Туры в Москва-Сити

Найдено 3 тура в категории «Москва-Сити» в Москве, цены от 32 850 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
Начало: Москва
«В Москве вы посетите Александровский сад, Красную Площадь, Парк «Зарядье», смотровую площадку «Воробьевы горы», комплекс Москва-Сити, музей-усадьбу «Царицыно»»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 36 700 за человека
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
«В Москве вы посетите Александровский сад, Красную Площадь, Парк «Зарядье», смотровую площадку «Воробьевы горы», комплекс Москва-Сити, музей-усадьбу «Царицыно»»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 32 850 за человека
«Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 10 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
«Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 10 дней
Начало: Москва
«В Москве вы посетите московский метрополитен, Замоскворечье, Александровский сад, Красную Площадь, Парк «Зарядье», смотровую площадку «Воробьевы горы», комплекс Москва-Сити, музей-усадьбу «Царицыно» и киностудию «Мосфильм»»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 42 150 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Москва-Сити»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
  2. Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
  3. «Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 10 дней
Какие места ещё посмотреть в Москве
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Третьяковская галерея
  2. Суздальский кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Кремль
  6. Ипатьевский монастырь
  7. Ростовский кремль
Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Москва-Сити" можно забронировать 3 тура от 32 850 до 42 150. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте тур в Москве на 2024 год по теме «Москва-Сити», 9 ⭐ отзывов, цены от 32850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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