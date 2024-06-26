Программа тура по дням
Приезд. Москва. Московский метрополитен. Пешеходная экскурсия по Замоскворечью
Прибытие в Москву.
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
(за доп. плату от ж/д вокзала - от 2000 руб. /машина; из аэропорта – от 2800 руб. /машина.).
10:00 Ориентировочное время начала экскурсионной программы.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия по красивейшим станциям Московского метрополитена – признанным истинными объектами культурного наследия. Вы увидите величественные станции-дворцы из мрамора и гранита, украшенные мозаичными панно, нарядными витражами, барельефами или скульптурными группами. Каждая из станций уникальна! И это единственное в мире метро, по которому водят экскурсии, как по своеобразному музею!
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью – одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому предместью, которое с течением времени и ростом Москвы превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами.
Окончание программы.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:
Посещение Третьяковской галереи – настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры: основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства Андрея Рублёва, «Александра Иванова, Валентина Серова и многие другие. (750 руб. /взр., 400 руб. шк.).
Экскурсия-прогулка по Александровскому саду. Красная площадь. Парк «Зарядье»
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Ориентировочное время начала экскурсионной программы.
Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия-прогулка по Александровскому саду, на территории которого можно увидеть такие исторические объекты, как Кутафья башня Кремля, Итальянский грот, Могилу неизвестного солдата и др.
Пешеходная экскурсия по Красной площади - главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.
Прогулка по-новому инновационному парку «Зарядье».
Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.
Окончание программы в центре.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:
Экскурсия в Оружейную палату – музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов (1500 руб. /чел.)
Дополнительно:
Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади (1200 руб. /чел.)
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – первое знакомство с городом, его историей, культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.
Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культовое место, обязательное к посещению всеми гостями города. Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити», Храм Христа Спасителя, «Семь сестер» - знаменитые сталинские высотки, Останкинская телебашня и многое другое.
Посещение комплекса «Москва-Сити» – новомодного делового квартала российской столицы: вы увидите Краснопресненскую набережную, семиметровый монумент «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, пройдем по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей строительства небоскребов.
Окончание экскурсионной программы в «Москва-Сити».
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:
Подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация – абсолютно новую интерактивную зону, расположенную на 89 этаже с обзором 360 градусов: захватывающий вид на Москву, не оставит никого равнодушным! (2850 руб. /взр., 1700 руб. /дети 7-14 лет).
Музей-усадьба «Царицыно»
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию общественным транспортом.
Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно».
Изначально архитектурно-парковый комплекс строился по проекту Василия Баженова как загородная резиденция императрицы Екатерины II, после отстранения Баженова от дел в 1786 году работу продолжил его ученик М. Казаков. В начале XIX века парк стал прогулочной зоной, а постройки заняли кофейни и гостиницы. Позднее здания превратили в дачи, перестроили и изменили исторический облик. В 1927 году в Царицыне был создан краеведческий музей, в середине 80-х большинство зданий передали Музею декоративно-прикладного искусства народов СССР, и только в 2007 году здесь официально открыли отреставрированный дворцово-парковый ансамбль.
Посещение Большого дворца и Хлебного дома.
Окончание программы в парке Царицыно.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:
Посещение Среднего дворца (Оперный дом) (350 руб. /взр., 280 руб. /шк., пенс.)
Дополнительно:
Посещение Оранжерейного комплекса (350 руб. /взр., 230 руб. /шк., пенс.)
Экскурсия на Киностудию «Мосфильм». Переезд на ночном поезде Москва-Санкт-Петербург
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Трансфер до киностудии Мосфильм.
Экскурсия на Киностудию «Мосфильм» - ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция. Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.
Окончание программы на Мосфильме.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение на вокзал.
Дополнительно:
Проезд на Московской канатной дороге - фуникулере, соединяющем смотровую площадку Воробьевых гор и стадион «Лужники» на противоположном берегу Москва-реки (450 руб. /взр., 350 руб. /шк. до 13 лет)
Переезд на ночном поезде Москва-Санкт-Петербург.
(Внимание! Билеты в стоимость тура не входят. Приобретаются за доп. плату).
Если туристы хотят поехать на скоростном поезде «Сапсан», то необходимо брать дополнительную ночь проживания в отеле в Москве или в Санкт-Петербурге.
Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение самостоятельно.
За доп. плату индивидуальный трансфер: 1800 руб. ж/д вокзал-отель за машину.
11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка по названию тура.
- 12:00 Отъезд от гостиницы «Россия».
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
Экскурсия в Юсуповский дворец– один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
Дополнительно:
Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.
(550 руб. взр., 350 руб. шк., 480 руб. студ., 480 руб. пенс.).
19:00 Трансфер по гостиницам.
Свободное время.
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00, выезд с вещами.
09:00-10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Трансфер на Московский вокзал (вещи в камеру хранения за свой счет)
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками. Вы увидите Михайловский сад, марсово поле, Летний сад, Александровский парк.
Прогулка в Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.
Экскурсия в Михайловский дворец – главное здание Русского музея, хранящего одного из крупнейших в мире собраний русского искусства от древних икон до современного искусства.
14:00-15:00 Окончание программы в центре города.
Свободный день или экскурсия за доп. плату в Выборг
Завтрак в гостинице.
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.
Дополнительно:
08:00-20:00Экскурсия в Выборг – город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь его название с древнескандинавского переводится как «Святая крепость»), неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой XIX века.
