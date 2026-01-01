Мои заказы

Новогодняя сказка для взрослых в Москве. Сокращенная программа

Новогодняя сказка для взрослых в Москве
Путешествие в Москву на 3 дня в самое волшебное время года — под бой курантов, когда столица превращается в ожившую сказку с миллионами огней, ароматом мандаринов и искрящимся снегом.

Тур с
проживанием в центре столицы в отеле 5* и экскурсиями на Останкинскую телебашню, уникальной экскурсией в Алмазный фонд, а также органным концертом в Кафедральном Католическом соборе Святых Петра и Павла.

С расширенной программой на 4 дня можно познакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/moskva/novogodnyaya-skazka-msk4-385152.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Новый год под звуки органа

Прибытие в Москву.

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

Встреча с гидом в холле гостиницы в 14:00-14:30.

Отправление на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Вы всегда мечтали увидеть Москву?

Мы подарим вам эту возможность в самое волшебное время года — под бой курантов, когда столица превращается в ожившую сказку с миллионами огней, ароматом мандаринов и искрящимся снегом.

«Новый год под звуки Короля инструментов».

Экскурсия по центральным улицам города, как путь на органный концерт в Кафедральном Католическом соборе Святых Петра и Павла.

В мае 1843 года в этом соборе дал концерт Ференц Лист.

Только вы, величественная музыка и неповторимая акустика собора.

Встречаем Новый год в истинно европейской традиции!

Окончание программы в центре города.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.

2 день

Экскурсия по историческому центру, Алмазный фонд

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия по историческому центру «Сердце России в новогодних огнях!».

Вы своими ногами ступите на брусчатку Красной площади — главного символа страны!

Вас ошеломит ослепительная иллюминация: знаменитые куранты на Спасской башне, Храм Василия Блаженного, который зимой похож на огромную пряничную, почти игрушечно прекрасную церковь.

Вы прогуляетесь по улице Никольской — самой нарядной улице Москвы, где тысячи сверкающих шаров создают ощущение, что вы идете под хрустальным сводом.

Ярким событием станет посещение ГУМа!

Здесь вас ждет замечательный ритуал: Вы просто обязаны попробовать знаменитый пломбир в вафельном стаканчике или эскимо, прямо у фонтана в историческом торговом зале, под сиянием его легендарной стеклянной крыши.

Экскурсия в Алмазный фонд — это уникальное собрание, прошедшее длинный путь, тесно связанный с историей Российского государства, состоит из шедевров ювелирного искусства XVIII-XX веков, редких драгоценных камней, орденских знаков, самородков благородных металлов, представляющих собой огромную историческую, художественную, научную и материальную ценность.

Окончание программы в центре городе.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.

3 день

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». Отъезд

Освобождение номеров до 12:00.

Завтрак в гостинице.

Сдача вещей в камеру хранения.

Встреча с гидом.

Отправление на экскурсию на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия «Новогодние хиты Москвы».

Полное погружение в новогоднюю Москву!

Вы увидите самые известные достопримечательности: Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке, Дом Правительства России, здание МГУ, посмотрите на Москву со смотровой площадки Воробьевых гор, увидите самый большой в России стадион «Лужники», Древний Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, Знаменитые сталинские высотки и многое другое.

Экскурсия на Останкинскую телебашню.

В скоростном лифте вы взмоете на головокружительную высоту 337 метров, чтобы оказаться на смотровой площадке с панорамным остеклением.

Отсюда с замиранием сердца как на ладони, вы сможете увидеть и обсудить все объекты мимо которых только что проезжали на автобусе. Это зрелище, которое забыть невозможно!

А далее вас ждет путешествие в главный выставочный парк страны — ВДНХ.

Мы довезем вас до главного входа, а дальше — свобода для прогулок и открытий!

Свободное время, самостоятельное возвращение в отель.

Отъезд.

Окончание программы около 16:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

«Сафмар Палас Москва» 5*, центр города
(1-я Тверская-Ямская ул. д. 19, м. Белорусская/Маяковская)
СтоимостьДополнительная ночь в отеле
2-местный стандарт36000По запросу
1-местное размещение48000
Доп. место36000

Варианты проживания

Сафмар Палас Москва

2 ночи

Отель «Сафмар Палас Москва» расположен в деловом центре Москвы, в шаговой доступности от станции метро Белорусская и Белорусского вокзала, куда прибывает аэроэкспресс из аэропорта Шереметьево. Расположение отеля позволяет быстро добраться до основных достопримечательностей, совершить незабываемую прогулку по центру Москвы, посетить Красную площадь и Кремль.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание: завтраки в отеле (кроме дня заезда)
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсии, входные билеты по программе тура
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 850 руб. /из аэропорта - от 3 850 руб. /машина
  • Дополнительные экскурсии
  • Проезд на общественном транспорте
  • Доп. ночь в отеле
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Питание: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Москва
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Москвы

