ежедневно в 13:00 и 18:00

Пешеходная экскурсия по Москве - это возможность увидеть Красную площадь, храм Василия Блаженного и другие знаковые места столицы. Гид расскажет о важных событиях и знаменитых личностях, связанных с этими местами.
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- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
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- 👣 Прогулка по старинным улицам
- 🎭 Профессиональный гид
- 📚 Интересные факты и архивные фото
Что можно увидеть
- Красная площадь
- Храм Василия Блаженного
- Большой театр
- Мавзолей
- Варварка
- Ильинка
- Никольская улица
- Биржевая площадь
- Театральная площадь
Описание экскурсии
Первые шаги в Москве
Вы оцените главные достопримечательности города: Красную площадь, храм Василия Блаженного, Александровский сад, Вечный огонь, Мавзолей и другие. Погуляете по историческому центру Москвы, сохранившему колорит прошлых столетий. Увидите Исторический музей, стену и башни Кремля, Печатный двор, ГУМ. Раскроете, какие важные события происходили в этих местах и какие знаменитые люди с ними связаны.
Маршрут: библиотека им. Ленина — Александровский сад — Манежная площадь — Нулевой километр — Красная площадь — Никольская улица
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- Все объекты мы осматриваем снаружи
в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1100 ₽
|Дети до 13 лет
|800 ₽
|Пенсионеры/инвалиды 1-2 группы
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Библиотека им Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 709 туристов
Наши гиды — по-настоящему влюбленные в город жители. Все экскурсии проходят в легкой непринужденной атмосфере. Вас ждут не просто сухие энциклопедические факты, а действительно интересные рассказы.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Несмотря на то, что гид действительно очень хорошо подкован в истории, увлечь своим рассказом он нас не смог. Рассказ был тихим, монотонным, скучным. Не были представлены аудиогиды. В те моменты, когда гид отворачивался, его совсем не было слышно. С нами были дети, они заскучали уже через 10 минут, к сожалению. Экскурсия в целом не оправдала ожидаемого.
Юлия
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Нам очень жаль, что вас разочаровала экскурсия. Возможно это связано с аномальной жарой, в Москве было более 30 градусов жары,
Нам очень жаль, что вас разочаровала экскурсия. Возможно это связано с аномальной жарой, в Москве было более 30 градусов жары,
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И
Экскурсия замечательная. Антон - великолепный рассказчик.
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У нас провела экскурсию Ольга, была индивидуальная экскурсия за очень небольшую доплату. Было очень интересно узнать, как и почему были построены сооружения и их историю. Гид отвечала на вопросы и была очень приветлива.
Спасибо, нам все понравилось!!
Спасибо, нам все понравилось!!
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Н
Нам захотелось узнать больше о любимом городе и заинтересовать этими знаниями своих детей, поэтому мы запланировали экскурсию по центру. Изначально приобретали общую групповую экскурсию, но потом оказалось, что будем только
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М
У нашей группы был экскурсовод Елена, в Москве были проездом,только вечером могли посмотреть на всю эту красоту, о лучшем экскурсоводе и не мечтали,умная,позитивная,интересно преподносит всю информацию, думаю что не только взрослым, но и подросткам будет интересно. Всё 100 баллов ставим.
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А
Очень понравился экскурсовод, интересно рассказывал
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