Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Жизнь замечательных людей — Шехтель

Гениальный зодчий, театральный декоратор, виньетист и художник — и притом настоящий трудоголик и новатор. На прогулке 👣 вы откроете, как начинался творческий путь мастера, известного под именем «Финь-Шампань». С какими династиями меценатов и предпринимателей работал архитектор, о чём волшебная сказка Фёдора Осиповича Шехтеля. Конечно, я также расскажу о жизни зодчего, его характере и семье.

Замки и крепости в центре столицы

Встретившись у станции метро 🚇 Пушкинская, мы углубимся в атмосферные московские переулки в районе Патриарших прудов — и соберем коллекцию красивейших зданий. Вы в деталях рассмотрите скоропечатню Левенсона, собственный дом Шехтеля в Ермолаевском переулке, роскошное имение Зинаиды Морозовой на Спиридоновке и особняк Рябушинского, где жил Горький. Попутно поговорим и о технических новинках в замках начала 20 века. А еще отыщем готическую англиканскую церковь ⛪ и сравним модерн с конструктивизмом.