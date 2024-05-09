Встречаем Новый Год 2024 в Москве

Найдено 15 туров в категории «Новогодние 2024» в Москве, цены от 9 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодний тур в Москву на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Начало: Россия, Москва
«Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 15 700 за человека
Новогодний тур в Москву на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний тур в Москву на 5 дней
Начало: Россия, Москва
«Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 19 300 за человека
Новогодний тур в Москву на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Начало: Россия, Москва
«Новогодняя Москва — самое красивое место в стране, чтобы отметить Новый год»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 13 500 за человека
Новогодний тур в Москву на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодний тур в Москву на 7 дней
Начало: Россия, Москва
«Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 25 400 за человека
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Начало: Россия, Москва
«Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 31 100 за человека
Новогодние встречи в Москве на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние встречи в Москве на 6 дней
Начало: Россия, Москва
«Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 27 600 за человека
Пять дней новогодних встреч в Москве
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пять дней новогодних встреч в Москве
Начало: Россия, Москва
«Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 23 800 за человека
Новогодние встречи в Москве на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние встречи в Москве на 4 дня
Начало: Россия, Москва
«Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 20 000 за человека
Новогодние встречи в Москве на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние встречи в Москве на 3 дня
Начало: Россия, Москва
«Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 16 050 за человека
Москва люкс на Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Москва люкс на Рождество
Начало: Москва
«В этот период Москва преображается: улицы и витрины магазинов сверкают новогодними и рождественскими огнями, на площадях манят к себе красавицы-елки, украшенные в особой московской стилистике»
3 янв в 10:00
от 21 800 за человека
Новогодний сюжет в Москве
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний сюжет в Москве
Начало: Москва
«Приближается самый ожидаемый и самый любимый праздник ― Новый год»
30 дек в 10:00
от 22 000 за человека
Новогодняя столица - Москва
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя столица - Москва
Начало: Москва
«Накануне Нового года и Рождества Москва превращается в город-сказку»
31 дек в 10:00
от 13 300 за человека
Москва - новогодний город чудес
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Москва - новогодний город чудес
Начало: Москва
«В 22:00 ночная автобусная экскурсия «Встреча Нового года в центре столицы» с Дедом Морозом, Снегурочкой, шампанским и мандаринами»
30 дек в 10:00
от 23 600 за человека
Новогодний экспромт в Москве
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний экспромт в Москве
Начало: Москва
«Главная площадь страны ― самое популярное место для встречи Нового года и незабываемого отдыха во время зимних каникул»
30 дек в 10:00
от 9 250 за человека
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Москва люкс на Новый год. Сокращенная программа
Начало: Москва
«Новогодняя Москва создает неповторимую атмосферу волшебства и восторга»
31 дек в 10:00
от 23 750 за человека

Последние отзывы на туры

  • Б
    Богданова
    9 мая 2024
    Новогодний тур в Москву на 7 дней
    Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
    Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    Новогодние встречи в Москве на 7 дней
    Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в
    читать дальше

    гостинице в ресторане-всё свежее, вкусное, разнообразные. От экскурсий получила положительный зарядка, яркие впечатления. Интересно было всё. Особенно отмечу Третьяковскую Галерею, ВДНХ. По рекомендации экскурсовода Евгения, после основной экскурсии посетила самостоятельно Зоопарк(пенсионерам бесплатно),Цирк на Цветном бульваре-шикарное представление "Матрешка", МХТ им. А. П. Чехова-спектакль "Дядя Ваня", музей Космонавтики, проехала на речном трамвайчике, поднялась на башню Федерации Москва-Сити, где можно бесплатно есть настоящее мороженое и шоколад!!! Наш экскурсовод Евгений (приятный молодой человек) грамотно и чувственно рассказывал об исторических моментах молодой России, увидели самый красивый дом Москвы-дом Дашковых, терпеливо отвечал на наши вопросы. И ещё много всего интересного. Вернулась домой счастливой.

    Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневная
  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Новогодний сюжет в Москве
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Новогодний сюжет в Москве
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
    читать дальше

    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Москва люкс на Рождество
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
  • Н
    Наталья
    3 марта 2024
    Новогодние встречи в Москве на 7 дней
    Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди
    читать дальше

    везде. Но, спасибо Вам огромное, организовали посещение выставки с гидом. Вход в павильоны был организован без очередей, в сжатой форме всё рассказал гид. Очень-очень Вам благодарны за это! Спасибо представителям Вашей компании. Везде сопроводили, доставили к месту назначения, убедились что нас гиды на объектах экскурсии приняли. До места следования были проведены экскурсии по истории города, истории знаковых событий. Большая Вам благодарность! Особая благодарность с выбором места проживания! Гостиничный комплекс находился на выходе со станции метро, в самом центре города.

  • Т
    Татьяна
    17 января 2024
    Новогодние встречи в Москве на 6 дней
    Однозначно рекомендую!!! С самого начала приятно было общаться с туристической компанией «Большая Страна». Все быстро, четко и доступно. Всё, запланированное
    читать дальше

    и обещанное при выборе тура совпало с ожиданиями. Новогодние встречи в Москве оставили яркие и запоминающиеся впечатления. Размещение прекрасное. Завтрак и в отеле включенные в стоимость проживания на пять с плюсом –широкий ассортимент еды и напитков. Внимательный и вежливый персонал. В целом, наше семейное путешествие в Москву с 2 по 7 января было прекрасным. Даже январские морозы не смогли испортить отдых. Наш гид Илона познакомила нас с разноликой Москвой. . Ей отдельная благодарность! И есть одно пожелание –при проведении экскурсии пользоваться экскурсионным громкоговорителем, так как не всем было слышно. Всем Спасибо за организацию тура!! Выходные праздничные дни прошли чудесно!

  • Л
    Лариса
    14 января 2024
    Новогодний тур в Москву на 7 дней
    Спасибо вам за новогодний тур. Остались очень довольны!
  • Л
    Лариса
    14 января 2024
    Новогодний тур в Москву на 7 дней
    Это был великолепный новогодний тур! Спасибо. Всё понравилось. Обязательно будем пользоваться вашими услугами. Всем рекомендуем « Большую Страну» Организация поездки на 5+) Впрочем, как и обещали. Ещё раз огромное спасибо! Отдохнули 👍 и познавательно.
  • А
    Андрей
    6 января 2024
    Новогодний сюжет в Москве
    Здравствуйте, хочу сказать спасибо за тур, всë было хорошо организовано, мне понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Новогодние 2024»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 15
  1. Новогодний тур в Москву на 4 дня
  2. Новогодний тур в Москву на 5 дней
  3. Новогодний тур в Москву на 3 дня
  4. Новогодний тур в Москву на 7 дней
  5. Новогодние встречи в Москве на 7 дней
Какие места ещё посмотреть в Москве
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Третьяковская галерея
  2. Суздальский кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Кремль
  6. Ипатьевский монастырь
  7. Ростовский кремль
Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 15 авторских туров от 9 250 до 31 100. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Москве? У нас есть туры и туры на новогодние праздники Москвы, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам