В этом туре у вас будет возможность не просто погулять по мегаполису, но и узнать много нового в тематическом музее «ВОВ» и Парке
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия в музей «ВОВ», прогулка по Парку Победы
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 10:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
- 12:00 Отъезд от гостиницы Сущевский Сафмар 4* на автобусе;
- 12:20 Отъезд от гостиницы Лесная Сафмар 4* на автобусе;
- 12:40 Отъезд от гостиницы Аэростар 4* на автобусе.
14:00 Экскурсия в музей «ВОВ».
Вы познакомитесь с основной экспозицией музея, с важнейшими событиями, битвами и сражениями Великой Отечественной войны, узнаете о выдающихся воинах и полководцах, храбро защищавших нашу Родину, о героической работе тыла.
Через личные вещи участников войны, другие раритеты Вы окунетесь в драматический, но не лишённый отваги, доблести и нескончаемой любви к своему Отечеству, период нашей истории.
Прогулка по Парку Победы. Вас ждет увлекательное путешествие в мир военной техники и вооружений времен Великой Отечественной войны.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 16:00.
Свободный день для участия в общегородских мероприятиях
Завтрак в гостинице.
Свободное время.
Участие в общегородских мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Замоскворечье и Кадашевская набережная. Посещение нового корпуса Третьяковской галереи
Завтрак в гостинице.
- 10:00 Отъезд от гостиницы Сущевский Сафмар 4* на автобусе;
- 10:20 Отъезд от гостиницы Лесная Сафмар 4* на автобусе;
- 10:40 Отъезд от гостиницы Аэростар 4* на автобусе.
Обзорная экскурсия + экскурсия по Замоскворечью и Кадашевской набережной.
Посещение Третьяковской галереи (новый корпус).
Государственная Третьяковская галерея открыла новое здание – корпус на Кадашёвской набережной. В нем оборудованы современные экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив.
Особый интерес представляет архитектурное оформление здания. На фасадах размещены репродукции 34 произведений русских художников, входящие в зону охраны Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 16:00.
Красная площадь, Александровский сад, исторический музей. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00. Вещи можно оставить в камере хранения отеля.
- 09:30 Отъезд от гостиницы Сущевский Сафмар 4* на автобусе;
- 09:45 Отъезд от гостиницы Лесная Сафмар 4* на автобусе;
- 10:00 Отъезд от гостиницы Аэростар 4* на автобусе.
Экскурсия по Красной площади и Александровскому саду.
Экскурсия в Исторический музей. Экскурсия «Исторические шедевры «Золотой кладовой».
В залах экспозиции представлено более 400 экспонатов, составляющих гордость Исторического музея, из собрания отделов драгоценных металлов, оружия, нумизматики, стекла и керамики и других фондов: это золотое наградное и жалованное оружие, ордена и наградные знаки.
Также там находятся личные вещи царей и императоров, памятные медали и старинные золотые монеты, предметы церковной утвари и богослужебные книги в драгоценных окладах, столовое золото и серебро, предметы оформления интерьера и ювелирные украшения.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/размещение
|2-местное
|Основное место (ребенок до 14 лет)
|Третий в номер (взрослый)
|Третий в номере (ребенок)
|1-местное
|Сафмар Сущевский 4* стандартный номер
|26400
|25100
|20600
|19400
|34400
|Сафмар Лесная 4* стандартный номер
|29400
|28100
|20600
|19400
|40400
|Азимут Аэростар 4* стандартный номер
|25950
|24650
|22900
|21700
|34000
Варианты проживания
Гостиница «Сущевский Сафмар»
Отель расположен напротив станции метро «Рижская», в 100 м от Проспекта Мира. В 4 станциях метро от отеля находится Красная Площадь. Гости могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом и платной парковкой отеля.
В отеле работает служба доставки еды и напитков в номера. На первом этаже отеля расположены ресторан «Fleur Cafe» и одноимённый лобби-бар, в меню которых представлены блюда международной кухни. Предоставляются услуги химчистки и прачечной.
Все номера отеля оснащены кроватями, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек по «Меню подушек».
Во всех ванных комнатах установлены фены, косметические зеркала. Предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.
Гостиница «Лесная Сафмар»
Отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом — Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади.
К услугам гостей Wi-Fi в номерах и общественных зонах отеля. Все гости отеля могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенным на 2 этаже.
В отеле работает круглосуточная служба заказа еды и напитков в номера. Каждое утро с 7:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или завтрак «а-ля-карт». Есть специальное детское меню.
На 1 этаже отеля расположен магазин подарков. Рядом с бизнес-центром установлены банкоматы. Гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Предоставляются услуги химчистки и прачечной.
Отель «Аэростар»
Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.
В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «шведский стол».
Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы. Станция метро «Динамо» — в 7.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура - шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Питание: обеды и ужины
- Камера хранения на вокзале
- Проезд на общественном транспорте
- Доп. экскурсии (по желанию)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа быть изменена?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.