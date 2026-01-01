1 день

Прибытие. Новый год под звуки органа

Прибытие в Москву.

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

Встреча с гидом в холле гостиницы в 14:00-14:30.

Отправление на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Вы всегда мечтали увидеть Москву?

Мы подарим вам эту возможность в самое волшебное время года — под бой курантов, когда столица превращается в ожившую сказку с миллионами огней, ароматом мандаринов и искрящимся снегом.

«Новый год под звуки Короля инструментов».

Экскурсия по центральным улицам города, как путь на органный концерт в Кафедральном Католическом соборе Святых Петра и Павла.

В мае 1843 года в этом соборе дал концерт Ференц Лист.

Только вы, величественная музыка и неповторимая акустика собора.

Встречаем Новый год в истинно европейской традиции!

Окончание программы в центре города.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в отель.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160