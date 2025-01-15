Туры в Карелию из Москвы

Найдено 3 тура в категории «Карелия» в Москве, цены от 34 400 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
В Петербург и Карелию из Москвы: автобусный тур для всей семьи
На автобусе
6 дней
В Петербург и Карелию из Москвы: автобусный тур для всей семьи
Побывать в Петергофе и Рускеале, увидеть водопад Кивач и самим сделать калитки и куклы-обереги
Начало: Москва, метро "ВДНХ", стоянка справа от гостиницы ...
«Кондопога, база отдыха «Карелия» 3* д»
13 июн в 06:30
11 июл в 06:30
56 500 ₽ за человека
Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
«Автобусный тур, включающий посещение самых живописных мест Карелии»
28 июн в 10:00
5 июл в 10:00
34 600 ₽ за человека
Новый год в Карелии. Автобусный тур из Москвы
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Новый год в Карелии. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
«Приготовьтесь к незабываемым новогодним приключениям в Карелии, где древние легенды гармонично сочетаются с волшебной природой»
28 дек в 10:00
34 400 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Карелия»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Петербург и Карелию из Москвы: автобусный тур для всей семьи
  2. Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
  3. Новый год в Карелии. Автобусный тур из Москвы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Третьяковская галерея
  2. Кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Успенский Собор
  6. Рускеала
  7. Спасская башня
  8. Ярославово дворище
  9. Витославлицы
  10. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Москве в апреле 2025
Сейчас в Москве в категории "Карелия" можно забронировать 3 тура от 34 400 до 56 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсионные туры в Карелию из Москвы с гидом и трансфером – вы увидите удивительно красивые карельские природные достопримечательности, познакомитесь с местной культурой, а поездка на несколько дней будет комфортной. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2025