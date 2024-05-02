Познавательные туры на природе в Москве

Найдено 8 туров в категории «Природа и пейзажи» в Москве, цены от 9 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
2 дня
8 отзывов
Популярное предложение
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Отключить голову, научиться управлять байдаркой и с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
«Накупаемся и отдохнём на природе в компании единомышленников»
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 200 за человека
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
Сплавиться по Костроме, увидеть места съёмок фильма и древнейшие памятники архитектуры
Начало: Москва, Комсомольская площадь («Площадь трёх вокза...
«Увидите творения Юрия Долгорукого и Петра Великого, яркие русские домики и живописные набережные»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000 за человека
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
Своими руками сделать тульский пряник и проплыть на сапах по затопленному карьеру
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 09:00. Вы можете д...
«Заберёмся на вершины и увидим почти марсианские пейзажи красноватых и оранжевых оттенков и вдоволь нафотографируемся»
15 июня в 09:00
6 июля в 09:00
2223518 900 за человека
Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
Начало: Москва
«В Москве вы посетите Александровский сад, Красную Площадь, Парк «Зарядье», смотровую площадку «Воробьевы горы», комплекс Москва-Сити, музей-усадьбу «Царицыно»»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 36 700 за человека
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
«В Москве вы посетите Александровский сад, Красную Площадь, Парк «Зарядье», смотровую площадку «Воробьевы горы», комплекс Москва-Сити, музей-усадьбу «Царицыно»»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 32 850 за человека
«Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 10 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
«Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 10 дней
Начало: Москва
«Экскурсия в Александровский дворец, окружённый одноимённым пейзажным парком, – один из самых интересных архитектурных памятников Царского села, ставший резиденцией последнего российского императора»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 42 150 за человека
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Начало: Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00
3 ноя в 07:00
15 900 за человека
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
22 июня в 07:15
20 июля в 07:15
12 890 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
  2. 4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
  3. На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
  4. Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
  5. Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
Какие места ещё посмотреть в Москве
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Третьяковская галерея
  2. Суздальский кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Кремль
  6. Ипатьевский монастырь
  7. Ростовский кремль
Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
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