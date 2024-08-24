Всего несколько лестниц вниз — и мы спустимся с современного уровня Москвы в Средневековье, во времена Ивана Грозного, бояр Романовых, Московской Руси. Вы погуляете по древним улицам в самом сердце города. Узнаете о первой деревянной церкви и первом деловом центре, бунтах и битвах, быте простых людей. В нашей программе: Зарядье, Варварка и Китайгородская стена.

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Описание экскурсии

Вихри истории. Сюда возвращалось с Куликовской битвы войско Дмитрия Донского, брали штурмом Минина и Пожарского

«Как на улице Варваринской спит Касьян, мужик камаринский». Монастырское вино, пивные дворы, кабаки и лавки, место первых вытрезвителей на Руси

Чумной, Соляной и Медный бунты

Зелейные лавки. Как к Варварке ходили за целебными травяными сборами

Из грязи в князи. Гришка Отрепьев, Егор Жуков, Михаил Федоров

Первая деревянная церковь и Деловой двор, предок Москва-Сити

Зарядье в древности: как здесь жили люди ещё до основания Москвы

Об этом и не только вы узнаете на прогулке вокруг стен древнего города, среди дорожек, клумб, памятных знаков и деревьев исторического района.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.