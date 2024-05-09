1 Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках «ПИРАТЫ В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» Новогоднее цирковое спортивное шоу Ул. Лужники, 24, стр. 24 Продолжительность шоу 1 час 15 минут 28, 29, 30 дек. 2023 г. 2 - 6 янв. 2024 г. 11:00, 14:00, 17:00 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500 диван (три места): 20000 рублей Стоимость подарка — 800 рублей Дети до 4-х лет включительно проходят по одному билету с взрослым и сидят у него на коленях

2 Московский международный дом музыки Светлановский зал «Волшебник страны О3» Продолжительность шоу 1 час 10 минут м. Павелецкая, Космодамианская набережная, дом 52, строение 8 2 - 6 января 2024 г. 11:00, 14:00, 17:00 1000, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000 рублей Подарок - 800 руб. Дети до 3-х лет проходят по одному билету с взрослым и сидят у него на коленях

3 Театр на Мельникова Новогоднее семейное шоу «Новогоднее приключение Хоттабыча» (0+) Продолжительность 2.15 час. г. Москва Ул. Мельникова д. 7. стр. 1 М. Пролетарская Зал 1000 мест ЗАЛ ПОСЛЕ РЕМОНТА! 23,24,28,29,30 Декабря 2023г. 2-7 января 2024г. 11-00,14-00, 17-00 1000,1200, 2000, 2500, 3000,3500руб. Подарок - 600 руб. Дети до 3-х лет проходят по одному билету с сопровождающим.

4 УСК «Крылья советов» Цирковой мюзикл «Волшебная лампа» Продолжительность: 1 час 40 минут ст. м. Белорусская г. Москва, Ленинградский пр-т, 24а 29 дек. 20 дек, 2 - 5 янв. 18.00 11-00,14-00,17-00 1000 р., 1500 р., 2000 р., 2500 р., 3000 р., 4000 р. Подарок – 800р Дети до 3-х лет проходят по одному билету с сопровождающим.

5 Крокус Сити Холл Волшебное мегашоу «Ёлка телеканала Карусель» Рекомендуемый возраст От 3 до 10 лет. Продолжительность 1ч 20 мин. Г. Красногорск, ул. Меджународная д. 20. М. «Мякинино» 23-30 дек 2-7 янв 12.00, 15.00, 18.00 час. 750, 950, 1050, 1250, 1350, 1590, 1950, 2050, 2290, 2590, 2690, 3250, 3290, 3890, 4890, 8000, 11000 рублей Подарок 950 руб. Дети до 3 лет могут пройти по одному билету со взрослым и сидеть у него на коленях. Вход в фойе Крокус Сити Холла – за 1 час до начала шоу.

6 ARBAT HALL «#KidsParty. Новогодняя шоу-дискотека для подростков» от 9 до 16 лет Клуб «Arbat Hall», ст. м."Смоленская" /"Арбатская", ул. Новый Арбат д. 21 Длительность — 2 часа 3 января 2024 г. Начало в 14:00 и 18:00, длительность — 2 часа - входной детский билет с подарком – 2500 рублей. - входной взрослый билет (свободная рассадка) без подарка – 3000 рублей. Доступ в зону VIP-балкона: - Дети старше 16 лет и взрослые проходят по входному взрослому билету, - Дети младше 16 лет, пришедшие вместе с родителями (по входному детскому билету). Взрослый билет включает в себя проход на вечеринку, доступ на танцпол и в зону VIP-балкона. Детский входной билет – проход на танцпол (дети от 9 до 16 лет) 1. Взрослый человек допускается на мероприятие только при наличии взрослого билета и только в качестве сопровождающего для ребенка. 2. Не допускается вход на мероприятия взрослого человека без ребенка. 3. Если вы выглядите старше или младше своего возраста, пожалуйста, возьмите собой паспорт. 4. Проносить на мероприятия еду и напитки запрещено, детям питьевая вода будет предоставлена бесплатно.

