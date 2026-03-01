Мои заказы

Московские каникулы для всей семьи. Тур выходного дня

Московские каникулы для всей семьи
Отправляйтесь на отдых в столицу всей семьей! Этот тур разработан специально для семей с детьми. Мы посетим московский планетарий, территорию Кремля и отправимся на обзорную экскурсию по городу.
Программа тура по дням

1 день

Пятница. Прибытие в Москву. Планетарий

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

  • 10:45 Отъезд от гостиницы Космос на автобусе.
  • 11:00 Отъезд от гостиницы Сущевский Сафмар на автобусе.
  • 11:15 Отъезд от гостиницы Азимут Олимпик на автобусе.
  • 11:45 Отъезд от гостиницы Ибис на автобусе.

12:00 Экскурсия в московский планетарий (Урания + Большой звездный зал).

Чтобы увидеть звезды в ясный солнечный день, нужно опуститься на дно колодца, а полюбоваться картиной звездного неба в пасмурный день можно, лишь поднявшись на самолете выше верхней кромки облаков.

Чтобы увидеть одно из красивейших созвездий — знаменитый Южный Крест, нам, жителям северного полушария, необходимо совершить путешествие к экватору.

Солнце и звезды одновременно можно наблюдать лишь с борта космического корабля…

Планетарий Москвы открывает перед вами удивительный мир звёзд, научных достижений и передовых технологий.

В планетарии вы сможете узнать много нового и интересного из истории астрономии, и освоения космоса, здесь можно создавать искусственные облака и торнадо, генерировать электрическую энергию, сочинять электронную музыку, прокатиться на космическом велосипеде и узнать свой вес на других планетах!

15:00 Обед в кафе города.

Прогулка по зоопарку за доп. плату.

Возвращение в гостиницу не позднее 17:00.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Суббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля

Завтрак в гостинице.

  • 9:45 Отъезд от гостиницы Космос на автобусе.
  • 10:00 Отъезд от гостиницы Сущевский Сафмар на автобусе.
  • 10:15 Отъезд от гостиницы Азимут Олимпик на автобусе.
  • 10:45 Отъезд от гостиницы Ибис на автобусе.

Обзорная экскурсия по городу — «Москва многоликая».

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ,стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Воскресенье. Свободный день. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00. Вещи можно оставить в багажной комнате отеля.

Свободный день.

Посещение парка «Остров мечты» за доп. плату.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы2-местныйРебенок до
14 лет		Взрослый на доп. местеРебенок до
14 лет на доп. месте		1-местный
Сущевский Сафмар 4*, стандарт
1500012600126001010019600
Ибис Павелецкая 3*
1440011900138001140019600
Азимут Олимпик 4*1790015500166001410024800
Космос 3*1575013350154001280021100

Варианты проживания

Сущевский Сафмар

2 ночи

Отель «Сущевский Сафмар (бывший Холидей Инн Москва Сущевский)» находится в Москве. Этот отель расположен напротив станции метро «Рижская», в 100 м от Проспекта Мира. В 4 станциях метро от отеля находится Красная Площадь. Менее чем в 3 км от отеля располагаются Белая площадь и фудмолл «Депо. Москва», а в 2 остановках на метро от отеля — выставочный центр «ВДНХ». Рядом с отелем — Аптекарский огород, театр Советской Армии и центральный музей Вооруженных Сил, Еврейский музей и центр толерантности.

Гости могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом, расположенном на 3 этаже отеля, а также прочими услугами и удобствами. Среди них — бесплатный Wi-Fi в номерах и общественных зонах.

В отеле работает служба доставки еды и напитков в номера. Гости, проживающие в номерах на клубном этаже, получают возможность воспользоваться представительской гостиной на 13 этаже и комплементарным завтраком «шведский стол» в ресторане «Fleur Cafe».

На первом этаже отеля расположены ресторан «Fleur Cafe» и одноимённый лобби-бар, в меню которых представлены блюда международной кухни. Каждое утро с 07:00 до 11:00 в ресторане можно заказать завтрак «шведский стол» или блюда по утреннему меню.

Для удобства гостей отель предлагает доступ в бизнес-центр. Гости также могут заказать проведение мероприятий в конференц-залах отеля. На 1 этаже отеля расположен магазин подарков и банкоматы. При наличии свободных парковочных мест гости могут воспользоваться платной парковкой отеля. Гостям предоставляются услуги химчистки и прачечной. В отеле действует программа IHG «Дети едят бесплатно».

В номере

Отель предлагает гостям 312 номеров различных категорий, в том числе люксы. Все номера отеля оснащены кроватями, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек по «Меню подушек». Во всех ванных комнатах установлены фены, косметические зеркала. Предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ибис Павелецкая

2 ночи

Отель «Ибис Москва Павелецкая» 3* располагается в районе Замоскворечье по адресу: ул. Щипок, д. 22 с. 1. Открыв карту видно, что территориально — это центр Москвы. Благодаря высокому уровню сервиса, уютным номерам, демократичным ценам и удобной локации «Ибис Павелецкая» пользуется спросом среди туристов и деловых гостей столицы.

