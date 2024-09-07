Вы увидите водопад Кивач — один из крупнейших равнинных водопадов Европы, посетите первый русский курорт «Марциальные воды» и прогуляетесь по Онежской набережной Петрозаводска, а также примите участие в национальных мастер-классах и сможете выбрать дополнительные экскурсии на свой вкус. Карелия уже ждёт вас в гости!
Программа тура по дням
Отправление автобуса из Москвы в Карелию
Отправление в 23:45 из Москвы.
Адрес: ст. метро «Алтуфьево», на остановке возле дома по адресу: Алтуфьевское шоссе, 86.
Прибытие в Кондопогу, мероприятия за доп. плату (по желанию)
Маршрут проходит через города:
- 00:15 — г. Химки (на остановке БУТАКОВО напротив ТЦ «Гранд»);
- 01:00 — г. Зеленоград (остановка «Штыково» напротив «Макдоналдс»);
- 01:40 — г. Солнечногорск («Вкусно и точка», ул. Красная, 118);
- 02:20 — г. Клин («Вкусно и точка», ул. Первомайская, 2);
- 03:50 — г. Тверь (ТЦ «Глобус», проспект Октябрьский, 101);
- 05:50 — г. Вышний Волочек (выезд на трассу М-11);
- 09:50 — г. Великий Новгород (поселок Подберезье (у магазина «Красное&Белое»).
~ 16:00 — «культурная столица» Карелии — город Кондопога.
Размещение в номерах отеля «Карелия» 3* (г. Кондопога, пл. Ленина, 5).
Обед в кафе отеля — шведский стол.
Для желающих за дополнительную плату доступен отдых в сосновом бору на реке Шуя с пикником или сплав на надувных плотах — рафтах по реке. Описание представлено в разделе «Важно знать».
Для не выезжающих на сплав: обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
Ужин по заказному меню.
Свободный день или экскурсия за доп. плату (по желанию)
Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
За дополнительную плату экскурсия «Кижи — восьмое чудо света» (стоимость уточняется, бронируется при оплате тура).
Описание экскурсий представлено в разделе «Важно знать».
Для тех, кто не поехал на экскурсию, — свободный день.
Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля) – лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
Ужин по заказному меню.
Свободный день или экскурсии за доп. плату (по желанию)
За дополнительную плату:
Вариант 1. Экскурсия на остров Соловки (стоимость уточняется, бронируется при оплате тура).
Вариант 2. «Белая гора. Тивдийский мрамор». Стоимость экскурсии – 2 300 руб. /чел.
Описание дополнительных экскурсий представлено в разделе «Важно знать».
Для тех, кто не поехал на экскурсию, — свободный день.
Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля) – лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
Ужин по заказному меню.
Курорт «Марциальные воды», экскурсия по Петрозаводску, национальные мастер-классы
Завтрак в кафе отеля (шведский стол).
Выезжаем на экскурсионную программу.
Первый русский курорт «Марциальные воды». Здравница, которую рекламировал по всей Европе сам Петр Великий.
Император несколько раз отдыхал и лечился на курорте, а также любил со своей свитой играть в «Бирюльки».
Забыть про хвори и болезни поможет дегустация живительной минеральной воды из трех источников.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску.
Какой он, город святого Петра? Это город-порт, лесная столица горняков, рыбаков, романтиков. Сделаем памятные фото у его достопримечательностей и проедем по главным площадям города.
Прогулка по Онежской набережной города.
По доброй традиции каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» — скульптурную композицию.
Так набережная превратилась в музей современной авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан.
Каждый хочет увидеть кусочек звездного неба Нойбранденбурга, прошептать заветные слова в волшебное ухо Дерева Желаний и попросить материального благополучия у Кошелька Удачи.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
«Карельская горница».
На национальных мастер-классах познакомимся с традиционной культурой северного народа и особенностями края.
Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим из ржаной муки традиционные рупиттетю (калитки).
