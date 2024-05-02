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Авторский тур
2 дня
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Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Отключить голову, научиться управлять байдаркой и с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
«Накупаемся и отдохнём на природе в компании единомышленников»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
Сплавиться по Костроме, увидеть места съёмок фильма и древнейшие памятники архитектуры
Начало: Москва, Комсомольская площадь («Площадь трёх вокза...
«Увидите творения Юрия Долгорукого и Петра Великого, яркие русские домики и живописные набережные»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000₽ за человека
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Авторский тур
2 дня
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
Своими руками сделать тульский пряник и проплыть на сапах по затопленному карьеру
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 09:00. Вы можете д...
«Заберёмся на вершины и увидим почти марсианские пейзажи красноватых и оранжевых оттенков и вдоволь нафотографируемся»
15 июня в 09:00
6 июля в 09:00
2223518 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
Начало: Москва
«В Москве вы посетите Александровский сад, Красную Площадь, Парк «Зарядье», смотровую площадку «Воробьевы горы», комплекс Москва-Сити, музей-усадьбу «Царицыно»»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 36 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
«В Москве вы посетите Александровский сад, Красную Площадь, Парк «Зарядье», смотровую площадку «Воробьевы горы», комплекс Москва-Сити, музей-усадьбу «Царицыно»»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 32 850₽ за человека
Авторский тур
10 дней
«Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 10 дней
Начало: Москва
«Экскурсия в Александровский дворец, окружённый одноимённым пейзажным парком, – один из самых интересных архитектурных памятников Царского села, ставший резиденцией последнего российского императора»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 42 150₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Начало: Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00
3 ноя в 07:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
22 июня в 07:15
20 июля в 07:15
12 890₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения2 мая 2024Отличный сплав. Были с дочкой. Алексей организовал отличные выходные! Спасибо за приключения!)
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ИИван30 сентября 2023Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.
- ДДмитрий18 августа 2023Все отлично!
- ЕЕкатерина13 августа 2023Спасибо Алексею за организацию сплава. Все продумано, организовано и интересно. На второй день сплава нас подвела погода, но организаторы предложили достойную замену. Желаю проекту дальнейшего развития.
- ССергей22 июня 2023Поездка прошла совсем неплохо, очень интересно, много новой информации и впечатлений. Исторические экскурсы разбавлены сплавом на байдарках. Спасибо Людмиле, сопровождающему гиду и Александру.
- ВВалерия15 мая 2023Это было чудесное путешествие, насыщенное интересной информацией и роскошными пейзажами, но неутомительное, ведь за увлекательными рассказами гида время в дороге
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