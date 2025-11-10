2 день

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Обзорная экскурсия по Измайловскому кремлю. Храм Христа Спасителя

12:00 Обед в кафе города.

13:00Встреча с гидом.

Отправление на экскурсию.

Обзорная экскурсия по Измайловскому кремлю (по территории, внутрь музеев не заходим).

Прянично-лубочный Измайловский Кремль появился в Москве совсем недавно — полностью строительство закончилось в 2007 году.

Архитектурный ансамбль воссоздан по старинным гравюрам и эскизам и представляет собой стилизованную резиденцию царя Алексея Михайловича.

Прогулка по территории вызывает ощущение, что вы стали героем мультфильма в духе «Сказки о царе Салтане»: разноцветные крыши и узорчатые башенки кажутся сделанными из теста и сахара.

Автобусная обзорная экскурсия «Москва: путешествие сквозь века».

Знакомство с одной из самых красивых столиц мира, архитектурными и историческими памятниками.

Вы проедете по улицам, бульварам и площадям Столицы, на Ваших глазах будет оживать история Москвы — столицы государства Российского.

Вы побываете на Воробьевых горах, посетите мост Багратион, увидите Московский Университет, Поклонную гору — дань памяти защитникам отечества.

Посещение главного православного храма Москвы — Храма Христа Спасителя.

Здесь тесно переплелись прошлое, настоящее и будущее России, ее Вера, Память и Надежда. Храм Христа Спасителя, задуманный как памятник Отечественной войне 1812 года, стал частью русской национальной истории, центром паломничества и символом духовного возрождения России.

Остановка у комплекса Москва-Сити.

Рассказ об истории создания и время для фотографирования.

Обзорная экскурсия по Поклонной горе.

Путешественники останавливались здесь, чтобы взглянуть на Москву и поклониться ее храмам и соборам.

Здесь правители Москвы встречали иностранные посольства, и именно поэтому на этом месте ждал ключей от Кремля Наполеон.

Территория парка — это огромный мемориальный комплекс.

Здесь находится главный монумент Победы высотой в 142 метра, Центральный музей Великой Отечественной войны с примыкающей картинной галереей, храм Святого Великомученика Георгия Победоносца и мемориальная мечеть, возведенная в честь воинов-мусульман павших на полях сражений Великой отечественной войны.

