Найдено 3 тура в категории « Карелия » в Москве, цены от 34 400 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Карелия»

Экскурсионные туры в Карелию из Москвы с гидом и трансфером – вы увидите удивительно красивые карельские природные достопримечательности, познакомитесь с местной культурой, а поездка на несколько дней будет комфортной. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2025