2 день

Обзорная экскурсия "Москва праздничная" и прогулка на теплоходе "Рэдиссон Роял"

Завтрак.

12:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Обзорная экскурсия по городу – «Москва праздничная».

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

ДОП – Канатная дорога (во время обзорной экскурсии).

В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.

17:00 Прогулка по Москве – реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal») с большими панорамными окнами. Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса – с воды. Во всей красе вашему взору предстанут Кафедральный Соборный Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, Храм Василия Блаженного, Новодевичий монастырь и многие другие достопримечательности Москвы.

Окончание программы в центре города.