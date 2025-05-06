Мы отправимся
Программа тура по дням
Выезд из Перми
Выезд группы от ж/д вокзала в Москву.
Отправление из Перми 21.06.2025 в 11:19, прибытие в Пермь 26.06.2025 в 20:26.
По датам 25.07.2025-30.07.2025 и 02.08.2025-07.08.2025: выезд вперед 11:19, прибытие обратно в 19:47.
Заезд 05.09.2025-10.09.2025: выезд вперед 11:19, прибытие обратно в 20:26.
Автобусная обзорная экскурсия по городу. Храм Христа Спасителя, экскурсия «Российский Голливуд»
Встреча группы на ж/д вокзале.
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия по городу.
Вы проедете по улицам, бульварам и площадям Столицы, на Ваших глазах будет оживать история Москвы — столицы государства Российского.
Вы побываете на Воробьевых горах, посетите мост Багратион, увидите Московский Университет, Поклонную гору — дань памяти защитникам отечества.
Посещение главного православного храма Москвы — Храма Христа Спасителя.
Храм Христа Спасителя, задуманный как памятник Отечественной войне 1812 года, стал частью русской национальной истории, центром паломничества и символом духовного возрождения России.
Обзорная экскурсия по Поклонной горе.
Путешественники останавливались здесь, чтобы взглянуть на Москву и поклониться ее храмам и соборам.
Здесь правители Москвы встречали иностранные посольства, и именно поэтому на этом месте ждал ключей от Кремля Наполеон.
Здесь находится главный монумент Победы высотой в 142 метра, Центральный музей Великой Отечественной войны с примыкающей картинной галереей, храм Святого Великомученика Георгия Победоносца и мемориальная мечеть, возведенная в честь воинов-мусульман павших на полях сражений Великой отечественной войны.
Обед в кафе города.
Экскурсия «Российский Голливуд».
Москва — одна из кинематографических столиц мира, здесь ежегодно проходит Московский международный кинофестиваль, работают пять киностудий, музей кино.
Во время экскурсии Вам расскажут о великих артистах кино, о том, где и как снимались известнейшие фильмы.
Экскурсия на фабрику грез — киностудию «Мосфильм».
Киностудия «Мосфильм» — одна из крупнейших киностудий мира.
Вы увидите настоящий «Город кино», во время интереснейшей экскурсии осмотрите великолепные декорации к фильмам, съемочные площадки и гримерные мастерские, посетите уникальный музей ретро автомобилей.
Трансфер в гостиницу.
Размещение.
Свободное время.
Экскурсия "Первопрестольная столица", пешеходная экскурсия по Арбату. Посещение парка "Зарядье"
Завтрак в гостинице — «шведский стол».
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отправление на общественном транспорте.
Экскурсия «Первопрестольная столица» — погружение в сердце Москвы, на её величественную Красную площадь.
Здесь, на главной площади страны, каждый камень хранит свою историю.
Вы узнаете удивительные факты о Кремле, его крепостных стенах и башнях, загадках Мавзолея Ленина, а также о красоте Храма Василия Блаженного и чудесах Казанского собора.
Прогулка не обойдётся без встречи с памятником Минину и Пожарскому, заглядывания в Лобное место и раскрытия тайн ГУМа, самого старого и знаменитого универмага России.
Знакомство с московским великим посадом — Китай-город.
Китай-город, один из древнейших исторических районов в центре Москвы, является заповедной зоной.
В пределах Китай-города находятся такие известные архитектурные памятники, как Воскресенские Ворота, Гостиный Двор, ГУМ и т. д.
Посещение парка «Зарядье» — первый новый крупный парк в столице за последние почти 70 лет.
Его масштабы и сложность инженерных решений поражают.
Площадь объектов парка составляет почти 78 тыс. кв. метров, из них 25,2 тыс. «квадратов» занимает многофункциональный концертный зал.
Обед в кафе города.
Пешеходная экскурсия по Арбату —визитная карточка Москвы, это первая в Москве пешеходная улица, поистине «сувенирный проспект», это встреча с творчеством Пушкина, Бунина, Пастернака, Булата Окуджавы.
Свободный день
Завтрак в гостинице — «шведский стол».
Свободный день.
ВДНХ, автобусная экскурсия «Московские усадьбы». Посещение музея-усадьбы Царицыно
Завтрак в гостинице — «шведский стол».
Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Экскурсия «Легенды и Мифы ВДНХ».
Всероссийский выставочный центр — это настоящий город со своими улицами, площадями, фонтанами, кинотеатрами, детскими аттракционами и даже «общественным транспортом».
