Всего несколько лестниц вниз — и мы спустимся с современного уровня Москвы в Средневековье, во времена Ивана Грозного, бояр Романовых, Московской Руси. Вы погуляете по древним улицам в самом сердце города. Узнаете о первой деревянной церкви и первом деловом центре, бунтах и битвах, быте простых людей. В нашей программе: Зарядье, Варварка и Китайгородская стена.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 20:00
Описание экскурсии
- Вихри истории. Сюда возвращалось с Куликовской битвы войско Дмитрия Донского, брали штурмом Минина и Пожарского
- «Как на улице Варваринской спит Касьян, мужик камаринский». Монастырское вино, пивные дворы, кабаки и лавки, место первых вытрезвителей на Руси
- Чумной, Соляной и Медный бунты
- Зелейные лавки. Как к Варварке ходили за целебными травяными сборами
- Из грязи в князи. Гришка Отрепьев, Егор Жуков, Михаил Федоров
- Первая деревянная церковь и Деловой двор, предок Москва-Сити
- Зарядье в древности: как здесь жили люди ещё до основания Москвы
Об этом и не только вы узнаете на прогулке вокруг стен древнего города, среди дорожек, клумб, памятных знаков и деревьев исторического района.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в субботу в 17:00, в воскресенье в 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|555 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 17:00, в воскресенье в 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 2948 туристов
Мы сообщество гидов, в лёгкой и увлекательной форме проводящих экскурсии по самым красивым и знаковым городам мира. В нашей команде режиссёры, актёры, писатели, журналисты и музыканты. Люди, глубоко увлечённые историей своего города и темами, которым посвящены их прогулки. Мы стремимся к тому, чтобы всегда было интересно как гостям, так и жителям города. С нетерпением ждём вас на наших прогулках!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Aurika
24 авг 2024
Замечательная экскурсия, мы прекрасно провели время, неспешно гуляя по Варварке и слушая интересные истории прошлых времен о местах и людях, с ними связанных! Лидия прекрасный рассказчик, мы получили большое удовольствие от прогулки!
Р
Руслана
17 авг 2024
Благодарю Александру за интересную экскурсию. 2 часа пролетели незаметно
Л
Лидия
16 авг 2024
Спасибо, очень познавательно. Когда гуляли одни, ничего этого не знали. Не знали эту часть истории про Романовых, много церквей, а Зарядье вечером выглядит очень романтично. Однозначно рекомендую прогулку для приятного и полезного времяпрепровождения.
Алена
14 авг 2024
Познавательная прогулка. Много нового узнала о парке Зарядье, о Варварке. Рекомендую тем, кто любит историю и интересуется археологией Москвы.
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