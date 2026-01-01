1 день

Прибытие. Экскурсия-прогулка по ВДНХ

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после14:00.

12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсионную программу на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия-прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного хозяйства) – крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название.

Вы пройдете по центральной аллее, увидите павильон №1, восстановленные после масштабной реконструкции павильоны в стиле сталинского ампира, а также знаменитые фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» – своеобразные символы выставки.

Посещение павильона «Макет Москвы», где на площади 368 кв. метров с абсолютной точностью и потрясающей реалистичностью воссозданы более 20 тысяч зданий города в пределах Садового кольца.

Интерактивная управляемая система макета позволяет увидеть разные уголки Москвы при дневном и ночном освещении, с учетом движения солнца, облаков и иных природных явлений, а также подсвечивать отдельные здания и сооружения изнутри.

Окончание программы на ВДНХ.

Свободное время или за доп. плату:

посещение «Москвариума» — уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии — 1 600 руб. /взр., 1 000 руб. /школьники до 12 лет.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160