1 день

Вечерняя экскурсия «Огни Москвы»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до 11:00 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.



Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

18:20 от отеля Холидей Инн Сущевский.

18:40 от отеля Холидей Инн Лесная.



Вечерняя автобусная экскурсия «Огни Москвы». Москва – одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который говорят, что «Москва никогда не спит». Москва не только никогда не спит, но и становится исключительно красивой и завораживающей, когда на улицах нашей столицы зажигаются тысячи огней!

Во время экскурсии Вы увидите «сталинские высотки», особенно величественные в вечерней подсветке, ГУМ, украшенный более 30 тысячами лампочек, Большой театр, Новый Арбат, величественные небоскребы Москва Сити, проедете по Садовому кольцу.

Возвращение в гостиницу на автобусе не позднее 22:00