Мы займёмся физическими и духовными практиками, силовыми и игровыми тренировками, отправимся
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести 10 000 ₽ непосредственно организатору. Оставшуюся часть суммы необходимо доплатить организатору за 2 недели до начала тура.
Проживание. 2-местное размещение в номерах категории «стандарт» или домиках на туристической базе вблизи леса, озера или реки. Каждый тур проводится в новой локации.
*Фото отеля взяты с сайта kareliavillage.ru для примера
Питание. В стоимость тура включено трёхразовое полезное питание, приготовленное поваром-виртуозом. Обратите внимание: мы не используем никакие средства, изменяющие сознание и настроение, и поддерживаем полную трезвость.
Транспорт. Не предусмотрен.
Дети. Только 18+.
Программа тура по дням
Приветственный ужин, знакомство
Встретимся в отеле. Вечером состоится приветственный ужин, а после трапезы — общий сбор и официальное открытие мужского выезда. Мы познакомимся всей группой и пройдём коллективное братание.
Йога, тренировка, мужской круг
Этот и каждый последующий день нашего тура будет начинаться с раннего подъёма. Чтобы до вечера зарядиться энергией, разогреть и размять тело, будем заниматься силовой хатха-йогой. Практики разработаны по специальной методологии, подходят для любого возраста и уровня подготовки. Они безопасны и эффективны: после занятий ум очищается и приходит в ресурсное состояние, а организм постепенно становится сильнее и выносливее.
Затем — вкусный и сытный завтрак, после которого начнётся очень активный день. Мы научимся смотреть страху в лицо и держать мысли под контролем, буквально пройдём огонь и воду.
После ужина проведём первый мужской круг — одну из самых действенных практик ретрита. Каждый участник сможет озвучить волнующий вопрос и получить ответ единомышленников о бизнесе, отношениях, финансах и на любую другую тему.
В кругу мы придерживаемся особой философии: общение основано на искренности, поддержке и уважении. Мы соблюдаем конфиденциальность, не перебиваем, не критикуем и не даём советов, а делимся опытом и переживаниями, приветствуем свободу слова и принимаем друг друга как есть. Всегда помним, что нашей целью являются развитие, терпимость к несовершенствам. Радуемся победам, помогаем при неудачах и совершаем реальные действия, делающие нас лучше.
Йога, игра, мужской круг, баня
Сегодня будем восстанавливаться. Традиционно начнём день с йоги и плотного завтрака. После — игровое взаимодействие. Это весёлый и необычный формат, способный окунуть в детство даже самого сурового мужчину, подарить положительные эмоции, прокачать внимание, ловкость, лидерство, инициативу, личные границы и многие другие аспекты.
Проведём круг, а вечером отправимся в баню. Вдоволь напаримся и пройдём практику метаболизма, окунувшись в купель со льдом. Это изюминка мужского тура: вы научитесь контролировать мысли и страх, узнаете о себе много нового. Процедура проходит с тщательной подготовкой под наблюдением проводника.
Гвоздестояние, мужской круг, отъезд
Начнём утро с практики осознанности через стояние на гвоздях. Этот метод считается очень сильным, в мужском ретрите особенно эффективен и на каждого влияет по-разному. Одни избавляются от внутренних зажимов и хранившейся годами недосказанности, другие прорабатывают мысли и расслабление, третьи получают ответы на запросы.
Поучаствуем в заключительном мужском круге и услышим ответы на оставшиеся вопросы. Поделимся друг с другом прожитыми в ретрите эмоциями и впечатлениями. В завершение тура освободим номера и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|68 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Сопровождение командой организаторов
- Тренировки, хатха-йога
- Практики, мужские круги
- Посещение бани
- Видеосъёмка
Что не входит в цену
- Трансфер к месту проживания и обратно