2 день

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Храм Христа Спасителя, экскурсия «Российский Голливуд»

Встреча группы на ж/д вокзале.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по городу.

Вы проедете по улицам, бульварам и площадям Столицы, на Ваших глазах будет оживать история Москвы — столицы государства Российского.

Вы побываете на Воробьевых горах, посетите мост Багратион, увидите Московский Университет, Поклонную гору — дань памяти защитникам отечества.

Посещение главного православного храма Москвы — Храма Христа Спасителя.

Храм Христа Спасителя, задуманный как памятник Отечественной войне 1812 года, стал частью русской национальной истории, центром паломничества и символом духовного возрождения России.

Обзорная экскурсия по Поклонной горе.

Путешественники останавливались здесь, чтобы взглянуть на Москву и поклониться ее храмам и соборам.

Здесь правители Москвы встречали иностранные посольства, и именно поэтому на этом месте ждал ключей от Кремля Наполеон.

Здесь находится главный монумент Победы высотой в 142 метра, Центральный музей Великой Отечественной войны с примыкающей картинной галереей, храм Святого Великомученика Георгия Победоносца и мемориальная мечеть, возведенная в честь воинов-мусульман павших на полях сражений Великой отечественной войны.

Обед в кафе города.

Экскурсия «Российский Голливуд».

Москва — одна из кинематографических столиц мира, здесь ежегодно проходит Московский международный кинофестиваль, работают пять киностудий, музей кино.

Во время экскурсии Вам расскажут о великих артистах кино, о том, где и как снимались известнейшие фильмы.

Экскурсия на фабрику грез — киностудию «Мосфильм».

Киностудия «Мосфильм» — одна из крупнейших киностудий мира.

Вы увидите настоящий «Город кино», во время интереснейшей экскурсии осмотрите великолепные декорации к фильмам, съемочные площадки и гримерные мастерские, посетите уникальный музей ретро автомобилей.

Трансфер в гостиницу.

Размещение.

Свободное время.

