Рождественские встречи в Москве. Сокращенный тур

Рождественские встречи в Москве
Классический тур в Москву на 3 дня с комфортным проживанием в гостинице 4* и праздничными экскурсиями по столице от Кремля и Красной площади до небоскребов Москва-Сити.

Мы прогуляемся по территории парка
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«Зарядье», увидим работы мастеров в Третьяковской галерее — сокровищнице русской живописи.

Отправимся к великолепным павильонам-дворцам и тихим аллеям на ВДНХ и осмотрим архитектурные и исторические памятники Москвы. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 3 дня в период со 2 января по 8 января 2025 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.

5
3 отзыва
Рождественские встречи в Москве. Сокращенный тур
Рождественские встречи в Москве. Сокращенный тур
Рождественские встречи в Москве. Сокращенный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

02 января (четверг). Экскурсия по территории нового символа Москвы

12:00 Экскурсия по территории нового символа Москвы — парка «Зарядье» с виртуальным туром «Полет над Москвой».

В парке созданы четыре ландшафтные зоны, характерные для России: лес, тундра, степь и заливные луга.

Открыта уникальная смотровая площадка.

Со 140-метровой дуги над Москва-рекой, которая словно парит в воздухе, открываются захватывающие виды на Красную площадь и Кремль.

«Парящий мост» не имеет опор и поддерживающих конструкций, а его высота — 15 метров!

Неповторимое путешествие «Полет над Москвой».

Виртуальный тур по главным местам Москвы.

Вы садитесь в кресло, пристегиваетесь, как в самолете, и шоу начинается.

Платформа под вами двигается, поднимается вертикально, и вы проноситесь мимо знаменитых высоток Москвы, небоскребов, монастырей и храмов, новых стадионов, магистралей, парков, центральных улиц и скверов.

Вас ждут самые захватывающие виды Москвы, лучшие примеры старинной и современной архитектуры, природные заповедники и ощущение реального полета.

02 января (четверг). Экскурсия по территории нового символа Москвы02 января (четверг). Экскурсия по территории нового символа Москвы02 января (четверг). Экскурсия по территории нового символа Москвы02 января (четверг). Экскурсия по территории нового символа Москвы
2 день

03 января (пятница). Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»

12:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.

Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.

Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва.

Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины.

Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.

С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой.

Посещение Третьяковской галереи — сокровищницы русской живописи.

От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков. «Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» — всего не перечислить.

03 января (пятница). Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»03 января (пятница). Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»03 января (пятница). Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»03 января (пятница). Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»
3 день

04 января (суббота). Пешеходная экскурсия по Москва-сити

12:00 Пешеходная экскурсия по Москва-сити.

Вы увидите новейший современнейший деловой торговый и жилой комплекс столицы.

Блистающий огнями «Афимол-сити».

Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация».

Скоростные лифты поднимут Вас на смотровую площадку со скоростью 7 м/сек и Вы полюбуетесь панорамой столицы: Москва-река, телебашня «Останкино», башни «Эволюция» и «Меркурий».

Вам предстоит осмотреть макет комплекса.

Узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.

На смотровой площадке небоскреба вас ждет новогодняя дегустация мороженого и шоколада.

04 января (суббота). Пешеходная экскурсия по Москва-сити04 января (суббота). Пешеходная экскурсия по Москва-сити04 января (суббота). Пешеходная экскурсия по Москва-сити04 января (суббота). Пешеходная экскурсия по Москва-сити
4 день

05 января (воскресенье). Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей родины»

10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей родины» с посещением Кремля.

Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.

Каждый период истории России отражен в Москве: храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.

Территория Кремля.

Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.

Здесь неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.

Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.

Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.

Вас ожидают: колокольня «Иван Великий», царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.

05 января (воскресенье). Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей родины»05 января (воскресенье). Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей родины»05 января (воскресенье). Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей родины»05 января (воскресенье). Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей родины»
5 день

06 января (понедельник). Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»

11:00 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».

Самой грандиозной выставке XX века исполнилось 80 лет.

Великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракеты-носителя «Восток» и дивный хоровод золочёных красавиц, дерзость замысла, рекорды, великие эксперименты и вера в счастливое будущее.

Выставка пережила Великую Отечественную войну, триумфальное возрождение 1954 года, эйфорию оттепели 60-х, тяжелые годы перестройки и распад СССР.

Сегодня, как и прежде, посетителей встречает скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница», как и прежде, украшают выставку фонтаны, клумбы и изысканный ландшафтный дизайн, радуют посетителей республиканские павильоны Армения, Азербайджан, Белоруссия.

В эти прекрасные зимние дни вы увидите: чем живёт идеальный город советских мечтателей и романтиков сегодня, спустя восемьдесят лет.

По желанию, можно посетить интересные объекты ВДНХ: Москвариум, Союзмультпарк, Робостанцию, павильоны Атом, Космос и многие другие.

06 января (понедельник). Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»06 января (понедельник). Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»06 января (понедельник). Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»06 января (понедельник). Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»
6 день

07 января (вторник). Теплоходная прогулка по Москва-реке

11:30 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон.

Продолжительность: 2,5 часа.

Вас ожидают замечательные виды на прекрасный зимний город!

Вы полюбуетесь живописными набережными, украшенными историческими зданиями и современными районами столицы.

