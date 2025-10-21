О Олег Отличная экскурсия, много интересных фактов и красивых видов, спасибо Сергею, позитивный и грамотный гид🔥

С Сергей Спасибо за чудесную экскурсию! Остался под впечатлением и с хорошим настроением на весь день. Отдельная благодарность Сергею, очень крутой гид🤩

М Марина

17.10.25 посетила экскурсию к Небоскребам Москва Сити. Хочется отметить организационные моменты, очень информативно направляют заблаговременно информацию о встрече. Гид Сергей невероятно интересно рассказывает о достопримечательностях города по дороге к речному трамвайчику, интересные факты о домах, рекомендации что можно еще посетить и посмотреть. Шикарные виды на небоскребы с реки, прогулка по подземному городу, интересные художественные композиции. Ну и конечно же мой обед в облаках в прямом смысле этого слова. Я точно рекомендую эту экскурсию и спасибо Сергею за совет в посещении ресторана Россия на 85 этаже, виды, сервис, панорамные фото, и очень вкусная еда. На протяжении всего времени экскурсии ты ощущаешь заботу, безопасность. Посетите обязательно, не пожалеете

О Ольга Были на экскурсии в Москва Сити. Гид Сергей рассказал очень много интересных фактов, доступно, не навязчивой, всё очень понравилось. А ещё и чаепитие в ресторане на 85 этаже) виды завораживающие🤩Однозначно рекомендую!

Д Дарья Впервые в Москве, решила начать свое путешествие с этой экскурсии, и как же я была права! Осталась под впечатлением, в частности от подземного города и вида с 85 этажа, как захватывает дух!!! И не представляю проводника лучше, чем гид Сергей))🤩

К Константин Супер-интересная экскурсия. Никогда не думал что можно узнать столько нового о Москве-сити. Гиду Сергею отдельное спасибо, подача отличная, с юмором.

А Анастасия Очень интересная экскурсия. Мы узнали много интересных фактов о Москва-Сити, посмотрели на город с воды и земли. Узнали много фактов о прошлом и о будущем. Никто не замёрз, так как погода была прохладная, большую часть экскурсии мы были в тепле.

А Анатолий Это отличная экскурсия с крутыми локациями и отличным подготовленным гидом, которому действительно интересна своя работа. Теперь мы знаем всё о Москва-сити