Это путешествие в мир небоскрёбов, во время которого вы увидите зимнюю Москву с земли и с воды (т. к. речной трамвайчик - это тёплый ледокол), спуститесь в подземный город и, при желании, поднимитесь в один из высотных ресторанов Москва-Сити, чтобы выпить чашечку ароматного кофе на уровне облаков. На этой прогулке вы не замёрзните!
Описание водной прогулки
Во время экскурсии вы увидите:На речной прогулке:
- сталинские высотки: здание МИДа и гостиницы «Рэдиссон Коллекшен» (бывшая гостиница «Украина»);
- Дом-книжку;
- здание Правительства Российской Федерации («Белый дом»);
• Смоленский метромост, Новоарбатский, Бородинский и Багратионовский мосты. На пешеходной прогулке:
- все башни Москва-Сити;
- самые известные арт-объекты Делового центра;
• строительство новых небоскрёбов. На прогулке по подземному городу:где питаются 1/3 миллиона человек, работающих и проживающих в Москва-Сити;
• организацию движения под землей. Важная информация:
- Проезд на аквабусе (речном трамвайчике) оплачивается отдельно — 120 руб. /чел.
- Посещение высотного ресторана и оплата кофе не включено в стоимость и осуществляется без сопровождения гида: рестораны «Sixty» (на 62 этаже) или «Русский» (на 85 этаже) — кофе от 430 до 600 руб.
- На маршруте есть лестницы (спуск к причалу и выход с причала).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Сопровождение гида во время речной и пешей прогулки
- Радиогиды
Что не входит в цену
- Оплата проезда на аквабусе (речном трамвайчике) - 120 руб. /чел.
- Посещение высотного ресторана и оплата кофе (430-630 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Киевский вокзал, у выхода 4 со станции метро «Киевская»
Завершение: Станция метро «Деловой центр»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
О
Олег
21 окт 2025
Отличная экскурсия, много интересных фактов и красивых видов, спасибо Сергею, позитивный и грамотный гид🔥
С
Сергей
18 окт 2025
Спасибо за чудесную экскурсию! Остался под впечатлением и с хорошим настроением на весь день. Отдельная благодарность Сергею, очень крутой гид🤩
М
Марина
18 окт 2025
Добрый день.
17.10.25 посетила экскурсию к Небоскребам Москва Сити. Хочется отметить организационные моменты, очень информативно направляют заблаговременно информацию о встрече. Гид Сергей невероятно интересно рассказывает о достопримечательностях города по дороге к
О
Ольга
15 окт 2025
Были на экскурсии в Москва Сити. Гид Сергей рассказал очень много интересных фактов, доступно, не навязчивой, всё очень понравилось. А ещё и чаепитие в ресторане на 85 этаже) виды завораживающие🤩Однозначно рекомендую!
Д
Дарья
14 окт 2025
Впервые в Москве, решила начать свое путешествие с этой экскурсии, и как же я была права! Осталась под впечатлением, в частности от подземного города и вида с 85 этажа, как захватывает дух!!! И не представляю проводника лучше, чем гид Сергей))🤩
К
Константин
14 окт 2025
Супер-интересная экскурсия. Никогда не думал что можно узнать столько нового о Москве-сити. Гиду Сергею отдельное спасибо, подача отличная, с юмором.
А
Анастасия
14 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Мы узнали много интересных фактов о Москва-Сити, посмотрели на город с воды и земли. Узнали много фактов о прошлом и о будущем. Никто не замёрз, так как погода была прохладная, большую часть экскурсии мы были в тепле.
А
Анатолий
14 окт 2025
Это отличная экскурсия с крутыми локациями и отличным подготовленным гидом, которому действительно интересна своя работа. Теперь мы знаем всё о Москва-сити
Е
Елена
14 окт 2025