Узнаем много интересного и поколдуем над изготовлением сувенира из Карелии. Результатом труда станет оберег.
Чаепитие с изделиями собственного производства — калитками.
За дополнительную плату:
Водная прогулка с осмотром форелевого хозяйства и пикником с дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопога (бронируется при покупке тура).
Для тех, кто не поехал на экскурсию доступны услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля) – лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
Ужин по заказному меню.
Свободный день или экскурсии за доп. плату (по желанию)
Свободный день.
Для желающих посетить юго-западную Карелию экскурсий за доп. плату:
Вариант 1. Горный парк «Рускеала» и остров Валаам (стоимость уточняется, бронирование при покупке тура).
Вариант 2. Горный парк «Рускеала» и город Сортавала (стоимость уточняется, бронирование при покупке тура).
Для тех, кто не поехал на экскурсию – свободный день.
Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля) – лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
Ужин по заказному меню.
Природный заповедник и водопад «Кивач», отправление в Москву
Завтрак в отеле — шведский стол.
07:30 — освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Природный заповедник и водопад «Кивач».
«Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами…» — восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России.
Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка.
Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении. Полюбоваться на сувениры из «карелки» можно в музее природы.
Отправление в Москву.
Ночной переезд в автобусе.
Прибытие в Москву
Ориентировочное прибытие в 06:00 в г. Москву.
Адресу: ст. метро «Алтуфьево», на остановке возле дома по адресу: Алтуфьевское шоссе, 86.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице «Карелия» 3* в г. Кондопоге (5 ночей).
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Размещение
|Взрослый
|Ребенок
|Двухместный номер с удобствами
|36 500
|36 150
|Двухместный номер в двухкомнатном номере (блок)
|34 600
|34 200
|Одноместный номер с удобствами
|49 850
|—
|Одноместный номер в двухкомнатном номере (блок)
|46 000
|—
|Третье место в двухместном номере (верх двухъярусной кровати или еврораскладушка)
|30 800
|30 400
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Варианты проживания
Гостиница «Карелия»
Гостиница «Карелия» находится в городе Кондопога, неподалеку от Онежского озера. Здесь гостям предоставляется широкий спектр услуг: на первом этаже есть стоматология и работает служба такси.
На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. На всех этажах оборудованы кулеры с холодной и горячей водой, а также холодильник и места для приема пищи.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 99 комфортных номеров. Все они поделены на такие категории, как «стандарт», «люкс», а также есть семейный блок и койко-места в общих номерах. Каждый из них оборудован удобными спальными местами и качественной мебелью.
На 2 этаже здания обустроено уютное кафе, в котором можно не только вкусно и сытно покушать, но и приятно провести время. Также бесплатно можно воспользоваться чайным набором или выпить кофе со сладостями. Разогреть уже готовую пищу можно в микроволновой печи.
