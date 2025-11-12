4 день

Четверг. Свободный день или дополнительная экскурсия

Свободный день.

Дополнительно (за доп. плату):

Стоимость 2 600 руб. /взрослый, 2 600 руб. /ребенок до 16 лет.

16:30 Экскурсия «Шелест страниц истории» с посещением Российской Государственной Библиотеки.

Детям возможно посетить эту экскурсию только с 7 лет.

Семь холмов, на которых стоит Москва, испокон веков бережно хранят тайны и секреты стольного града.

Один из этих стражей — Ваганьков холм — расположен в самом сердце Москвы, у кремлёвской стены.

Древнее предание говорит о том, что в глубине Ваганькова холма до сих пор может быть надёжно спрятана от посторонних глаз Либерея — легендарная библиотека Ивана Грозного…

Может быть, неслучайно именно здесь открыл свои двери настоящий дворец для книг — Российская государственная библиотека — «Ленинка», одно из крупнейших книгохранилищ мира?

Во время экскурсии прогуляемся по тихим читальным залам знаменитого города для книг.

Узнаем, зачем здесь расположилась миниатюрная железная дорога и как работает пневмопочта.

Выясним, кто и как заказывает книги и для чего нужно обеспыливание.

Возможно, под шелест старинных страниц, эта мощнейшая библиотека приоткроет нам свои секреты…

Окончание в 17:30.

