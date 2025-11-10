Программа тура по дням
Выезд из Перми
12:00 Выезд из Перми.
По пути знакомство, просмотр фильмов и мультфильмов.
Автобусная обзорная экскурсия по городу. Обзорная экскурсия по Измайловскому кремлю. Храм Христа Спасителя
12:00 Обед в кафе города.
13:00Встреча с гидом.
Отправление на экскурсию.
Обзорная экскурсия по Измайловскому кремлю (по территории, внутрь музеев не заходим).
Прянично-лубочный Измайловский Кремль появился в Москве совсем недавно — полностью строительство закончилось в 2007 году.
Архитектурный ансамбль воссоздан по старинным гравюрам и эскизам и представляет собой стилизованную резиденцию царя Алексея Михайловича.
Прогулка по территории вызывает ощущение, что вы стали героем мультфильма в духе «Сказки о царе Салтане»: разноцветные крыши и узорчатые башенки кажутся сделанными из теста и сахара.
Автобусная обзорная экскурсия «Москва: путешествие сквозь века».
Знакомство с одной из самых красивых столиц мира, архитектурными и историческими памятниками.
Вы проедете по улицам, бульварам и площадям Столицы, на Ваших глазах будет оживать история Москвы — столицы государства Российского.
Вы побываете на Воробьевых горах, посетите мост Багратион, увидите Московский Университет, Поклонную гору — дань памяти защитникам отечества.
Посещение главного православного храма Москвы — Храма Христа Спасителя.
Здесь тесно переплелись прошлое, настоящее и будущее России, ее Вера, Память и Надежда. Храм Христа Спасителя, задуманный как памятник Отечественной войне 1812 года, стал частью русской национальной истории, центром паломничества и символом духовного возрождения России.
Остановка у комплекса Москва-Сити.
Рассказ об истории создания и время для фотографирования.
Обзорная экскурсия по Поклонной горе.
Путешественники останавливались здесь, чтобы взглянуть на Москву и поклониться ее храмам и соборам.
Здесь правители Москвы встречали иностранные посольства, и именно поэтому на этом месте ждал ключей от Кремля Наполеон.
Территория парка — это огромный мемориальный комплекс.
Здесь находится главный монумент Победы высотой в 142 метра, Центральный музей Великой Отечественной войны с примыкающей картинной галереей, храм Святого Великомученика Георгия Победоносца и мемориальная мечеть, возведенная в честь воинов-мусульман павших на полях сражений Великой отечественной войны.
Обзорная экскурсия по Коломне и коломенскому Кремлю
Завтрак в гостинице — «шведский стол».
08:30 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отправление в старинную Коломну (время в пути ~ 2 часа) с путевой экскурсией по пути следования.
Коломна является ровесницей Москвы и возникла в том же XII веке, что и столица.
Представьте себе, как вы отправляетесь в увлекательное путешествие по древнему городу, который является настоящим сокровищем Подмосковья.
В ходе этой обзорной экскурсии вас ждет не только знакомство с историей, но и живописные виды, архитектурные чудеса и уникальная атмосфера.
10:00 Обзорная экскурсия по Коломне с посещением Богоявленского Старо-Голутвинского монастыря.
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свою уникальную историю.
Во время экскурсии вы погружаетесь в атмосферу старины, прогуливаясь по древним улицам и наслаждаясь величием Богоявленского Старо-Голутвинского монастыря.
Здесь, среди тихих стен и духовных реликвий, время замирает, а вы чувствуете связь с прошлым.
Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в мир истории, красоты и умиротворения.
Обзорная экскурсия по коломенскому Кремлю — это путешествие в прошлое, где величественные стены и башни рассказывают о многовековой истории города.
Прогулка по территории крепости откроет перед вами уникальную архитектуру и атмосферу, наполненную духом старины и значимых событий.
Это шанс ощутить связь с историей и культурой Коломны в одном из самых красивых уголков России.
Во время экскурсии вы увидите все основные достопримечательности, узнаете об истории Коломенского Кремля и окунетесь в чудесную атмосферу купеческой Коломны.
Время для самостоятельного обеда, а так же приобретения знаменитой коломенской пастилы, калача и медовухи.
19:00 Возвращение в Москву, окончание транспортного обслуживания у гостиницы, далее свободное время.
Мистическая экскурсия по следам "Мастер и Маргарита", экскурсия по Красной площади. Посещение парка "Зарядье", ВДНХ
Завтрак в гостинице — «шведский стол».
Освобождение номеров.
08:30 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отправление на экскурсию.
Мистическая экскурсия по следам героев романа «Мастер и Маргарита».
Москва романа «Мастер и Маргарита» — это особый, захватывающий мистический мир, покоряющий воображение жителей города.
Места, описанные в романе, — судьба и история не только персонажей, но и самого автора.
По следам булгаковских героев можно ходить бесконечно и каждый раз открывать для себя что-то новое.
На экскурсии Вы узнаете куда делся трамвай, задавивший Берлиоза; какой ресторан сожгли Коровьев и Кот Бегемот; по какому пути поэт Бездомный преследовал Воланда и его свиту; какой особняк стал домом Маргариты и где находится переулок, в котором Мастер встретил Маргариту.
Пешеходная экскурсия по Арбату — визитная карточка Москвы, это первая в Москве пешеходная улица, поистине «сувенирный проспект», это встреча с творчеством Пушкина, Бунина, Пастернака, Булата Окуджавы.
Экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади — главной и самой красивой площади Москвы.
