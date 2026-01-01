Тур с
Программа тура по дням
Прибытие. Новый год под звуки органа
Прибытие в Москву.
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Завтрак в день заезда не предоставляется.
Встреча с гидом в холле гостиницы в 14:00-14:30.
Отправление на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Вы всегда мечтали увидеть Москву?
Мы подарим вам эту возможность в самое волшебное время года — под бой курантов, когда столица превращается в ожившую сказку с миллионами огней, ароматом мандаринов и искрящимся снегом.
«Новый год под звуки Короля инструментов».
Экскурсия по центральным улицам города, как путь на органный концерт в Кафедральном Католическом соборе Святых Петра и Павла.
В мае 1843 года в этом соборе дал концерт Ференц Лист.
Только вы, величественная музыка и неповторимая акустика собора.
Встречаем Новый год в истинно европейской традиции!
Окончание программы в центре города.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Экскурсия по историческому центру, Алмазный фонд
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия по историческому центру «Сердце России в новогодних огнях!».
Вы своими ногами ступите на брусчатку Красной площади — главного символа страны!
Вас ошеломит ослепительная иллюминация: знаменитые куранты на Спасской башне, Храм Василия Блаженного, который зимой похож на огромную пряничную, почти игрушечно прекрасную церковь.
Вы прогуляетесь по улице Никольской — самой нарядной улице Москвы, где тысячи сверкающих шаров создают ощущение, что вы идете под хрустальным сводом.
Ярким событием станет посещение ГУМа!
Здесь вас ждет замечательный ритуал: Вы просто обязаны попробовать знаменитый пломбир в вафельном стаканчике или эскимо, прямо у фонтана в историческом торговом зале, под сиянием его легендарной стеклянной крыши.
Экскурсия в Алмазный фонд — это уникальное собрание, прошедшее длинный путь, тесно связанный с историей Российского государства, состоит из шедевров ювелирного искусства XVIII-XX веков, редких драгоценных камней, орденских знаков, самородков благородных металлов, представляющих собой огромную историческую, художественную, научную и материальную ценность.
Окончание программы в центре городе.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». Отъезд
Освобождение номеров до 12:00.
Завтрак в гостинице.
Сдача вещей в камеру хранения.
Встреча с гидом.
Отправление на экскурсию на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия «Новогодние хиты Москвы».
Полное погружение в новогоднюю Москву!
Вы увидите самые известные достопримечательности: Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке, Дом Правительства России, здание МГУ, посмотрите на Москву со смотровой площадки Воробьевых гор, увидите самый большой в России стадион «Лужники», Древний Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, Знаменитые сталинские высотки и многое другое.
Экскурсия на Останкинскую телебашню.
В скоростном лифте вы взмоете на головокружительную высоту 337 метров, чтобы оказаться на смотровой площадке с панорамным остеклением.
Отсюда с замиранием сердца как на ладони, вы сможете увидеть и обсудить все объекты мимо которых только что проезжали на автобусе. Это зрелище, которое забыть невозможно!
А далее вас ждет путешествие в главный выставочный парк страны — ВДНХ.
Мы довезем вас до главного входа, а дальше — свобода для прогулок и открытий!
Свободное время, самостоятельное возвращение в отель.
Отъезд.
Окончание программы около 16:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
«Сафмар Палас Москва» 5*, центр города
(1-я Тверская-Ямская ул. д. 19, м. Белорусская/Маяковская)
|Стоимость
|Дополнительная ночь в отеле
|2-местный стандарт
|36000
|По запросу
|1-местное размещение
|48000
|Доп. место
|36000
Варианты проживания
Сафмар Палас Москва
Отель «Сафмар Палас Москва» расположен в деловом центре Москвы, в шаговой доступности от станции метро Белорусская и Белорусского вокзала, куда прибывает аэроэкспресс из аэропорта Шереметьево. Расположение отеля позволяет быстро добраться до основных достопримечательностей, совершить незабываемую прогулку по центру Москвы, посетить Красную площадь и Кремль.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание: завтраки в отеле (кроме дня заезда)
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсии, входные билеты по программе тура
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 850 руб. /из аэропорта - от 3 850 руб. /машина
- Дополнительные экскурсии
- Проезд на общественном транспорте
- Доп. ночь в отеле
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.