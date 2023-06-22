Приглашаем активно провести выходные в богатых историей городах Золотого кольца России: Переславле-Залесском, Ростове Великом, Ярославле и Костроме. Вас ждут водные прогулки по 2 рекам и Плещееву озеру, столица Северо-Восточной Руси, места съёмок фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Увидите творения Юрия Долгорукого и Петра Великого, яркие русские домики и живописные набережные. Вместе с гидом-историком познакомитесь с одним из самых популярных маршрутов страны.

Описание Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

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Описание

Организационные детали

Надевайте удобную обувь — будем много ходить.

Участие с детьми от 9 лет. Но обратите внимание, что это не детская программа.

Обращаем внимание, в программе возможны изменения в связи с загруженностью дорог с сохранением качества и полноты услуг.