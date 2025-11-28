Программа тура по дням
Выезд из Перми
12:00 Выезд из Перми от ул. Ленина, 53 (Театр-Театр).
По пути знакомство, просмотр фильмов и мультфильмов.
Обзорная автобусная экскурсия по городу. Экскурсия «Сияние новогодних огней» по Поклонной горе, посещение главного православного храма Москвы
12:00 Обед в кафе города.
Встреча с гидом.
13:00 Обзорная автобусная экскурсия по Москве «Новогодние огни Москвы».
Знакомство с Москвой — одной из самых красивых столиц мира, архитектурными и историческими памятниками: Красная площадь, Московский университет, Храма Христа Спасителя, Москва-сити, Воробьевы горы — отсюда можно увидеть удивительную панораму Москвы с высоты птичьего полета.
Праздничное новогоднее оформление столицы — это особая составляющая архитектурного ансамбля Москвы.
Празднично украшенные улицы, блеск огней, сияющие разноцветными гирляндами ели создают особенную сказочную атмосферу.
Посещение главного православного храма Москвы — Храма Христа Спасителя.
Здесь тесно переплелись прошлое, настоящее и будущее России, ее Вера, Память и Надежда. Храм Христа Спасителя, задуманный как памятник Отечественной войне 1812 года, стал частью русской национальной истории, центром паломничества и символом духовного возрождения России.
Остановка у комплекса Москва-Сити.
Рассказ об истории создания и время для фотографирования
Экскурсия «Сияние Новогодних Огней» по Поклонной горе.
Путешественники останавливались здесь, чтобы взглянуть на Москву и поклониться ее храмам и соборам.
Отсюда и пошло название горы.
Здесь правители Москвы встречали иностранные посольства, и именно поэтому на этом месте ждал ключей от Кремля Наполеон.
Территория парка — это огромный мемориальный комплекс.
Здесь находится главный монумент Победы высотой в 142 метра, Центральный музей Великой Отечественной войны с примыкающей картинной галереей, храм Святого Великомученика Георгия Победоносца и мемориальная мечеть.
Так же гора славится ледяными фигурами и горками, создаваемые участниками фестиваля ледяных скульптур.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Экскурсия "Первопрестольная столица" по Красной площади, пешеходная экскурсия по Арбату. Посещение парка "Зарядье" и ВДНХ
Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади — главной и самой красивой площади Москвы, Вы услышите интересный рассказ о стенах и башнях Кремля, мавзолее В. И. Ленина, Храме Василия Блаженного, церкви Казанской Божьей Матери.
Увидите памятник Минину и Пожарскому, лобное место, здание крупнейшего универмага страны и узнаете его древнейшую историю.
Посещение фестиваля «Путешествие в Рождество» —масштабный новогодне-рождественский фестиваль, который ежегодно проходит на улицах и площадях Москвы.
В рамках фестиваля каждый Новый Год, по всему городу открываются десятки ярмарочных площадок; каждая — со своей собственной праздничной программой.
На них посетителей ожидают красочные световые инсталляции и арт-объекты, выступления артистов и аниматоров, спектакли, концерты, игры и мастер-классы, а также городской квест, за участие в котором можно получить подарки и сувениры.
Посещение парка «Зарядье» —это удивительное сочетание природы, истории и современных технологий в самом центре Москвы.
Здесь можно прогуляться по четырём природным зонам России, увидеть Кремль с высоты «Парящего моста», погрузиться в прошлое на интерактивных аттракционах и насладиться живой музыкой в футуристическом концертном зале.
Пешеходная экскурсия по Новогоднему Арбату — визитная карточка Москвы, это первая в Москве пешеходная улица, поистине «сувенирный проспект», это встреча с творчеством Пушкина, Бунина, Пастернака, Булата Окуджавы.
Время для самостоятельного обеда.
Экскурсия «Новогодняя симфония ВДНХ».
Всероссийский выставочный центр — это настоящий город со своими улицами, площадями, фонтанами, кинотеатрами, детскими аттракционами и даже «общественным транспортом».
Гости узнают как выглядела Выставка в разные временные периоды ее существования и чем ее украшали, а также об исторических традициях празднования Нового года на ВДНХ.
Гости увидят самый большой каток Москвы, новогодние инсталляции и праздничное световое освещение.
Экскурсия в павильон «Макет Москвы».
Архитектурный макет Москвы — уникальный экспонат для москвичей и гостей столицы.
Перед посетителями как на ладони весь исторический центр: Московский Кремль и Красная площадь (Александровский сад, собор Василия Блаженного, Исторический музей и ГУМ), а также храм Христа Спасителя и Дом на набережной.
