Доп. экскурсии по Карелии бронируются заранее при покупке тура.

День 2. Отдых в сосновом бору на реке Шуя с пикником или сплав на надувных плотах — рафтах по реке.

Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых(длительность сплава вместе с трансфером около 6 часов). Ограничений по возрасту нет, дети от 12 лет могут участвовать в сплаве без сопровождения родителей.

Опытные инструкторы проведут инструктаж по технике безопасности, научат правильно застегивать спасжилет и каску.

Покажут технику управления рафтом и раскроют секрет магического слова «табань». Пройдем вместе с ними по реке Шуя и устроим покатушки на пороге Большой Толь.

Для выезжающих на пикник— отдых в сосновом бору, прогулки по лесу, купание в реке, сбор ягод и грибов (по сезону).

В качестве комплимента туристическая баня. 2 двухсекционных палатки с печкой (мужская и женская) — держат температуру русской бани.

Общий пикник у костра.

В меню: карельская уха из форели, греча с тушенкой, салат из свежих овощей, горячий чай с лимоном и печеньем. И, конечно же, «победные» 150 г карельских алкогольных напитков для взрослых.

Возвращение в отель.

День 3.

«Кижи — восьмое чудо света» (стоимость уточняется, оплата при покупке тура).

~10:00 — отправляемся в большое путешествие к уникальному природному комплексу, памятнику природного наследия ЮНЕСКО — знаменитому острову Кижи (250 км).

В пути на маршруте: поселок Шуньга— одно из старейших поселений Заонежья и родина углеродного минерала шунгит. Этим окрестностям «аспидный камень» и обязан своему названию.

С XV века через Шуньский погост проходила главная сухопутная дорога Севера, связывающая Белое море и Онежское озеро с Новгородом, путь транспортировки соли, шла бойкая торговля на ярмарках, а слава о вышивальщицах села гремела по всему миру.

Их работы на Всемирной выставке в Париже были отмечены большой серебряной медалью.

Село Толвуя – в тех местах родился и вырос Преподобный Зосима, который позднее стал одним из основателей монастыря на Соловецких островах.

Сюда же была сослана в заключение мать будущего государя Михаила Федоровича Романова – Ксения Ивановна, в монашестве – Марфа.

Прибытие в местечко Оятевщина.

Безопасная переправа на лицензированных моторных лодках или судне «Вересов» на остров Кижи (1 км / 15 минут).

Экскурсия по острову Кижи — объекту Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года.

Узнаем обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста, посетим усадьбу заонежского крестьянина и одну из самых старых деревянных церквей России — церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги. А также осмотрим снаружи Церковь Преображения Господня.

Пешая прогулка до Нарьиной горы.

По пути мы увидим: Кижское кладбище «Круглое поле», старинную деревню «Ямка» и часовню из деревни Вигово.

Фото на память с самой высокой точки о. Кижи.

Город Медвежьегорск.

В этих местах снимались многие популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2».

Ориентировочное возвращение в отель в ~ 22:00.

День 4.

Вариант 1. Экскурсия на остров Соловки (стоимость уточняется, бронируется при оплате тура). Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 24 часа.

Если вы увлечены историей, то это путешествие для вас.

Внимание! На маршруте из-за плотного графика движения не предусмотрена остановка на ужин, заранее приобретите перекус в дорогу. На о. Соловки возможно отсутствие терминала в точках питания и сувенирных лавках, запаситесь наличными деньгами.

02:30 – выезд в порт Рабочеостровск. Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шведский стол). Настраивайтесь на то, что путь длиной в 390 км займет 5–6 часов.

08:00 – мы отправляемся в морское путешествие (2 часа по Белому морю).

10:00 – прибытие на остров Соловки – уникальный памятник архитектуры и место паломничества верующих со всего мира.

Большая обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю.

Посещение территории центрального комплекса монастыря, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объектов хозяйственной деятельности, Соловецкой крепости и экспозиции «Монастырская тюрьма», интересные факты о житие монахов и уникальной системе отопления стен монастыря.

Свободное время на самостоятельный обед.

Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова. Посещение крупнейшего языческого святилища II–I тысячелетий до нашей эры. Вы увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

Продолжительность экскурсии с учетом трансфера: 3 часа.

19:00 — отправление на большую землю в порт Рабочеостровск.

Прибытие в отель после экскурсии ~ 02:30.

Вариант 2. «Белая гора. Тивдийский мрамор». Продолжительность экскурсии: ~ 4,5 часа.

Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).

Выезд в д. Белая Гора.

Когда-то деревня была центром добычи мрамора на русском севере. Белогорский мрамор использовали очень широко: для Инженерного замка, для Мраморного дворца, Казанского Собора и Римских фонтанов в Петергофе. Удивительно, но из него же был сделан и пьедестал памятника Николаю I, и саркофаг Наполеона I.

