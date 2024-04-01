VIP-туры в Москве с премиальным подходом

Найдено 4 тура в категории «VIP-туры» в Москве, цены от 21 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Москва люкс на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Москва люкс на Рождество
Начало: Москва
3 янв в 10:00
от 21 800 за человека
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Начало: Москва
31 дек в 10:00
от 23 750 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Москва люкс на Новый год
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
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    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Москва люкс на Новый год
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Москва люкс на Новый год
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «VIP-туры»

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  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Кремль
  6. Ипатьевский монастырь
  7. Ростовский кремль
Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "VIP-туры" можно забронировать 4 тура от 21 800 до 23 750. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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