Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Что вас ожидает

Непарадная Тверь

Мы начнем исследовать город 🏙️ с первого в истории 📖 России микрорайона «Морозовские казармы», также известного как «Двор Пролетарки». Вы узнаете, для кого он был построен и как на него повлияла передовая на тот момент момент европейская урбанистика. Далее я покажу вам исторический район Затьмачье: вы рассмотрите деревянную дореволюционную застройку и посетите собор Белой Троицы, старейший храм города.

Прогулка по центру

Вы увидите монументальные послевоенные сталинские ансамбли, созданные лучшими советскими архитекторами. В том числе, Дом ворошиловских стрелков и кинотеатр «Звезда» — примеры самобытной межвоенной архитектуры на стыке традиций советского авангарда и сталинианса. А также рассмотрите купеческие особняки на местном Арбате — пешеходной улице Трехсвятская — и оцените чудом сохранившиеся исторические интерьеры Вознесенского собора.

Тверь вдоль и поперек

Тверь — бездонный, неисчерпаемый город. Вы погуляете по плотным кварталам «екатерининских домиков» вдоль набережной, рассмотрите восьмиугольную площадь Ленина и отыщете место, где соседствуют мечеть и католический костел. Кроме того, увидите готическое здание Аваевской богадельни, полюбуетесь красавицей-Волгой и узнаете, какую роль она сыграла в истории Твери. В завершение подниметесь на смотровую площадку легендарного небоскреба «Рюмка» и оцените город с высоты 77 метров.

Организационные детали