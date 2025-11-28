Мои заказы

Праздничный маршрут: Москва и Коломна. Автобусный тур из Перми

Автобусное путешествие из Перми на современных туристических автобусах — отличная возможность погрузиться в богатую историю, культуру и архитектуру столицы, насладиться её великолепием в праздничной атмосфере и окунуться в уют и
очарование древнего города Коломны, украшенного к Новому году.

В Москве нас ждут обзорные экскурсии, которые раскроют величие города: от яркой Красной площади и Кремля до современного комплекса Москва-Сити и парка Зарядье, украшенного праздничными огнями.

Коломна встретит нас своим зимним очарованием: старинные монастыри, величественный Коломенский Кремль, узкие улочки с купеческими домами и знаменитая пастила создадут атмосферу путешествия во времени.

Мы сможем прикоснуться к уникальной культуре, которая сочетает духовное наследие и праздничную архитектуру. Это автобусный тур из города Пермь, маршрут будет удобен для жителей этого города и Пермского края.

Праздничный маршрут: Москва и Коломна. Автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Программа тура по дням

1 день

Выезд из Перми

12:00 Выезд из Перми от ул. Ленина, 53 (Театр-Театр).

По пути знакомство, просмотр фильмов и мультфильмов.

2 день

Обзорная автобусная экскурсия по городу. Экскурсия «Сияние новогодних огней» по Поклонной горе, посещение главного православного храма Москвы

12:00 Обед в кафе города.

Встреча с гидом.

13:00 Обзорная автобусная экскурсия по Москве «Новогодние огни Москвы».

Знакомство с Москвой — одной из самых красивых столиц мира, архитектурными и историческими памятниками: Красная площадь, Московский университет, Храма Христа Спасителя, Москва-сити, Воробьевы горы — отсюда можно увидеть удивительную панораму Москвы с высоты птичьего полета.

Праздничное новогоднее оформление столицы — это особая составляющая архитектурного ансамбля Москвы.

Празднично украшенные улицы, блеск огней, сияющие разноцветными гирляндами ели создают особенную сказочную атмосферу.

Посещение главного православного храма Москвы Храма Христа Спасителя.

Здесь тесно переплелись прошлое, настоящее и будущее России, ее Вера, Память и Надежда. Храм Христа Спасителя, задуманный как памятник Отечественной войне 1812 года, стал частью русской национальной истории, центром паломничества и символом духовного возрождения России.

Остановка у комплекса Москва-Сити.

Рассказ об истории создания и время для фотографирования

Экскурсия «Сияние Новогодних Огней» по Поклонной горе.

Путешественники останавливались здесь, чтобы взглянуть на Москву и поклониться ее храмам и соборам.

Отсюда и пошло название горы.

Здесь правители Москвы встречали иностранные посольства, и именно поэтому на этом месте ждал ключей от Кремля Наполеон.

Территория парка — это огромный мемориальный комплекс.

Здесь находится главный монумент Победы высотой в 142 метра, Центральный музей Великой Отечественной войны с примыкающей картинной галереей, храм Святого Великомученика Георгия Победоносца и мемориальная мечеть.

Так же гора славится ледяными фигурами и горками, создаваемые участниками фестиваля ледяных скульптур.

Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

Обзорная автобусная экскурсия по городу. Экскурсия «Сияние новогодних огней» по Поклонной горе, посещение главного православного храма Москвы
3 день

Экскурсия "Первопрестольная столица" по Красной площади, пешеходная экскурсия по Арбату. Посещение парка "Зарядье" и ВДНХ

Завтрак в гостинице.

09:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади — главной и самой красивой площади Москвы, Вы услышите интересный рассказ о стенах и башнях Кремля, мавзолее В. И. Ленина, Храме Василия Блаженного, церкви Казанской Божьей Матери.

Увидите памятник Минину и Пожарскому, лобное место, здание крупнейшего универмага страны и узнаете его древнейшую историю.

Посещение фестиваля «Путешествие в Рождество» —масштабный новогодне-рождественский фестиваль, который ежегодно проходит на улицах и площадях Москвы.

В рамках фестиваля каждый Новый Год, по всему городу открываются десятки ярмарочных площадок; каждая — со своей собственной праздничной программой.

На них посетителей ожидают красочные световые инсталляции и арт-объекты, выступления артистов и аниматоров, спектакли, концерты, игры и мастер-классы, а также городской квест, за участие в котором можно получить подарки и сувениры.

Посещение парка «Зарядье» —это удивительное сочетание природы, истории и современных технологий в самом центре Москвы.

Здесь можно прогуляться по четырём природным зонам России, увидеть Кремль с высоты «Парящего моста», погрузиться в прошлое на интерактивных аттракционах и насладиться живой музыкой в футуристическом концертном зале.

Пешеходная экскурсия по Новогоднему Арбату — визитная карточка Москвы, это первая в Москве пешеходная улица, поистине «сувенирный проспект», это встреча с творчеством Пушкина, Бунина, Пастернака, Булата Окуджавы.

Время для самостоятельного обеда.

Экскурсия «Новогодняя симфония ВДНХ».

Всероссийский выставочный центр — это настоящий город со своими улицами, площадями, фонтанами, кинотеатрами, детскими аттракционами и даже «общественным транспортом».

Гости узнают как выглядела Выставка в разные временные периоды ее существования и чем ее украшали, а также об исторических традициях празднования Нового года на ВДНХ.

Гости увидят самый большой каток Москвы, новогодние инсталляции и праздничное световое освещение.

