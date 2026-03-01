1 день

Пятница. Прибытие в Москву. Планетарий

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

10:45 Отъезд от гостиницы Космос на автобусе.

11:00 Отъезд от гостиницы Сущевский Сафмар на автобусе.

11:15 Отъезд от гостиницы Азимут Олимпик на автобусе.

11:45 Отъезд от гостиницы Ибис на автобусе.

12:00 Экскурсия в московский планетарий (Урания + Большой звездный зал).

Чтобы увидеть звезды в ясный солнечный день, нужно опуститься на дно колодца, а полюбоваться картиной звездного неба в пасмурный день можно, лишь поднявшись на самолете выше верхней кромки облаков.

Чтобы увидеть одно из красивейших созвездий — знаменитый Южный Крест, нам, жителям северного полушария, необходимо совершить путешествие к экватору.

Солнце и звезды одновременно можно наблюдать лишь с борта космического корабля…

Планетарий Москвы открывает перед вами удивительный мир звёзд, научных достижений и передовых технологий.

В планетарии вы сможете узнать много нового и интересного из истории астрономии, и освоения космоса, здесь можно создавать искусственные облака и торнадо, генерировать электрическую энергию, сочинять электронную музыку, прокатиться на космическом велосипеде и узнать свой вес на других планетах!

15:00 Обед в кафе города.

Прогулка по зоопарку за доп. плату.

Возвращение в гостиницу не позднее 17:00.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160