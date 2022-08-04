Обзорная пешеходная экскурсия по Москве

Прогулка по историческому центру, идеально подходящая для первого свидания с городом

5
1 отзыв
Приглашаем познакомиться с самыми-самыми местами столицы: ансамблем Красной площади и окружающими ее старинными улицами. Наш профессиональный гид поможет вам погрузиться в атмосферу Москвы и вспомнить ее прошлое. Покажет архивные фото, поделится занимательными фактами и подскажет, где еще интересно погулять.
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Ближайшие даты:
19
авг
20
авг
21
авг
22
авг
23
авг
24
авг
25
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Первые шаги в Москве

Вы оцените главные достопримечательности города: Красную площадь, храм Василия Блаженного, Большой и Малые театры, Мавзолей и другие. Погуляете по старинным улицам Варварка, Ильинка и Никольская, сохранившим колорит прошлых столетий. Увидите палаты бояр Романовых, Биржевую площадь, Печатный и Старый Английский дворы. Раскроете, какие важные события происходили в этих местах и какие знаменитые люди с ними связаны.

Маршрут: Красная площадь — Васильевский спуск — Варварка — Рыбный переулок — Ильинка (Биржевая площадь) — Богоявленский переулок — Никольская улица — Лубянская площадь — Театральный проезд — Театральная площадь

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Все объекты мы осматриваем снаружи

ежедневно в 13:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
4 авг 2022
Была проездом в Москве, удачно посетила пешую экскурсию по центру Москвы. Экскурсовод Светлана. Экскурсия потрясающая, насыщенная и впечатлениями и новыми фактами. Светлана интересный рассказчик, захотелось прочесть еще больше информации о тех местах, где удалось побывать. Заявлена экскурсия была на 2 часа, но мы не могли остановится и продолжали дальше, через 2.5 часа мне пришлось уже бежать на поезд, очень было жаль покидать группу, но времени у меня уже не было. При следующем посещении столицы снова к вам за новыми впечатлениями и знаниями. Спасибо организаторам и Светлане особенно! Всем рекомендую и маршрут и экскурсовода.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☃️Зимние☀️Летние🔭ОбзорныеХрам Василия Блаженного🗽Популярные места🙏РелигиозныеКрасная площадьМавзолей Ленина

Похожие туры в Москве

Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 40 чел.
Организатор экскурсии Группы
Группы
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
Автобусно-пешеходная экскурсия по парадной части столицы с посещением ансамбля Кремля за три часа познакомит с основными
По договоренности
от 25 800 за всё до 19 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
4.7
450 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
Вы отправитесь на знакомство со столицей нашей страны
Лубянский пр-д, 25
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
600 за 1 человека
Москва: исторический центр за пару часов
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Алла
Алла
4.9
66 отзывов
Москва: исторический центр за пару часов
Чтобы ближе познакомиться с Москвой, нужно пройтись по древним улицам исторического центра
памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
от 7 285 за всё до 5 чел.
Речная прогулка от центра «Москва-Сити» с просмотром салюта в День города
2.5 часа
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
⛴ На теплоходе
Входной билет
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
3.2
5 отзывов
Речная прогулка от центра «Москва-Сити» с просмотром салюта в День города
Салют в День города Москвы - незабываемое зрелище, и мы предлагаем вам наблюдать за ним с лучшего ракурса
причал «Международная выставка»
10 сен
1 290 за 1 человека
Обзорная автобусная экскурсия по Москве
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Москва_с_гидом
Москва_с_гидом
4.1
14 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по Москве
Москва - современный мегаполис с длинной историей. Этот город можно изучать вечно и каждый раз находить что-то новое
Манежная площадь, около памятника Г.К. Жукову
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
800 за 1 человека
Люксовая обзорная экскурсия по Москве на автомобиле
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Георгий
Георгий
5
30 отзывов
Люксовая обзорная экскурсия по Москве на автомобиле
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
26 авг
27 авг
28 авг
29 авг
22 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия на автобусе и теплоходе по Москве
4 часа
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
Нет отзывов
Обзорная экскурсия на автобусе и теплоходе по Москве
На нашей экскурсии вас ждет путешествие по столице
м. Маяковская, ступеньки театра Сатиры
Сегодня
Завтра
21 авг
22 авг
2 000 за 1 человека
Историческая прогулка по Москве от древности до наших дней
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
4.9
187 отзывов
Историческая прогулка по Москве от древности до наших дней
Как менялся город и кто влиял на эти изменения
19 сен
20 сен
21 сен
22 сен
от 5 000 за всё до 5 чел.
Свидание с вечерней Москвой
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
4.9
69 отзывов
Очень популярно сейчас
Свидание с вечерней Москвой
Полюбоваться сиянием ночного города и прикоснуться к его истории на автомобильной экскурсии
в районе метро «Шаболовская»
21 авг
23 авг
25 авг
29 авг
6 300 за всё до 3 чел.
Речная прогулка на теплоходе с просмотром салюта в честь Дня города
2 часа
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
⛴ На теплоходе
Групповая
до 100 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
3.6
19 отзывов
Речная прогулка на теплоходе с просмотром салюта в честь Дня города
Каждый год в сентябре, в Москве проходят праздничные мероприятия по случаю дня рождения города
10 сен
от 1 690 за 1 человека
Москва масонская: тайные послания в городе
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.7
16 отзывов
Москва масонская: тайные послания в городе
На нашей экскурсии вас будет ждать знакомство с непривычной стороной центра Москвы
станция метро Краснопресненская, Москва
27 авг
3 сен
10 сен
17 сен
900 за 1 человека
Фотоэкскурсия по центру Москвы
1 час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.9
15 отзывов
Фотоэкскурсия по центру Москвы
Фотоэкскурсия по центру Москвы - это отличный вариант
Богоявленский переулок д. 1
5 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