Знакомство с Выборгским замком и Старым городом. Вас ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох (2700 руб. взр., 2400 руб. шк., 2600 руб. студ., 2600 руб. пенс.).
Петергоф
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
08:30-09:00 Отъезд от гостиниц.
09:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами, Большого дворца и дворца Коттедж в парке Александрия.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут фонтаны-шутихи и местные жители – белки.
Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – летней императорской резиденции, расположившейся на вершине естественного уступа, откуда открывается живописный вид на Нижний парк и Финский залив.
Экскурсия во дворец «Коттедж» – уникальный памятник эпохи романтизма, сохранившийся до наших дней без перестроек и более поздних наслоений. Интерьеры дворца, наполненные подлинными вещами, воскрешают атмосферу уюта и тепла, которая царила в семье Николая I.
17:00 Окончание программы в центре города у ст. м Площадь Восстания.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Царское село. Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00-10:00 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Экскурсия в Александровский дворец, окружённый одноимённым пейзажным парком, – один из самых интересных архитектурных памятников Царского села, ставший резиденцией последнего российского императора.
18:00-19:00 Окончание программы в центре города на Московском вокзале (ст. метро «Площадь Восстания»).
Внимание*: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Москве и Санкт-Петербурге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
Максима Панорама 4* (Москва), Завтрак "шведский стол" + А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|27.06-15.08.24
|42150
|59200
Максима Панорама 4* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Россия 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|Стандартный + Бизнес
|Стандартный + Бизнес с конд.
|Стандартный + Комфорт
|11.07-15.08.24
|43000
|63500
|43600
|61500
|44400
|62500
|45600
|68500
Академическая 3* (Москва), Завтрак "шведский стол" + А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный Взрослый
|Стандартный + Стандартный
|27.06-15.08.24
|43200
|42400
|61650
Академическая 3* (Москва), Завтрак "шведский стол" + Россия 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный Взрослый
|Стандартный + Стандартный
|Стандартный + Бизнес
|11.07-15.08.24
|44050
|65950
|44650
|43050
|63950
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный + Бизнес с конд.
|Стандартный + Комфорт
|11.07-15.08.24
|45450
|43450
|64950
|46650
|44250
|70950
Скидка школьникам до 14 лет (РФ): 2100 руб.
Скидка школьникам 14-16 лет (РФ): 850 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 200 руб.
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
Варианты проживания
Отель Максима Панорама
Отель «Максима Панорама» находится в оживленном районе в центральной части Москвы, рядом с отличной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы есть станция метро. Этот комфортный и современный отель отвечает запросам даже самого взыскательного Гостя. Высокий уровень обслуживания и отношение с особой внимательностью к каждому Гостю является традиционной особенностью всей сети «Maxima».
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различной категории, каждый из 123 номеров оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. Помимо этого в распоряжении Гостей находятся мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.
Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно, поэтому здесь можно заказать разнообразные напитки и закуски на любой вкус в любое время.
Для деловых переговоров, встреч, презентаций и тренингов подойдет переговорная комната и конференц-залы «Симоновский» и «Даниловский», каждый из них оснащен самым современным оборудованием и эргономичной мебелью.
Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. В непосредственной близости к отелю расположено большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь, Храм Александра Невского в Кожухове, а также Культурный центр ЗИЛ.
Отель Академическая Москва
Гостиница «Академическая» - одна из самых недорогих и комфортных в Центральном районе Москвы. Здание было отреставрировано и полностью подготовлено к встрече гостей.
Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi. Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.
На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.
Гостиница располагает двумя конференц-залами, различными по степени вместимости и оснащенными специальной оргтехникой, а также переговорной комнатой.
Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта - 39,3 км.
А-отель Фонтанка 3
«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы. Это особый формат отелей от сети AZIMUT, позволяющий гостям города сэкономить в поездке и получить стандартный набор услуг. Также большой выбор достопримечательностей поблизости тоже привлекает гостей. Рядом Колонна Славы, Никольский морской собор, Большая хоральная синагога, Русский музей.
Для гостей предоставляется более 450 номеров различных категорий, выбрать из них каждый сможет наиболее подходящий по вкусу и бюджету. В отеле Вы найдете классические номера вместимостью от 1 до 4 человек. Каждый номер имеет стильный дизайн, оборудованное рабочее место, бесплатный интернет. Среди все имеются категории «стандарт», «полулюкс», «супериор» и «сьют». В наличие каждого сейф, многоканальное телевидение, система отопления, кондиционер. Из некоторых номеров открывается прекрасный вид на город. В собственной ванной комнате с душем или ванной предоставляется фен и средства личной гигиены. Если Вы привыкли путешествовать с домашним питомцем, то для Вас здесь, но по предварительному запросу, организуют размещение с любимцем за дополнительную плату.
Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Поезд Москва - Санкт-Петербург
ЖД переезд Москва – Санкт-Петербург.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в Москве и Санкт-Петербурге
- Завтраки после первого ночлега
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе в Петербурге и в Москве
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида по программе
Что не входит в цену
- Проезд до Москвы и обратно из Санкт-Петербурга
- Ж/д билеты Москва-Санкт-Петербург
- Проезд на общественном транспорте
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Индивидуальный трансфер по запросу
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не указанное в программе
- Услуги камеры хранения на вокзале
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Есть ли скидки в туре?
Скидки:
- детям до 13 лет включительно — 1 400 руб.;
- детям 14–16 лет — 1 000 руб.;
- студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) — 400 руб.;
- пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре) — 400 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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