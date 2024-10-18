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Программа тура по дням
02 января (четверг). Экскурсия по территории нового символа Москвы
12:00 Экскурсия по территории нового символа Москвы — парка «Зарядье».
В парке созданы четыре ландшафтные зоны, характерные для России: лес, тундра, степь и заливные луга.
Открыта уникальная смотровая площадка.
Со 140-метровой дуги над Москва-рекой, которая словно парит в воздухе, открываются захватывающие виды на Красную площадь и Кремль.
«Парящий мост» не имеет опор и поддерживающих конструкций, а его высота — 15 метров!
03 января (пятница). Свободный день или экскурсия за доп. плату
Свободный день.
За доп. плату предлагается:
- 12:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.
Стоимость 2 900 руб. /взрослый, 2 600 руб. /ребенок до 16 лет. Оформляется при бронировании тура.
Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.
Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва.
Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины.
Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.
С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой.
Посещение Третьяковской галереи — сокровищницы русской живописи.
От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков. «Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» — всего не перечислить.
04 января (суббота). Пешеходная экскурсия по Москва-сити
12:00 Пешеходная экскурсия по Москва-сити.
Вы увидите новейший современнейший деловой торговый и жилой комплекс столицы.
Блистающий огнями «Афимол-сити».
Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация».
Вы узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.
Подъем на смотровую площадку с новогодней дегустацией мороженого и шоколада (за доп. плату).
05 января (воскресенье). Свободный день или экскурсия за доп. плату
Свободный день.
За доп. плату предлагается:
- 10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей родины» с посещением Кремля.
Стоимость 4 100 руб. /взрослый, 3 700 руб. /ребенок до 16 лет. Оформляется при бронировании тура.
Вас ждут исторические и архитектурные памятники в праздничном убранстве: красота и величие архитектурно-художественного ансамбля столицы никого не оставит равнодушным.
Мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе порадует ледяными фигурами и станет одной из основных площадок праздника.
От красоты столицы со смотровой площадки на Воробьевых горах захватывает дух — блестят купола храмов, на площадях великолепные ели соревнуются между собой нарядами, бульвары и проспекты сияют и играют разноцветными огнями, на улицах — народные гуляния, музыка и веселье…
Территория Кремля.
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Здесь неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.
Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.
Вас ожидают: колокольня «Иван Великий», царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
06 января (понедельник). Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»
11:00 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».
Самой грандиозной выставке XX века исполнилось 80 лет.
Великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракеты-носителя «Восток» и дивный хоровод золочёных красавиц, дерзость замысла, рекорды, великие эксперименты и вера в счастливое будущее…
Выставка пережила Великую Отечественную войну, триумфальное возрождение 1954 года, эйфорию оттепели 60-х, тяжелые годы перестройки и распад СССР.
Сегодня, как и прежде, посетителей встречает скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница», как и прежде, украшают выставку фонтаны, клумбы и изысканный ландшафтный дизайн, радуют посетителей республиканские павильоны — Армения, Азербайджан, Белоруссия.
В эти прекрасные зимние дни вы увидите: чем живёт идеальный город советских мечтателей и романтиков сегодня, спустя восемьдесят лет.
По желанию, можно посетить интересные объекты ВДНХ: Москвариум, Союзмультпарк, Робостанцию, павильоны Атом, Космос и многие другие.
07 января (вторник). Свободный день или экскурсия за доп. плату
Свободный день.
За доп. плату предлагается:
- 11:30 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон.
Стоимость 2 500 руб. /взрослый, ребенок до 16 лет. Оформляется при бронировании тура.
Продолжительность: 2,5 часа.
Вас ожидают замечательные виды на прекрасный зимний город!
Вы полюбуетесь живописными набережными, украшенными историческими зданиями и современными районами столицы.
Крытая палуба теплохода обогревается.
Работает ресторан, в котором Вы сможете заказать себе обед или чашку горячего кофе.
08 января (среда). Свободный день или экскурсия за доп. плату
Свободный день.
За доп. плату предлагается:
- 09:30 Автобусная праздничная экскурсия «Новогодние наряды Москвы».
Стоимость 2 800 руб. /взрослый, ребенок до 16 лет. Оформляется при бронировании тура.
Праздничное новогоднее оформление столицы — это особая составляющая архитектурного ансамбля Москвы.
