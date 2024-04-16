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Авторский тур
8 дней
Две Столицы: Москва и Петербург. Экскурсионный тур на 8 дней
Начало: Москва
«В Москве вы посетите Александровский сад, Красную Площадь, Парк «Зарядье», смотровую площадку «Воробьевы горы», комплекс Москва-Сити, музей-усадьбу «Царицыно»»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 36 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
«В Москве вы посетите Александровский сад, Красную Площадь, Парк «Зарядье», смотровую площадку «Воробьевы горы», комплекс Москва-Сити, музей-усадьбу «Царицыно»»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 32 850₽ за человека
Авторский тур
10 дней
«Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 10 дней
Начало: Москва
«В Москве вы посетите московский метрополитен, Замоскворечье, Александровский сад, Красную Площадь, Парк «Зарядье», смотровую площадку «Воробьевы горы», комплекс Москва-Сити, музей-усадьбу «Царицыно» и киностудию «Мосфильм»»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 42 150₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Москва-Сити»
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