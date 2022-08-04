ежедневно в 13:00 и 18:00

Вы оцените главные достопримечательности города: Красную площадь, храм Василия Блаженного, Большой и Малые театры, Мавзолей и другие. Погуляете по старинным улицам Варварка, Ильинка и Никольская, сохранившим колорит прошлых столетий. Увидите палаты бояр Романовых, Биржевую площадь, Печатный и Старый Английский дворы. Раскроете, какие важные события происходили в этих местах и какие знаменитые люди с ними связаны.
Маршрут: Красная площадь — Васильевский спуск — Варварка — Рыбный переулок — Ильинка (Биржевая площадь) — Богоявленский переулок — Никольская улица — Лубянская площадь — Театральный проезд — Театральная площадь