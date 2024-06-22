Вы прикоснётесь к военным страницам истории города Ржева и познакомитесь с частной коллекцией советских и дореволюционных вещей в Осташкове. Уделите время духовному, посетив
Описание тура
Организационные детали
С собой в поездку необходимо взять: закрытую одежду для посещения святынь, небольшой рюкзак, одежду для пляжа и круиза, удобную обувь.
Проживание. Двухместное размещение в номерах на базе отдыха на берегу озера Селигер (город Осташков), одноместное — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены: завтрак во второй день, два обеда в первый и второй дни (монастырская трапеза и обед на базе отдыха), ужин в первый день.
Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.
Программа тура по дням
Экскурсии по Ржеву и Осташкову, отдых на берегу Селигера
Ранним утром поедем из Москвы во Ржев, прибудем в город через 3 часа. Первым посетим величественный мемориал Советскому Солдату. Он возведён на месте ожесточённых боёв, прошедших в годы Великой Отечественной войны. Сейчас здесь установлен коридор из стальных плит с увековеченными на них именами павших воинов, а над всем комплексом возвышается 25-метровая статуя солдата, словно растворяющаяся в стае журавлей.
Сделаем небольшую паузу, чтобы позавтракать в кафе (за доплату), и продолжим экскурсию. Осмотрим кладбища, где нашли последний приют советские и немецкие бойцы, и старый военный дзот, оборонявший рубежи от захватчиков.
Далее направимся в православный мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, расположенный на острове и полуострове. Осмотрим святую обитель, поднимемся на колокольню и полюбуемся панорамой озера Селигер, поучаствуем в трапезе.
Во второй половине дня прибудем в столицу озёрного края — Осташков. Познакомившись с городом, заглянем в Музей забытых вещей, где местным энтузиастом собрана уникальная коллекция советских и дореволюционных предметов.
Затем доберёмся к базе отдыха, где останемся ночевать. Вы сможете искупаться в озере или порыбачить, а вечером отправиться на дискотеку на берегу. По желанию и за доплату можно попариться в бане, покататься на квадроциклах, лошадях или лодке.
Водная прогулка по Селигеру, отдых на базе
После завтрака нас ждёт 4-часовой круиз по Селигеру. Во время поездки вы полюбуетесь первозданной природой и познакомитесь с историей этих краёв. По возвращении на базу отдыха — обед, свободное время на берегу озера. В 19:00 поедем обратно в Москву, дорога займёт около 4 часов.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 970 ₽
|На своем авто
|9 970 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Москвы в Осташков и обратно
- Трансферы по маршруту на минивэне
- Проживание
- Питание по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Все входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Питание вне программы
- Обратите внимание: стоимость тура указана с трансфером от/до Москвы на минивэне (8 мест) организатора. В период с 3 по 4 августа 2024 года возможна организация тура с перемещением по всему маршруту на собственном автомобиле. В этом случае стоимость тура составляет 9970₽ (парковки бесплатно). За доплату также можно увеличить количество дней на базе отдыха