В 100 м от отеля на Токарской набережной расположен питомник ездовых собак. Поблизости есть мини-зоопарк, водный вокзал, а также саамский чум с костровищем. Расстояние до аэропорта Петрозаводска составит 46 км, до железнодорожного вокзала г. Кондопога — 1,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту
- Проживание: отель «Карелия» 3* (г. Кондопога, пл. Ленина, 5) - 5 ночей
- Питание, указанное в программе (5 завтраков, 1 обед, чаепитие с калитками)
- Экскурсии: первый русский курорт "Марциальные воды"природный заповедник и водопад "Кивач", обзорная экскурсия по городу Петрозаводск музей авангардных скульптур на Онежской набережной
- Первый русский курорт «Марциальные воды»
- Природный заповедник и водопад «Кивач», обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
- Музей авангардных скульптур на Онежской набережной
- 2 национальных мастер-класса (анимационные программы): "Калитка", "Оберег"
- Услуги гида на территории Республики Карелия
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Сплав с пикником и дегустацией алкоголя для взрослых: взрослый - 3200 руб. /чел. ребёнок - 2700 руб. /чел
- Взрослый - 3200 руб. /чел
- Ребёнок - 2700 руб. /чел
- Пикник (без сплава): взрослый (с дегустацией) - 2050 руб. /чел. ребёнок (без сплава) - 1550 руб. /чел
- Взрослый (с дегустацией) - 2050 руб. /чел
- Ребёнок (без сплава) - 1550 руб. /чел
- Питание вне программы: обеды в кафе отеля (шведский стол/накрытие) - 520 руб. /чел. ужины по заказному меню
- Обеды в кафе отеля (шведский стол/накрытие) - 520 руб. /чел
- Ужины по заказному меню
- Экскурсия «Кижи - восьмое чудо света» (стоимость уточняется, бронирование при оплате тура)
- Экскурсия на остров Соловки (стоимость уточняется, бронирование при оплате тура)
- Экскурсия «Белая гора. Тивдийский мрамор» - 2 300 руб. /чел
- Водная прогулка с осмотром форелевого хозяйства и пикником с дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопога: взрослый - 3450 руб. /чел. ребёнок - 3000 руб. /чел
- Взрослый - 3450 руб. /чел
- Ребёнок - 3000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять с собой:
- дождевик;
- крем от комаров и солнечных ожогов;
- надувную подушечку для отдыха в автобусе;
- таблетки от укачивания;
- сменную пару обуви;
- удобную одежду.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой расчетный час в гостинице?
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Какие есть дополнительные экскурсии?
Доп. экскурсии по Карелии бронируются заранее при покупке тура.
День 2. Отдых в сосновом бору на реке Шуя с пикником или сплав на надувных плотах — рафтах по реке.
Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых(длительность сплава вместе с трансфером около 6 часов). Ограничений по возрасту нет, дети от 12 лет могут участвовать в сплаве без сопровождения родителей.
Опытные инструкторы проведут инструктаж по технике безопасности, научат правильно застегивать спасжилет и каску.
Покажут технику управления рафтом и раскроют секрет магического слова «табань». Пройдем вместе с ними по реке Шуя и устроим покатушки на пороге Большой Толь.
Для выезжающих на пикник— отдых в сосновом бору, прогулки по лесу, купание в реке, сбор ягод и грибов (по сезону).
В качестве комплимента туристическая баня. 2 двухсекционных палатки с печкой (мужская и женская) — держат температуру русской бани.
Общий пикник у костра.
В меню: карельская уха из форели, греча с тушенкой, салат из свежих овощей, горячий чай с лимоном и печеньем. И, конечно же, «победные» 150 г карельских алкогольных напитков для взрослых.
Возвращение в отель.
День 3.
«Кижи — восьмое чудо света» (стоимость уточняется, оплата при покупке тура).
~10:00 — отправляемся в большое путешествие к уникальному природному комплексу, памятнику природного наследия ЮНЕСКО — знаменитому острову Кижи (250 км).
В пути на маршруте: поселок Шуньга— одно из старейших поселений Заонежья и родина углеродного минерала шунгит. Этим окрестностям «аспидный камень» и обязан своему названию.
С XV века через Шуньский погост проходила главная сухопутная дорога Севера, связывающая Белое море и Онежское озеро с Новгородом, путь транспортировки соли, шла бойкая торговля на ярмарках, а слава о вышивальщицах села гремела по всему миру.
Их работы на Всемирной выставке в Париже были отмечены большой серебряной медалью.
Село Толвуя – в тех местах родился и вырос Преподобный Зосима, который позднее стал одним из основателей монастыря на Соловецких островах.
Сюда же была сослана в заключение мать будущего государя Михаила Федоровича Романова – Ксения Ивановна, в монашестве – Марфа.
Прибытие в местечко Оятевщина.
Безопасная переправа на лицензированных моторных лодках или судне «Вересов» на остров Кижи (1 км / 15 минут).
Экскурсия по острову Кижи — объекту Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года.
