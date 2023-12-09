Тверь — все самое главное (общая обзорная экскурсия) Во время общей обзорной экскурсии вы рассмотрите основные символы города. Изящный Старый мост в готическом стиле, Императорский путевой дворец, «шкатулку с драгоценностями» Твери и многое другое. Узнаете, почему Михаила Тверского причислили к лику святых, по какой причине Тверь называют «младшей сестрой» Версаля, как сложилась судьба одного из первых провинциальных кинотеатров — «Вулкан» и чем тверской Ленин отличается от всех остальных. Третий город Российской империи (историческая обзорная экскурсия) Наш исторический тур перенесет вас в период правления Екатерины Великой, при которой Тверь получила негласное звание «третьего города Российской империи». Вы узнаете, как Тверь отстраивалась после массового пожара 1763 г., кто посещал город и какое мнение о нем получил. Мы пройдемся по набережной Степана Разина и оценим вид единой фасады, побываем на территории Императорского дворца, оценим задумку архитекторов кинотеатра «Звезда», созданного в форме театрального бинокля и т. д. Также вы узнаете, где в Твери останавливался А. Н. Островский, какой город стал прототипом Глупова в произведениях Салтыкова-Щедрина и другие необычные факты! Важная информация:

Экскурсия пешеходная и полностью проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь соответственно погоде.