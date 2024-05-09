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Авторский тур
4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Начало: Россия, Москва
«Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 15 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний тур в Москву на 5 дней
Начало: Россия, Москва
«Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 19 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Начало: Россия, Москва
«Новогодняя Москва — самое красивое место в стране, чтобы отметить Новый год»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 13 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Начало: Россия, Москва
«Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 25 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Начало: Россия, Москва
«Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 31 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние встречи в Москве на 6 дней
Начало: Россия, Москва
«Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 27 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пять дней новогодних встреч в Москве
Начало: Россия, Москва
«Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 23 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние встречи в Москве на 4 дня
Начало: Россия, Москва
«Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние встречи в Москве на 3 дня
Начало: Россия, Москва
«Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 16 050₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Москва люкс на Рождество
Начало: Москва
«В этот период Москва преображается: улицы и витрины магазинов сверкают новогодними и рождественскими огнями, на площадях манят к себе красавицы-елки, украшенные в особой московской стилистике»
3 янв в 10:00
от 21 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний сюжет в Москве
Начало: Москва
«Приближается самый ожидаемый и самый любимый праздник ― Новый год»
30 дек в 10:00
от 22 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя столица - Москва
Начало: Москва
«Накануне Нового года и Рождества Москва превращается в город-сказку»
31 дек в 10:00
от 13 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Москва - новогодний город чудес
Начало: Москва
«В 22:00 ночная автобусная экскурсия «Встреча Нового года в центре столицы» с Дедом Морозом, Снегурочкой, шампанским и мандаринами»
30 дек в 10:00
от 23 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний экспромт в Москве
Начало: Москва
«Главная площадь страны ― самое популярное место для встречи Нового года и незабываемого отдыха во время зимних каникул»
30 дек в 10:00
от 9 250₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Начало: Москва
«Новогодняя Москва создает неповторимую атмосферу волшебства и восторга»
31 дек в 10:00
от 23 750₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
«Здесь расположено родовое гнездо Романовых — Ипатьевский монастырь, чтят память Ивана Сусанина и была придумана сказочная Снегурочка»
22 июня в 07:15
20 июля в 07:15
12 890₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББогданова9 мая 2024Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
- ООльга4 апреля 2024Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ННаталья3 марта 2024Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди
- ТТатьяна17 января 2024Однозначно рекомендую!!! С самого начала приятно было общаться с туристической компанией «Большая Страна». Все быстро, четко и доступно. Всё, запланированное
- ЛЛариса14 января 2024Спасибо вам за новогодний тур. Остались очень довольны!
- ЛЛариса14 января 2024Это был великолепный новогодний тур! Спасибо. Всё понравилось. Обязательно будем пользоваться вашими услугами. Всем рекомендуем « Большую Страну» Организация поездки на 5+) Впрочем, как и обещали. Ещё раз огромное спасибо! Отдохнули 👍 и познавательно.
- ААндрей6 января 2024Здравствуйте, хочу сказать спасибо за тур, всë было хорошо организовано, мне понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новогодние туры 2024»
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Сейчас в Москве в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 16 авторских туров от 9 250 до 31 100. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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