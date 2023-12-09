Тверь — удивительный город с неоднозначной историей, с которым стоит познакомиться поближе.
Выберите свой формат прогулки — это может быть общая обзорная экскурсия по городу либо исторический тур, посвященный одному из интереснейших периодов развития Твери.
Выберите свой формат прогулки — это может быть общая обзорная экскурсия по городу либо исторический тур, посвященный одному из интереснейших периодов развития Твери.
Ближайшие даты:
9
дек
дек
16
дек
дек
23
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|от 650 ₽
Что вас ожидает:
- Экспресс-экскурсия (1 час):
- Набережная Степана Разина
- Памятник Екатерине Великой
- Тверской императорский путевой дворец
- Набережная Михаила Тверского
- Городской сад
- Кинотеатр «Звезда»
- Полная обзорная экскурсия (2 часа):
- Памятник Михаилу Тверскому
- Кинотеатр «Вулкан»
- Новый Волжский мост
- Памятник Афанасию Никитину
- Памятник Пушкину
- Староволжский мост
- Путевой дворец
- Трехсвятская улица
Описание
Тверь — все самое главное (общая обзорная экскурсия) Во время общей обзорной экскурсии вы рассмотрите основные символы города. Изящный Старый мост в готическом стиле, Императорский путевой дворец, «шкатулку с драгоценностями» Твери и многое другое. Узнаете, почему Михаила Тверского причислили к лику святых, по какой причине Тверь называют «младшей сестрой» Версаля, как сложилась судьба одного из первых провинциальных кинотеатров — «Вулкан» и чем тверской Ленин отличается от всех остальных. Третий город Российской империи (историческая обзорная экскурсия) Наш исторический тур перенесет вас в период правления Екатерины Великой, при которой Тверь получила негласное звание «третьего города Российской империи». Вы узнаете, как Тверь отстраивалась после массового пожара 1763 г., кто посещал город и какое мнение о нем получил. Мы пройдемся по набережной Степана Разина и оценим вид единой фасады, побываем на территории Императорского дворца, оценим задумку архитекторов кинотеатра «Звезда», созданного в форме театрального бинокля и т. д. Также вы узнаете, где в Твери останавливался А. Н. Островский, какой город стал прототипом Глупова в произведениях Салтыкова-Щедрина и другие необычные факты! Важная информация:
Экскурсия пешеходная и полностью проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь соответственно погоде.
По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тверь, ул. Вольного НовгородаЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Начало экскурсии на улице Вольного Новгорода
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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