Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру

Подняться на колокольню Нило-Столобенской пустыни и поучаствовать в монастырской трапезе
Проведите выходные на побережье древнего ледникового озера Селигер.

Вы прикоснётесь к военным страницам истории города Ржева и познакомитесь с частной коллекцией советских и дореволюционных вещей в Осташкове. Уделите время духовному, посетив
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Нило-Столобенскую пустынь и поучаствовав в монастырской трапезе.

А отдых на берегу Селигера включит разнообразные развлечения и водную прогулку на теплоходе, во время которой вы полюбуетесь первозданной природой и больше узнаете об этих краях.

Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание тура

Организационные детали

С собой в поездку необходимо взять: закрытую одежду для посещения святынь, небольшой рюкзак, одежду для пляжа и круиза, удобную обувь.

Проживание. Двухместное размещение в номерах на базе отдыха на берегу озера Селигер (город Осташков), одноместное — за доплату.

Питание. В стоимость тура включены: завтрак во второй день, два обеда в первый и второй дни (монастырская трапеза и обед на базе отдыха), ужин в первый день.

Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсии по Ржеву и Осташкову, отдых на берегу Селигера

Ранним утром поедем из Москвы во Ржев, прибудем в город через 3 часа. Первым посетим величественный мемориал Советскому Солдату. Он возведён на месте ожесточённых боёв, прошедших в годы Великой Отечественной войны. Сейчас здесь установлен коридор из стальных плит с увековеченными на них именами павших воинов, а над всем комплексом возвышается 25-метровая статуя солдата, словно растворяющаяся в стае журавлей.

Сделаем небольшую паузу, чтобы позавтракать в кафе (за доплату), и продолжим экскурсию. Осмотрим кладбища, где нашли последний приют советские и немецкие бойцы, и старый военный дзот, оборонявший рубежи от захватчиков.

Далее направимся в православный мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, расположенный на острове и полуострове. Осмотрим святую обитель, поднимемся на колокольню и полюбуемся панорамой озера Селигер, поучаствуем в трапезе.

Во второй половине дня прибудем в столицу озёрного края — Осташков. Познакомившись с городом, заглянем в Музей забытых вещей, где местным энтузиастом собрана уникальная коллекция советских и дореволюционных предметов.

Затем доберёмся к базе отдыха, где останемся ночевать. Вы сможете искупаться в озере или порыбачить, а вечером отправиться на дискотеку на берегу. По желанию и за доплату можно попариться в бане, покататься на квадроциклах, лошадях или лодке.

Экскурсии по Ржеву и Осташкову, отдых на берегу СелигераЭкскурсии по Ржеву и Осташкову, отдых на берегу СелигераЭкскурсии по Ржеву и Осташкову, отдых на берегу СелигераЭкскурсии по Ржеву и Осташкову, отдых на берегу СелигераЭкскурсии по Ржеву и Осташкову, отдых на берегу СелигераЭкскурсии по Ржеву и Осташкову, отдых на берегу СелигераЭкскурсии по Ржеву и Осташкову, отдых на берегу Селигера
2 день

Водная прогулка по Селигеру, отдых на базе

После завтрака нас ждёт 4-часовой круиз по Селигеру. Во время поездки вы полюбуетесь первозданной природой и познакомитесь с историей этих краёв. По возвращении на базу отдыха — обед, свободное время на берегу озера. В 19:00 поедем обратно в Москву, дорога займёт около 4 часов.

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Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 970 ₽
На своем авто9 970 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Москвы в Осташков и обратно
  • Трансферы по маршруту на минивэне
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Все входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • Обратите внимание: стоимость тура указана с трансфером от/до Москвы на минивэне (8 мест) организатора. В период с 3 по 4 августа 2024 года возможна организация тура с перемещением по всему маршруту на собственном автомобиле. В этом случае стоимость тура составляет 9970₽ (парковки бесплатно). За доплату также можно увеличить количество дней на базе отдыха
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Строгино», 06:00
Завершение: Москва, станция метро «Строгино», 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Москвы

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеВодные развлеченияМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхСвятые места2-дневные турыВсе турыОбзорныеМонастыри, церкви, храмыПерезагрузкаНа теплоходеКруизы

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