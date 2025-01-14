1 день

Прибытие. Автобусно-пешеходный день: музей-диорама «Царь-Макет», ВДНХ

Прибытие в Москву.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Завтрак в день заезда не предоставляется!

Сдача вещей в камеру хранения гостиницы (размещение после экскурсионной программы (расчетный час – 14:00).

Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.

Встреча с гидом в холле гостиницы (время уточняется).

Отправление на экскурсию на автобусе.

Экскурсия в новый музей-диораму «Царь-Макет», где в масштабе 1:87 представлены наиболее узнаваемые и знаменитые объекты, города и уголки нашей огромной страны.

Культурный интерес в музее представляют самые известные архитектурные памятники Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов от Калининграда до Владивостока, самые знаменитые исторические и природные объекты.

Прогулка по ВДНХ — крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытого еще в 1939 году.

В период новогодних праздников ВДНХ становится настоящим эпицентром гуляний: главный каток страны, многочисленные ярмарки, интересные праздничные экспозиции и развлекательные мероприятия, которые не дадут заскучать ни детям, ни взрослым.

Окончание экскурсионной программы на ВДНХ.

Самостоятельное возвращение в отель.

Свободное время или за доп. плату:

Посещение Москвариума – самого большого по площади океанариума в Москве. Аквариум стал домом для более 600 разновидностей экзотических рыб и необычных морских и пресноводных обитателей, свыше 12 000 экземпляров и особей, включая кайманового крокодила, наутилуса, осетровых, скатов, акул и множества других морских созданий.

Стоимость — 1 700 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 лет.

Посещение шоу в Москвариуме– сказочного новогоднего мюзикла с участием морских млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и музыкантов. Перед нами развернется удивительная история о том, как международная команда Дедов Морозов отправляется на поиски Нового года и спасает праздник!

Стоимость — от 2 800 руб. /в зависимости от категории места.