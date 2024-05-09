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и обещанное при выборе тура совпало с ожиданиями. Новогодние встречи в Москве оставили яркие и запоминающиеся впечатления. Размещение прекрасное. Завтрак и в отеле включенные в стоимость проживания на пять с плюсом –широкий ассортимент еды и напитков. Внимательный и вежливый персонал. В целом, наше семейное путешествие в Москву с 2 по 7 января было прекрасным. Даже январские морозы не смогли испортить отдых. Наш гид Илона познакомила нас с разноликой Москвой. . Ей отдельная благодарность! И есть одно пожелание –при проведении экскурсии пользоваться экскурсионным громкоговорителем, так как не всем было слышно. Всем Спасибо за организацию тура!! Выходные праздничные дни прошли чудесно!