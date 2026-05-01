9 Мая в Москве. Тур на четыре дня

Отметьте День Победы, посетив главные торжества в столице.

В этом туре у вас будет возможность не просто погулять по мегаполису, но и узнать много нового в тематическом музее «ВОВ» и Парке
Победы, увидеть технику и вооружения того времени.

9 мая станет свободным днем для участия в общегородских мероприятиях, а в следующие вас ждут экскурсии по Замоскворечью и Кадашевской набережной, изучение Красной площади, Александровского сада, нового корпуса Третьяковской галереи и Исторического музея.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия в музей «ВОВ», прогулка по Парку Победы

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

  • 12:00 Отъезд от гостиницы Сущевский Сафмар 4* на автобусе;
  • 12:20 Отъезд от гостиницы Лесная Сафмар 4* на автобусе;
  • 12:40 Отъезд от гостиницы Аэростар 4* на автобусе.

14:00 Экскурсия в музей «ВОВ».

Вы познакомитесь с основной экспозицией музея, с важнейшими событиями, битвами и сражениями Великой Отечественной войны, узнаете о выдающихся воинах и полководцах, храбро защищавших нашу Родину, о героической работе тыла.

Через личные вещи участников войны, другие раритеты Вы окунетесь в драматический, но не лишённый отваги, доблести и нескончаемой любви к своему Отечеству, период нашей истории.

Прогулка по Парку Победы. Вас ждет увлекательное путешествие в мир военной техники и вооружений времен Великой Отечественной войны.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 16:00.

2 день

Свободный день для участия в общегородских мероприятиях

Завтрак в гостинице.

Свободное время.

Участие в общегородских мероприятиях, посвященных Дню Победы.

3 день

Замоскворечье и Кадашевская набережная. Посещение нового корпуса Третьяковской галереи

Завтрак в гостинице.

  • 10:00 Отъезд от гостиницы Сущевский Сафмар 4* на автобусе;
  • 10:20 Отъезд от гостиницы Лесная Сафмар 4* на автобусе;
  • 10:40 Отъезд от гостиницы Аэростар 4* на автобусе.

Обзорная экскурсия + экскурсия по Замоскворечью и Кадашевской набережной.

Посещение Третьяковской галереи (новый корпус).

Государственная Третьяковская галерея открыла новое здание – корпус на Кадашёвской набережной. В нем оборудованы современные экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив.

Особый интерес представляет архитектурное оформление здания. На фасадах размещены репродукции 34 произведений русских художников, входящие в зону охраны Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 16:00.

4 день

Красная площадь, Александровский сад, исторический музей. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00. Вещи можно оставить в камере хранения отеля.

  • 09:30 Отъезд от гостиницы Сущевский Сафмар 4* на автобусе;
  • 09:45 Отъезд от гостиницы Лесная Сафмар 4* на автобусе;
  • 10:00 Отъезд от гостиницы Аэростар 4* на автобусе.

Экскурсия по Красной площади и Александровскому саду.

Экскурсия в Исторический музей. Экскурсия «Исторические шедевры «Золотой кладовой».

В залах экспозиции представлено более 400 экспонатов, составляющих гордость Исторического музея, из собрания отделов драгоценных металлов, оружия, нумизматики, стекла и керамики и других фондов: это золотое наградное и жалованное оружие, ордена и наградные знаки.

Также там находятся личные вещи царей и императоров, памятные медали и старинные золотые монеты, предметы церковной утвари и богослужебные книги в драгоценных окладах, столовое золото и серебро, предметы оформления интерьера и ювелирные украшения.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница/размещение2-местноеОсновное место (ребенок до 14 лет)Третий в номер (взрослый)Третий в номере (ребенок)1-местное
Сафмар Сущевский 4* стандартный номер2640025100206001940034400
Сафмар Лесная 4* стандартный номер2940028100206001940040400
Азимут Аэростар 4* стандартный номер2595024650229002170034000

Варианты проживания

Гостиница «Сущевский Сафмар»

2 ночи

Отель расположен напротив станции метро «Рижская», в 100 м от Проспекта Мира. В 4 станциях метро от отеля находится Красная Площадь. Гости могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом и платной парковкой отеля.

В отеле работает служба доставки еды и напитков в номера. На первом этаже отеля расположены ресторан «Fleur Cafe» и одноимённый лобби-бар, в меню которых представлены блюда международной кухни. Предоставляются услуги химчистки и прачечной.

Все номера отеля оснащены кроватями, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек по «Меню подушек».

Во всех ванных комнатах установлены фены, косметические зеркала. Предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.

Гостиница «Лесная Сафмар»

2 ночи

Отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом — Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади.

К услугам гостей Wi-Fi в номерах и общественных зонах отеля. Все гости отеля могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенным на 2 этаже.

В отеле работает круглосуточная служба заказа еды и напитков в номера. Каждое утро с 7:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или завтрак «а-ля-карт». Есть специальное детское меню.

На 1 этаже отеля расположен магазин подарков. Рядом с бизнес-центром установлены банкоматы. Гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Предоставляются услуги химчистки и прачечной.

Отель «Аэростар»

2 ночи

Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.

В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «шведский стол».

Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы. Станция метро «Динамо» — в 7.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура - шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
  • Питание: обеды и ужины
  • Камера хранения на вокзале
  • Проезд на общественном транспорте
  • Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли программа быть изменена?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