Вы услышите интересный рассказ о стенах и башнях Кремля, мавзолее В. И. Ленина, Храме Василия Блаженного, церкви Казанской Божьей Матери.
Увидите памятник Минину и Пожарскому, лобное место, здание крупнейшего универмага страны и узнаете его древнейшую историю.
Посещение парка «Зарядье» —первый новый крупный парк в столице за последние почти 70 лет.
Площадь объектов парка составляет почти 78 тыс. кв. метров, из них 25,2 тыс. «квадратов» занимает многофункциональный концертный зал.
Главной особенностью парка стало то, что все его объекты «спрятаны» под ландшафтом.
Еще одно достоинство нового парка — живописный вид на Кремль, полюбоваться которым посетители «Зарядья» смогут с «парящего моста» над Москвой-рекой.
Знакомство с московским великим посадом — Китай-город.
В пределах Китай-города находятся такие известные архитектурные памятники, как Воскресенские Ворота, Гостиный Двор, ГУМ и т. д.
Время для самостоятельного обеда.
15.00 Посещение ВДНХ (без экскурсии).
Время для самостоятельного посещения.
Во время экскурсии можно будет пройти по всей территории ВВЦ от арки главного входа до запрудной зоны у дальней границы выставки, увидеть знаменитые фонтаны, сохранившиеся с советских времен павильоны, также вас ожидает прогулка по аллее Космонавтов.
Советуем посетить:
- «Макет Москвы на ВДНХ».
Окунитесь в сердце столицы, не покидая ВДНХ! Более 23 тысяч зданий и сооружений выполнены с ювелирной точностью в масштабе 1:400.
- Москвариум на ВДНХ.
Погрузитесь в морской мир, не выезжая за пределы города! Москвариум — это крупнейший в Европе аквариум вдали от побережья, где вас ждут более 12 000 обитателей морских и пресноводных глубин.
Шоу на водной сцене Москвариума перенесёт вас в сказочное приключение.
Водопады света, проекции, современная акустика и захватывающие 5D-эффекты создают атмосферу полного погружения.
Главные герои озорные дельфины и обаятельные ластоногие удивят вас невероятными трюками и искренним обаянием.
Обратите внимание: билеты на шоу и в аквариум приобретаются отдельно.
18:00 Ориентировочное время выезда в Пермь.
В пути обмен впечатлениями, просмотр фильмов и мультфильмов.
Прибытие в Пермь
15:00-18:00 Прибытие в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (2 ночи) + два ночных переезда на автобусе из Перми и обратно.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местный номер и 2-местный номер + доп. место
|1-местный номер
|Гостиница
|21 100
|26 300
Скидки в туре:
- последний ряд в автобусе — 300 руб.;
- гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.
Варианты проживания
Селигерская
Комфортное проживание в Москве: современная гостиница «Селигерская» рядом с метро, удобное расположение, качественный сервис, комфортные номера с удобствами, включён завтрак «шведский стол».
Адрес: Москва, Коровинское шоссе, 10.
Номера с удобствами: 1-, 2-местные, 2-местный + доп. место. В номере телевизор, телефон, холодильник, чайная станция, Wi-Fi, сейф, большая двуспальная / 2 односпальные кровати. Мебель выдержана в классическом стиле. Санузел с душевой кабиной. В стоимость номера входит завтрак по типу Шведский стол.
В гостинице можно посетить бесплатный бассейн. О возможности посещения уточняйте на ресепшн отеля. Туроператор не несет ответственности за работу спа-зоны отеля.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный проезд Пермь - Москва - Пермь
- Транспортное обслуживание по экскурсионной программе
- Страховка по проезду в автобусе
- Экскурсионное обслуживание в Москве (3 дня)
- Сопровождение из Перми
- Проживание в гостинице (2 ночи)
- Питание: завтрак (шведский стол) в гостинице (2 завтрака), обед в Москве (1 обед)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Доп. место в автобусе - 10 500 руб
- Проезд на общественном транспорте
- Дополнительные экскурсии
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание: не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы для поездки:
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- пенсионное удостоверение, студенческий билет;
- детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Вещи для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
Для экскурсий:
- удобную, непродуваемую одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- солнцезащитный крем (в летний период);
- аптечку для личного применения.
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость входит автобусный проезд Пермь — Москва — Пермь.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
9 мая в городе запланирован масштабный концерт и праздничный фейерверк. Туроператор не несет ответственности за организацию данных мероприятий и возможные изменения в программе, внесенные администрацией города.
Можно ли прибыть самостоятельно в Москву?
До места начала экскурсионной программы можно добраться самостоятельно на самолете или поезде.
Будут ли USB-розетки в автобусе?
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Какие остановки проезжает автобус в первый день в Пермском крае и в Удмуртии?
12:00 г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова.
12:10 ост. Сосновый бор (по ул. Якутская).
12:15 м-н Закамск, ост. Лядова.
12:40 г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.
12:45 ост. Отворот на Майский.
13:00 Нытвенский отворот.
13:05 Григорьевский отворот.
13:10 отворот Кудымкар/Карагай.
13:30 Очерский отворот (АЗС Лукойл).
13:50 Большая Соснова, кафе Казачья Застава.
14:40 Большая Соснова, кафе Гавань.
15:25 (УДМ) г. Воткинск, остановка Центр.
15.30 (УДМ) г. Воткинск, кафе 555, ул. Азина, 208.
15:40 (УДМ) г. Воткинск, на трассе, кафе У моста.
16:25 (УДМ) г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273.
17:40 (УДМ) г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе Турист.