Сплавиться по Костроме, увидеть места съёмок фильма и древнейшие памятники архитектуры
Вас ждут водные прогулки по 2 рекам и Плещееву озеру, столица Северо-Восточной Руси, места съёмок фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Увидите творения Юрия Долгорукого и Петра Великого, яркие русские домики и живописные набережные. Вместе с гидом-историком познакомитесь с одним из самых популярных маршрутов страны.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 000 ₽
Описание
Организационные детали
Надевайте удобную обувь — будем много ходить.
Участие с детьми от 9 лет. Но обратите внимание, что это не детская программа.
Обращаем внимание, в программе возможны изменения в связи с загруженностью дорог с сохранением качества и полноты услуг.
Проживание. Будем жить в комфортных отелях в Костроме и Ростове (отель категории 2 или 3 звезды, в зависимости от загрузки). Размещение двухместное. Отели согласуются с каждым участником индивидуально.
Питание. Не включено в стоимость программы. По пути будем заходить в кафе, и вы сможете выбрать блюда на свой вкус.
Программа тура по дням
Москва - Переславль-Залесский - Ростов Великий
Встречаемся в Москве на Комсомольской площади в 9:00. Всё путешествие мы будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе небольшой компанией. Поездка сопровождается путевой информацией от гида.
Остановимся в Переславле-Залесском на обед и осмотр главных достопримечательностей. Город основан Юрием Долгоруким в качестве будущей столицы Северо-Восточной Руси в 12 веке. Покатаемся на лодках по живописной реке Трубеж и Плещееву озеру. Желающие смогут посетить музей Петра Первого и музей поездов.
Ближе к вечеру нас поприветствует Ростов Великий, город зарождения русской архитектуры, один из самых древних в России. Здесь находится не одна сотня памятников культуры и архитектуры. Остановимся в гостинице на 1 ночь, поужинаем в ресторане и прогуляемся по центру.
Ростовский кремль - Ярославль с местным гидом - Кострома
Завтракаем и отправляемся гулять по знаменитому Ростовскому кремлю с экскурсией от гида. Вы увидите Успенский собор 16 века с древними фресками, звонницу с 15 колоколами, места съёмок фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Пообедаем уже в Ярославле, городе с чёрным медведем с золотой секирой в лапе на гербе. Погуляем по центру с сопровождающимся рассказом местного гида об истории мест и о главных достопримечательностях. Осмотрим архитектуру Ярославля и сделаем фотографии на набережной.
Ночуем в соседнем городе — Костроме. На родине снегурочки, ювелирных украшений и вкуснейших российских сыров. Ужинаем и отдыхаем. Можно самостоятельно прогуляться по вечернему городу и зайти в магазин при музее сыра, где советуем приобрести местную продукцию.
По Костроме на байдарках - яркий Плёс - Москва
Сегодня увидим Кострому с суши и воды. После осмотра центра отправляемся на сплав на байдарках от Ипатьевского монастыря. Вас ждёт лёгкий и безопасный маршрут до впадения реки Кострома в Волгу.
Обратите внимание, поездка в Плёс дополнительно согласуется с организатором.
Полные впечатлений выезжаем в Плёс, город художника Левитана и вдохновения. Здесь русская архитектура выдержана во всех постройках и идеально гармонизирует с окружающим ландшафтом. Прогуляемся по набережной, создадим фотоколлекцию плёсских ярких домиков, зайдём на обед в ресторан. Желающие покатаются на моторной лодке по Волге. Даже после такого непродолжительного знакомства с городов станет понятно, почему его так полюбили творческие люди.
Выезжаем в Москву в 16:00. Прибытие ориентировочно к 22:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях
- Экскурсионные услуги (истории в дороге, пешеходные экскурсии)
- Катание на лодках по реке Трубеж и Плещееву озеру
- Сплав на байдарках по реке Кострома от Ипатьевского монастыря
- Транспорт от/до Москвы и по программе
- Обращаем внимание, в программе возможны изменения в связи с загруженностью дорог с сохранением качества и полноты услуг. Возможность поездки в Плёс в 3-й день согласуется дополнительно с организатором
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты в музеи (Ростовский кремль, музей Петра 1, музей поездов)
- Катание на моторной лодке в Плёсе
- Возможно организовать дополнительные активности и посещение других городов по маршруту за доплату, если вы бронируете тур как индивидуальный
- Цена за человека актуальна при наборе группы от 4 путешественников. Вы можете заказать индивидуальный тур для компании от 1 до 4 человек, в таком случае стоимость всего путешествия составит 100 000 рублей (независимо от количества участников). Тур будет проводится только для вашей компании на автомобиле гида