Узнаем обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста, посетим усадьбу заонежского крестьянина и одну из самых старых деревянных церквей России — церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги. А также осмотрим снаружи Церковь Преображения Господня.
Пешая прогулка до Нарьиной горы.
По пути мы увидим: Кижское кладбище «Круглое поле», старинную деревню «Ямка» и часовню из деревни Вигово.
Фото на память с самой высокой точки о. Кижи.
Город Медвежьегорск.
В этих местах снимались многие популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2».
Ориентировочное возвращение в отель в ~ 22:00.
День 4.
Вариант 1. Экскурсия на остров Соловки (стоимость уточняется, бронируется при оплате тура). Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 24 часа.
Если вы увлечены историей, то это путешествие для вас.
Внимание! На маршруте из-за плотного графика движения не предусмотрена остановка на ужин, заранее приобретите перекус в дорогу. На о. Соловки возможно отсутствие терминала в точках питания и сувенирных лавках, запаситесь наличными деньгами.
02:30 – выезд в порт Рабочеостровск. Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шведский стол). Настраивайтесь на то, что путь длиной в 390 км займет 5–6 часов.
08:00 – мы отправляемся в морское путешествие (2 часа по Белому морю).
10:00 – прибытие на остров Соловки – уникальный памятник архитектуры и место паломничества верующих со всего мира.
Большая обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю.
Посещение территории центрального комплекса монастыря, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объектов хозяйственной деятельности, Соловецкой крепости и экспозиции «Монастырская тюрьма», интересные факты о житие монахов и уникальной системе отопления стен монастыря.
Свободное время на самостоятельный обед.
Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова. Посещение крупнейшего языческого святилища II–I тысячелетий до нашей эры. Вы увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Продолжительность экскурсии с учетом трансфера: 3 часа.
19:00 — отправление на большую землю в порт Рабочеостровск.
Прибытие в отель после экскурсии ~ 02:30.
Вариант 2. «Белая гора. Тивдийский мрамор». Продолжительность экскурсии: ~ 4,5 часа.
Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
Выезд в д. Белая Гора.
Когда-то деревня была центром добычи мрамора на русском севере. Белогорский мрамор использовали очень широко: для Инженерного замка, для Мраморного дворца, Казанского Собора и Римских фонтанов в Петергофе. Удивительно, но из него же был сделан и пьедестал памятника Николаю I, и саркофаг Наполеона I.
По приезду — осмотр д. Белая Гора. Над деревней возвышается необычная для Карелии каменная церковь во имя Иконы Казанской Божьей Матери (1856 г.).
Церковь знаменита тем, что архитектором ее был Константин Тон, автор храма Христа Спасителя. Церковь выполнена в византийском стиле, с элементами готической архитектуры. Храм не был востребован местным приходом и быстро пришел в упадок.
Водная переправа на мото-плотах по р. Тивдия в парк «Белая гора. Тивдийский мрамор».
Экскурсия по Белой Горе. Прогуляемся по экологической тропе, поднимемся на гору, узнаем много интересной информации о белогородских мраморных разработках и возьмем сувенир-камушек на память.
Возвращение в отель.
День 5.
Водная прогулка с осмотром форелевого хозяйства и пикником с дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопога (бронируется при покупке тура). Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 4 часа.
Не каждый может похвастаться, что видел, как выращивают рыбу на настоящем форелевом хозяйстве. А ведь 70% красной рыбы, которую мы видим на прилавках магазинов, появилось в Карелии.
Рассказ рыбовода о выращивании форели будет приятным дополнением к кулинарному мастер-классу по приготовлению красной рыбы на мангале.
Поделиться впечатлениями от познавательной части экскурсии можно на пикнике с рыбой, овощами, горячим чаем и карельскими настойками (150 гр.).
Водная прогулка проходит на лицензионных крытых катерах по Онежскому озеру.
День 6.
