Еще несколько необычных экскурсий в Москве

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Идеальное путешествие из Москвы в Тверь

Провести один день в столице Верхневолжья и оценить ее красоту и архитектурное разнообразие

Георгий
Георгий – Гид из Москвы
Вы исследуете Тверь от окраин до самого центра и увидите, как старинные церкви соседствуют здесь с архитектурой советского авангарда, а деревянная застройка — с модернистскими небоскребами.

А также отыщете сохранившиеся купеческие особняки, рассмотрите пышные сталинки почти столичного уровня и узнаете, в чем специфика городской планировки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 50004 000 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь

Что вас ожидает

Непарадная Тверь
Мы начнем исследовать город 🏙️ с первого в истории 📖 России микрорайона «Морозовские казармы», также известного как «Двор Пролетарки». Вы узнаете, для кого он был построен и как на него повлияла передовая на тот момент момент европейская урбанистика. Далее я покажу вам исторический район Затьмачье: вы рассмотрите деревянную дореволюционную застройку и посетите собор Белой Троицы, старейший храм города.

Прогулка по центру
Вы увидите монументальные послевоенные сталинские ансамбли, созданные лучшими советскими архитекторами. В том числе, Дом ворошиловских стрелков и кинотеатр «Звезда» — примеры самобытной межвоенной архитектуры на стыке традиций советского авангарда и сталинианса. А также рассмотрите купеческие особняки на местном Арбате — пешеходной улице Трехсвятская — и оцените чудом сохранившиеся исторические интерьеры Вознесенского собора.

Тверь вдоль и поперек
Тверь — бездонный, неисчерпаемый город. Вы погуляете по плотным кварталам «екатерининских домиков» вдоль набережной, рассмотрите восьмиугольную площадь Ленина и отыщете место, где соседствуют мечеть и католический костел. Кроме того, увидите готическое здание Аваевской богадельни, полюбуетесь красавицей-Волгой и узнаете, какую роль она сыграла в истории Твери. В завершение подниметесь на смотровую площадку легендарного небоскреба «Рюмка» и оцените город с высоты 77 метров.

Организационные детали

  • Из Москвы в Тверь и обратно мы поедем на «Ласточке». Билеты 🎫 оплачиваются дополнительно — 1110 рублей на человека.
  • В стоимость включены: перемещение по Твери на такси 🚕, подъем на смотровую площадку и бутылка воды каждому участнику
  • Обед не входит в стоимость
Начало и место завершения
🚩 на площади Трех вокзалов
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь
Идеальное путешествие из Москвы в Тверь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Георгий
Георгий
Меня зовут Георгий, мне 21, я учусь в Москве на политолога-международника. Увлекаюсь большим теннисом, мобильной фотографией, путешествиями и любительским краеведением. Был почти в двухстах городах России и постсоветского пространства, веду собственный блог. Очень хочу, чтобы наши жители ощутили великолепие и разноплановость родной страны. Своим главным профессиональным врагом считаю устоявшуюся позицию, что все русские города похожи друг на друга как две капли воды. На экскурсиях стараюсь развеять этот миф и помогаю увидеть уникальное в обыденном.
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