Динамичная, зрелищная, идейно и эмоционально насыщенная декорация.
Она придаёт повседневному облику Москвы особую сказочную атмосферу.
Вы увидите настоящие легенды в праздничном убранстве: панорама Кремля — красота и величие архитектурно-художественного ансамбля никого не оставит равнодушным, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе.
От красоты столицы со смотровой площадки на Воробьевых горах захватывает дух — блестят купола храмов, на площадях великолепные ели соревнуются между собой нарядами, бульвары и проспекты сияют и играют разноцветными огнями.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Аэростар 4*
|2-местный номер категории комфорт
|18300
|2-местный номер категории комфорт (дети до 16 лет)
|17500
|2-местный номер категории комфорт (доп. место взрослый)
|18300
|2 местный номер категории комфорт (доп. место дети до 16 лет)
|17500
|1-местный номер категории комфорт
|28500
Стоимость дополнительных суток в гостиницах за номер за сутки, включая завтраки, руб:
|Размещение
|Аэростар 4*
|2-местный номер категории комфорт
|6400
|2-местный номер категории комфорт с доп. местом
|9600
|1-местный номер категории комфорт
|6200
Варианты проживания
Аэростар
Отель «Аэростар» расположен в Москве, напротив Петровского парка и в 5 минутах ходьбы от станции метров «Динамо». К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатный тренажерный зал.
Номера отеля «Аэростар» оформлены в изящном классическом стиле. В числе стандартных удобств телевизор со спутниковыми каналами, рабочий стол, а также собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Повсеместно подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в ресторане «Брассери Эрте» сервируют полный завтрак «шведский стол». Также здесь подают традиционные блюда русской кухни. В распоряжении гостей лобби-бар.
Стойка регистрации отеля «Аэростар» открыта круглосуточно и без выходных. Гости могут воспользоваться услугами консьержа, а также в любое время суток заказать доставку еды и напитков в номера.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание: завтраки со второго дня тура
- Экскурсионная программа в соответствии с днями недели (указано в программе)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, кроме завтраков
- Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе «Важно знать»)
- Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом - 1 700 руб. за встречу, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 7:00
- Трансфер ж/д вокзал - гостиница - 3 600 руб. за машину
- Трансфер гостиница - ж/д вокзал - 3 600 руб. за машину
- Трансфер аэропорт - гостиница - 4 800 руб. за машину
- Трансфер гостиница - аэропорт - 4 800 руб. за машину
- Билеты на Новогодние елочные представления, в московские театры и концертные залы
- Подъем на смотровую площадку с новогодней дегустацией мороженого и шоколада
- Встреча Нового Года в ресторане отеля - стоимость уточняется
Место начала и завершения?
Где происходит встреча?
Встреча с гидом в первый день тура в фойе гостиницы.
Время встречи сообщается дополнительно.
Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.
При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.
При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении НЕродителей (бабушки, дедушки, тети, дяди…) требуется письменное согласие от одного из родителей.
Какие есть дополнительные экскурсии?
|03 января
|11:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи
|2900 руб. взрослый, 2600 руб. /ребенок до 16 лет
|04 января
|Новогодняя дегустация мороженого и шоколада на смотровой площадке в Москва-сити
|2900 руб. взрослый, 2600 руб. /ребенок до 16 лет
|05 января
|11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей Родины» с посещением Кремля
|4100 руб. /взрослый, 3700 руб. /ребенок до 16 лет
|07 января
|12:00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон
|2500 руб. взрослый, 2500 руб. /ребенок до 16 лет
|08 января
|09:30 Автобусная праздничная экскурсия «Новогодние наряды Москвы»
|2800 руб. взрослый, 2800 руб. /ребенок до 16 лет
Сколько стоит новогодняя программа и что включено?
Информация уточняется.
Какие елочные представления можно посетить во время тура?
Информация уточняется.
Какая стоимость новогоднего преставления в Кремлевском дворце?
Информация уточняется.
Может ли ребенок поехать с сопровождающим?
При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении не родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди и т. д.) требуется письменное разрешение от родителя на сопровождающего.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в программе, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Какой минимальный возраст участия в туре?
У нас нет ограничений по возрасту. Отели принимают и грудных детей. Другое дело, что вы должны понимать: маленьким детям экскурсионные туры - в тягость, они устают, капризничают, плачут и т. д.
Лучший возраст детей: от 9 лет.