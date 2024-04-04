Военные туры в Москве

Найдено 4 тура в категории «Военные» в Москве, цены от 11 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Москву на День Победы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие в Москву на День Победы
Начало: Россия, Москва
от 20 000 за человека
Путешествие в Москву на День Победы на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие в Москву на День Победы на 5 дней
Начало: Россия, Москва
от 23 800 за человека
В Москву на День Победы. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В Москву на День Победы. Сокращенная программа
Начало: Россия, Москва
от 16 050 за человека
В Москву на День Победы. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В Москву на День Победы. Тур выходного дня
Начало: Россия, Москва
от 11 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    Путешествие в Москву на День Победы
    Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в
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    гостинице в ресторане-всё свежее, вкусное, разнообразные. От экскурсий получила положительный зарядка, яркие впечатления. Интересно было всё. Особенно отмечу Третьяковскую Галерею, ВДНХ. По рекомендации экскурсовода Евгения, после основной экскурсии посетила самостоятельно Зоопарк(пенсионерам бесплатно),Цирк на Цветном бульваре-шикарное представление "Матрешка", МХТ им. А. П. Чехова-спектакль "Дядя Ваня", музей Космонавтики, проехала на речном трамвайчике, поднялась на башню Федерации Москва-Сити, где можно бесплатно есть настоящее мороженое и шоколад!!! Наш экскурсовод Евгений (приятный молодой человек) грамотно и чувственно рассказывал об исторических моментах молодой России, увидели самый красивый дом Москвы-дом Дашковых, терпеливо отвечал на наши вопросы. И ещё много всего интересного. Вернулась домой счастливой.

    Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневная
  • Н
    Наталья
    3 марта 2024
    Путешествие в Москву на День Победы
    Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди
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    везде. Но, спасибо Вам огромное, организовали посещение выставки с гидом. Вход в павильоны был организован без очередей, в сжатой форме всё рассказал гид. Очень-очень Вам благодарны за это! Спасибо представителям Вашей компании. Везде сопроводили, доставили к месту назначения, убедились что нас гиды на объектах экскурсии приняли. До места следования были проведены экскурсии по истории города, истории знаковых событий. Большая Вам благодарность! Особая благодарность с выбором места проживания! Гостиничный комплекс находился на выходе со станции метро, в самом центре города.

  • Т
    Татьяна
    29 февраля 2024
    Путешествие в Москву на День Победы
    Отличная организация тура. Супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Военные»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Третьяковская галерея
  2. Суздальский кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Кремль
  6. Ипатьевский монастырь
  7. Ростовский кремль
Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Военные" можно забронировать 4 тура от 11 700 до 23 800. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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