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Авторский тур
3 дня
Москва люкс на Рождество
Начало: Москва
3 янв в 10:00
от 21 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Начало: Москва
31 дек в 10:00
от 23 750₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена1 апреля 2024Москва люкс на Новый годНам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Москва люкс на Новый годПриятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга31 марта 2024Москва люкс на Новый годОрганизация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «VIP-туры»
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Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "VIP-туры" можно забронировать 4 тура от 21 800 до 23 750. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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