы, или волшебная сказка Шехтеля
Замки Москвы, или волшебная сказка Шехтеля
Замки Москвы, или волшебная сказка Шехтеля
Замки Москвы, или волшебная сказка Шехтеля
Замки Москвы, или волшебная сказка Шехтеля
Замки Москвы, или волшебная сказка Шехтеля
Замки Москвы, или волшебная сказка Шехтеля
Замки Москвы, или волшебная сказка Шехтеля
Замки Москвы, или волшебная сказка Шехтеля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Татьяна
Татьяна
Татьяна, аккредитованный гид. Приглашаю всех желающих на пешеходные экскурсии: познакомиться с интересными историями, увлекательными сюжетами, а главное — с судьбами жителей столицы — и в прошлом, и в настоящем. Жизнь каждого человека — это книга, загляните в её страницы, узнайте факты биографий знаменитых людей, пройдите по уютным переулочкам, нарядным улицам, живописным бульварам. Добро пожаловать!
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