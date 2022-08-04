ежедневно в 13:00 и 18:00

Была проездом в Москве, удачно посетила пешую экскурсию по центру Москвы. Экскурсовод Светлана. Экскурсия потрясающая, насыщенная и впечатлениями и новыми фактами. Светлана интересный рассказчик, захотелось прочесть еще больше информации о тех местах, где удалось побывать. Заявлена экскурсия была на 2 часа, но мы не могли остановится и продолжали дальше, через 2.5 часа мне пришлось уже бежать на поезд, очень было жаль покидать группу, но времени у меня уже не было. При следующем посещении столицы снова к вам за новыми впечатлениями и знаниями. Спасибо организаторам и Светлане особенно! Всем рекомендую и маршрут и экскурсовода.