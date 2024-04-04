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Путешествие в Москву на День Победы
Начало: Россия, Москва
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
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Путешествие в Москву на День Победы на 5 дней
Начало: Россия, Москва
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Авторский тур
3 дня
В Москву на День Победы. Сокращенная программа
Начало: Россия, Москва
от 16 050₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В Москву на День Победы. Тур выходного дня
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Последние отзывы на туры
- ООльга4 апреля 2024Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в
- ННаталья3 марта 2024Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди
- ТТатьяна29 февраля 2024Отличная организация тура. Супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Военные»
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