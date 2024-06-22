Ранним утром поедем из Москвы во Ржев, прибудем в город через 3 часа. Первым посетим величественный мемориал Советскому Солдату. Он возведён на месте ожесточённых боёв, прошедших в годы Великой Отечественной войны. Сейчас здесь установлен коридор из стальных плит с увековеченными на них именами павших воинов, а над всем комплексом возвышается 25-метровая статуя солдата, словно растворяющаяся в стае журавлей.

Сделаем небольшую паузу, чтобы позавтракать в кафе (за доплату), и продолжим экскурсию. Осмотрим кладбища, где нашли последний приют советские и немецкие бойцы, и старый военный дзот, оборонявший рубежи от захватчиков.

Далее направимся в православный мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, расположенный на острове и полуострове. Осмотрим святую обитель, поднимемся на колокольню и полюбуемся панорамой озера Селигер, поучаствуем в трапезе.

Во второй половине дня прибудем в столицу озёрного края — Осташков. Познакомившись с городом, заглянем в Музей забытых вещей, где местным энтузиастом собрана уникальная коллекция советских и дореволюционных предметов.

Затем доберёмся к базе отдыха, где останемся ночевать. Вы сможете искупаться в озере или порыбачить, а вечером отправиться на дискотеку на берегу. По желанию и за доплату можно попариться в бане, покататься на квадроциклах, лошадях или лодке.