Во время экскурсии можно будет пройти по всей территории ВВЦ от арки главного входа до запрудной зоны у дальней границы выставки, увидеть знаменитые фонтаны, сохранившиеся с советских времен павильоны, также вас ожидает прогулка по аллее Космонавтов.
Посещение павильона «Макет Москвы» (при условии его работы).
Архитектурный макет Москвы — уникальный экспонат для москвичей и гостей столицы.
Перед посетителями как на ладони весь исторический центр: Московский Кремль и Красная площадь (Александровский сад, собор Василия Блаженного, Исторический музей и ГУМ), а также храм Христа Спасителя и Дом на набережной.
Экскурсия в музей Космонавтики.
Обзорная экскурсия по музею космонавтики уделяет внимание историческим событиям отечественной космонавтики: запуску первого искусственного спутника земли, первому полету человека в космос, первому выходу в открытое космическое пространство и др.
В ходе экскурсии в музей космонавтики вас познакомят с образцами космической одежды, космическим питанием, а так же с личными вещами и инструментами.
Обед в кафе города.
Автобусная экскурсия «Московские усадьбы».
Рассказ гида об уникальных дворцово-парковых ансамблях, сохранившихся и до наших дней Измайлово, Лефортово, Люблино, Коломенское, Царицыно.
Экскурсия по музею-усадьбе Коломенское «Государев Двор».
С XIV века Коломенское являлось загородной усадьбой великих московских князей и русских царей.
Коломенское — уникальное историческое место, где в течение многих веков создавались, собирались и бережно хранились святыни русского народа.
На обзорной экскурсии по Государевому двору царя Алексея Михайловича гости познакомятся с историей создания памятников архитектуры ХVI-ХIX веков: Спасскими воротами, церковью Казанской иконы Божьей Матери, комплексом Передних ворот, церковью Вознесения Господня (памятник ЮНЕСКО), церковью Святого Георгия Победоносца, Водовзводной башней, Павильоном 1825 года.
Автобусная экскурсия «Золотой век Екатерины II».
Рассвет архитектуры и театра, литературы и музыки, век великих свершений, пышных балов и военных побед — все это время императрицы.
Вы узнаете о том, как изменилась Москва, лишившись статуса столицы, о «зеленом клубе столицы», о знаменитых фаворитах императрицы и их жизни после отставки.
Посещение музея-усадьбы Царицыно: величественную и пышную резиденцию императрицы Екатерины II.
Великие русские зодчие В. И. Баженов и М. Ф. Казаков работали над созданием этого грандиозного архитектурно-паркового ансамбля.
Трансфер на вокзал.
Прибытие в Пермь
Приезд в Пермь.
В заезд с 21.06.2025 прибытие в Пермь 26.06.2025 в 20:26.
По датам 25.07.2025-30.07.2025 и 02.08.2025-07.08.2025: прибытие обратно в 19:47.
Заезд 05.09.2025-10.09.2025: прибытие обратно в 20:26.
По остальным датам информация уточняется.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (3 ночи) + два ночных переезда на поезде из Перми и обратно.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Даты
|2-местный номер и 2-местный номер + доп. место
|1-местный номер
|Аструс
|06.05.2025
|44 700
|55 900
|Ибис Павелецкая
|21.06.2025
|40 400
|51 200
05.07.2025
25.07.2025
02.08.2025
05.09.2025
|47 500
|58 300
Скидки в туре для дат 06.05.2025 и 21.06.2025:
- дети 0-4 — 9 000 руб. (без места в поезде);
- дети 0-4 — 5 600 руб. (с местом в поезде);
- дети 5-9 лет — 5 600 руб.;
- школьник 10-17 лет — 4 400 руб.
Скидки на проезд в купейных вагонах для детей не предоставляются, а также разницы в стоимости между верхними и нижними местами РЖД не предусматривает.
Возможно без доплат за 1-местное размещение оформить подселение с другим туристом. Стоимость для него будет, как на 1 чел. при 2-местном размещении. Женское подселение мы оформляем всегда, когда в туре едет сопровождающая. А мужское не со 100% гарантией, так как его сложнее найти. С водителями мы не размещаем. За неделю до выезда мы сообщим Вам, нашлось ли подселение гостю, или ему придется доплатить за 1-местный номер.
Варианты проживания
Ибис Москва Павелецкая
Отель «Ибис Москва Павелецкая» 3* располагается в районе Замоскворечье по адресу: ул. Щипок, д. 22 с. 1. Открыв карту видно, что территориально — это центр Москвы. Благодаря высокому уровню сервиса, уютным номерам, демократичным ценам и удобной локации «Ибис Павелецкая» пользуется спросом среди туристов и деловых гостей столицы.
