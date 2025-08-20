1 день

Прибытие. Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно»

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно».

Изначально архитектурно-парковый комплекс строился по проекту Василия Баженова как загородная резиденция императрицы Екатерины II, после отстранения Баженова от дел в 1786 году работу продолжил его ученик М. Казаков.

В 1927 году в Царицыне был создан краеведческий музей, в середине 80-х большинство зданий передали музею декоративно-прикладного искусства народов СССР, и только в 2007 году здесь официально открыли отреставрированный дворцово-парковый ансамбль.

Ныне на территории музея-заповедника можно посетить Большой дворец, Хлебный дом, Оперный дом, Малый дворец, Оранжерейный комплекс, Третий Кавалерский корпус.

Посещение Большого дворца и Хлебного дома (по входным билетам).

Окончание программы в парке Царицыно.

Свободное время.

