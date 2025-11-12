Нас ждут купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, места, где сохранилась старая Москва. Услышим историю Кремля, погуляем по Замоскворечью и разгадаем тайны
Программа тура по дням
Понедельник. Экскурсия Москва-сити
12:00 Экскурсия Москва-Сити, посещение комплекса Москва-Сити.
Деловой центр «Москва-Сити» — один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России в последние десятилетия.
Москва-Сити — сложившийся деловой район со своей идеологией, культурой, особой средой.
Строительство Москва-Сити полностью еще не завершилось.
Планируется возведение жилого небоскреба в 104 этажа — это будет самый высокий жилой дом в Европе.
- За доп. плату: посещение смотровой площадки на 89 этаже башни «Федерация». Вам откроются необыкновенные виды на Москва-Сити и на Москву в целом. Вам предстоит полюбоваться столицей и продегустировать мороженое и шоколад.
Взрослый билет: 2 800 руб. /взр., школьный (до 14 лет включительно) — 1 900 руб.
Окончание экскурсии в 14:00 на территории комплекса Москва-Сити.
Вторник. Свободный день или дополнительная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»
Свободный день.
Дополнительно (за доп. плату):
- 15:00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское».
Стоимость: взрослый — 1 900 руб. /взр., 1 900 руб. /ребенок до 16 лет.
Целая история России хранится в пределах Коломенского музея-заповедника.
Живописный пейзаж создается ландшафтом, архитектурой и самыми старыми в Москве деревьями — 600-летнимим липами, под которыми учил букварь царевич Петруша, будущий Петр Великий, а небо, усеянное облаками, разрывает высокий шпиль Вознесенской церкви, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
На территории усадьбы располагается деревянный теремной дворец царя Алексея Михайловича, воплотивший в себе все лучшее, что достигла деревянная архитектура XVII века.
Вы побываете на Сытном дворе.
Увидите, сохранившийся по сей день, дом Петра I (Государевы светлицы).
Оцените совершенство церкови Усекновения Главы Иоанна Предтечи — одного из древнейших московских храмов, памятника архитектуры XVI в.
Окончание экскурсии в 17:00 на территории музея-усадьбы Коломенское.
Среда. Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»
12:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.
Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.
Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва.
Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.
С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой…
Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи.
«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» — всего не перечислить.
В каждом зале вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.
Окончание в 15:30 в залах Третьяковской галереи.
Четверг. Свободный день или дополнительная экскурсия
Свободный день.
Дополнительно (за доп. плату):
Стоимость 2 600 руб. /взрослый, 2 600 руб. /ребенок до 16 лет.
- 16:30 Экскурсия «Шелест страниц истории» с посещением Российской Государственной Библиотеки.
Детям возможно посетить эту экскурсию только с 7 лет.
Семь холмов, на которых стоит Москва, испокон веков бережно хранят тайны и секреты стольного града.
Один из этих стражей — Ваганьков холм — расположен в самом сердце Москвы, у кремлёвской стены.
Древнее предание говорит о том, что в глубине Ваганькова холма до сих пор может быть надёжно спрятана от посторонних глаз Либерея — легендарная библиотека Ивана Грозного…
Может быть, неслучайно именно здесь открыл свои двери настоящий дворец для книг — Российская государственная библиотека — «Ленинка», одно из крупнейших книгохранилищ мира?
Во время экскурсии прогуляемся по тихим читальным залам знаменитого города для книг.
Узнаем, зачем здесь расположилась миниатюрная железная дорога и как работает пневмопочта.
Выясним, кто и как заказывает книги и для чего нужно обеспыливание.
Возможно, под шелест старинных страниц, эта мощнейшая библиотека приоткроет нам свои секреты…
Окончание в 17:30.
Пятница. Автобусно-пешеходная экскурсия по Москве
10:30 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей Родины» с посещением Кремля.
Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.
Каждый период истории России отражен в Москве: храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.
Территория Кремля.
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство великих князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция президента России.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.
Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами:Успенским, Благовещенским, Архангельским.
Окончание экскурсии в 17:30 в центре города.
Суббота. Свободный день или дополнительная экскурсия
Свободный день.
Дополнительно (за доп. плату):
Стоимость 2 000 руб. /взр., 1 800 руб. /ребенок до 16 лет.
- 12:00 Экскурсия в легендарный музей Победы на Поклонной горе.
Поклонная гора — легендарное место в Москве.
Здесь, на Западе Москвы, раскинулся мощный мемориал, посвященный подвигу народа.
Вам предстоит познакомиться с символикой мемориала, побывать в зале Скорби и в величественном зале Славы.
Вы увидите много подлинных экспонатов — свидетелей той страшной войны, которые сегодня напоминают нам о том, как хрупок мир.
Музейная экспозиция также продолжается в Парке Победы, где расположена выставка военной техники и инженерно-фортификационных сооружений Великой Отечественной и Второй мировой войны.
Представлены редкие экземпляры трофейной техники.
Мемориальный комплекс расположен в историческом месте, связанном с военными страницами нашей истории.
