ежедневно в 13:00 и 18:00

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Е Елена Несмотря на то, что гид действительно очень хорошо подкован в истории, увлечь своим рассказом он нас не смог. Рассказ был тихим, монотонным, скучным. Не были представлены аудиогиды. В те моменты, когда гид отворачивался, его совсем не было слышно. С нами были дети, они заскучали уже через 10 минут, к сожалению. Экскурсия в целом не оправдала ожидаемого. Юлия Ответ организатора:

Нам очень жаль, что вас разочаровала экскурсия. Возможно это связано с аномальной жарой, в Москве было более 30 градусов жары, читать дальше уменьшить у вас были чемоданы, все в совокупности сыграло не в пользу положительного впечатления. Поскольку экскурсия была индивидуальная - Радиогиды были не запланированы.

Можем предложить Вам бонусом посетить бесплатно еще одну экскурсию в данной или другой тематике? Здравствуйте!Нам очень жаль, что вас разочаровала экскурсия. Возможно это связано с аномальной жарой, в Москве было более 30 градусов жары, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Экскурсия замечательная. Антон - великолепный рассказчик. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Арина У нас провела экскурсию Ольга, была индивидуальная экскурсия за очень небольшую доплату. Было очень интересно узнать, как и почему были построены сооружения и их историю. Гид отвечала на вопросы и была очень приветлива.

Спасибо, нам все понравилось!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталия читать дальше уменьшить мы своей семьей, и с небольшой доплатой экскурсия превратилась в индивидуальную. Очень понравились гиды - Сергей и Екатерина. Информацией делились воодушевлённо, интересно, ярко и понятно. Детям тоже всё понравилось, они надолго запомнили многие подробности и приятные сюрпризы, которые подготовили для нас экскурсоводы. С удовольствием продолжим наш культурный отдых, планируем продолжить свой экскурсионный тур! Нам захотелось узнать больше о любимом городе и заинтересовать этими знаниями своих детей, поэтому мы запланировали экскурсию по центру. Изначально приобретали общую групповую экскурсию, но потом оказалось, что будем только Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Муратов У нашей группы был экскурсовод Елена, в Москве были проездом,только вечером могли посмотреть на всю эту красоту, о лучшем экскурсоводе и не мечтали,умная,позитивная,интересно преподносит всю информацию, думаю что не только взрослым, но и подросткам будет интересно. Всё 100 баллов ставим. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет