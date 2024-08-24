Сказки старого Зарядья

Погрузиться в прошлое на групповой прогулке по местам, где проносились вихри московской истории
Всего несколько лестниц вниз — и мы спустимся с современного уровня Москвы в Средневековье, во времена Ивана Грозного, бояр Романовых, Московской Руси. Вы погуляете по древним улицам в самом сердце города. Узнаете о первой деревянной церкви и первом деловом центре, бунтах и битвах, быте простых людей. В нашей программе: Зарядье, Варварка и Китайгородская стена.
5
4 отзыва
Сказки старого Зарядья
Сказки старого Зарядья
Сказки старого Зарядья
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 20:00

Описание экскурсии

  • Вихри истории. Сюда возвращалось с Куликовской битвы войско Дмитрия Донского, брали штурмом Минина и Пожарского
  • «Как на улице Варваринской спит Касьян, мужик камаринский». Монастырское вино, пивные дворы, кабаки и лавки, место первых вытрезвителей на Руси
  • Чумной, Соляной и Медный бунты
  • Зелейные лавки. Как к Варварке ходили за целебными травяными сборами
  • Из грязи в князи. Гришка Отрепьев, Егор Жуков, Михаил Федоров
  • Первая деревянная церковь и Деловой двор, предок Москва-Сити
  • Зарядье в древности: как здесь жили люди ещё до основания Москвы

Об этом и не только вы узнаете на прогулке вокруг стен древнего города, среди дорожек, клумб, памятных знаков и деревьев исторического района.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в субботу в 17:00, в воскресенье в 20:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет555 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 17:00, в воскресенье в 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
A
24 авг 2024
Замечательная экскурсия, мы прекрасно провели время, неспешно гуляя по Варварке и слушая интересные истории прошлых времен о местах и людях, с ними связанных! Лидия прекрасный рассказчик, мы получили большое удовольствие от прогулки!
Р
17 авг 2024
Благодарю Александру за интересную экскурсию. 2 часа пролетели незаметно
Благодарю Александру за интересную экскурсию. 2 часа пролетели незаметноБлагодарю Александру за интересную экскурсию. 2 часа пролетели незаметно
Л
16 авг 2024
Спасибо, очень познавательно. Когда гуляли одни, ничего этого не знали. Не знали эту часть истории про Романовых, много церквей, а Зарядье вечером выглядит очень романтично. Однозначно рекомендую прогулку для приятного и полезного времяпрепровождения.
Алена
14 авг 2024
Познавательная прогулка. Много нового узнала о парке Зарядье, о Варварке. Рекомендую тем, кто любит историю и интересуется археологией Москвы.

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