Одна из них — Отечественная война 1812 г., ведь именно здесь «… Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный, Москвы коленопреклоненной с ключами старого Кремля» —об этом напоминает Триумфальная арка и Кутузовский проспект.
Окончание в 15:00 в музее Победы.
Воскресенье. Тайны и легенды ВДНХ
09:30 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».
Во время экскурсии вы узнаете историю создания выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.
Узнаете: что изображено на арке южного входа, как появилась на ВДНХ круговая кинопанорама, где «колдуют над погодой» синоптики.
Вам представится уникальная возможность загадать желание у «Счастливой семьи», увидеть легендарный Зеленый театр, артезианскую скважину, затерявшуюся на необъятных просторах этого чудо-города.
Закончится наше путешествие на площади Механизации, у самолета.
В свободное после экскурсии время, вы сможете посетить музеи на ВДНХ или просто прогуляться, наслаждаясь шедеврами сталинского ампира.
Окончание в 12:00 на территории ВДНХ.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на человека на заезды на 2025 года в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Размещение
|Стоимость
Гостиницы Максима Заря 3* ст. метро «Окружная» или Ирбис 3*
Завтраки шведский стол
|2-местный номер
|27450
|2-местный номер для детей до 16 лет
|27050
|Доп. место в 2-местном номере
|27450
|Доп. место в 2-местном номере для детей до 16 лет
|27050
|1-местный номер
|42650
Гостиница Панорама 4* (ст. метро «Автозаводская»)
Завтраки шведский стол
|2-местные номера стандартные
|31150
|2-местные номера стандартные (дети до 16 лет)
|30650
|1-местные номера стандартные
|50650
Гостиницы Космос
Исключая периоды:
20-31.03 (включительно) 2025
01-10.05 (включительно) 2025
31.12.2025-08.01.2026 (включительно) 2026
|2-местный номер
|29100
|2-местный номер для детей до 16 лет
|28600
|Доп. место в 2-местном номере
|29100
|Доп. место в 2-местном номере для детей до 16 лет
|28600
|1-местный номер
|40900
Стоимость дополнительных суток (за номер) в гостиницах, руб:
|Гостиницы «Максима Заря» 3* и «Максима Ирбис»(с завтраком)
|номера 2-местные с удобствами в номере
|5200
|номера 1-местные с удобствами в номере
|5000
|номера 2-местные с доп. местом
|7 500
|Гостиница Панорама 4* (с завтраком)
|номера 2-местные с удобствами в номере
|6000
|номера 1-местные с удобствами в номере
|6000
|Гостиница Космос 3* (с завтраком)
|номера 2 местные с удобствами в номере
|6300 руб. за номер за сутки, включая завтрак
|номера 1 местные с удобствами в номере
|6000 руб. за номер за сутки, включая завтрак
|номера 2 местные с доп. местом
|9500 руб. за номер за сутки, включая завтрак
Варианты проживания
Заря
Отель расположился в тихом районе Москвы рядом с Ботаническим садом, на который открывается живописный вид. Отель предлагает широкий спектр услуг, благодаря которым Ваш отдых пройдет максимально комфортно. К таким услугам относятся: охраняемая автостоянка, интернет-Wi-Fi, прачечная и гладильная, сейфовые ячейки, банкомат, а также визовая поддержка и круглосуточный room service. В отеле «Максима Ирбис» можно посетить оздоровительный центр.
Номерной фонд представлен уютными номерами различных категорий, начиная от «стандарта» и заканчивая «люксом». Каждый из них оснащен удобной кроватью, телефоном, телевизором со спутниковым вещанием, шкафом, а также ванной комнатой, в которой есть душ, туалетные принадлежности, набор полотенец и фен.
В ресторане «Европа», выполненном в классическом стиле с элементами модерна, подают блюда европейской и русской кухонь. Здесь Вы можете провести деловую встречу со своими Партнерами, романтический ужин, семейный праздник или просто посидеть с друзьями.
Для проведения деловых переговоров, презентаций, семинаров и тренингов в отеле есть современные и многофункциональные конференц-залы, а также переговорные комнаты. Они оснащены необходимым оборудованием и интернетом, которым можно пользоваться бесплатно. Для Вашего удобства отель может предложить организацию кофе-брейков, ланчей, напитков и закусок для всех участников, что поможет провести Ваше мероприятие на высоте.
Из достопримечательностей менее, чем в 1 км от «Максима Заря» находится храм Рождества Пресвятой Богородицы. Мечеть «Ярдэм», Шереметьевский дворец и знаменитая башня Останкино, расположились в 1,6 - 5 км от отеля. Доехать до аэропорта или вокзала не составит труда, даже в час-пик благодаря удачному месторасположению.
Максима Панорама
Отель «Максима Панорама» находится в оживленном районе в центральной части Москвы, рядом с отличной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы есть станция метро. Этот комфортный и современный отель отвечает запросам даже самого взыскательного Гостя. Высокий уровень обслуживания и отношение с особой внимательностью к каждому Гостю является традиционной особенностью всей сети «Maxima».
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различной категории, каждый из 123 номеров оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. Помимо этого в распоряжении Гостей находятся мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.
Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно, поэтому здесь можно заказать разнообразные напитки и закуски на любой вкус в любое время.
Для деловых переговоров, встреч, презентаций и тренингов подойдет переговорная комната и конференц-залы «Симоновский» и «Даниловский», каждый из них оснащен самым современным оборудованием и эргономичной мебелью.
Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. В непосредственной близости к отелю расположено большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь, Храм Александра Невского в Кожухове, а также Культурный центр ЗИЛ.
Ирбис
3-звездочный отель категории бизнес-класса «Максима Ирбис» располагается в тихом и экологически чистом районе города Москва. В нем сочетается европейское качество обслуживания и гостеприимство русского народа. Широкий спектр услуг создаст максимально комфортную обстановку.
Интерьер каждого из комфортабельных номеров уникален и неповторим, он выполнен по дизайнерским задумкам и прекрасно подойдет для отдыха молодоженов, семейных пар или бизнесменов. В каждом из них установлена удобная и современная мебель, телевизор со спутниковым вещанием, мини-холодильник, телефон и ванная комната.
Попробовать блюда русской и европейской кухонь можно в ресторане «Венеция», выполненном в классическом стиле. Каждое утро в нем накрывается завтрак по формату «шведский стол», с 12:00 до 16:00 дня ресторан предлагает отведать бизнес-ланч, вечером в нем также можно приятно провести время. Вместимость его банкетного зала составляет до 60 человек.
В отеле есть конференц-зал с общей вместимостью до 150 человек. Он оснащен самым современным оборудованием, эргономичной мебелью и системой кондиционирования. Также для проведения любого мероприятия Вам помогут организовать кофе-брейк.
Рядом с отелем находится живописный Ботанический сад, в 800 метрах расположился храм Рождества Пресвятой Богородицы, а в 1,6 км можно найти мечеть «Ярдем». В 2 — 5 км, находятся такие достопримечательности, как Шереметьевский дворец и башня Останкино. Аэропорт «Шереметьево» находится в 30 минутах езды.
Космос
Гостиница «Cosmos Moscow VDNH» расположена на северо-востоке Москвы, рядом с ВДНХ и одноименной станцией метро. Гостей, остановившихся здесь, ждет непревзойденное качество обслуживания, комфортабельные номера, множество разнообразных услуг.
Номерной фонд представлен номерами разных категорий вместимости: «Стандарт», «Люкс», «Бизнес», апартаменты и другие. В каждом из них есть удобные спальные места, Wi-Fi, телевизор, кондиционер, фен, гардероб, мини-холодильник.
На территории работает несколько заведений: кафе, ресторан европейской кухни и пивной ресторан. Имеется услуга заказа блюд в номер.
В отеле можно провести любое мероприятия, от деловых встреч и банкетов до свадеб. На выбор есть разнообразные залы, вместимостью от 26 до 996 человек.
Гости «Cosmos Moscow VDNH» могут разнообразить свой отдых в обустроенном фитнес-центре с бассейном, получить СПА-процедуры в салоне красоты, провести вечер в ночном клубе, заказать экскурсии по столице. Рядом находится Музей Космонавтики, Останкинская башня, Космопарк. Расстояние до Рижского железнодорожного вокзала — 3,8 км, до аэропорта «Шереметьево» — 30 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание: завтраки со второго дня тура
- Экскурсионная программа в соответствии с днями недели
- Транспортное обслуживание: во время обзорной экскурсии в пятницу
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Трансфер ж/д вокзал/аэропорт - гостиница и обратное направление
- Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом: 1 500 руб. за встречу, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 7:00
- Трансфер аэропорт - гостиница (за машину) - 3 900 руб
- Трансфер гостиница - аэропорт (за машину) - 3 900 руб
- Трансфер гостиница - ж/д вокзал (за машину) - 2 800 руб
- Трансфер ж/д вокзал - гостиница (за машину) - 2 800 руб
- Билеты в московские театры и концертные залы
- Посещение смотровой площадки на 89 этаже башни «Федерация» - 2 800 руб. /взр., школьный (до 14 лет включительно) - 1 900 руб
- Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское» - 1 900 руб. /взр., 1 900 руб. /ребенок до 16 лет
- Экскурсия «Шелест страниц истории» - 2 600 руб. /взр., 2 600 руб. /ребенок до 16 лет
- Экскурсия в легендарный музей Победы на Поклонной горе - 2 000 руб. /взр., 1 800 руб. /ребенок до 16 лет
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Где происходит встреча?
Встреча с представителем тура в первый день тура в фойе гостиницы. Время встречи сообщается дополнительно. Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.
Может ли ребенок поехать с сопровождающим?
При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении не родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди и т. д.) требуется письменное разрешение от родителя на сопровождающего.
Могу ли я пропустить экскурсию?
При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой минимальный возраст участия в туре?
У нас нет ограничений по возрасту. Отели принимают и грудных детей. Другое дело, что вы должны понимать: маленьким детям экскурсионные туры в тягость, они устают, капризничают, плачут и т. д.
Лучший возраст детей: от 9 лет.
Может ли программа быть изменена?
Возможно изменение последовательности выполнения экскурсионной программы.