Экскурсия в павильон «Макет Москвы».

Архитектурный макет Москвы — уникальный экспонат для москвичей и гостей столицы.

Перед посетителями как на ладони весь исторический центр: Московский Кремль и Красная площадь (Александровский сад, собор Василия Блаженного, Исторический музей и ГУМ), а также храм Христа Спасителя и Дом на набережной.

Главная отличительная особенность макета столицы — поразительная детализация зданий и максимально точное воссоздание ландшафтного рельефа.

Свободное время.

Экскурсия "Первопрестольная столица" по Красной площади, пешеходная экскурсия по Арбату. Посещение парка "Зарядье" и ВДНХ
4 день

Обзорная экскурсия по Коломенскому Кремлю, посещение Богоявленского Старо-Голутвинского монастыря

Завтрак в гостинице — «шведский стол».

Освобождение номеров.

08.00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отправление в рождественскую Коломну (время в пути около 1,5-2 часа).

В этом путешествии мы узнаем, как праздновали Новый год и Рождество в Коломне столетие назад.

Обзорная экскурсия по Коломенскому Кремлю — это путешествие в эпоху средневековой России.

Этот мощный укреплённый город-крепость был построен за шесть лет по приказу Василия III и считается одним из лучших образцов фортификационной архитектуры XVI века.

Во время экскурсии вы увидите 16 башен, стены длиной около двух километров и узнаете захватывающие истории о его создании.

Погрузитесь в атмосферу древней Коломны и откройте тайны её богатого прошлого

Обзорная экскурсия по Коломне с посещением Богоявленского Старо-Голутвинского монастыря —это путешествие в сердце исторической России.

Узнайте, как в XIV веке Коломна стала важной церковной и княжеской столицей, и полюбуйтесь великолепным Успенским собором, построенным в 1380 году.

В городе сохранилось около 20 храмов и 4 монастыря, а его богатая история связана с ролью духовного центра Московского государства.

Сегодня Коломна вновь возвращает свой духовный статус — здесь восстанавливают древние церкви и монастыри, создавая атмосферу прошлого и настоящего.

Погрузитесь в уникальную атмосферу этого древнего города и откройте для себя его богатое культурное наследие!

Возращение в Коломенский Кремль.

Свободное время для самостоятельной прогулки по Кремлю, самостоятельного обеда, а также приобретения знаменитой Коломенской пастилы, калача и медовухи.

Время для самостоятельного обеда.

Завершение программы и отправление в Пермь

Обзорная экскурсия по Коломенскому Кремлю, посещение Богоявленского Старо-Голутвинского монастыря
5 день

Прибытие в Пермь

15:00-18:00 Прибытие в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (2 ночи) + два ночных переезда на автобусе из Перми и обратно.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местный номер или 2-местный номер + доп. место1-местный номер
Селигерская 4* Стоимость при бронировании после 1 октябряСтоимость при бронировании до 1 октябряСтоимость при бронировании после 1 октябряСтоимость при бронировании до 1 октября
28 90027 45534 00032 300

Скидки в туре:

  • последний ряд в автобусе — 300 руб.;
  • гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.

Варианты проживания

Селигерская

2 ночи

Комфортное проживание в Москве: современная гостиница «Селигерская» рядом с метро, удобное расположение, качественный сервис, комфортные номера с удобствами, включён завтрак «шведский стол».

Адрес: Москва, Коровинское шоссе, 10.

Номера с удобствами: 1-, 2-местные, 2-местный + доп. место. В номере телевизор, телефон, холодильник, чайная станция, Wi-Fi, сейф, большая двуспальная / 2 односпальные кровати. Мебель выдержана в классическом стиле. Санузел с душевой кабиной. В стоимость номера входит завтрак по типу Шведский стол.

В гостинице есть СПА-зона, есть возможность посетить бассейн и сауну бесплатно. О возможности посетить бассейн уточняйте на ресепшн в момент заселения.

Селигерская
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автобусный проезд Пермь - Москва - Пермь
  • Транспортное обслуживание по экскурсионной программе
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Экскурсионное обслуживание в Москве (3 дня)
  • Сопровождение из Перми
  • Проживание в гостинице (2 ночи)
  • Питание: завтрак (шведский стол) в гостинице (2 завтрака), обед в Москве (1 обед)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
  • Доп. место в автобусе - 11 500 руб
  • Проезд на общественном транспорте
  • Дополнительные экскурсии
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Питание: не указанное в программе
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы для поездки:

  • оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
  • пенсионное удостоверение, студенческий билет;
  • детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.

Вещи для автобуса:

  • удобная одежда и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечка для головы;

Для экскурсий:

  • удобная, непродуваемая одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечка для личного применения.

Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам. В стоимость входит автобусный проезд Пермь — Москва — Пермь.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Туроператор не несет ответственности за организацию данных мероприятий и возможные изменения в программе, внесенные администрацией города.

Есть ли скидки в туре?

Скидки в туре:

  • последний ряд в автобусе — 300 руб.;
  • гости, выезжающие из Удмуртии — 300 руб.
Можно ли прибыть самостоятельно в Москву?

До места начала экскурсионной программы можно добраться самостоятельно на самолете или поезде. В этом случае предоставляется скидка в размере 300 рублей, так как место за гостем в автобусе на время экскурсионной программы будет сохранено.

Будут ли USB-розетки в автобусе?

В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.

Какие остановки проезжает автобус в первый день в Пермском крае и в Удмуртии?
Информация уточняется.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
