Е Евгения Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме Отличный сплав. Были с дочкой. Алексей организовал отличные выходные! Спасибо за приключения!)

О Олеся Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

С Сергей Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.

З Закурдаева Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

И Иван На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.

Д Дмитрий Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме Все отлично!

Е Екатерина Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме Спасибо Алексею за организацию сплава. Все продумано, организовано и интересно. На второй день сплава нас подвела погода, но организаторы предложили достойную замену. Желаю проекту дальнейшего развития.

С Сергей 4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы Поездка прошла совсем неплохо, очень интересно, много новой информации и впечатлений. Исторические экскурсы разбавлены сплавом на байдарках. Спасибо Людмиле, сопровождающему гиду и Александру.