Крытая палуба теплохода обогревается.

Работает ресторан, в котором Вы сможете заказать себе обед или чашку горячего кофе.

07 января (вторник). Теплоходная прогулка по Москва-реке07 января (вторник). Теплоходная прогулка по Москва-реке07 января (вторник). Теплоходная прогулка по Москва-реке07 января (вторник). Теплоходная прогулка по Москва-реке
7 день

08 января (среда). Свободный день или экскурсия за доп. плату

Свободный день.

За доп. плату предлагается:

  • 09:30 Автобусная праздничная экскурсия «Новогодние наряды Москвы».

Стоимость 2 800 руб. /взрослый, ребенок до 16 лет. Оформляется при бронировании тура.

Праздничное новогоднее оформление столицы — это особая составляющая архитектурного ансамбля Москвы.

Динамичная, зрелищная, идейно и эмоционально насыщенная декорация.

Она придаёт повседневному облику Москвы особую сказочную атмосферу.

Вы увидите настоящие легенды в праздничном убранстве: панорама Кремля — красота и величие архитектурно-художественного ансамбля никого не оставит равнодушным, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе.

От красоты столицы со смотровой площадки на Воробьевых горах захватывает дух — блестят купола храмов, на площадях великолепные ели соревнуются между собой нарядами, бульвары и проспекты сияют и играют разноцветными огнями.

08 января (среда). Свободный день или экскурсия за доп. плату08 января (среда). Свободный день или экскурсия за доп. плату08 января (среда). Свободный день или экскурсия за доп. плату08 января (среда). Свободный день или экскурсия за доп. плату

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеАэростар 4*
2-местный номер категории комфорт20800
2-местный номер категории комфорт (дети до 16 лет)19900
2-местный номер категории комфорт (доп. место взрослый)20800
2 местный номер категории комфорт (доп. место дети до 16 лет)19900
1-местный номер категории комфорт28000

Стоимость дополнительных суток в гостиницах за номер за сутки, включая завтраки, руб:

РазмещениеАэростар 4*
2-местный номер категории комфорт6400
2-местный номер категории комфорт с доп. местом9600
1-местный номер категории комфорт6200

Варианты проживания

Аэростар

2 ночи

Бизнес-отель «АЭРОСТАР» расположен недалеко от ст. м. Динамо, на одной из главных магистралей Москвы - Ленинградском проспекте, являющимся продолжением исторической Тверской улицы Столицы.

Напротив отеля находится легендарный путевой дворец Екатерины.

От основных достопримечательностей Москвы можно легко и быстро добраться на троллейбусе или на метро.

Удобные номера, в санузлах - косметические наборы.

В каждом номере: электрический чайник.

Сытные завтраки в формате шведский стол (возможны изменения формата завтрака!)

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки со второго дня тура
  • Экскурсионная программа: в соответствии с датами
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, кроме завтраков
  • Дополнительные экскурсии
  • Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом - 1 700 руб. за встречу, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 7:00
  • Трансфер ж/д вокзал - гостиница - 3 600 руб. за машину
  • Трансфер гостиница - ж/д вокзал - 3 600 руб. за машину
  • Трансфер аэропорт - гостиница - 4 800 руб. за машину
  • Трансфер гостиница - аэропорт - 4 800 руб. за машину
  • Билеты на Новогодние елочные представления, в московские театры и концертные залы
  • Подъем на смотровую площадку с новогодней дегустацией мороженого и шоколада
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Где происходит встреча?

Встреча с гидом в первый день тура в фойе гостиницы. Время встречи сообщается дополнительно.

Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».

Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.

При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.

Может ли ребенка сопровождать не родитель?

При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении не родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди и т. д.) требуется письменное разрешение от родителя на сопровождающего.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в программе, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Какие есть дополнительные экскурсии?
ДатаЭкскурсияСтоимость
08 января
9:30 Автобусная праздничная экскурсия «Новогодние
наряды Москвы»
2800 руб. /взрослый;
2800 руб. /ребенок до 16 лет
Какой минимальный возраст участия в туре?

У нас нет ограничений по возрасту. Отели принимают и грудных детей. Другое дело, что вы должны понимать: маленьким детям экскурсионные туры - в тягость, они устают, капризничают, плачут и т. д.

Лучший возраст детей: от 9 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
18 окт 2024
Все было организовано отлично! Гостиница хорошая, чистая, расположение удобное. Наши гиды Вероника и Евгений были отзывчивы и коммуникабельны, на все вопросы отвечали, информацией владели прекрасно. Советуем!
Все было организовано отлично! Гостиница хорошая, чистая, расположение удобное. Наши гиды Вероника и Евгений были отзывчивыВсе было организовано отлично! Гостиница хорошая, чистая, расположение удобное. Наши гиды Вероника и Евгений были отзывчивы
Е
1 окт 2024
Алла, большое спасибо за хорошо организованный отдых! 🤗 Отлично провели время, вместе с тем посетили достопримечательности Москвы и получили массу позитивных эмоций! Спасибо за вашу организацию поездки на высшем уровне!!! Все очень понравилось! 😊 Успехов и процветания вам и вашей компании!
Е
28 сен 2024
Замечательный тур👍Все очень понравилось😁

Тур входит в следующие категории Москвы

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