Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Групповой тур в Москве

Москва люкс на Новый год

4.7
3 отзыва
Новогодняя Москва создает неповторимую атмосферу волшебства и восторга. Улицы оживают под мерцающим светом новогодних огней, а площади украшаются величественными елками.

В этой увлекательной программе мы предлагаем вам посетить Оружейную палату, прогуляться в парке Зарядье, насладиться обзорной экскурсией по известным набережным и улицам Москвы, а также полюбоваться городом сквозь панорамные окна теплохода.
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Москва в праздничном убранстве
Москва в праздничном убранстве
Очаруетесь новогодней Москвой, прогуляетесь по Красной площади, Александровскому саду и знаменитым улицам
Современный парк «Зарядье»
Современный парк «Зарядье»
Погуляете по четырем климатическим зонам и проникнетесь разнообразием Российской природы
Водная симфония столицы
Водная симфония столицы
Отправитесь на водную прогулку и полюбуетесь чарующими панорамами вечернего города
Великолепие Оружейной палаты
Великолепие Оружейной палаты
Окунетесь в атмосферу прошлого в и ощутите связь с историей нашей страны среди восхитительных образцов доспехов, оружия и украшений
Праздничные фотографии
Праздничные фотографии
У вас будет отличная возможность сделать фото невероятной красоты, которые будут выделяться в вашей галерее

Программа тура по дням

1 день

Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

С 10:00 до 12:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы.

12:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

13:00 Пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Россией/Москвой.

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами. Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Окончание программы в центре города не позднее 15:00.

Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»
2 день

Обзорная экскурсия "Москва праздничная" и прогулка на теплоходе "Рэдиссон Роял"

Завтрак.

12:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Обзорная экскурсия по городу – «Москва праздничная».

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, Новодевичий монастырь Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

ДОП – Канатная дорога (во время обзорной экскурсии).

В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.

17:00 Прогулка по Москве – реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» («Radisson Royal») с большими панорамными окнами. Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса – с воды. Во всей красе вашему взору предстанут Кафедральный Соборный Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, Храм Василия Блаженного, Новодевичий монастырь и многие другие достопримечательности Москвы.

Окончание программы в центре города.

Обзорная экскурсия "Москва праздничная" и прогулка на теплоходе "Рэдиссон Роял"Обзорная экскурсия "Москва праздничная" и прогулка на теплоходе "Рэдиссон Роял"Обзорная экскурсия "Москва праздничная" и прогулка на теплоходе "Рэдиссон Роял"Обзорная экскурсия "Москва праздничная" и прогулка на теплоходе "Рэдиссон Роял"Обзорная экскурсия "Москва праздничная" и прогулка на теплоходе "Рэдиссон Роял"Обзорная экскурсия "Москва праздничная" и прогулка на теплоходе "Рэдиссон Роял"
3 день

Московский Кремль и Оружейная палата

Завтрак.

Освобождение номеров. Вещи можно оставить в камере хранения или багажной комнате отеля.

10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

11:00 Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Вы увидите Соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

12:00 Посещение Оружейной Палаты.

Оружейная палата – удивительный музей-сокровищница, основу собрания которого составили веками хранившиеся в царской казне драгоценный предметы, древние регалии, царскую одежду и коронационное платье, крупнейшее собрание золотых и серебряных изделий работы русских мастеров, памятники оружейного мастерства, собрание экипажей, конское убранство и многие другие памятники декоративно-прикладного искусства России, стран Европы и Востока 5 – начала 20 века. У Вас будет удивительная возможность проникнуться эпохой, узнать много удивительных фактов и подчерпнуть для себя много новой информации.

Окончание программы в центре города не позднее 14:00.

Московский Кремль и Оружейная палатаМосковский Кремль и Оружейная палатаМосковский Кремль и Оружейная палатаМосковский Кремль и Оружейная палатаМосковский Кремль и Оружейная палата

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Марриотт Москва Гранд 5*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное23 750
Одноместное33 200
Третий в номере15 700
Двухместное (ребенок до 14 лет)21 950
Доп. место (ребенок)13 800

Варианты проживания

Марриотт Гранд Отель

2 ночи

«Марриотт Гранд Отель» расположен на центральной улице Москвы - на Тверской.

Большинство номеров укомплектованы современным телевизором с кабельными каналами, мебелью с отделкой из дерева, эргономичные матрасы.

На территории имеется два ресторана: «Гранд Александр» и «Самобранка» готовы предложить блюда русской и европейской кухни. Завтрак «шведский стол» сервируется в ресторане «Самобранка».

Марриотт Гранд ОтельМарриотт Гранд ОтельМарриотт Гранд ОтельМарриотт Гранд ОтельМарриотт Гранд ОтельМарриотт Гранд Отель

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура - шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
Место начала и завершения?
Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха.

В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.

Может ли измениться программа?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
1 апр 2024
Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули.
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.
О
1 апр 2024
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
О
31 мар 2024
Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

Тур входит в следующие категории Москвы

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыНовогодние 2024Новогодние туры 2024VIP-турыНа автобусе

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