4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
Авторский тур в Москве

Сплавиться по Костроме, увидеть места съёмок фильма и древнейшие памятники архитектуры

5
2 отзыва
Приглашаем активно провести выходные в богатых историей городах Золотого кольца России: Переславле-Залесском, Ростове Великом, Ярославле и Костроме.

Вас ждут водные прогулки по 2 рекам и Плещееву озеру, столица Северо-Восточной Руси, места съёмок фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Увидите творения Юрия Долгорукого и Петра Великого, яркие русские домики и живописные набережные. Вместе с гидом-историком познакомитесь с одним из самых популярных маршрутов страны.
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Надевайте удобную обувь — будем много ходить.

Участие с детьми от 9 лет. Но обратите внимание, что это не детская программа.

Обращаем внимание, в программе возможны изменения в связи с загруженностью дорог с сохранением качества и полноты услуг.

Проживание. Будем жить в комфортных отелях в Костроме и Ростове (отель категории 2 или 3 звезды, в зависимости от загрузки). Размещение двухместное. Отели согласуются с каждым участником индивидуально.

Питание. Не включено в стоимость программы. По пути будем заходить в кафе, и вы сможете выбрать блюда на свой вкус.

Программа тура по дням

1 день

Москва - Переславль-Залесский - Ростов Великий

Встречаемся в Москве на Комсомольской площади в 9:00. Всё путешествие мы будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе небольшой компанией. Поездка сопровождается путевой информацией от гида.

Остановимся в Переславле-Залесском на обед и осмотр главных достопримечательностей. Город основан Юрием Долгоруким в качестве будущей столицы Северо-Восточной Руси в 12 веке. Покатаемся на лодках по живописной реке Трубеж и Плещееву озеру. Желающие смогут посетить музей Петра Первого и музей поездов.

Ближе к вечеру нас поприветствует Ростов Великий, город зарождения русской архитектуры, один из самых древних в России. Здесь находится не одна сотня памятников культуры и архитектуры. Остановимся в гостинице на 1 ночь, поужинаем в ресторане и прогуляемся по центру.

Москва - Переславль-Залесский - Ростов ВеликийМосква - Переславль-Залесский - Ростов ВеликийМосква - Переславль-Залесский - Ростов ВеликийМосква - Переславль-Залесский - Ростов ВеликийМосква - Переславль-Залесский - Ростов ВеликийМосква - Переславль-Залесский - Ростов ВеликийМосква - Переславль-Залесский - Ростов ВеликийМосква - Переславль-Залесский - Ростов ВеликийМосква - Переславль-Залесский - Ростов Великий
2 день

Ростовский кремль - Ярославль с местным гидом - Кострома

Завтракаем и отправляемся гулять по знаменитому Ростовскому кремлю с экскурсией от гида. Вы увидите Успенский собор 16 века с древними фресками, звонницу с 15 колоколами, места съёмок фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Пообедаем уже в Ярославле, городе с чёрным медведем с золотой секирой в лапе на гербе. Погуляем по центру с сопровождающимся рассказом местного гида об истории мест и о главных достопримечательностях. Осмотрим архитектуру Ярославля и сделаем фотографии на набережной.

Ночуем в соседнем городе — Костроме. На родине снегурочки, ювелирных украшений и вкуснейших российских сыров. Ужинаем и отдыхаем. Можно самостоятельно прогуляться по вечернему городу и зайти в магазин при музее сыра, где советуем приобрести местную продукцию.