Гостям предлагается размещение в 147 комфортабельных номерах различных категорий. Все номера оборудованы необходимой мебелью и техникой, в числе удобств телевизор, бесплатный wi-fi, кондиционер, сейф, мини-холодильник. В отеле есть гладильная комната с утюгом и отпаривателем для вещей.

Завтрак организован в ресторане при отеле, в формате шведского стола, с большим ассортиментом блюда русской и европейской кухни.

В «Ибис Москва Павелецкая» есть конференц-зал, площадью 120 кв м и возможностью проведения мероприятия с количеством участников до 70 человек.

Расстояние до аэропорта Домодедово 38,3 км. В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности столицы. Всего в 5 минутах прогулки Павелецкий железнодорожный вокзал, одноименная станция метро, что облегчит передвижение по городу.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

АЗИМУТ Сити Отель Олимпик Москва

2 ночи

«АЗИМУТ Сити Отель Олимпик Москва» («AZIMUT Сити Отель Олимпик Москва») — это отель, относящийся к бизнес-классу, расположился он в 3,5 км от центра Москвы и в 9 мин. от станции метро «Достоевская». В стильных апартаментах установлены кровати, ванная комната и техника. В каждом из них есть телефон, жк-телевизор, мини-бар, сейф и предоставляются гладильные принадлежности.

Номерной фонд представлен уютными номерами, каждый из них оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время отдыха. В стильных апартаментах установлены удобные кровати, ванная комната и техника. В каждой из них есть телефон, жк-телевизор, мини-бар, сейф и предоставляются гладильные принадлежности. Абсолютно во всех номерах обустроено удобное рабочее место со всем необходимым для продуктивной работы, включая даже самые мелкие канцелярские принадлежности. На всей территории работает высокоскоростной интернет Wi-Fi. Например, из номеров категории «полулюкс» открывается отличный панорамный вид на город, а оставшееся пространство разделено на спальню и жилую зону с мягкой мебелью. А вот с «люксов» открывается вид на Екатерининский парк и СК «Олимпийский».

Питание организовано в ресторане, где каждое утро накрывается сытный завтрак по системе «шведский стол», здесь же есть бар, где для вас предложат напитки на любой вкус из широкого ассортимента винной карты. В главном лобби-баре на 2 этаже расположены три ресторана, такие как «495», «Олимпик» и кондитерская «Кафе Бейкери». На первом этаже находится пивоварня «Paulaner Bräuhaus».

Для проведения различных мероприятий, переговоров, семинаров и тренингов подойдут вместительные конференц-залы, оборудованные современным оснащением. В отеле «Azimut Moscow Olympic» их 13, каждый оборудован в своем индивидуальном стиле. В каждом установлена удобная эргономичная мебель, установлены: проектор, флипчарт, экран, аудио и видеоаппаратура. Также на территории гостиницы имеется еще одна гордость отеля — это крытый бассейн в 22 кв. м. Также за дополнительную плату можно воспользоваться услугами сауны, зоной релаксации, фитнес-залом и джакузи. Еще здесь можно воспользоваться массажным салоном Thai-Na.

Путь до аэропорта займет 24 км, а до железнодорожного вокзала 1 км. В непосредственной близости находится Екатерининский парк, Олимпийский спортивный комплекс, театр Красной Армии, Красная площадь, Кремль, Большой театр, ГУМ, ТЦ Олимпик Плаза. Если Вы приехали в столицу на спортивные мероприятия, то рядом с отелем также находятся ВТБ Арена — Стадион Динамо и Стадион Лужники.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Cosmos Moscow

2 ночи

Cosmos Moscow VDNH Hotel — это не только самый большой отель Европы, но и уникальный выбор для проведения самых важных и масштабных событий: концертов, фестивалей, выставок, свадеб, банкетов и вечеринок.

Cosmos Moscow VDNH Hotel — выгодное расположение - 2 минуты от станции метро ВДНХ и 10 минут до центра, номера различных категорий по доступной цене, потрясающие панорамные виды Москвы: на Музей космонавтики, ВДНХ, Останкинскую телебашню, Москва-Сити и многое другое.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание: завтраки со 2 дня тура - шведский стол, 1 обед по программе
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание: обеды, ужины и завтрак в 1 день тура
  • Проезд на общественном транспорте
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
  • Дополнительные экскурсии
  • Прогулка по зоопарку
  • Доплата для иностранных туристов
  • Услуги камеры хранения на вокзале
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли программа быть изменена?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Москвы

