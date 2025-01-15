В Петербург и Карелию из Москвы: автобусный тур для всей семьи
Побывать в Петергофе и Рускеале, увидеть водопад Кивач и самим сделать калитки и куклы-обереги
Начало: Москва, метро "ВДНХ", стоянка справа от гостиницы ...
«Кондопога, база отдыха «Карелия» 3* д»
13 июн в 06:30
11 июл в 06:30
56 500 ₽ за человека
Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
«Автобусный тур, включающий посещение самых живописных мест Карелии»
28 июн в 10:00
5 июл в 10:00
34 600 ₽ за человека
Новый год в Карелии. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
«Приготовьтесь к незабываемым новогодним приключениям в Карелии, где древние легенды гармонично сочетаются с волшебной природой»
28 дек в 10:00
34 400 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛариса15 января 2025Всем буду рекомендовать компанию "Большая страна". Спасибо большое за такую организацию путешествий.
- ННаталия14 января 2025Организовано все очень хорошо, менеджеры при покупке тура ответили на все интересующие вопросы и подготовили договор. Вся информация по встрече, проживанию была предоставлена вовремя! Спасибо за путешествие!
- ЯЯкунин13 января 2025Всё прошло отлично. Организаторам огромное спасибо. И Анне Топорковой отдельное спасибо за помощь и консультации.
- ЕЕлена7 сентября 2024В общем и целом, все прошло хорошо. Поездкой осталась довольна. Спасибо 🌹
- ННаталия20 августа 2024Всё классно!!! Красота!!! Отель классный, еда очень вкусная!!!
- ВВладимир19 августа 2024Поездка отличная всё очень понравилось рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Карелия»
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Сейчас в Москве в категории "Карелия" можно забронировать 3 тура от 34 400 до 56 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсионные туры в Карелию из Москвы с гидом и трансфером – вы увидите удивительно красивые карельские природные достопримечательности, познакомитесь с местной культурой, а поездка на несколько дней будет комфортной. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2025