Ростовский кремль - Ярославль с местным гидом - КостромаРостовский кремль - Ярославль с местным гидом - КостромаРостовский кремль - Ярославль с местным гидом - КостромаРостовский кремль - Ярославль с местным гидом - КостромаРостовский кремль - Ярославль с местным гидом - КостромаРостовский кремль - Ярославль с местным гидом - КостромаРостовский кремль - Ярославль с местным гидом - КостромаРостовский кремль - Ярославль с местным гидом - КостромаРостовский кремль - Ярославль с местным гидом - КостромаРостовский кремль - Ярославль с местным гидом - КостромаРостовский кремль - Ярославль с местным гидом - КостромаРостовский кремль - Ярославль с местным гидом - Кострома
3 день

По Костроме на байдарках - яркий Плёс - Москва

Сегодня увидим Кострому с суши и воды. После осмотра центра отправляемся на сплав на байдарках от Ипатьевского монастыря. Вас ждёт лёгкий и безопасный маршрут до впадения реки Кострома в Волгу.

Обратите внимание, поездка в Плёс дополнительно согласуется с организатором.

Полные впечатлений выезжаем в Плёс, город художника Левитана и вдохновения. Здесь русская архитектура выдержана во всех постройках и идеально гармонизирует с окружающим ландшафтом. Прогуляемся по набережной, создадим фотоколлекцию плёсских ярких домиков, зайдём на обед в ресторан. Желающие покатаются на моторной лодке по Волге. Даже после такого непродолжительного знакомства с городов станет понятно, почему его так полюбили творческие люди.

Выезжаем в Москву в 16:00. Прибытие ориентировочно к 22:00.

По Костроме на байдарках - яркий Плёс - МоскваПо Костроме на байдарках - яркий Плёс - МоскваПо Костроме на байдарках - яркий Плёс - МоскваПо Костроме на байдарках - яркий Плёс - МоскваПо Костроме на байдарках - яркий Плёс - МоскваПо Костроме на байдарках - яркий Плёс - МоскваПо Костроме на байдарках - яркий Плёс - МоскваПо Костроме на байдарках - яркий Плёс - МоскваПо Костроме на байдарках - яркий Плёс - МоскваПо Костроме на байдарках - яркий Плёс - МоскваПо Костроме на байдарках - яркий Плёс - Москва

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях
  • Экскурсионные услуги (истории в дороге, пешеходные экскурсии)
  • Катание на лодках по реке Трубеж и Плещееву озеру
  • Сплав на байдарках по реке Кострома от Ипатьевского монастыря
  • Транспорт от/до Москвы и по программе
  • Обращаем внимание, в программе возможны изменения в связи с загруженностью дорог с сохранением качества и полноты услуг. Возможность поездки в Плёс в 3-й день согласуется дополнительно с организатором
Что не входит в цену
  • Питание
  • Билеты в музеи (Ростовский кремль, музей Петра 1, музей поездов)
  • Катание на моторной лодке в Плёсе
  • Возможно организовать дополнительные активности и посещение других городов по маршруту за доплату, если вы бронируете тур как индивидуальный
  • Цена за человека актуальна при наборе группы от 4 путешественников. Вы можете заказать индивидуальный тур для компании от 1 до 4 человек, в таком случае стоимость всего путешествия составит 100 000 рублей (независимо от количества участников). Тур будет проводится только для вашей компании на автомобиле гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Комсомольская площадь («Площадь трёх вокзалов»), 9:00
Завершение: Москва, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
22 июня 2023
Поездка прошла совсем неплохо, очень интересно, много новой информации и впечатлений. Исторические экскурсы разбавлены сплавом на байдарках. Спасибо Людмиле, сопровождающему гиду и Александру.
В
15 мая 2023
Это было чудесное путешествие, насыщенное интересной информацией и роскошными пейзажами, но неутомительное, ведь за увлекательными рассказами гида время в дороге пролетало незаметно! Отдельно хочется отметить то, что в каждом городе организатор нашел для нас местных гидов, которые как никто знают свои города и позволяют еще больше проникнуться уникальной атмосферой каждого города! Буду и дальше открывать Россию с Александром и его командой!

Тур входит в следующие категории Москвы

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеВодные развлеченияМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхКостромаВыездныеПопулярные местаСвятые местаВсе турыНа байдарках3-дневные турыПереславль-ЗалесскийРостовский кремльПрирода и пейзажиЯрославльРостов ВеликийНовый год и Рождество

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