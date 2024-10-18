Мы прогуляемся по территории парка
Программа тура по дням
02 января (четверг). Экскурсия по территории нового символа Москвы
12:00 Экскурсия по территории нового символа Москвы — парка «Зарядье» с виртуальным туром «Полет над Москвой».
В парке созданы четыре ландшафтные зоны, характерные для России: лес, тундра, степь и заливные луга.
Открыта уникальная смотровая площадка.
Со 140-метровой дуги над Москва-рекой, которая словно парит в воздухе, открываются захватывающие виды на Красную площадь и Кремль.
«Парящий мост» не имеет опор и поддерживающих конструкций, а его высота — 15 метров!
Неповторимое путешествие «Полет над Москвой».
Виртуальный тур по главным местам Москвы.
Вы садитесь в кресло, пристегиваетесь, как в самолете, и шоу начинается.
Платформа под вами двигается, поднимается вертикально, и вы проноситесь мимо знаменитых высоток Москвы, небоскребов, монастырей и храмов, новых стадионов, магистралей, парков, центральных улиц и скверов.
Вас ждут самые захватывающие виды Москвы, лучшие примеры старинной и современной архитектуры, природные заповедники и ощущение реального полета.
03 января (пятница). Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»
12:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.
Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.
Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва.
Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины.
Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.
С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой.
Посещение Третьяковской галереи — сокровищницы русской живописи.
От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков. «Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» — всего не перечислить.
04 января (суббота). Пешеходная экскурсия по Москва-сити
12:00 Пешеходная экскурсия по Москва-сити.
Вы увидите новейший современнейший деловой торговый и жилой комплекс столицы.
Блистающий огнями «Афимол-сити».
Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация».
Скоростные лифты поднимут Вас на смотровую площадку со скоростью 7 м/сек и Вы полюбуетесь панорамой столицы: Москва-река, телебашня «Останкино», башни «Эволюция» и «Меркурий».
Вам предстоит осмотреть макет комплекса.
Узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.
На смотровой площадке небоскреба вас ждет новогодняя дегустация мороженого и шоколада.
05 января (воскресенье). Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва - столица нашей родины»
10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей родины» с посещением Кремля.
Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.
Каждый период истории России отражен в Москве: храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.
Территория Кремля.
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Здесь неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.
Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.
Вас ожидают: колокольня «Иван Великий», царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
06 января (понедельник). Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»
11:00 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».
Самой грандиозной выставке XX века исполнилось 80 лет.
Великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракеты-носителя «Восток» и дивный хоровод золочёных красавиц, дерзость замысла, рекорды, великие эксперименты и вера в счастливое будущее.
Выставка пережила Великую Отечественную войну, триумфальное возрождение 1954 года, эйфорию оттепели 60-х, тяжелые годы перестройки и распад СССР.
Сегодня, как и прежде, посетителей встречает скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница», как и прежде, украшают выставку фонтаны, клумбы и изысканный ландшафтный дизайн, радуют посетителей республиканские павильоны — Армения, Азербайджан, Белоруссия.
В эти прекрасные зимние дни вы увидите: чем живёт идеальный город советских мечтателей и романтиков сегодня, спустя восемьдесят лет.
По желанию, можно посетить интересные объекты ВДНХ: Москвариум, Союзмультпарк, Робостанцию, павильоны Атом, Космос и многие другие.
07 января (вторник). Теплоходная прогулка по Москва-реке
11:30 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон.
Продолжительность: 2,5 часа.
Вас ожидают замечательные виды на прекрасный зимний город!
Вы полюбуетесь живописными набережными, украшенными историческими зданиями и современными районами столицы.
Крытая палуба теплохода обогревается.
Работает ресторан, в котором Вы сможете заказать себе обед или чашку горячего кофе.
08 января (среда). Свободный день или экскурсия за доп. плату
Свободный день.
За доп. плату предлагается:
- 09:30 Автобусная праздничная экскурсия «Новогодние наряды Москвы».
Стоимость 2 800 руб. /взрослый, ребенок до 16 лет. Оформляется при бронировании тура.
Праздничное новогоднее оформление столицы — это особая составляющая архитектурного ансамбля Москвы.
Динамичная, зрелищная, идейно и эмоционально насыщенная декорация.
Она придаёт повседневному облику Москвы особую сказочную атмосферу.
Вы увидите настоящие легенды в праздничном убранстве: панорама Кремля — красота и величие архитектурно-художественного ансамбля никого не оставит равнодушным, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе.
От красоты столицы со смотровой площадки на Воробьевых горах захватывает дух — блестят купола храмов, на площадях великолепные ели соревнуются между собой нарядами, бульвары и проспекты сияют и играют разноцветными огнями.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Аэростар 4*
|2-местный номер категории комфорт
|20800
|2-местный номер категории комфорт (дети до 16 лет)
|19900
|2-местный номер категории комфорт (доп. место взрослый)
|20800
|2 местный номер категории комфорт (доп. место дети до 16 лет)
|19900
|1-местный номер категории комфорт
|28000
Стоимость дополнительных суток в гостиницах за номер за сутки, включая завтраки, руб:
|Размещение
|Аэростар 4*
|2-местный номер категории комфорт
|6400
|2-местный номер категории комфорт с доп. местом
|9600
|1-местный номер категории комфорт
|6200
Варианты проживания
Аэростар
Бизнес-отель «АЭРОСТАР» расположен недалеко от ст. м. Динамо, на одной из главных магистралей Москвы - Ленинградском проспекте, являющимся продолжением исторической Тверской улицы Столицы.
Напротив отеля находится легендарный путевой дворец Екатерины.
От основных достопримечательностей Москвы можно легко и быстро добраться на троллейбусе или на метро.
Удобные номера, в санузлах - косметические наборы.
В каждом номере: электрический чайник.
Сытные завтраки в формате шведский стол (возможны изменения формата завтрака!)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: в выбранной гостинице
- Питание: завтраки со второго дня тура
- Экскурсионная программа: в соответствии с датами
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, кроме завтраков
- Дополнительные экскурсии
- Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом - 1 700 руб. за встречу, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 7:00
- Трансфер ж/д вокзал - гостиница - 3 600 руб. за машину
- Трансфер гостиница - ж/д вокзал - 3 600 руб. за машину
- Трансфер аэропорт - гостиница - 4 800 руб. за машину
- Трансфер гостиница - аэропорт - 4 800 руб. за машину
- Билеты на Новогодние елочные представления, в московские театры и концертные залы
- Подъем на смотровую площадку с новогодней дегустацией мороженого и шоколада
Место начала и завершения?
Где происходит встреча?
Встреча с гидом в первый день тура в фойе гостиницы. Время встречи сообщается дополнительно.
Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.
При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.
Может ли ребенка сопровождать не родитель?
При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении не родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди и т. д.) требуется письменное разрешение от родителя на сопровождающего.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в программе, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Какие есть дополнительные экскурсии?
|Дата
|Экскурсия
|Стоимость
|08 января
9:30 Автобусная праздничная экскурсия «Новогодние
наряды Москвы»
2800 руб. /взрослый;
2800 руб. /ребенок до 16 лет
Какой минимальный возраст участия в туре?
У нас нет ограничений по возрасту. Отели принимают и грудных детей. Другое дело, что вы должны понимать: маленьким детям экскурсионные туры - в тягость, они устают, капризничают, плачут и т. д.
Лучший возраст детей: от 9 лет.