7 VEGAS CITY HALL НОВОГОДНИЙ ЦИРКОВОЙ МЮЗИКЛ «БУРАТИНО» (м. Мякинино, ул. Международная, дом 12) 23, 24, 29 и 30 декабря 2023 г. 2, 3, 4, 5 января 2024 г. 12:00, 15:00 800, 1600, 1800, 2200, 2800, 3400, 3800, 4600, 5200, 6500 рублей Подарок 790 Дети до 4-х лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на коленях

8 Театр Мюзикла «Мамонтёнок» м. Пушкинская, Тверская, Чеховская, Пушкинская площадь, 2 24 декабря

2 января 3 января 7 января 11:00, 14:00 14:00 11:00, 14:00 14:00 500, 800, 1100, 1900, 2500, 3200, 4000 рублей Подарок 800 руб. Билет действителен на одно лицо, независимо от возраста

9 Театр Мюзикла «ЧУДЕСА И КУРАЛЕСЫ» м. Пушкинская, Тверская, Чеховская, Пушкинская площадь, 2 23, 30 декабря 4,5,6 января 14.00 500,800, 1100, 1900, 2500, 3200, 4000 рублей Подарок 800 рублей

10 Киноконцертный зал «Мосфильм» Киноелка на Мосфильме «Самый Новый год» (0+) Продолжительность 1,00час. г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1, павильон №1 23.12.23г. -08.01.24г. 10-11,13-00. 16-00.19-00 Час. 1000,1700,2000, 2200,3000, 3500,4000, 4700 руб. Подарок 800 рублей 1 человек старше двух лет = 1 билет

11 ВТБ Арена Парк. Ледовое шоу Е. Плющенко «Русалочка» м. Динамо, Ленинградский пр-т, д. 36, стр. 13 28 – 29 дек 30 дек 2, 3 янв 19.00 13.00, 18,00 13.00, 18.00 500, 900, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5500, 6500, 8000 рублей Подарок 850 рублей Дети до 2-х лет проходят бесплатно по одному билету со взрослым, без права занимать отдельное место.

12 ЦДКЖ «Елка в ЦДКЖ» (3+) Театрально-концертный зал г. Москва Комсомольская площадь д. 4, стр. 1 М. Комсомольская Зал 1000 мест 2412.23г. 30.12.23г. 31.12.23г. 2,5 января 03-04 января 6,7,8 января 13,15 час. 12.15час. 13час. 11,13час 11час. 12 час. 1500,2000,2500, 3000 руб. Подарок: В СТОИМОСТЬ БИЛЕТА ВХОДИТ СТОИМОСТЬ ПОДАРОКА! проходят по одному билету с сопровождающим

13 Гостиный двор. Елка Мэра в Гостином дворе. 3+ Продолжительность 1 час. г. Москва, ул. Ильинка д. 4 28 декабря 2023 29 декабря 2023 30 декабря 2023 3,4,6 января 2024 11, 14 ч 14, 17ч 11, 14, 17ч 11, 14, 17ч 3200, 3600, 4100 руб подарок 850 руб

Концертный зал «Москва» в развлекательном парке «Остров Мечты» «Чебурашка» 23.12.2023– 30.12.2023 31.12.202

01.01.202 02.01.2024 – 06.01.2024 г. 07.01.2024 – 08.01.2024 12:00, 15:00, 18:00 12:00

15:00, 18:00 12:00, 15:00, 18:00 12:00, 15:00 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2300, 2500, 2700, 3000, 3500, 3800, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7000, 8000, 10 000 рублей. Цена подарка: 950 рублей

14 НОВОГОДНИЙ АВТОБУС «Путешествие в Рождество» Место отправления: Пречистенская набережная (остановка возле Храма Христа Спасителя) Продолжительность программы: 2 часа 30 декабря 2023 г. 3-6 января 2024 г.

11:00, 14:00 17:00

Цена билета с подарком: 2000 рублей