Гостям предлагается размещение в 147 комфортабельных номерах различных категорий. Все номера оборудованы необходимой мебелью и техникой, в числе удобств телевизор, бесплатный wi-fi, кондиционер, сейф, мини-холодильник. В отеле есть гладильная комната с утюгом и отпаривателем для вещей.
Завтрак организован в ресторане при отеле, в формате шведского стола, с большим ассортиментом блюда русской и европейской кухни.
В «Ибис Москва Павелецкая» есть конференц-зал, площадью 120 кв м и возможностью проведения мероприятия с количеством участников до 70 человек.
Расстояние до аэропорта Домодедово 38,3 км. В шаговой доступности магазины, кафе, достопримечательности столицы. Всего в 5 минутах прогулки Павелецкий железнодорожный вокзал, одноименная станция метро, что облегчит передвижение по городу.
Аструс
Отель «Аструс» — современный гостиничный комплекс, расположенный в оригинальном 35 этажном здании, имеющий категорию 4 звезды, в котором располагается бизнес-центр, 5 ресторанов интернациональной кухни, салон красоты, фитнес-клуб общей площадью 9500 квадратных метров, бассейн, 4 современных конференц-зала и банкетные залы для проведения мероприятий.
Поезд
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Ж/д билеты (плацкарт/купе) в зависимости от даты
- Сопровождение сотрудником из Перми
- Проживание в гостинице с удобствами в номерах
- Экскурсии по программе
- Транспорт
- Питание: 4 завтрака, 3 обеда
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Проезд на общественном транспорте
- Дополнительные экскурсии
- Посещение музея в свободное время (по желанию)
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание: не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы для поездки:
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
- пенсионное удостоверение, студенческий билет;
- детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Вещи для поезда:
- питание, питьевую воду;
- кружку, столовые приборы;
- деньги для посещения вагона-ресторана;
- одежда для сна, тапочки;
- пауэрбанк.
Для экскурсий:
- удобную, непродуваемую одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- солнцезащитный крем (в летний период);
- аптечку для личного применения.
Какие билеты входят в стоимость тура?
Ж/д билеты включены в стоимость тура. Авиабилеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
9 мая в городе запланирован масштабный концерт и праздничный фейерверк. Туроператор не несет ответственности за организацию данных мероприятий и возможные изменения в программе, внесенные администрацией города.
Есть ли скидки в туре?
Важно! Если гостю менее 18 лет, и он не является школьником (закончил 9 классов, поступил в колледж и т. д.), то скидка школьная не предоставляется. Гость проходит по взрослой цене. Также, если школьник не предоставляет справку из школы, то доплата за проезд, производится самостоятельно родителями.
Можно ли прибыть самостоятельно в Москву?
До места начала экскурсионной программы можно добраться самостоятельно на самолете или поезде. В этом случае предоставляется скидка в размере 300 рублей, так как место за гостем в автобусе на время экскурсионной программы будет сохранено.
Как происходит посадка на поезд?
Ж/д билеты на посадке предоставлять не нужно. Показываем паспорт \ свидетельство о рождении.
Информация по туру отправляются на электронную почту за 1 рабочий день до выезда вместе с памяткой по туру, где прописывается время и место встречи туристов с сопровождающей.
Конкретизацию мест в обе стороны на посадке при встрече сообщит сопровождающая. При наборе небольшой группе туристы отправляются без сопровождающей. Памятка также будет отправлена на почту. Туристы самостоятельно садятся в поезд. В городе Вас встретит на ж/д вокзале местный гид, который будет с Вами во время экскурсионной программы.
Где происходит встреча?
Встреча с сопровождающей на улице перед главных входов на вокзал, под эл. табло слева. В случае неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, мороз, сильный ветер): встреча с сопровождающей проходит в здании вокзала, а не на улице.
Время выезда поезда может поменяться. Об этом Вы будете уведомлены за несколько дней.
Есть ли в туре подселение?
Без доплат за 1-местное возможно размещение оформить подселение с другим туристом. Стоимость для него будет, как на 1 чел. при 2-местном размещении. Женское подселение мы оформляем всегда, когда в туре едет сопровождающая. А мужское не со 100% гарантией, так как его сложнее найти. С водителями мы не размещаем. За неделю до выезда мы сообщим Вам, нашлось ли подселение гостю, или ему придется доплатить за 1-местный номер.