По приезду — осмотр д. Белая Гора. Над деревней возвышается необычная для Карелии каменная церковь во имя Иконы Казанской Божьей Матери (1856 г.).

Церковь знаменита тем, что архитектором ее был Константин Тон, автор храма Христа Спасителя. Церковь выполнена в византийском стиле, с элементами готической архитектуры. Храм не был востребован местным приходом и быстро пришел в упадок.

Водная переправа на мото-плотах по р. Тивдия в парк «Белая гора. Тивдийский мрамор».

Экскурсия по Белой Горе. Прогуляемся по экологической тропе, поднимемся на гору, узнаем много интересной информации о белогородских мраморных разработках и возьмем сувенир-камушек на память.

Возвращение в отель.

День 5.

Водная прогулка с осмотром форелевого хозяйства и пикником с дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопога (бронируется при покупке тура). Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 4 часа.

Не каждый может похвастаться, что видел, как выращивают рыбу на настоящем форелевом хозяйстве. А ведь 70% красной рыбы, которую мы видим на прилавках магазинов, появилось в Карелии.

Рассказ рыбовода о выращивании форели будет приятным дополнением к кулинарному мастер-классу по приготовлению красной рыбы на мангале.

Поделиться впечатлениями от познавательной части экскурсии можно на пикнике с рыбой, овощами, горячим чаем и карельскими настойками (150 гр.).

Водная прогулка проходит на лицензионных крытых катерах по Онежскому озеру.

День 6.

Вариант 1. Горный парк «Рускеала» и остров Валаам (стоимость уточняется, бронирование при покупке тура). Продолжительность экскурсии: ~ 18 часов.

06:30 — Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).

07:00 — Отправление в «Старую Финляндию» (290 км). Для путешествия на бывшие земли Суоми нам не потребуются ни паспорта, ни визы.

Кинематографическая остановка на фото-сессию. Легендарный «окунёвый порог» — водопад Ахвенкоски (место съемок фильма «А зори здесь тихие…»). В народе их называют «Женькина речка», здесь снималась знаменитая сцена купания лесорубов.

Горный парк «Рускеала» — живописнейший памятник природы и горного дела.

Грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и гроты. Именно здесь долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга.

По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезду у вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка. Общее время нахождения в парке – 2,5 часа.

~ 16:00 — и вот мы уже на берегу Ладоги бескрайней, каменным веером спускается к нему город Сортавала. Отправление на остров Валаам.

Время водного путешествия на метеоре до легендарного «Северного Афона» по Ладожскому озеру — 45 минут в одну сторону. Словно сказочные спины китов или старых гигантских рыб поднимаются из воды Ладоги шхеры-фьорды.

В ходе основной экскурсии: знакомство с центральной усадьбой монастыря и посещение величественного памятника архитектуры — действующего Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских. Время нахождения на острове Валаам ~ 2 часа.

19:45 — возвращение в мирскую суету, на материк.

~ 00:30 — возвращение в отель.

Вариант 2. Горный парк «Рускеала» и город Сортавала (стоимость уточняется, бронирование при покупке тура). Продолжительность экскурсии: ~ 18 часов.

06:30 — завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).

07:00 — отправление в «Старую Финляндию» (290 км). Для путешествия на бывшие земли Суоми нам не потребуются ни паспорта, ни визы.

Кинематографическая остановка на фотосессию. Легендарный «окунёвый порог» — водопад Ахвенкоски (место съемок фильма «А зори здесь тихие…»). В народе их называют «Женькина речка», здесь снималась знаменитая сцена купания лесорубов.

Горный парк «Рускеала» — живописнейший памятник природы и горного дела. Грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и гроты. Именно здесь долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга. По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезду у вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка. Общее время нахождения в парке – 2,5 часа.

16:00 — и вот мы уже на берегу Ладоги бескрайней, каменным веером спускается к нему город Сортавала.

Обзорная экскурсия по г. Сортавала (Сердоболь), который по праву называют «архитектурной энциклопедией европейского зодчества».

Николай Рерих называл его одним из немногих мест на Земле, где есть особое дыхание. И самый романтический из поэтических циклов Беллы Ахмадулиной написан был именно здесь.

В ходе экскурсии прогуляемся по старинным улочкам города, осмотрим Певческое Поле, Церковь Николая Чудотворца, построенную на средства петербургских купцов Елисеевых в русском стиле по проекту арх. Н. П. Гребёнка, и поднимемся на смотровую площадку — гору Кухавуори.

Свободное время в городе Сортавала для самостоятельного ужина (~2,5 часа).

19:45 – выезд в отель.

~ 00:30 — возвращение в отель.