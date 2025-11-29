Описание тура
Программа-практикум, которая через работу с телом распаковывает всё то, что мешает нам жить легко и радостно!
⠀Что Вас ждёт на программе?
общение с состояниями,
поработаем над телесными зажимами и активизируем собственный энергетический ресурс
Какие инструменты мы будем использовать?
йога,
динамическая медитация «Рефлекс Оргазма»,
динамическая медитация «Чакровое дыхание
Трансформационная практика «Добаюкивание»,
тантрические танцы
медитации на очищение
много общения и обратная связь от ведущий
Что ты получишь в результате программы?
высвободишь негативные эмоции
разблокируются энергетические каналы
расслабится тело
изменится гормональный фон (увеличится выработка эндорфинов, почувствуешь жизнь как радость
отчистится сознание от лишних мыслей, проблем
наполнишься энергией
Будет возможность постоять на гвоздях по отклику.
И вам будет хорошо после прохождения этой практики, возможно,что так хорошо будет впервые в жизни!
Программа тура по дням
Десять незнакомых людей
Ретритный дом в котором мы гостим весь уикенд находится в часе езды от Москвы. Можно быстро доехать на современной электричке от Ярославского вокзала до станции Пушкино, либо на машине.
16.00 Заезд.
18.00 Шеринг. Знакомство, цель на ретрит, общение.
19.00 Ужин
20.00 Практика «Создание намерения»
Письменные процессы, которые позволят тебе заглянуть вглубь себя, чтобы увидеть то, что создает напряжение и мешает жить легко и расслаблено.
Прописываем желания, которые хотелось бы давно воплотить в реальность.
Визуализация - важнее инструментов.
Результат: легкость и спокойствие ума, понимание истинных желаний
21.00 Дыхательная практика.
Позволяет расслабить ум, разгружает нервную систему организма.
Трансформационная практика на визуализацию своего намерения. Создаем на подсознательном уровне видение для достижения истинного желания
Результат: легкое состояние умиротворения.
22.00 Отдых. Сон
Перезагрузка
7.00 Гормональная разминка для включения всего тела
8.00 Телесная практика пробуждения жизненной энергии. Помогает сбросить напряжение и накопившиеся проблемы, высвобождает сексуальную энергию,
помогает избавиться от психологических и телесных блоков
Результат: прилив бодрости и сил
9.00 Завтрак
10.00 Семинар «Женские Архетипы». Разберем понимание своей сути и энергетической системы.
14.00 Обеденный перерыв.
15.00 Практика по работе с ограничениями. Прорабатываем убеждения и паттерны, которые мешают достигать желаемого результата. Этот процесс избавляет тебя от сдерживающих деструктивных программ.
18.00 Трансформационная практика перерождения. Позволяет аннулировать старый опыт и пережить его по новому, с новыми установками, перезаписать это на уровнях тела, энергетики и ментала.
Поэтому в этой практике можно переродить себя, свой бизнес, переродить свои отношения в новом качестве, любое свое состояние.
19.00 Ужин
20.00 Баня
21.00 Отдых
Новая глава жизни
7.00 Гормональная разминка
7.30 Динамическая медитация Кали.
Во время этой практики разрушаются все страхи и ментальные установки, которые мешают в жизни. Ум становится ясным, освобождается от суетливых и навязанных мыслей, и концентрируется на цели.
Результат: прилив сил и энергии на действия
09.00 Завтрак
10.00 Письменная практика подведения итогов, прописываем свои инсайты и озарения.
11.00 Наполняющая женская практика, которая позволяет раскрыть сердце, наполняет любовью, благодарностью и ощущение единство с миром.
Результат: появляется чувство любви ко всему живому, состояние всеобъемлющей любви.
12.00 Шеринг. Завершение ретрита.
Делимся своими впечатлениями и эмоциями.
14.00 обед
15.00 выезд
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (веган)
- Проживание в комфортных номерах
- Программа ретрита
- Баня на 3 часа
Что не входит в цену
- Трансфер до ретритного центра
- Веники в баню
О чём нужно знать до поездки
С собой нужно взять только носочки, тапочки и личные принадлежности.
Купальник. На территории открытый большой бассейн. У нас будет свободное время на чил.
Лич. банное полотенце и халат.