Главная отличительная особенность макета столицы — поразительная детализация зданий и максимально точное воссоздание ландшафтного рельефа.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по Коломенскому Кремлю, посещение Богоявленского Старо-Голутвинского монастыря
Завтрак в гостинице — «шведский стол».
Освобождение номеров.
08.00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отправление в рождественскую Коломну (время в пути около 1,5-2 часа).
В этом путешествии мы узнаем, как праздновали Новый год и Рождество в Коломне столетие назад.
Обзорная экскурсия по Коломенскому Кремлю — это путешествие в эпоху средневековой России.
Этот мощный укреплённый город-крепость был построен за шесть лет по приказу Василия III и считается одним из лучших образцов фортификационной архитектуры XVI века.
Во время экскурсии вы увидите 16 башен, стены длиной около двух километров и узнаете захватывающие истории о его создании.
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны и откройте тайны её богатого прошлого
Обзорная экскурсия по Коломне с посещением Богоявленского Старо-Голутвинского монастыря —это путешествие в сердце исторической России.
Узнайте, как в XIV веке Коломна стала важной церковной и княжеской столицей, и полюбуйтесь великолепным Успенским собором, построенным в 1380 году.
В городе сохранилось около 20 храмов и 4 монастыря, а его богатая история связана с ролью духовного центра Московского государства.
Сегодня Коломна вновь возвращает свой духовный статус — здесь восстанавливают древние церкви и монастыри, создавая атмосферу прошлого и настоящего.
Погрузитесь в уникальную атмосферу этого древнего города и откройте для себя его богатое культурное наследие!
Возращение в Коломенский Кремль.
Свободное время для самостоятельной прогулки по Кремлю, самостоятельного обеда, а также приобретения знаменитой Коломенской пастилы, калача и медовухи.
Время для самостоятельного обеда.
Завершение программы и отправление в Пермь
Прибытие в Пермь
15:00-18:00 Прибытие в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (2 ночи) + два ночных переезда на автобусе из Перми и обратно.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местный номер или 2-местный номер + доп. место
|1-местный номер
|Селигерская 4*
|Стоимость при бронировании после 1 октября
|Стоимость при бронировании до 1 октября
|Стоимость при бронировании после 1 октября
|Стоимость при бронировании до 1 октября
|28 900
|27 455
|34 000
|32 300
Скидки в туре:
- последний ряд в автобусе — 300 руб.;
- гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.
Варианты проживания
Селигерская
Комфортное проживание в Москве: современная гостиница «Селигерская» рядом с метро, удобное расположение, качественный сервис, комфортные номера с удобствами, включён завтрак «шведский стол».
Адрес: Москва, Коровинское шоссе, 10.
Номера с удобствами: 1-, 2-местные, 2-местный + доп. место. В номере телевизор, телефон, холодильник, чайная станция, Wi-Fi, сейф, большая двуспальная / 2 односпальные кровати. Мебель выдержана в классическом стиле. Санузел с душевой кабиной. В стоимость номера входит завтрак по типу Шведский стол.
В гостинице есть СПА-зона, есть возможность посетить бассейн и сауну бесплатно. О возможности посетить бассейн уточняйте на ресепшн в момент заселения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный проезд Пермь - Москва - Пермь
- Транспортное обслуживание по экскурсионной программе
- Страховка по проезду в автобусе
- Экскурсионное обслуживание в Москве (3 дня)
- Сопровождение из Перми
- Проживание в гостинице (2 ночи)
- Питание: завтрак (шведский стол) в гостинице (2 завтрака), обед в Москве (1 обед)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Доп. место в автобусе - 11 500 руб
- Проезд на общественном транспорте
- Дополнительные экскурсии
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание: не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы для поездки:
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- пенсионное удостоверение, студенческий билет;
- детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Вещи для автобуса:
- удобная одежда и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечка для головы;
Для экскурсий:
- удобная, непродуваемая одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечка для личного применения.
Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам. В стоимость входит автобусный проезд Пермь — Москва — Пермь.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Туроператор не несет ответственности за организацию данных мероприятий и возможные изменения в программе, внесенные администрацией города.
Есть ли скидки в туре?
Скидки в туре:
- последний ряд в автобусе — 300 руб.;
- гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.
Можно ли прибыть самостоятельно в Москву?
До места начала экскурсионной программы можно добраться самостоятельно на самолете или поезде. В этом случае предоставляется скидка в размере 300 рублей, так как место за гостем в автобусе на время экскурсионной программы будет сохранено.
Будут ли USB-розетки в автобусе?
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.