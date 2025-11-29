Мои заказы

Светский ретрит «Перерождение» в Подмосковье. Всё включено

Программа-практикум, которая через работу с телом распаковывает всё то, что мешает нам жить легко и радостно
Описание тура

Программа-практикум, которая через работу с телом распаковывает всё то, что мешает нам жить легко и радостно!

⠀Что Вас ждёт на программе?

  • общение с состояниями,

  • поработаем над телесными зажимами и активизируем собственный энергетический ресурс

Какие инструменты мы будем использовать?

  • йога,

  • динамическая медитация «Рефлекс Оргазма»,

  • динамическая медитация «Чакровое дыхание

  • Трансформационная практика «Добаюкивание»,

  • тантрические танцы

  • медитации на очищение

  • много общения и обратная связь от ведущий

Что ты получишь в результате программы?

  • высвободишь негативные эмоции

  • разблокируются энергетические каналы

  • расслабится тело

  • изменится гормональный фон (увеличится выработка эндорфинов, почувствуешь жизнь как радость

  • отчистится сознание от лишних мыслей, проблем

  • наполнишься энергией

Будет возможность постоять на гвоздях по отклику.

И вам будет хорошо после прохождения этой практики, возможно,что так хорошо будет впервые в жизни!

Программа тура по дням

1 день

Десять незнакомых людей

Ретритный дом в котором мы гостим весь уикенд находится в часе езды от Москвы. Можно быстро доехать на современной электричке от Ярославского вокзала до станции Пушкино, либо на машине.
16.00 Заезд.

18.00 Шеринг. Знакомство, цель на ретрит, общение.

19.00 Ужин

20.00 Практика «Создание намерения»

Письменные процессы, которые позволят тебе заглянуть вглубь себя, чтобы увидеть то, что создает напряжение и мешает жить легко и расслаблено.

Прописываем желания, которые хотелось бы давно воплотить в реальность.

Визуализация - важнее инструментов.

Результат: легкость и спокойствие ума, понимание истинных желаний

21.00 Дыхательная практика.

Позволяет расслабить ум, разгружает нервную систему организма.

Трансформационная практика на визуализацию своего намерения. Создаем на подсознательном уровне видение для достижения истинного желания

Результат: легкое состояние умиротворения.

22.00 Отдых. Сон

2 день

Перезагрузка

7.00 Гормональная разминка для включения всего тела

8.00 Телесная практика пробуждения жизненной энергии. Помогает сбросить напряжение и накопившиеся проблемы, высвобождает сексуальную энергию,

помогает избавиться от психологических и телесных блоков

Результат: прилив бодрости и сил

9.00 Завтрак

10.00 Семинар «Женские Архетипы». Разберем понимание своей сути и энергетической системы.

14.00 Обеденный перерыв.

15.00 Практика по работе с ограничениями. Прорабатываем убеждения и паттерны, которые мешают достигать желаемого результата. Этот процесс избавляет тебя от сдерживающих деструктивных программ.

18.00 Трансформационная практика перерождения. Позволяет аннулировать старый опыт и пережить его по новому, с новыми установками, перезаписать это на уровнях тела, энергетики и ментала.

Поэтому в этой практике можно переродить себя, свой бизнес, переродить свои отношения в новом качестве, любое свое состояние.

19.00 Ужин

20.00 Баня

21.00 Отдых

3 день

Новая глава жизни

7.00 Гормональная разминка

7.30 Динамическая медитация Кали.

Во время этой практики разрушаются все страхи и ментальные установки, которые мешают в жизни. Ум становится ясным, освобождается от суетливых и навязанных мыслей, и концентрируется на цели.

Результат: прилив сил и энергии на действия

09.00 Завтрак

10.00 Письменная практика подведения итогов, прописываем свои инсайты и озарения.

11.00 Наполняющая женская практика, которая позволяет раскрыть сердце, наполняет любовью, благодарностью и ощущение единство с миром.

Результат: появляется чувство любви ко всему живому, состояние всеобъемлющей любви.

12.00 Шеринг. Завершение ретрита.

Делимся своими впечатлениями и эмоциями.

14.00 обед

15.00 выезд

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание (веган)
  • Проживание в комфортных номерах
  • Программа ретрита
  • Баня на 3 часа
Что не входит в цену
  • Трансфер до ретритного центра
  • Веники в баню
О чём нужно знать до поездки

С собой нужно взять только носочки, тапочки и личные принадлежности.

Купальник. На территории открытый большой бассейн. У нас будет свободное время на чил.

Лич. банное полотенце и халат.

Визы
Визы не нужны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Юлия
Юлия — Тревел-эксперт
Более 10 лет в эвенте сфере, создала и организовала тысячи праздничных мероприятий. С 2019 года повожу красивые мероприятия, девичники, и трансформационные йога-ретриты. Для кого мои мероприятия? • Если ты хочешь обрести новые
читать дальше

связи и расширить круг знакомых • Обрести новых подруг, попасть в доверительеное и мягкое пространство и душевно пообщаться ✨ • Если ты устала и чувствуешь, что погрязла в рутине каждодневных забот • Если ты чувствуешь отсутсвие энергии • Если тебе кажется, что ты уперлась в потолок и не знаешь куда идти дальше • Если ты хочешь тотально перезарядиться и «отключиться» от внешнего мира, ощутив спокойствие и расслабление • Если ты готова к новым ощущениям и к мощным трансформационным практикам и играм, которые станут новой точкой отсчета, тогда тебе точно понравится на моих праздничных, трансформационных мероприятиях ✨? ⠀

