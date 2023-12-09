Знакомство с Тверью: обзорная экскурсия по основным достопримечательностям

Групповая экскурсия в Москве
Тверь — удивительный город с неоднозначной историей, с которым стоит познакомиться поближе.

Выберите свой формат прогулки — это может быть общая обзорная экскурсия по городу либо исторический тур, посвященный одному из интереснейших периодов развития Твери.
Знакомство с Тверью: обзорная экскурсия по основным достопримечательностям
Знакомство с Тверью: обзорная экскурсия по основным достопримечательностям
Знакомство с Тверью: обзорная экскурсия по основным достопримечательностям
Знакомство с Тверью: обзорная экскурсия по основным достопримечательностям
Знакомство с Тверью: обзорная экскурсия по основным достопримечательностям
Знакомство с Тверью: обзорная экскурсия по основным достопримечательностям
Знакомство с Тверью: обзорная экскурсия по основным достопримечательностям
Знакомство с Тверью: обзорная экскурсия по основным достопримечательностям
Знакомство с Тверью: обзорная экскурсия по основным достопримечательностям
Знакомство с Тверью: обзорная экскурсия по основным достопримечательностям
Знакомство с Тверью: обзорная экскурсия по основным достопримечательностям
Знакомство с Тверью: обзорная экскурсия по основным достопримечательностям
Ближайшие даты:
9
дек
16
дек
23
дек
30
дек
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2
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билетот 650 ₽

Что вас ожидает:

  • Экспресс-экскурсия (1 час):
  • Набережная Степана Разина
  • Памятник Екатерине Великой
  • Тверской императорский путевой дворец
  • Набережная Михаила Тверского
  • Городской сад
  • Кинотеатр «Звезда»
  • Полная обзорная экскурсия (2 часа):
  • Памятник Михаилу Тверскому
  • Кинотеатр «Вулкан»
  • Новый Волжский мост
  • Памятник Афанасию Никитину
  • Памятник Пушкину
  • Староволжский мост
  • Путевой дворец
  • Трехсвятская улица

Описание

Тверь — все самое главное (общая обзорная экскурсия) Во время общей обзорной экскурсии вы рассмотрите основные символы города. Изящный Старый мост в готическом стиле, Императорский путевой дворец, «шкатулку с драгоценностями» Твери и многое другое. Узнаете, почему Михаила Тверского причислили к лику святых, по какой причине Тверь называют «младшей сестрой» Версаля, как сложилась судьба одного из первых провинциальных кинотеатров — «Вулкан» и чем тверской Ленин отличается от всех остальных. Третий город Российской империи (историческая обзорная экскурсия) Наш исторический тур перенесет вас в период правления Екатерины Великой, при которой Тверь получила негласное звание «третьего города Российской империи». Вы узнаете, как Тверь отстраивалась после массового пожара 1763 г., кто посещал город и какое мнение о нем получил. Мы пройдемся по набережной Степана Разина и оценим вид единой фасады, побываем на территории Императорского дворца, оценим задумку архитекторов кинотеатра «Звезда», созданного в форме театрального бинокля и т. д. Также вы узнаете, где в Твери останавливался А. Н. Островский, какой город стал прототипом Глупова в произведениях Салтыкова-Щедрина и другие необычные факты! Важная информация:
Экскурсия пешеходная и полностью проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь соответственно погоде.

По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Начало экскурсии на улице Вольного Новгорода
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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