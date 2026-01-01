Вас ждет крупнейший экспозиционный и музейный комплекс в мире, открытый в далеком 1939 году
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия-прогулка по ВДНХ
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).
Гарантированное размещение в гостинице после14:00.
12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсионную программу на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия-прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного хозяйства) – крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название.
Вы пройдете по центральной аллее, увидите павильон №1, восстановленные после масштабной реконструкции павильоны в стиле сталинского ампира, а также знаменитые фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» – своеобразные символы выставки.
Посещение павильона «Макет Москвы», где на площади 368 кв. метров с абсолютной точностью и потрясающей реалистичностью воссозданы более 20 тысяч зданий города в пределах Садового кольца.
Интерактивная управляемая система макета позволяет увидеть разные уголки Москвы при дневном и ночном освещении, с учетом движения солнца, облаков и иных природных явлений, а также подсвечивать отдельные здания и сооружения изнутри.
Окончание программы на ВДНХ.
Свободное время или за доп. плату:
- посещение «Москвариума» — уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии — 1 600 руб. /взр., 1 000 руб. /школьники до 12 лет.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Самостоятельное участие в праздничных гуляниях.
Дополнительно:
- подъем на смотровую площадку башни «Федерация» в Москва-сити – самую высокую смотровую площадку Европы, расположенную на 89 этаже небоскреба — 3 100 руб. /взр., 1 900 руб. /дети 7-14 лет;
- речная прогулка на яхте RadissonRoyal – во время круиза вы не только насладитесь прекрасным видом столицы, открывающейся с воды: Кремлем, Храмом Христа Спасителя, Памятником Петру I, но и сможете вкусно пообедать (заказ на месте а-ля карт за доп. плату) — стоимость уточняется.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Москва-сити. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров (вещи можно оставить в камере хранения отеля).
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве.
Вы проедете по Садовому и Бульварному кольцу столицы; увидите Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой, Триумфальной аркой на Кутузовском проспекте и Домом Правительства России, осмотрите небоскребы «Москва-Сити», Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке и другие достопримечательности столицы.
Посещение Храма Христа Спасителя – кафедрального собора Русской Православной Церкви, главного храма России и крупнейшего собора в Русской Церкви, разрушенного в 1931 году и заново отстроенного на том же месте.
Экскурсия-прогулка по Патриаршему мосту, соединяющему два берега Москвы-реки у Пречистенской и Берсеневской набережной.
Благодаря красивым видам на близлежащие окрестности мост стал одной из популярнейших достопримечательностей Москвы.
Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культового места, обязательного к посещению всеми гостями города.
Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити», Храм Христа Спасителя, сталинские высотки, Останкинская телебашня и многое другое.
Посещение комплекса «Москва-сити» – делового квартала российской столицы, где Вы увидите Краснопресненскую набережную и семиметровый монумент «Древо жизни» работы Эрнста Неизвестного, прогуляетесь по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей строительства небоскребов.
15:00 Окончание экскурсионной программы в самом центре города – Манежная площадь.
Свободное время или за доп. плату:
- посещение Оружейной палаты – всемирно известного музея-сокровищницы, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов: произведения русского, западного и восточного искусства V-XX веков, и троны московских царей, царские одежды и военные доспехи, уникальная золотая и серебряная посуда, царские регалии, кареты, разных веков, коллекция оружия — 1 800 руб. /чел.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|«Сафмар Сущевский» 4* (ст. метро Рижская)
|Стоимость
|Доп. ночь
|2-местное
|13 200
|3 500
|1-местное
|21 000
|7 000
|Доп. место
|13 200
|3 500
Варианты проживания
Сафмар Сущевский
Отель «Сущевский Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Сущевский)» находится в Москве. Этот отель расположен напротив станции метро «Рижская», в 100 м от Проспекта Мира. В 4 станциях метро от отеля находится Красная Площадь. Менее чем в 3 км от отеля располагаются Белая площадь и фудмолл «Депо. Москва», а в 2 остановках на метро от отеля — выставочный центр «ВДНХ». Рядом с отелем — Аптекарский огород, театр Советской Армии и центральный музей Вооруженных Сил, Еврейский музей и центр толерантности.
Гости могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 3 этаже отеля, а также прочими услугами и удобствами. Среди них — бесплатный Wi-Fi в номерах и общественных зонах.
В отеле работает служба доставки еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах на клубном этаже, получают возможность воспользоваться представительской гостиной на 13 этаже и комплементарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Fleur Cafe».
На первом этаже отеля расположены ресторан «Fleur Cafe» и одноимённый лобби-бар, в меню которых представлены блюда международной кухни. Каждое утро с 07:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или блюда по утреннему меню.
Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости также могут заказать проведение мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков и банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле действует программа IHG «Дети едят бесплатно».
Отель предлагает гостям 312 номеров различных категорий, в том числе люксы. Все номера отеля оснащены кроватями, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек по «Меню подушек». Во всех ванных комнатах установлены фены, косметические зеркала. Предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице: 2 ночи
- Питание: 2 завтрака в гостинице
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсии и входные билеты по программе тура
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 500 руб. /из аэропорта - от 3 500 руб. /машина
- Дополнительные экскурсии: экскурсия в Оружейную палату - 1 800 руб. /чел. речная прогулка на яхте RadissonRoyal - стоимость уточняетсяподъем на смотровую площадку башни "Федерация" в Москва-Сити - 3 100 руб. /взр., 1 900 руб. /дети 7-14 летпосещение "Москвариума" - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 600 руб. /взр., 1 000 руб. /школьники до 12 лет
- Экскурсия в Оружейную палату - 1 800 руб. /чел
- Речная прогулка на яхте RadissonRoyal - стоимость уточняется
- Подъем на смотровую площадку башни «Федерация» в Москва-Сити - 3 100 руб. /взр., 1 900 руб. /дети 7-14 лет
- Посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 600 руб. /взр., 1 000 руб. /школьники до 12 лет
- Доплата за иностранных туристов
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание: обеды и ужины
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.