Вариант 1. Горный парк «Рускеала» и остров Валаам (стоимость уточняется, бронирование при покупке тура). Продолжительность экскурсии: ~ 18 часов.
06:30 — Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
07:00 — Отправление в «Старую Финляндию» (290 км). Для путешествия на бывшие земли Суоми нам не потребуются ни паспорта, ни визы.
Кинематографическая остановка на фото-сессию. Легендарный «окунёвый порог» — водопад Ахвенкоски (место съемок фильма «А зори здесь тихие…»). В народе их называют «Женькина речка», здесь снималась знаменитая сцена купания лесорубов.
Горный парк «Рускеала» — живописнейший памятник природы и горного дела.
Грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и гроты. Именно здесь долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга.
По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезду у вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка. Общее время нахождения в парке – 2,5 часа.
~ 16:00 — и вот мы уже на берегу Ладоги бескрайней, каменным веером спускается к нему город Сортавала. Отправление на остров Валаам.
Время водного путешествия на метеоре до легендарного «Северного Афона» по Ладожскому озеру — 45 минут в одну сторону. Словно сказочные спины китов или старых гигантских рыб поднимаются из воды Ладоги шхеры-фьорды.
В ходе основной экскурсии: знакомство с центральной усадьбой монастыря и посещение величественного памятника архитектуры — действующего Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских. Время нахождения на острове Валаам ~ 2 часа.
19:45 — возвращение в мирскую суету, на материк.
~ 00:30 — возвращение в отель.
Вариант 2. Горный парк «Рускеала» и город Сортавала (стоимость уточняется, бронирование при покупке тура). Продолжительность экскурсии: ~ 18 часов.
06:30 — завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
07:00 — отправление в «Старую Финляндию» (290 км). Для путешествия на бывшие земли Суоми нам не потребуются ни паспорта, ни визы.
Кинематографическая остановка на фотосессию. Легендарный «окунёвый порог» — водопад Ахвенкоски (место съемок фильма «А зори здесь тихие…»). В народе их называют «Женькина речка», здесь снималась знаменитая сцена купания лесорубов.
Горный парк «Рускеала» — живописнейший памятник природы и горного дела. Грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и гроты. Именно здесь долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга. По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезду у вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка. Общее время нахождения в парке – 2,5 часа.
16:00 — и вот мы уже на берегу Ладоги бескрайней, каменным веером спускается к нему город Сортавала.
Обзорная экскурсия по г. Сортавала (Сердоболь), который по праву называют «архитектурной энциклопедией европейского зодчества».
Николай Рерих называл его одним из немногих мест на Земле, где есть особое дыхание. И самый романтический из поэтических циклов Беллы Ахмадулиной написан был именно здесь.
В ходе экскурсии прогуляемся по старинным улочкам города, осмотрим Певческое Поле, Церковь Николая Чудотворца, построенную на средства петербургских купцов Елисеевых в русском стиле по проекту арх. Н. П. Гребёнка, и поднимемся на смотровую площадку — гору Кухавуори.
Свободное время в городе Сортавала для самостоятельного ужина (~2,5 часа).
19:45 – выезд в отель.
~ 00:30 — возвращение в отель.
Что еще важно знать?
Оплата доп. питания на всех маршрутах, услуг проката, органного концерта производится в Карелии администратору отеля проживания (г. Кондопога).
Варианты экскурсий в туре бронируются вместе с покупкой тура. Стоимость экскурсий на ребенка — дети до 17 лет включительно (если не указаны иные ограничения).
Водные трансферы на острова осуществляются: Кижи – моторные лодки по Онежскому озеру, Валаам — метеоры из г. Сортавала по Ладожскому озеру, Соловки — корабли «Косяков» или «Метель».
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг.
При плохой погоде (высота волны более 1,5 метра) водные экскурсии могут быть отменены или перенесены на следующий день. При отмене — возврат денежных средств осуществляется в полном объеме. Способ возврата аналогичен оплате.