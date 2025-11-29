Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Программа-практикум, которая через работу с телом распаковывает всё то, что мешает нам жить легко и радостно!

⠀Что Вас ждёт на программе?

общение с состояниями,

поработаем над телесными зажимами и активизируем собственный энергетический ресурс

Какие инструменты мы будем использовать?

йога,

динамическая медитация «Рефлекс Оргазма»,

динамическая медитация «Чакровое дыхание

Трансформационная практика «Добаюкивание»,

тантрические танцы

медитации на очищение

много общения и обратная связь от ведущий

Что ты получишь в результате программы?

высвободишь негативные эмоции

разблокируются энергетические каналы

расслабится тело

изменится гормональный фон (увеличится выработка эндорфинов, почувствуешь жизнь как радость

отчистится сознание от лишних мыслей, проблем

наполнишься энергией

Будет возможность постоять на гвоздях по отклику.

И вам будет хорошо после прохождения этой практики, возможно,что так хорошо будет впервые в жизни!