Покажите нам Москву, москвичи

Групповой тур в Москве
4.7
3 отзыва
Подарите себе незабываемые впечатления и окунитесь в яркую атмосферу Москвы! Поездка по вечерней Москве, прогулка по знаменитой брусчатке на Красной площади, посещение территории Московского Кремля, усадьбы Кусково, парка Зарядье и еще многое другое ждет вас в нашем экскурсионном туре по этому удивительному городу!
Покажите нам Москву, москвичи
Покажите нам Москву, москвичи
Покажите нам Москву, москвичи
Ближайшие даты:
12
янв
19
янв
26
янв
2
фев
9
фев
16
фев
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даты

Что вас ожидает:

Огни Москвы
Огни Москвы
Полюбуемся городом в вечернее время, когда на улицах зажигаются тысячи огней
Полет над Россией/или Москвой
Полет над Россией/или Москвой
На аттракционе в Зарядье совершим полет над Россией/Москвой

Программа тура по дням

1 день

Вечерняя экскурсия «Огни Москвы»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до 11:00 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
18:20 от отеля Холидей Инн Сущевский.
18:40 от отеля Холидей Инн Лесная.

Вечерняя автобусная экскурсия «Огни Москвы». Москва – одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который говорят, что «Москва никогда не спит». Москва не только никогда не спит, но и становится исключительно красивой и завораживающей, когда на улицах нашей столицы зажигаются тысячи огней!

Во время экскурсии Вы увидите «сталинские высотки», особенно величественные в вечерней подсветке, ГУМ, украшенный более 30 тысячами лампочек, Большой театр, Новый Арбат, величественные небоскребы Москва Сити, проедете по Садовому кольцу.

Возвращение в гостиницу на автобусе не позднее 22:00

Вечерняя экскурсия «Огни Москвы»Вечерняя экскурсия «Огни Москвы»Вечерняя экскурсия «Огни Москвы»
2 день

Москва многоликая. Обзорная экскурсия по городу

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
10:20 от отеля Холидей Инн Сущевский.
10:40 от отеля Холидей Инн Лесная.

Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая».
Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города:

  • Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту;
  • увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки;
  • Триумфальную арку;
  • золотые купола Храма Христа Спасителя;
  • лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря;
  • Воробьевы горы, здание МГУ;
  • стадион «Лужники»;
  • современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей). Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Место окончания программы: центр города, не позднее 15:00.
Продолжительность программы: ~ 5 часов

Москва многоликая. Обзорная экскурсия по городуМосква многоликая. Обзорная экскурсия по городуМосква многоликая. Обзорная экскурсия по городуМосква многоликая. Обзорная экскурсия по городу
3 день

Усадьба Кусково

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • 09:50 от отеля Максима Заря.
  • 10:00 от отеля Yes Botanika.
  • 10:20 от отеля Сущевский Сафмар.
  • 10:40 от отеля Аэростар.
  • 11:00 от отеля Лесная Сафмар.

Экскурсия в усадьбу Кусково.

Усадьба Кусково – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!

Кусково – усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века.

На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот.

У вас будет прекрасная возможность окунуться в убранства и роскошь конца 18-го века, насладиться произведениями русского и западноевропейского изобразительного искусства и представить себя в центре пышных приемов!

На сегодняшний день усадьба Кусково – один из крупнейших в мире обладателей коллекции керамики и стекла различных стран от античности до современности.

Неповторимая архитектура и изысканное убранство, никого не оставят равнодушным!

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 5 часов.

4 день

Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.
Свои вещи вы можете оставить в багажной комнате гостиницы.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
12:20 от отеля Холидей Инн Сущевский
12:40 от отеля Холидей Инн Лесная

Пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Россией/Москвой.
Парк Зарядье похож и на парк будущего, и на заповедную природную зону, где в естественной среде произрастают виды растений, занесенные в Красную книгу. Зарядье, один из древнейших исторических районов Москвы, к востоку то Кремля, в Южный части Китай-города.

Полет над Россией/или Москвой - вы пролетите над каменными столбами выветривания Мань-Пупу-Нер в республике Коми, ландшафтным комплексом Ленские столбы в Якутии, совершите прыжок с плотины Саяно-Шушенской ГЭС, крупнейшей по мощности электростанции России; увидите долину гейзеров на Камчатке и не только: впереди Сочи, Волгоград и многое другое!

Место окончания программы: центр города, не позднее 16:00.
Продолжительность программы: ~ 3 часа

Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой»Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией/Москвой»

Проживание

Отель 4*«Холидей Инн Москва Сущевский»

Период действия ценыВзрослыйРебенок до 14 летРебенок до 14 лет на доп. месте
Доп. место
взрослый
Одноместный номер
12.01.24 - 22.04.242050019300176001880026100

Гостиница 4* «Холидей Инн Лесная»

Период действия ценыВзрослыйРебенок до 14 летРебенок до 14 лет на доп. месте
Доп. место
взрослый
Одноместный номер
12.01.24 - 22.04.242225021050176001880029600

Варианты проживания

Отель Сущевский 4

3 ночи

Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» - современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи.

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол». Для торжественных мероприятий обустроен просторный банкетный зал.

Отель находится в 0,3 км от станций метро, которые помогут добраться до нужных мест. В шаговой доступности есть разнообразные достопримечательности, которые можно посетить во время прогулки. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 23,7 км.

Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4

Гостиница Лесная 4

3 ночи

Гостиница «Холидей Инн Лесная» располагается в Москве, в 3 км от центра города. К услугам предоставляется бесплатный Wi-Fi, а также можно воспользоваться парковкой, трансфером, экскурсионным бюро, прачечной. Для отдыха и развлечений предусмотрен фитнес-центр.

Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.

В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».

До станции метро Белорусская можно дойти за 7 минут, а уже с нее доехать до ближайшего аэропорта. Также вблизи есть галерея Депо Москва, где часто проводятся развлекательные мероприятия.

Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • 3 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты с экскурсией в музее
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Трансфер с вокзала/аэропорта и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
22 янв 2024
Большое спасибо за отличные впечатления о Москве, благодаря Вашей компании. Все экскурсии проведены очень интересно и информативно. На комфортных автобусах увидели, проехали и услышали, про всё, что заявлено изначально в туре. Делали остановки и выходили из автобуса в знаковых местах. Единственно, во время экскурсии по Кремлю, очень не хватало гида. Была бы очень уместна её информация по Соборам, Царь-пушке, Царь-колоколу и т. д.
О
1 апр 2024
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Е
1 апр 2024
Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули.
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.

Тур входит в следующие категории Москвы

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